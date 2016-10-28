رئيس الفلبين : الرب تحدث معي في رحلة عودتي من اليابان وهددني بإسقاط الطائرة!

صحيفة المرصد-رويترز : قطع رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي عهدا على نفسه بألا يتلفظ بسوء قائلا إن الرب تحدث إليه في رحلة عودته من اليابان يوم الخميس وأنذره بسقوط الطائرة إن هو استمر في استخدام مفردات فاحشة.
ومن المعروف عن دوتيرتي أنه لا يتورع عن التلفظ بشتائم فاحشة منها ما طال البابا فرنسيس ومنها ما اختص به الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
وقال إنه خلال الرحلة سمع صوتا أدرك أنه صوت الإله يأمره بأن يهذب من أفعاله.
وقال في مؤتمر صحفي في ساعة متأخرة من مساء الخميس لدى وصوله إلى مقر إقامته في مدينة دافاو “كنت أنظر إلى السماوات أثناء قدومي إلى هنا… الجميع كانوا نائمين.. يغطون في النوم.. لكن صوتا قال: أتعلم.. إن لم ترتدع عن إطلاق النعوت والأوصاف فسأوقع هذه الطائرة الآن.
“قلت: من هذا؟ بالطبع كان الرب.
“ومن ثم.. فإنني أعد الرب… بألا أتفوه بما هو دارج أو بذيء أو أي شيء من هذا القبيل.”
كان دوتيرتي قبل توليه رئاسة الجمهورية رئيس بلدية سليط اللسان. ولم يمتثل للنصح بأن ينتقي ألفاظه حفاظا على صورته الرئاسية وأطلق للسانه العنان بلا رادع حين بدأت تصله انتقادات من الخارج على حربه على المخدرات والتي سقط فيها عدد كبير من القتلى.
تعليقات ( 37 )
....فيه احد يعرف المناضل الفلبيني المسلم لابو لابو رحمه الله؟
عدد التعليقات:14388
عمر السميريوع كل هذا اعتقد ثلاجته تختلف تماما عن ثلاجة ال cc
عدد التعليقات:14388
عمر السميريالعقل زينه
مسمارههههه يااعمي طيير. الصنف هالمرة مسك ع ادب واخلااق مظرووب ههههههه خلاك تتهيأ اتصال اوباما اتصال رباني // اددددب
Zayer007ليه ماتقول إنك استلمت رسالة تحت الهواء من العم سام فحواها تتأدب و إلا فعلوا بك مثل ما يفعلون جنودهم بأبناء شعبك يا المسخ.
الشهراني kodiتعليق 20 خالد جاة اتصال من البنتاجون لاوالله الافعل الكبتاجون
مشــعلمن هو ربه
ام صداماتوقع انه صادق فقد قالها قبله جورج بوش ان الرب زاره وامره بالحرب في الخليج فربهم الذي يرونه هو الاعور الدجال الذي بدا في الظهور لنصاري واليهود وهم امنوا انه ربهم..فهم اتباعه بلاشك!!!!!!
السدغانيهذا سكران خالص ومنتهي
شايف العجائبلا والله الا الصنف اللي يستخدمه اصلي 😂😁
شايمالله يكون في عون شعوب يترئسها هذه الاشكال وفي عون الشعب الايراني المضدهد من امعممين الدجالين الذين يحللون //***الفقراء الانفسهم
يلدرمهذا ماخذ الشهادة من قم عن بعد
خالداتصال من البنتاجون جاة بلاش مره ثانيه تشم اوباما وبلاش تفقد عقلك وتقول انك انهيت العلاقه مع امريكا هل تحب ان نسقط الطائره واول من يطالب بتحقيق عن الفاعل فافاق الرجل
عبدالعزيز العقيلي الهذليتحدث معك شيطانك نعوذ بالله منه ومنك
السبيعيوش فيهم الرؤساء هاليومين؟واحد كلم البوذا حقه ..!!! والثاني 10 سنين عايش على الماء...!!! الله يرحمك يا راعي الكتاب الأخضر كنت تهذري بس ارحم منهم.
ابببببااااايلا والله هذا الخوف يا ريس. واحسن مافيك قتل حقين المخدرات.وسب الكور. اما باقي علومك الشيعيه والمسيحيه شبعانين منها.واصله حدها حولنا الله ياخذهم .اوووا
حجاجالله يحللك يالقذافي .
خالدمطرهههههههههههههههه ااكييد جالس له مع مجوسي من ايران هم اللي عندهم الخرفات سلوااااااااااااااااااااااااااااااااات
زمن الذكرياتالله يحرقك بجهنم وصلت بك المواصيل الافتراء وتقول الرب كلمك *شكلك فرعون الفلبين*
عليهذا الرئيس قعد عشر سنين وثلاجته ما فيهاش غير الميه بس فعلاً الرجل مكافح وبنى نفسه طوبه طوبه لحد ما بقي رئيس قد الدنيا
ملونعلى فكرة الصنف اللي ياخذه قوي جدا على الدماغ
مغتربه في امريكالا هذا منتهي خالص....😆
عدد التعليقات:4488
بدوراستغفر الله العظيم
كيفجحا خاف من قومه
خليجيهذا من اعمال الخمرة بطل الشرب وماتسمع كلام الرب😜
عدد التعليقات:2326
توووووونسيةوبعدين يا رودريغو خلينا معجبين بتحديك للكبار باش تخلينا ننظرلك نظرة احتقار وأنك جبان وجبت كذبة حتى يكون لك حجة وتبطل تحدي قال الرب قال هوة احنا ناقصينك
مفقودفليباركك الرب, نعم حينما تخطئ في حق ايقونة الحرية امريكا, فلابد ان يحادثك الرب لترتدع, اتعلم ! انك تعمل بنية طيبة لذا حادثك الرب
سعدبداء الذعر ياسيادة الرئس
ابو معاذهم كذا النصارى يحولون اعتقادهم الى حلم كي يصبح واقع فيصدقونه يعني يكذبون ويصدقون كذبتهم .مجرد حتسي
سعدحتى انت الثاني ..أحنا ناقصينك عندنا مايكفي ويزود.معممي الشيعة متفوقين في هذا الحالات..والمصيبة فية من يصدقهم
عزوزلا والله الا جاك اتصال من البيت الأبيض وقالوا لك اضبط عمرك او استبدلناك بآخر مطيع