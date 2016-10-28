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رئيس الفلبين : الرب تحدث معي في رحلة عودتي من اليابان وهددني بإسقاط الطائرة!

28 أكتوبر, 2016 , 16:51 م
رئيس الفلبين : الرب تحدث معي في رحلة عودتي من اليابان وهددني بإسقاط الطائرة!
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صحيفة المرصد-رويترز : قطع رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي عهدا على نفسه بألا يتلفظ بسوء قائلا إن الرب تحدث إليه في رحلة عودته من اليابان يوم الخميس وأنذره بسقوط الطائرة إن هو استمر في استخدام مفردات فاحشة.

ومن المعروف عن دوتيرتي أنه لا يتورع عن التلفظ بشتائم فاحشة منها ما طال البابا فرنسيس ومنها ما اختص به الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

وقال إنه خلال الرحلة سمع صوتا أدرك أنه صوت الإله يأمره بأن يهذب من أفعاله.

وقال في مؤتمر صحفي في ساعة متأخرة من مساء الخميس لدى وصوله إلى مقر إقامته في مدينة دافاو “كنت أنظر إلى السماوات أثناء قدومي إلى هنا… الجميع كانوا نائمين.. يغطون في النوم.. لكن صوتا قال‭‭‭:‬‬‬ أتعلم.. إن لم ترتدع عن إطلاق النعوت والأوصاف فسأوقع هذه الطائرة الآن.

“قلت: من هذا؟ بالطبع كان الرب.

“ومن ثم.. فإنني أعد الرب… بألا أتفوه بما هو دارج أو بذيء أو أي شيء من هذا القبيل.”

كان دوتيرتي قبل توليه رئاسة الجمهورية رئيس بلدية سليط اللسان. ولم يمتثل للنصح بأن ينتقي ألفاظه حفاظا على صورته الرئاسية وأطلق للسانه العنان بلا رادع حين بدأت تصله انتقادات من الخارج على حربه على المخدرات والتي سقط فيها عدد كبير من القتلى.



تعليقات ( 37 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 37
    28 أكتوبر, 2016 , 18:46 م

    نفسيه هالفلبيني
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  2. 36
    28 أكتوبر, 2016 , 18:46 م

    ....

    فيه احد يعرف المناضل الفلبيني المسلم لابو لابو رحمه الله؟
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  3. 35
    28 أكتوبر, 2016 , 18:28 م
    عدد التعليقات:14388

    عمر السميري

    وع كل هذا اعتقد ثلاجته تختلف تماما عن ثلاجة ال cc
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  4. 34
    28 أكتوبر, 2016 , 18:27 م
    عدد التعليقات:14388

    عمر السميري

    العقل زينه
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  5. 33
    28 أكتوبر, 2016 , 18:26 م

    الله يلعن ابو الصنف الي تضرب منه يارجل دامك تضرب شفلك صنف نظيف وخفيف لكن صنف ثقيل ومغشوش حاسك وحاس لسانك وعقلك ..
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  6. 32
    28 أكتوبر, 2016 , 18:19 م

    تعليق 28 وش دراك انت !
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  7. 31
    28 أكتوبر, 2016 , 18:19 م

    تعليق 28 وش دراك انت !
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  8. 30
    28 أكتوبر, 2016 , 18:17 م

    مسمار

    ههههه يااعمي طيير. الصنف هالمرة مسك ع ادب واخلااق مظرووب ههههههه خلاك تتهيأ اتصال اوباما اتصال رباني // اددددب
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  9. 29
    28 أكتوبر, 2016 , 18:15 م

    Zayer007

    ليه ماتقول إنك استلمت رسالة تحت الهواء من العم سام فحواها تتأدب و إلا فعلوا بك مثل ما يفعلون جنودهم بأبناء شعبك يا المسخ.
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  10. 28
    28 أكتوبر, 2016 , 18:12 م

    الشهراني kodi

    تعليق 20 خالد جاة اتصال من البنتاجون لاوالله الافعل الكبتاجون
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  11. 27
    28 أكتوبر, 2016 , 18:08 م

    والله انه شنب
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  12. 26
    28 أكتوبر, 2016 , 18:08 م

    مشــعل

    من هو ربه
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  13. 25
    28 أكتوبر, 2016 , 18:07 م

    ام صدام

    اتوقع انه صادق فقد قالها قبله جورج بوش ان الرب زاره وامره بالحرب في الخليج فربهم الذي يرونه هو الاعور الدجال الذي بدا في الظهور لنصاري واليهود وهم امنوا انه ربهم..فهم اتباعه بلاشك!!!!!!
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  14. 24
    28 أكتوبر, 2016 , 18:06 م

    السدغاني

    هذا سكران خالص ومنتهي
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  15. 23
    28 أكتوبر, 2016 , 18:03 م

    شايف العجائب

    لا والله الا الصنف اللي يستخدمه اصلي 😂😁
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  16. 22
    28 أكتوبر, 2016 , 17:58 م

