“اللاحم” لـ الحوثيين وأذناب إيران: “قمة العربدة والإجرام.. مكة يا أذناب الفرس”!

صحيفة المرصد:شن المحامي السعودي” عبد الرحمن اللاحم”هجوما حادا على ميليشيات الحوثي الانقلابية، التي حاولت أمس الخميس في “سيناريو فاشل” استهداف مدينة مكة السعودية باستخدام صاروخ باليستي.

وقال “اللاحم” في تغريدة دونها عبر نافذته الخاصة بـ”تويتر”: “قمة العربدة والإجرام مكة يا أذناب الفرس!!! “اعتراض صاروخ باتجاه مكة” كما ورد نصا بتغريدته.

واجتاحت موجة غضب عارمة، اليوم الجمعة، مواقع التواصل الاجتماعي في عدة دول عربية وإسلامية، بعد استهداف المتمردين الحوثيين لمكة المكرمة بصاروخ باليستي تم اعتراضه وإسقاطه في الجو قبل الوصول لهدفه.