لص يسرق أبواب سيارة “لاندكروزر”.. وصاحبها يرصد مكافأة ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن السارق!

صحيفة المرصد: تعرضت سيارة مواطن للسرقة من قبل مجهولين، حيث سرقوا الأبواب من الجهة اليمنى للسيارة من نوع “لاندكروزر”، وسرقة مبلغ مالي يفوق المائة الف ريال.

وبحسب الناطق الإعلامي لشرطة الجوف الرائد يزيد بن سعود النومس، ورد بلاغ لمركز شرطة قارا صباح اليوم الجمعة تقريراً من قبل دوريات الأمن؛ يفيد بتعرض سيارة مواطن ثلاثيني لسرقة البابين اليمنى للسيارة ، أثناء وقوفها أمام منزله وفقا لإخبارية الجوف.

وأضاف النومس ، أن المواطن تعرض لسرقة مبلغ مالي تجاوز المائة الف ريال، وحاسوب محمول “لابتوب” وحقيبة داخلها أوراق خاصة، مشيراً أن المواطن لايتهم أحد بهذه السرقة. من جهته أعلن المواطن عن تخصيص جائزة بمبلغ 100 ألف ريال، لمن يجد ويدلي بمعلومات عن السارق.