صحيفة المرصد-متابعات:تعتبر منظومة الباتريوت منظومة دفاع جوي صاروخي من نوع أرض-جو يستعمل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من حلفائها، يصنع النظام من قبل شركة رايثيون الأمريكية. حل الباترويت محل كل من نظام ( نايك-هرقل ) للدفاع العالي والمتوسط ونظام إم آي إم-23 هوك التكتيكي للدفاع المتوسط فضلا عن دوره كنظام مضاد للصواريخ الباليستية (TBM) وهي مهمته الرئيسية في الوقت لحاضر.
وقد سجلت منظومة الباتريوت السعودية نجاحاً باهراً لها إذ قامت بإعتراض وتدمير جميع الصواريخ البالستية المعادية خلال عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل وكانت نسبة إصابة أهداف الصواريخ المعادية للمواقع المستهدفة هي 0% ( صفر بالمئة ) ولله الحمد ، وذلك يعود لتقنية المنظومة المتطورة وإحترافية منسوبي قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي وتدريبهم المتواصل.
فيديو يوضح الطريقة المستخدمة في اعتراض الصواريخ الباليستية
صحيفة المرصد-متابعات:تعتبر منظومة الباتريوت منظومة دفاع جوي صاروخي من نوع أرض-جو يستعمل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من حلفائها، يصنع النظام من قبل شركة رايثيون الأمريكية. حل الباترويت محل كل من نظام ( نايك-هرقل ) للدفاع العالي والمتوسط ونظام إم آي إم-23 هوك التكتيكي للدفاع المتوسط فضلا عن دوره كنظام مضاد للصواريخ الباليستية (TBM) وهي مهمته الرئيسية في الوقت لحاضر.
تعليقات ( 12 )
زائد واحدالبيت لة رب يحمية .كذلك للوطن رجال يموتون حماية لة. هذة منظومة متكاملة لايعرفها الا من امن بربة وصدق وعدة بأن الله ناصرة لأنة يدافع عن بلاد الحرمين.
الريمالكعبه لها رب يحميها وبس
ابوسلطانوفق الله رجالنا البواسل
ابوسلطانوفق الله رجالنا البواسل
ولد بلاديت ١ / شكرا لك هذى ما حبيت اعلق به تحياتي لك
ابومحمدياليتنا نحن المصنعين والمطورين والمخترعين حتى لانحتاج لأحد
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
عدد التعليقات:2
برق الحرمـــــــــ((((((((((((((((((وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى))))))))))))))))ــــــــــ
أبو سحااابنحمد الله على ذلك وبلادنا محفوظة بحفظ الله ثم برجالنا المحترفين على التقنيات العالميه وفق الله جنودنا ونصرهم وبلادنا على من أراد بنا سوء رحم الله الشه
مواطن ولكن ،،،،يفترض ان تكون من اسرار الحرب ولاداعي للافصاح في هذا الوقت