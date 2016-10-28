رئيس الفلبين : الرب تحدث معي في رحلة عودتي من اليابان وهددني بإسقاط الطائرة!

صحيفة المرصد-رويترز : قطع رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي عهدا على نفسه بألا يتلفظ بسوء قائلا إن الرب تحدث إليه في رحلة عودته من اليابان يوم الخميس وأنذره بسقوط الطائرة إن هو استمر في استخدام مفردات فاحشة.

ومن المعروف عن دوتيرتي أنه لا يتورع عن التلفظ بشتائم فاحشة منها ما طال البابا فرنسيس ومنها ما اختص به الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

وقال إنه خلال الرحلة سمع صوتا أدرك أنه صوت الإله يأمره بأن يهذب من أفعاله.

وقال في مؤتمر صحفي في ساعة متأخرة من مساء الخميس لدى وصوله إلى مقر إقامته في مدينة دافاو “كنت أنظر إلى السماوات أثناء قدومي إلى هنا… الجميع كانوا نائمين.. يغطون في النوم.. لكن صوتا قال‭‭‭:‬‬‬ أتعلم.. إن لم ترتدع عن إطلاق النعوت والأوصاف فسأوقع هذه الطائرة الآن.

“قلت: من هذا؟ بالطبع كان الرب.

“ومن ثم.. فإنني أعد الرب… بألا أتفوه بما هو دارج أو بذيء أو أي شيء من هذا القبيل.”

كان دوتيرتي قبل توليه رئاسة الجمهورية رئيس بلدية سليط اللسان. ولم يمتثل للنصح بأن ينتقي ألفاظه حفاظا على صورته الرئاسية وأطلق للسانه العنان بلا رادع حين بدأت تصله انتقادات من الخارج على حربه على المخدرات والتي سقط فيها عدد كبير من القتلى.