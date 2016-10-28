بالفيديو .. العريفي معلقاً على إطلاق الحوثي صواريخ نحو مكة : ” بداية النهاية له وأعوانه “

صحيفة المرصد: تداول نشطاء مواقع التواصل مقطع فيديو للشيخ محمد العريفي معلقاً على أستهداف الحوثي لمكة متسائلاً : “من أين جاءت الجرأة على إرسال الصواريخ نحو مكة، وأي قلب يرضى بهذا وأي نفس تدعي الإسلام أو تنتسب إليه وتتوجه إلى القبلة، ترضى أن تُطلق رصاصة على الحرم فضلاً عن أن تطلق صاروخاً”.

كما أكد العريفي، إن إطلاق الحوثي ومليشياته للصواريخ نحو مكة المكرمة، يمثل بداية النهاية له وأعوانه و”لمن سولت له نفسه الاعتداء على البيت الحرام”.

وتابع : “ما فعله هؤلاء من إرسال هذا الصاروخ أو الاعتداء على البلد الحرام، أو الاعتداء على المملكة أو الاعتداء على الآمنين.. ولا تحسبن الله غافلاً عمّا يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار”.

وأختتم : “نسأل الله أن يكفينا شر أهل الشر.. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار، وكيد الفجّار، اللهم أحمي بلادنا وجميع بلدان المسلمين”.