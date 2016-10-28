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بالفيديو .. العريفي معلقاً على إطلاق الحوثي صواريخ نحو مكة : ” بداية النهاية له وأعوانه “

28 أكتوبر, 2016 , 19:32 م
بالفيديو .. العريفي معلقاً على إطلاق الحوثي صواريخ نحو مكة : ” بداية النهاية له وأعوانه “
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صحيفة المرصد: تداول نشطاء مواقع التواصل مقطع فيديو للشيخ محمد العريفي معلقاً على أستهداف الحوثي لمكة متسائلاً : “من أين جاءت الجرأة على إرسال الصواريخ نحو مكة، وأي قلب يرضى بهذا وأي نفس تدعي الإسلام أو تنتسب إليه وتتوجه إلى القبلة، ترضى أن تُطلق رصاصة على الحرم فضلاً عن أن تطلق صاروخاً”.

كما أكد العريفي، إن إطلاق الحوثي ومليشياته للصواريخ نحو مكة المكرمة، يمثل بداية النهاية له وأعوانه و”لمن سولت له نفسه الاعتداء على البيت الحرام”.

وتابع : “ما فعله هؤلاء من إرسال هذا الصاروخ أو الاعتداء على البلد الحرام، أو الاعتداء على المملكة أو الاعتداء على الآمنين.. ولا تحسبن الله غافلاً عمّا يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار”.

وأختتم : “نسأل الله أن يكفينا شر أهل الشر.. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار، وكيد الفجّار، اللهم أحمي بلادنا وجميع بلدان المسلمين”.



تعليقات ( 9 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 9
    28 أكتوبر, 2016 , 21:01 م

    ت-8 صدقت ي اخي كلامك في الصميم لكن فيه مثل يقول حب وقول وابغض وقول وهدا طبع المنافقين
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  2. 8
    28 أكتوبر, 2016 , 20:55 م
    عدد التعليقات:1

    الرحااال

    اقولها صريحا..فعلوها الدواعش في المدينه..لم اجد تعليق واحد على مافعلوه..نعم انهم اجرموا الحوثيين..لكن لابد ان يعم التغريدات والتفاعل ع المجرمين
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  3. 7
    28 أكتوبر, 2016 , 20:50 م

    مجرة التبانة

    الكلام ماهو وقته الان ، انذار سكان صعده بالخروج لمن يريد الحياة لانها اصبحت هدف عسكري فوري سيتم تدميره.
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  4. 6
    28 أكتوبر, 2016 , 20:36 م

    شايم

    لاجديد قبلهم جدهم ابرهة الاشرم غزى مكة على فيله واهلكه الله بطير ابابيل في وادي محسر قرب هلاكهم باذن الله.
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  5. 5
    28 أكتوبر, 2016 , 19:41 م

    ابوطاقيه

    مخالف للنشر
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  6. 4
    28 أكتوبر, 2016 , 19:39 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    تذكير بالوتر
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  7. 3
    28 أكتوبر, 2016 , 19:37 م
    عدد التعليقات:2

    برق الحرم

    ((((((( ركزوا على اعوانه ....... الذنب الزنبيل والعلج البغل سوف يدفعان الثمن ))))))
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  8. 2
    28 أكتوبر, 2016 , 19:35 م

    غريب

    الحوثيين عادو الله و رسوله و لكن الله يمهل ولا يهمل
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  9. 1
    28 أكتوبر, 2016 , 19:34 م

    ارز 👊 نجد

    الله اكبر
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