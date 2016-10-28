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“اللاحم” لـ الحوثيين وأذناب إيران: “قمة العربدة والإجرام.. مكة يا أذناب الفرس”!

28 أكتوبر, 2016 , 16:21 م
“اللاحم” لـ الحوثيين وأذناب إيران: “قمة العربدة والإجرام.. مكة يا أذناب الفرس”!
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صحيفة المرصد:شن المحامي السعودي” عبد الرحمن اللاحم”هجوما حادا على ميليشيات الحوثي الانقلابية، التي حاولت أمس الخميس في “سيناريو فاشل” استهداف مدينة مكة السعودية باستخدام صاروخ باليستي.

وقال “اللاحم” في تغريدة دونها عبر نافذته الخاصة بـ”تويتر”: “قمة العربدة والإجرام مكة يا أذناب الفرس!!! “اعتراض صاروخ باتجاه مكة” كما ورد نصا بتغريدته.

واجتاحت موجة غضب عارمة، اليوم الجمعة، مواقع التواصل الاجتماعي في عدة دول عربية وإسلامية، بعد استهداف المتمردين الحوثيين لمكة المكرمة بصاروخ باليستي تم اعتراضه وإسقاطه في الجو قبل الوصول لهدفه.



تعليقات ( 11 )

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  1. 11
    28 أكتوبر, 2016 , 16:59 م

    الامة الاسلامية تطالب بباده الحوثي عن وجه الارض

    حان الوقت لقتل عبدالملك الحوثي وعوانه ومساعديه ضروري قتل المجرم الارهابي عدو الله والمسلمين
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  2. 10
    28 أكتوبر, 2016 , 16:57 م

    الامة الاسلامية تطالب بباده الحوثي عن وجه الارض

    مليار وأربع مائة مليون مسلم يطالبون بباده الحوثي عن وجه الارض مكة قبلتنا وبيت الله ياذناب ايران لموت للحوثي
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  3. 9
    28 أكتوبر, 2016 , 16:52 م

    سعد

    اذا لم تدخل القوات البرية صعدة وتحررها من المجوس فلا قيمة للتنديد والعويل لان راس الحية المجوسية مقره صعده ويكرم باقي اليمن
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  4. 8
    28 أكتوبر, 2016 , 16:50 م

    استغفرالله

    أستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة سبحان الله وبحمده
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  5. 7
    28 أكتوبر, 2016 , 16:48 م

    واضح

    ارجو من الله ثم من ملكنا اطال الله بعمرة ان يوجه وزير دفاعه لابدة صعدة عن بكرة ابيها وجعلها كوم صفصفا ابيدوهم واريحوا المسلمين منهم
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  6. 6
    28 أكتوبر, 2016 , 16:48 م

    سبحان الله

    لم يفعلوها اليهود من قبل ومن بعد ولكن هجينهم المسخ روافض المجوس ودينهم العن بألف مرة من دين اليهود فعلوها وتجرأوا علي هدم الكعبة كجدهم ألمسخ أبرهه
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  7. 5
    28 أكتوبر, 2016 , 16:44 م

    سبحان الله

    والذي نفسي بيده عرف اليهود كيف يولدوا هجين من ظهورهم بعد أن هجن عبدالله بن سبأ الخوارج مع اليهود فخرج هجين تعوذ اﻷبالسة والشياطين منهم وهم الروافض
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  8. 4
    28 أكتوبر, 2016 , 16:43 م

    سعد1

    يجب على كل مسلم الدفاع عن بيت الله العتيق ضدهؤﻻءالمجرمين بالسﻻح وبالدعاءعليهم والتحذيرمنهم ونشرتشيعهم بالعالم وذلك عبرالخطب والكلمات وقنوات التواصل
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  9. 3
    28 أكتوبر, 2016 , 16:30 م

    سابق

    يجب ان يكون الرد حاسم ومزلزل لهذه العصابة العميلة المجرمة وكل من يقف ورائها او معها وهذه بداية نهايتها وعلى نفسها جنت براقش
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  10. 2
    28 أكتوبر, 2016 , 16:28 م

    وتلك الايام....

    اييييييييييه يا دنيا ....والله ماعرفنا لك......
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  11. 1
    28 أكتوبر, 2016 , 16:23 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لا تهجروا القران وتدبروا اياته
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