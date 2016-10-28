فيديو: أمين عام رابطة العالم الإسلامي”إياد مدني” يسخر من “ثلاجة السيسي”

صحيفة المرصد: سخر إياد مدني وزير الحج والثقافة والإعلام السعودي السابق، من حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن الثلاجة.
وجاءت سخرية مدني الذي يشغل حالياً منصب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أثناء توجيه كلمته بمؤتمر “الإيسيسكو” الخميس 27 أكتوبر/تشرين أول 2016، قائلا: “أنا متأكد بأن ثلاجتكم فيها أكثر من الماء فخامة الرئيس”.
وجاءت سخرية مدني حينما نطق بالخطأ اسم الرئيس التونسي، فبدلاً من أن يقول باجي قايد “السبسي”، قال “السيسي”، قبل أن يعود ليصحح خطأه.
وكان تصريح عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح مؤتمر الشباب بمدينة شرم الشيخ الثلاثاء 25 أكتوبر/تشرين أول 2016، سخريةً على وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما أقسم بالله أنه عاش 10 سنوات ولم يكن في ثلاجته سوى الماء فقط.
تعليقات ( 42 )
عدد التعليقات:2326
توووووونسيةالشعبي بتونس حال دون ذلك والغو اتفاق كان بموجبه سيزور تونس 11 الف سائح ايراني أما تركيا لازال لها في تونس فقط تاريخ وللعلم هوة من حضارتنا نعتز به
أرزة 🌲 لبنانالشخصيات السعودية إلا مكانتا المفروض ماتنزل مستواها لواحد كلامو هو شخصيا مابيفهمو وإحترامي للشعب السعودي كافة
عدد التعليقات:2326
توووووونسيةأخي برق الحرم لم نرى أي أطماع لتركيا عنا بتونس بل رأينا اغراء وطمع من إيران بأنها ستساعد السياحة التونسية واتفقو مع وزيرة سياحتنا على ذلك لكن الرفض
أرزة 🌲 لبنانالسيسي عمبيحاول يرجع يحسن من صورتو إدام الشعب من خلال التنكيت والتأليف اللي مابيصدقو طفل صغير كنا فقراء بس ماعشنا على المي فقط فما بالكن بواحد غني
(منصف)اياد مدني تعليق غير موفق وعليه الإعتذار فانت مسؤول عن رابطة ومحسوبا على المملكة
عدد التعليقات:12227
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=3RTLnrNqITA
عدد التعليقات:12227
برق الحرم(((توووووونسية....شكرا لايضاحك يعني تشابهت الاعلام علينا .... سبحان الله اطماع تركيا في تونس لاتقل عن اطماعها في مصر ولييا بعد افك الربيع العربي ))))
مواطنكل ماتكلم عندنا مسؤول جاب العيد
عدد التعليقات:2326
توووووونسيةالكلمة الي ألقاها المدني في تونس لأن المنصة الي يحكي منها عليها شعار تونس (حرية عدالة كرامة)
عدد التعليقات:14388
عمر السميريالسيسي **عوز رز باي شكل فصرح بان ثلاجته ما فيهاش غير الميه
عدد التعليقات:12227
برق الحرم((((((( يامدني ...........استهداف داعش للمديبنة المنورة .... وانت تقف حيث المفرخة ..... ماذا تسميه ؟؟؟؟ ))))))
علي1لا ياامين رابطة العالم الاسلامي فأنت في منصب رفيع.تمثل المسلمين من جميع اقطار الارض. لايجوز لك التهكم او الصخرية .احتراما لمنصبك الرفيع
عدد التعليقات:2326
توووووونسيةأخي عمر اكيد هناك فرق كبير جدا مرسي كثير لك
مرحباوهذا ماقاله أحد ظباط المخلوع على عبدالله صالح انه تلقوا تسهيل في عملية تهريب الصواريخ
❄️❄️TBUK❄️❄️المجوس يعدون العده وانتم اشتغلوا سخريه على بعض
