فيديو: الشرطة تطرد الشباب من “كورنيش” جدة .. ومغردون : يموتون يعني !

صحيفة المرصد:أثارت واقعة طرد بعض الشباب العُزْب المتواجدين على “الكورنيش” من قبل دورية أمنية للشرطة في محافظة جدة السعودية، أمس الخميس، موجة استياء بين المغردين.
وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يسمع فيه صوت رجل في دورية أمن يطالب شباناً على الكورنيش بمغادرته.
وعبّر المغردون عن رفضهم لهذا التصرف عبر هاشتاق #طرد_الشباب_من_الكورنيش الذي وصل إلى أعلى “ترند” بتويتر ، متسائلين عن الأماكن التي بقيت لهم لكي يروّحوا بها عن أنفسهم؟.
وعلقت “جيكي” بقولها: يموتون يعني؟ كل شي عوائل عوائل، وين يروحون المساكين؟”.
وقال “خالد” بمرارة: “لنا الجنة إن شاء الله”.
فيما عبر “فيصل الحوت” عن استيائه، بقوله: “الجهة المعنية بهذا الشيء أخذت الحل الأسهل بدل ما يؤدي عمله ويضع أنظمه صارمة للتحرش شال الكل ، يتبع”.
وسخر “محب الخير” قائلاً: “مسكين الشاب السعودي ألغوا البدلات عليه وراح مهموم للبحر يشكي همومه وانطرد”.
وأضافت “بنت خالد”: “حرام الشباب ما في لهم مكان يروحون فيه طيب سووا أشياء خاصة لهم”.
فريق آخر، أيد القرار ورأى أنّ معظم الشباب الذين يتوجهون للكورنيش يفتعلون المشاكل ويزعجون العائلات المتواجدة، حيث قالت “ياسمين”: “إي والله أزعجونا ما نقدر ناخذ راحتنا بالكورنيش بسببهم”.
وعلقت “هدى”: “الشباب السعوديون عموماً همج شوفوا تصرفاتهم بالأماكن العامة بس”.
يذكر أنّ فئة الشباب في السعودية تعاني نقصاً في الأماكن الترفيهية الموجودة في البلاد، حيث تغيب معظم النشاطات الفنية والتفاعلية والسياحية عن خريطة المملكة.
تعليقات ( 50 )
مباحث للأدبنقترح عمل مباحث آداب عامة مختصة لكل من يقل أدبه على الآخرين وينتهك حريتهم
الهاشميافضل شيء فيه اماكن مخصصة للشباب ع الكورنيش المشكله اللي يحط وجهه مع العوائل
زائر9صحيح عاطلين لاكن من لبسهم وقصاتهم وتشبه والغزل يدل انهم بخير مو محتجين والا كان اشتغلوا حراس امن ونامو بدري بدون تسكع.. الى عاطل ومهموم مايتشبه بنساء
اندماجهذه الهيئة بس اظاهر انهم بلباس عسكري
جابرابرك ... لان هم من اساءو لانفسهم باستخفافهم المفرط والتفلت الزايد
فهد العرمانيوالله لو عملي بالامن العام بجدة كان طهرت المرافق السياحية من هذي العينات اشباه النساء الوافدة والغير الوافدة، تباً لليبراليين وللابتعات الخارجي
فهد العرمانيامنية الليبراليين تتحقق تدريجياً وهي الاختلاط دون عوائق ، و رجال الامن بالمرصاد لهم. موتوا بغيضكم يابني ليبرال لا تحرر بجزيرة العرب،
☇☇حسابهم على الله☇☇الله يعين
فهد العرماني٩٠٪ من الشباب الذين يرتادون كورنيش جدة هم من الوافدين و ١٠٪ مجنسين ١١٠ وملابس مخالفة للشريعة وحركاتهم وتصرفاتهم مشابهه لحركات البنات ويجب ترحيلهم
جنوبيه *الفاضي يعمل قاضي
طقطقلو دققتم في هويات كل هؤلاء اللي متبطحين ومتسدحين في الكورنيش .. ستجدون أغلبهم وافدين ومولدين واجانب .. لاشغل ولامشغله . لاتغركم الثياب فمعظمهم مجهولين
يالطيفهل عندك انت يصاحب الدوريه اولمسؤل عنك او الامر الذي تلقيته لابعادهم بديل لتنفسهم هل تعلم بطالتهم هي من حدتهم لابطاله بين الوافدين لانكم وضفتوهم بدلهم
عدد التعليقات:166
فاااااهمالفشل في فرض القوانين وتنظيم المجتمع تكون نتيجته الطرد من الاماكن العامه التي من حق الجميع الاستمتاع بها
تعليق 34 الله يهديكيمكن نقول طيش شباب مراهقة ، لكن تنعت شبابنا بقلة الادب وسوء الاخلاق ، فاظن انك لست من هذا البلد الكريم . انت دخيل على مجتمعنا .
