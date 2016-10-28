فيديو: أمين عام رابطة العالم الإسلامي”إياد مدني” يسخر من “ثلاجة السيسي”

صحيفة المرصد: سخر إياد مدني وزير الحج والثقافة والإعلام السعودي السابق، من حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن الثلاجة.

وجاءت سخرية مدني الذي يشغل حالياً منصب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أثناء توجيه كلمته بمؤتمر “الإيسيسكو” الخميس 27 أكتوبر/تشرين أول 2016، قائلا: “أنا متأكد بأن ثلاجتكم فيها أكثر من الماء فخامة الرئيس”.

وجاءت سخرية مدني حينما نطق بالخطأ اسم الرئيس التونسي، فبدلاً من أن يقول باجي قايد “السبسي”، قال “السيسي”، قبل أن يعود ليصحح خطأه.

وكان تصريح عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح مؤتمر الشباب بمدينة شرم الشيخ الثلاثاء 25 أكتوبر/تشرين أول 2016، سخريةً على وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما أقسم بالله أنه عاش 10 سنوات ولم يكن في ثلاجته سوى الماء فقط.