عدد التعليقات:12227
برق الحرم(((((( ولما كان أمين منظمة العالم الاسلامي مشغول بفتنة الاحزاب و النفخ في النار ... ابشركم ... خرج مستشار التعاون الإسلامي: إطلاق الحوثيين لصاروخ على مكة اعتداء على مسلمي العالم))))
مرحبايقال ان البحرية المصرية هي من سهل دخول تلك الصواريخ الصينية الي الحوثيين المتطورة وبعيدة المدي
عدد التعليقات:14388
عمر السميريفرق كبير ي تووونسيه بين ئيسكم المحترم وبين ال cc بتاع الرز
لغة العصرننتظر إيران تسوي مزاد على ثلاجة السيسي لاستخدامها في المفاعل النووي
عدد التعليقات:14388
عمر السميريالسيسي وثلاجته حكاية الموسم
عدد التعليقات:2326
توووووونسيةاسم رئيسنا قريب من اسم السيسي اسم رئيسنا بالكامل محمد القائد الباجي لكن من كان وزير عادي أسمو الباجي قائد السبسي وهوة اصله من مدينة باجة شمال تونس
عدد التعليقات:14933
قلم الحقيقهمخالف للنشر
عدد التعليقات:14388
عمر السميريفعلا فيه تشابه كبير بين علم تونس وعلم تركيا
عدد التعليقات:14388
عمر السميريهلا توووونسيه مساء النوووور
سوط الحقيا سادة هناك ما هو أهم من السيسي والسخرية ع الفاضي والمليان الحوثيون أطلقوا صاروخا بالستيا على عاصمتكم الدينية .. الواجب أن نضع هذا على أولوياتنا ..!
عدد التعليقات:14933
قلم الحقيقهمخالف للنشر
عدد التعليقات:2326
توووووونسيةبرق الحرم هذا علم تونس بلدي وليس علم تركيا فيه تشابه لكن علمنا النجمة والهلال داخل قمر ابيض كبير يختلف عن علم تركيا
عدد التعليقات:14388
عمر السميريحبل الكذب قصير ي cc
عدد التعليقات:14388
عمر السميريالسيسي فشل مؤيديه
حقاني والصارم والحكمي علي وال وال وال ، ابونقط وفواصلمخالف للنشر
عدد التعليقات:2326
توووووونسيةمساء الخير أخي عمر السميري ... ما أجمل صورة علم بلادي الخضراء تونس الحب .. هوة صحيح يمكن كان عندو أكثر من ثلاجة وحده بس مخصصه للماء لذلك رجاء صدقووووه
عدد التعليقات:12227
برق الحرم((((((((( فضيحة زيارات اسرائيل السرية .... مضت الي حالها .... اما فضيحت استهداف بلد عربي من منبر تركيا ....... فهذا أمر قضح صاحبه ))))))
سوط الحقيا إياد مدني .. تقارن السيسي بثلاجاتك وسياراتك وأملاكك ..!! وأنت ماذا قدمت عندما كنت وزيرا للحج ..****
عدد التعليقات:12227
برق الحرم(((((وإنّما النّاسُ بالمُلُوكِ ومَا.........تُفْلِحُ عُرْبٌ مُلُوكُها عَجَمُ.....لا أدَبٌ عِندَهُمْ ولا حَسَبٌ ...ولا عُهُودٌ لهُمْ ولا ذِمَمُ)))))
مبيد الزواحف128 أكتوبر, 2016 , 18:16 م عدد التعليقات:14372 عمر السميري مساكم الله بالخير جميعا ،،،، حمدآ لله على السلامه كفاره يالزاحف عقبال بدر الصاعدي
عدد التعليقات:14388
عمر السميريكزاااااب ي cc
عدد التعليقات:14388
عمر السميريلا والمشكله انه يحلف كمان
عدد التعليقات:12227
برق الحرم(((((( أحذروا ..... من دسائس اصحاب الاحزاب و البرامكة الجدد ))))))
عدد التعليقات:12227
برق الحرم(((((((( لايكون العلم التركي ... في الخلف ..... دليل التطبيع الرسمي مع اسرائيل ))))
عدد التعليقات:14388
عمر السميريكمان كلام السيسي ما يدخل العقل
عدد التعليقات:14388
عمر السميريال cc صار مسخره
عدد التعليقات:14388
عمر السميريمساكم الله بالخير جميعا