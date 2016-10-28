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فيديو: أمين عام رابطة العالم الإسلامي”إياد مدني” يسخر من “ثلاجة السيسي”

28 أكتوبر, 2016 , 18:13 م
فيديو: أمين عام رابطة العالم الإسلامي”إياد مدني” يسخر من “ثلاجة السيسي”
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صحيفة المرصد: سخر إياد مدني وزير الحج والثقافة والإعلام السعودي السابق، من حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن الثلاجة.

وجاءت سخرية مدني الذي يشغل حالياً منصب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أثناء توجيه كلمته بمؤتمر “الإيسيسكو” الخميس 27 أكتوبر/تشرين أول 2016، قائلا: “أنا متأكد بأن ثلاجتكم فيها أكثر من الماء فخامة الرئيس”.

وجاءت سخرية مدني حينما نطق بالخطأ اسم الرئيس التونسي، فبدلاً من أن يقول باجي قايد “السبسي”، قال “السيسي”، قبل أن يعود ليصحح خطأه.

وكان تصريح عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح مؤتمر الشباب بمدينة شرم الشيخ الثلاثاء 25 أكتوبر/تشرين أول 2016، سخريةً على وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما أقسم بالله أنه عاش 10 سنوات ولم يكن في ثلاجته سوى الماء فقط.



تعليقات ( 42 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 42
    28 أكتوبر, 2016 , 18:55 م
    عدد التعليقات:2326

    توووووونسية

    الشعبي بتونس حال دون ذلك والغو اتفاق كان بموجبه سيزور تونس 11 الف سائح ايراني أما تركيا لازال لها في تونس فقط تاريخ وللعلم هوة من حضارتنا نعتز به
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  2. 41
    28 أكتوبر, 2016 , 18:54 م

    أرزة 🌲 لبنان

    الشخصيات السعودية إلا مكانتا المفروض ماتنزل مستواها لواحد كلامو هو شخصيا مابيفهمو وإحترامي للشعب السعودي كافة
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  3. 40
    28 أكتوبر, 2016 , 18:53 م
    عدد التعليقات:2326

    توووووونسية

    أخي برق الحرم لم نرى أي أطماع لتركيا عنا بتونس بل رأينا اغراء وطمع من إيران بأنها ستساعد السياحة التونسية واتفقو مع وزيرة سياحتنا على ذلك لكن الرفض
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  4. 39
    28 أكتوبر, 2016 , 18:50 م

    أرزة 🌲 لبنان

    السيسي عمبيحاول يرجع يحسن من صورتو إدام الشعب من خلال التنكيت والتأليف اللي مابيصدقو طفل صغير كنا فقراء بس ماعشنا على المي فقط فما بالكن بواحد غني
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  5. 38
    28 أكتوبر, 2016 , 18:49 م

    (منصف)

    اياد مدني تعليق غير موفق وعليه الإعتذار فانت مسؤول عن رابطة ومحسوبا على المملكة
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  6. 37
    28 أكتوبر, 2016 , 18:48 م
    عدد التعليقات:12227

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=3RTLnrNqITA
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  7. 36
    28 أكتوبر, 2016 , 18:47 م
    عدد التعليقات:12227

    برق الحرم

    (((توووووونسية....شكرا لايضاحك يعني تشابهت الاعلام علينا .... سبحان الله اطماع تركيا في تونس لاتقل عن اطماعها في مصر ولييا بعد افك الربيع العربي ))))
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  8. 35
    28 أكتوبر, 2016 , 18:46 م

    مواطن

    كل ماتكلم عندنا مسؤول جاب العيد
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  9. 34
    28 أكتوبر, 2016 , 18:43 م
    عدد التعليقات:2326

    توووووونسية

    الكلمة الي ألقاها المدني في تونس لأن المنصة الي يحكي منها عليها شعار تونس (حرية عدالة كرامة)
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  10. 33
    28 أكتوبر, 2016 , 18:41 م
    عدد التعليقات:14388

