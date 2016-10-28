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فيديو يوضح الطريقة المستخدمة في اعتراض الصواريخ الباليستية

28 أكتوبر, 2016 , 18:58 م
فيديو يوضح الطريقة المستخدمة في اعتراض الصواريخ الباليستية
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صحيفة المرصد-متابعات:تعتبر منظومة الباتريوت منظومة دفاع جوي صاروخي من نوع أرض-جو يستعمل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من حلفائها، يصنع النظام من قبل شركة رايثيون الأمريكية. حل الباترويت محل كل من نظام ( نايك-هرقل ) للدفاع العالي والمتوسط ونظام إم آي إم-23 هوك التكتيكي للدفاع المتوسط فضلا عن دوره كنظام مضاد للصواريخ الباليستية (TBM) وهي مهمته الرئيسية في الوقت لحاضر.
وقد سجلت منظومة الباتريوت السعودية نجاحاً باهراً لها إذ قامت بإعتراض وتدمير جميع الصواريخ البالستية المعادية خلال عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل وكانت نسبة إصابة أهداف الصواريخ المعادية للمواقع المستهدفة هي 0% ( صفر بالمئة ) ولله الحمد ، وذلك يعود لتقنية المنظومة المتطورة وإحترافية منسوبي قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي وتدريبهم المتواصل.



تعليقات ( 12 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 12
    28 أكتوبر, 2016 , 20:56 م

    زائد واحد

    البيت لة رب يحمية .كذلك للوطن رجال يموتون حماية لة. هذة منظومة متكاملة لايعرفها الا من امن بربة وصدق وعدة بأن الله ناصرة لأنة يدافع عن بلاد الحرمين.
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  2. 11
    28 أكتوبر, 2016 , 20:39 م

    الريم

    الكعبه لها رب يحميها وبس
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  3. 10
    28 أكتوبر, 2016 , 20:24 م

    ابوسلطان

    وفق الله رجالنا البواسل
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  4. 9
    28 أكتوبر, 2016 , 20:23 م

    ابوسلطان

    وفق الله رجالنا البواسل
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  5. 8
    28 أكتوبر, 2016 , 19:39 م

    ولد بلادي

    ت ١ / شكرا لك هذى ما حبيت اعلق به تحياتي لك
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  6. 7
    28 أكتوبر, 2016 , 19:33 م

    كنت اريد ان اعلق ولكن تعليق رقم واحد قال مااود ان اقوله
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  7. 6
    28 أكتوبر, 2016 , 19:28 م

    أي 0% وهو جاي من مسافة 1000 كيلو وطاح بالقرب من مكه .... أقول ماغير الله حمى بيته العتيق
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  8. 5
    28 أكتوبر, 2016 , 19:26 م

    ابومحمد

    ياليتنا نحن المصنعين والمطورين والمخترعين حتى لانحتاج لأحد
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  9. 4
    28 أكتوبر, 2016 , 19:21 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  10. 3
    28 أكتوبر, 2016 , 19:15 م
    عدد التعليقات:2

    برق الحرم

    ـــــــــ((((((((((((((((((وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى))))))))))))))))ــــــــــ
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  11. 2
    28 أكتوبر, 2016 , 19:12 م

    أبو سحاااب

    نحمد الله على ذلك وبلادنا محفوظة بحفظ الله ثم برجالنا المحترفين على التقنيات العالميه وفق الله جنودنا ونصرهم وبلادنا على من أراد بنا سوء رحم الله الشه
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  12. 1
    28 أكتوبر, 2016 , 19:07 م

    مواطن ولكن ،،،،

    يفترض ان تكون من اسرار الحرب ولاداعي للافصاح في هذا الوقت
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