    شايم

    الله يكون في عون شعوب يترئسها هذه الاشكال وفي عون الشعب الايراني المضدهد من امعممين الدجالين الذين يحللون //***الفقراء الانفسهم
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  17. 21
    28 أكتوبر, 2016 , 17:54 م

    يلدرم

    هذا ماخذ الشهادة من قم عن بعد
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  18. 20
    28 أكتوبر, 2016 , 17:49 م

    خالد

    اتصال من البنتاجون جاة بلاش مره ثانيه تشم اوباما وبلاش تفقد عقلك وتقول انك انهيت العلاقه مع امريكا هل تحب ان نسقط الطائره واول من يطالب بتحقيق عن الفاعل فافاق الرجل
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  19. 19
    28 أكتوبر, 2016 , 17:48 م

    عبدالعزيز العقيلي الهذلي

    تحدث معك شيطانك نعوذ بالله منه ومنك
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  20. 18
    28 أكتوبر, 2016 , 17:48 م

    السبيعي

    وش فيهم الرؤساء هاليومين؟واحد كلم البوذا حقه ..!!! والثاني 10 سنين عايش على الماء...!!! الله يرحمك يا راعي الكتاب الأخضر كنت تهذري بس ارحم منهم.
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  21. 17
    28 أكتوبر, 2016 , 17:46 م

    اببببباااااي

    لا والله هذا الخوف يا ريس. واحسن مافيك قتل حقين المخدرات.وسب الكور. اما باقي علومك الشيعيه والمسيحيه شبعانين منها.واصله حدها حولنا الله ياخذهم .اوووا
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  22. 16
    28 أكتوبر, 2016 , 17:45 م

    حجاج

    الله يحللك يالقذافي .
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  23. 15
    28 أكتوبر, 2016 , 17:35 م

    خالدمطر

    هههههههههههههههه ااكييد جالس له مع مجوسي من ايران هم اللي عندهم الخرفات سلوااااااااااااااااااااااااااااااااات
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  24. 14
    28 أكتوبر, 2016 , 17:33 م

    زمن الذكريات

    الله يحرقك بجهنم وصلت بك المواصيل الافتراء وتقول الرب كلمك *شكلك فرعون الفلبين*
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  25. 13
    28 أكتوبر, 2016 , 17:32 م

    علي

    هذا الرئيس قعد عشر سنين وثلاجته ما فيهاش غير الميه بس فعلاً الرجل مكافح وبنى نفسه طوبه طوبه لحد ما بقي رئيس قد الدنيا
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  26. 12
    28 أكتوبر, 2016 , 17:32 م

    ملون

    على فكرة الصنف اللي ياخذه قوي جدا على الدماغ
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  27. 11
    28 أكتوبر, 2016 , 17:27 م

    مغتربه في امريكا

    لا هذا منتهي خالص....😆
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  28. 10
    28 أكتوبر, 2016 , 17:22 م
    عدد التعليقات:4488

    بدور

    استغفر الله العظيم
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  29. 9
    28 أكتوبر, 2016 , 17:14 م

    كيف

    جحا خاف من قومه
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  30. 8
    28 أكتوبر, 2016 , 17:13 م

    خليجي

    هذا من اعمال الخمرة بطل الشرب وماتسمع كلام الرب😜
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  31. 7
    28 أكتوبر, 2016 , 17:13 م

    استغفر الله العظيم تعالى الله عما يقولون
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  32. 6
    28 أكتوبر, 2016 , 17:11 م
    عدد التعليقات:2326

    توووووونسية

    وبعدين يا رودريغو خلينا معجبين بتحديك للكبار باش تخلينا ننظرلك نظرة احتقار وأنك جبان وجبت كذبة حتى يكون لك حجة وتبطل تحدي قال الرب قال هوة احنا ناقصينك
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  33. 5
    28 أكتوبر, 2016 , 17:06 م

    مفقود

    فليباركك الرب, نعم حينما تخطئ في حق ايقونة الحرية امريكا, فلابد ان يحادثك الرب لترتدع, اتعلم ! انك تعمل بنية طيبة لذا حادثك الرب
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  34. 4
    28 أكتوبر, 2016 , 17:05 م

    سعد

    بداء الذعر ياسيادة الرئس
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  35. 3
    28 أكتوبر, 2016 , 17:02 م

    ابو معاذ

    هم كذا النصارى يحولون اعتقادهم الى حلم كي يصبح واقع فيصدقونه يعني يكذبون ويصدقون كذبتهم .مجرد حتسي
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  36. 2
    28 أكتوبر, 2016 , 17:01 م

    سعد

    حتى انت الثاني ..أحنا ناقصينك عندنا مايكفي ويزود.معممي الشيعة متفوقين في هذا الحالات..والمصيبة فية من يصدقهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  37. 1
    28 أكتوبر, 2016 , 17:00 م

    عزوز

    لا والله الا جاك اتصال من البيت الأبيض وقالوا لك اضبط عمرك او استبدلناك بآخر مطيع
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