    عمر السميري

    السيسي **عوز رز باي شكل فصرح بان ثلاجته ما فيهاش غير الميه
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  11. 32
    28 أكتوبر, 2016 , 18:40 م
    عدد التعليقات:12227

    برق الحرم

    ((((((( يامدني ...........استهداف داعش للمديبنة المنورة .... وانت تقف حيث المفرخة ..... ماذا تسميه ؟؟؟؟ ))))))
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  12. 31
    28 أكتوبر, 2016 , 18:40 م

    علي1

    لا ياامين رابطة العالم الاسلامي فأنت في منصب رفيع.تمثل المسلمين من جميع اقطار الارض. لايجوز لك التهكم او الصخرية .احتراما لمنصبك الرفيع
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  13. 30
    28 أكتوبر, 2016 , 18:40 م
    عدد التعليقات:2326

    توووووونسية

    أخي عمر اكيد هناك فرق كبير جدا مرسي كثير لك
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  14. 29
    28 أكتوبر, 2016 , 18:39 م

    مرحبا

    وهذا ماقاله أحد ظباط المخلوع على عبدالله صالح انه تلقوا تسهيل في عملية تهريب الصواريخ
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  15. 28
    28 أكتوبر, 2016 , 18:39 م

    ❄️❄️TBUK❄️❄️

    المجوس يعدون العده وانتم اشتغلوا سخريه على بعض
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  16. 27
    28 أكتوبر, 2016 , 18:39 م
    عدد التعليقات:12227

    برق الحرم

    (((((( ولما كان أمين منظمة العالم الاسلامي مشغول بفتنة الاحزاب و النفخ في النار ... ابشركم ... خرج مستشار التعاون الإسلامي: إطلاق الحوثيين لصاروخ على مكة اعتداء على مسلمي العالم))))
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  17. 26
    28 أكتوبر, 2016 , 18:37 م

    مرحبا

    يقال ان البحرية المصرية هي من سهل دخول تلك الصواريخ الصينية الي الحوثيين المتطورة وبعيدة المدي
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  18. 25
    28 أكتوبر, 2016 , 18:36 م
    عدد التعليقات:14388

    عمر السميري

    فرق كبير ي تووونسيه بين ئيسكم المحترم وبين ال cc بتاع الرز
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  19. 24
    28 أكتوبر, 2016 , 18:35 م

    لغة العصر

    ننتظر إيران تسوي مزاد على ثلاجة السيسي لاستخدامها في المفاعل النووي
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  20. 23
    28 أكتوبر, 2016 , 18:34 م
    عدد التعليقات:14388

    عمر السميري

    السيسي وثلاجته حكاية الموسم
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  21. 22
    28 أكتوبر, 2016 , 18:34 م
    عدد التعليقات:2326

    توووووونسية

    اسم رئيسنا قريب من اسم السيسي اسم رئيسنا بالكامل محمد القائد الباجي لكن من كان وزير عادي أسمو الباجي قائد السبسي وهوة اصله من مدينة باجة شمال تونس
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  22. 21
    28 أكتوبر, 2016 , 18:34 م
    عدد التعليقات:14933

    قلم الحقيقه

    مخالف للنشر
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  23. 20
    28 أكتوبر, 2016 , 18:30 م
    عدد التعليقات:14388

    عمر السميري

    فعلا فيه تشابه كبير بين علم تونس وعلم تركيا
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  24. 19
    28 أكتوبر, 2016 , 18:29 م
    عدد التعليقات:14388

    عمر السميري

    هلا توووونسيه مساء النوووور
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  25. 18
    28 أكتوبر, 2016 , 18:28 م

    سوط الحق

    يا سادة هناك ما هو أهم من السيسي والسخرية ع الفاضي والمليان الحوثيون أطلقوا صاروخا بالستيا على عاصمتكم الدينية .. الواجب أن نضع هذا على أولوياتنا ..!
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  26. 17
    28 أكتوبر, 2016 , 18:27 م
    عدد التعليقات:14933

