لص يسرق أبواب سيارة “لاندكروزر”.. وصاحبها يرصد مكافأة ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن السارق!

صحيفة المرصد: تعرضت سيارة مواطن للسرقة من قبل مجهولين، حيث سرقوا الأبواب من الجهة اليمنى للسيارة من نوع “لاندكروزر”، وسرقة مبلغ مالي يفوق المائة الف ريال.
وبحسب الناطق الإعلامي لشرطة الجوف الرائد يزيد بن سعود النومس، ورد بلاغ لمركز شرطة قارا صباح اليوم الجمعة تقريراً من قبل دوريات الأمن؛ يفيد بتعرض سيارة مواطن ثلاثيني لسرقة البابين اليمنى للسيارة ، أثناء وقوفها أمام منزله وفقا لإخبارية الجوف.
وأضاف النومس ، أن المواطن تعرض لسرقة مبلغ مالي تجاوز المائة الف ريال، وحاسوب محمول “لابتوب” وحقيبة داخلها أوراق خاصة، مشيراً أن المواطن لايتهم أحد بهذه السرقة. من جهته أعلن المواطن عن تخصيص جائزة بمبلغ 100 ألف ريال، لمن يجد ويدلي بمعلومات عن السارق.
تعليقات ( 11 )
قلم الخنبقة بمعرفات متعددهوكل ربك يارجل .. والله لو ترتجي الشرطة ماترجي خير .. اسأل مجرب بعد سرقة سيارة وقبض على المجرم السارق .. ورب الكون ما جاني لا تعويض واختفت المعامله
جنوبيه *اقصد لو اخذ علي امي عشر ريال تكشفني وانكشف بحركاتي ههههه لازم اصير اكثر شطاره
جنوبيه *كيف سوى و١٠٠الف ريال الله يرجع حقك لك وينتقم منهم لو تخذ على امي عشر ريال انكشف استغفر الله كيف سووى
أوركيد🌺ي رجال دامك م أنسرقت أنت كل شئ يتعوض😂
شايف العجائبوالله مره ولد عمي مسير علينا وسمر عندنا الساعه الواحدة صباحا طلع شغل السياره عشق بيمشي مامشت ،، اكتشفنا ان عمود الكردان انسرق 😂 حراميه عظماء😁
أوركيد🌺سارقين الأبواب .. سرقة عجيبة🤔وبعد وهي متوقفة عند منزل صاحبها فيهم جراءة غريبة... لصوص آخر زمن🤔
❄️❄️TBUK❄️❄️اين ذهبت عقول هؤلاء ؟؟ معليش انا ما اخلي 50 ريال في السيارة ومن يضع مبالغ ضخمة في السيارة هذا يتحمل العواقب لانها من صنع يده
لا حول ولا قوة الا باللهيعني هذا المجرم لم يكتفي با 100 الف سرق بيبان السيارة ، لكن أتوقع والله اعلم اذا تم توطين قطع الغيار والورش وكلما يخص السيارات ستخف أو تنتهي السرقات .