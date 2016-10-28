فيديو يوضح الطريقة المستخدمة في اعتراض الصواريخ الباليستية

صحيفة المرصد-متابعات:تعتبر منظومة الباتريوت منظومة دفاع جوي صاروخي من نوع أرض-جو يستعمل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من حلفائها، يصنع النظام من قبل شركة رايثيون الأمريكية. حل الباترويت محل كل من نظام ( نايك-هرقل ) للدفاع العالي والمتوسط ونظام إم آي إم-23 هوك التكتيكي للدفاع المتوسط فضلا عن دوره كنظام مضاد للصواريخ الباليستية (TBM) وهي مهمته الرئيسية في الوقت لحاضر.

وقد سجلت منظومة الباتريوت السعودية نجاحاً باهراً لها إذ قامت بإعتراض وتدمير جميع الصواريخ البالستية المعادية خلال عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل وكانت نسبة إصابة أهداف الصواريخ المعادية للمواقع المستهدفة هي 0% ( صفر بالمئة ) ولله الحمد ، وذلك يعود لتقنية المنظومة المتطورة وإحترافية منسوبي قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي وتدريبهم المتواصل.