    قلم الحقيقه

    مخالف للنشر
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  27. 16
    28 أكتوبر, 2016 , 18:26 م
    عدد التعليقات:2326

    توووووونسية

    برق الحرم هذا علم تونس بلدي وليس علم تركيا فيه تشابه لكن علمنا النجمة والهلال داخل قمر ابيض كبير يختلف عن علم تركيا
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  28. 15
    28 أكتوبر, 2016 , 18:25 م
    عدد التعليقات:14388

    عمر السميري

    حبل الكذب قصير ي cc
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  29. 14
    28 أكتوبر, 2016 , 18:24 م
    عدد التعليقات:14388

    عمر السميري

    السيسي فشل مؤيديه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  30. 13
    28 أكتوبر, 2016 , 18:24 م

    حقاني والصارم والحكمي علي وال وال وال ، ابونقط وفواصل

    مخالف للنشر
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  31. 12
    28 أكتوبر, 2016 , 18:24 م
    عدد التعليقات:2326

    توووووونسية

    مساء الخير أخي عمر السميري ... ما أجمل صورة علم بلادي الخضراء تونس الحب .. هوة صحيح يمكن كان عندو أكثر من ثلاجة وحده بس مخصصه للماء لذلك رجاء صدقووووه
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  32. 11
    28 أكتوبر, 2016 , 18:23 م
    عدد التعليقات:12227

    برق الحرم

    ((((((((( فضيحة زيارات اسرائيل السرية .... مضت الي حالها .... اما فضيحت استهداف بلد عربي من منبر تركيا ....... فهذا أمر قضح صاحبه ))))))
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  33. 10
    28 أكتوبر, 2016 , 18:22 م

    سوط الحق

    يا إياد مدني .. تقارن السيسي بثلاجاتك وسياراتك وأملاكك ..!! وأنت ماذا قدمت عندما كنت وزيرا للحج ..****
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  34. 9
    28 أكتوبر, 2016 , 18:22 م
    عدد التعليقات:12227

    برق الحرم

    (((((وإنّما النّاسُ بالمُلُوكِ ومَا.........تُفْلِحُ عُرْبٌ مُلُوكُها عَجَمُ.....لا أدَبٌ عِندَهُمْ ولا حَسَبٌ ...ولا عُهُودٌ لهُمْ ولا ذِمَمُ)))))
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  35. 8
    28 أكتوبر, 2016 , 18:21 م

    مبيد الزواحف

    128 أكتوبر, 2016 , 18:16 م عدد التعليقات:14372 عمر السميري مساكم الله بالخير جميعا ،،،، حمدآ لله على السلامه كفاره يالزاحف عقبال بدر الصاعدي
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  36. 7
    28 أكتوبر, 2016 , 18:21 م
    عدد التعليقات:14388

    عمر السميري

    كزاااااب ي cc
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  37. 6
    28 أكتوبر, 2016 , 18:20 م
    عدد التعليقات:14388

    عمر السميري

    لا والمشكله انه يحلف كمان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 5
    28 أكتوبر, 2016 , 18:20 م
    عدد التعليقات:12227

    برق الحرم

    (((((( أحذروا ..... من دسائس اصحاب الاحزاب و البرامكة الجدد ))))))
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  39. 4
    28 أكتوبر, 2016 , 18:19 م
    عدد التعليقات:12227

    برق الحرم

    (((((((( لايكون العلم التركي ... في الخلف ..... دليل التطبيع الرسمي مع اسرائيل ))))
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  40. 3
    28 أكتوبر, 2016 , 18:18 م
    عدد التعليقات:14388

    عمر السميري

    كمان كلام السيسي ما يدخل العقل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 2
    28 أكتوبر, 2016 , 18:16 م
    عدد التعليقات:14388

    عمر السميري

    ال cc صار مسخره
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  42. 1
    28 أكتوبر, 2016 , 18:16 م
    عدد التعليقات:14388

    عمر السميري

    مساكم الله بالخير جميعا
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