عزامهل تجد من شخص خاف الله في السر والعلن واقام ماامر به الله ورسوله على نفسه أن تسوقه نفسه أو من هوا حوله من السفهاء إلى ماحرم الله عليه ؟ الاجابة . لا
حميدانالمفروض الكورنيش يقفل الساعة 9 والناس ترجع بيوتها حتى يفرغ الامن لما هو اهم من تسكع الشباب على البحر وفي الاسواق
زايرليس هناك أي نقص في الاماكن ولكن قلة الادب وسوء الاخلاق هي السبب
عروجيعني زعلتوا على شباب متبطحين بين العوائل .. ولازعلتوا على العوائل اللي يعانون مضايقات من هؤلاء المفاليت .. ولعلم الجميع كلهم مولدين ومتخلفين وصيع
والله هاليومين الخوف من البنات أكثر من الشبابطيب والبنات اللي جايين قروب بدون عوايل ويش مصيرهن ؟ يعني مسموح للبنات يتسكعن بتغنج وتكسر عند رجال العوايل وممكن حركاتهن واستهبالهن يدمر أسرة
عدد التعليقات:11108
إنسان منصفالتعليق هنا صعب تكون منصف ,,,,,علشان فيه بعض الشباب وهم كثر وجيههم مغسةله بمرق ,,,,,وبعض العوائل عندهم حساسيه مفرطه تجاه الشباب ,,,أي حركه عفويه شبهه
احمدسيارة حرس الحدود تمشي على رصيف المشاة في كورنيش جده بين المتنزهين مساكين مافيهم حيل يتركون المكيف ويمشون على رجولهم
احمدرشيدليس فقط الطرد ولكن اُسلوب استخدام مكبرات الصوت سيّء جدا وفيه احراج وإزعاج عسكري ومافيه ينزل من المكيف ويمشي خطوات ليخاطب المواطن بإحترام
واحد عابرالانقول لهم تحمدو الله غلى النعمه والامن وبلاش مهايط وبلاش قلة مسؤلية يعني بالله اذا جلستو بادب احد بيجيكم ويطردكم ..حفظ الله الوطن من الفتن ومن كل شر
محقالمرأة التي لاتحتشم وتتحجب الحجاب الشرعي وتخرج وتتمشى وتعمل بدون محرم تكون عرضة للتحرش والمضايقات حتى لوكان محرمها معها وهناك مجموعة همج كثير حولهم واسئلو الشباب أكثر مايتحرشو بالغير محجبة حجاب كامل
مخالف للنشر 1وهذا الصح اجل تبغون الواحد يجلس ب عايلته عند البحر والشباب من حوله قمت البجاحه من الشباب انامتزوج واذا انعزمت مع شباب نطلع بعيد عن العوائل علشان ناخذ راحتنا والعوائل ياخذون راحتهم
واحد عابرالانقول لهم تحمدو الله غلى النعمه وبلاش مهايط وبلاش قلة مسؤلية يعني بالله اذا جلستو بادب بيجيكم حفظ الله الوطن من الفتن وكل شر
زائر صريح(((( ألي مريحني بالموضوع أن كل بلدان العالم موجود فيها التحرش وأعظم من التحرش ، والحمدلله حنا أهووون بكثير من بعض الدول ))))
محمد العنزيالله يعين الشباب بدل ما يتم احتوائهم يتم طردهم وكانهم اعداء للوطن وليس ابناء الوطن وهذا امر خطير جداا
مجرة التبانةللأسف انهم يمارسون السرعة بالسيارات وايذاء العوائل عليهم بالذهاب الى الصحاري وليسرعوا براحتهم وترك الناس في حالها يجب الحزم مع الرعاع لاثقافة ولا فهم.
الحقيقه ولا احد يزعلوالله راعي الدورية معه حق ولا احد يلومه ، أكيد العوائل اشتكوا عليه ،، وخلونا اضا نكون صادقين 85% من الشباب مزعج بشكل غير مقبول ، لذلك حطو لهم شاطئ مثل الدمام يقدر الشباب يرتاده ويجلس فيه
محقلابد من توظيفهم في الكوماندوز وتدريبهم تدريب شاق وممنوع الهروب من الخدمة حتى يكونوا على كفاءة عالية من التدريب ووضعهم في الحد حتى يقطعو راس الحوثي
حمدانخلوهم يطردونهم بدل التسكع في الشوارع واذية خلق الله. والمفروض يشغلوا البواكير على ظهورهم وهاتك ياجلد لين يعرفوا ان الله حق
وسط المجتمعاللهم احفظ رجال الأمن وبارك فيهم لااله الاأنت
محقإلى وفاء حطو قوانين قوية وهي غرامة ال500000 الف والسجن ومع ذلك مازال التحرش موجود وبعض البنات هن من يفتح الباب على أنفسهن نسيتو التحرش في نفس الكورنيش في العيد
🍉زائر المساء✋🍉🕟رجل امن محترم يتكلم بهدوء واحترام جزاه الله خيرا
محقلابد من توفير أماكن لهم وابعادهم من أماكن العوائل الأمر المهم إبعاد الأجانب بعوائلهم من المنتزهات لأنهم زاحمونا أووضعهم لمنتزهات لوحدهم وفرض رسوم عليهم
زائرهرجل الأمن تاج راسك انت واياه فاهم وسيبقى رجل الأمن يا ربراريين
🍉زائر المساء✋🍉🕟رجل امن محترم يتكلم بهدوء واحترام جزاه الله خيرا
كيفقانون يردع كل متحرش وانتهى الامر ( بدون قانون رادع سيظل التحرش 149 ألف مليون قرن للامام )
لاوجود لزمرة الاخونجيه والصحونجيهتخلف ورجعيه
الحجاجيودهم الحد الجنوبي يستفيدوا منهم اذا ما عندهم شغله غير التبطح فالشوارع ويبطلوا الفسده اللي هم عايشين فيها
محقحطولهم مكان ترفيه فيه محاضرات دينية وتوعية منها يتعلم الاحترام والأدب تحت إشراف الحكومة والثقات وتعليمهم بعض المهن فيها كي يفيدو الوطن ويحلو مكان الوافدين في الأعمال
🍉زائر المساء✋🍉🕟حفظ الله رجال الامن وبارك فيهم
🍉زائر المساء✋🍉🕟دورية امنية يعني رجال امن حفظهم الله ياخذون تعليمات الداخلية وان شاء الله فيهم الخير والبركة في حفظ الأمن فلا تخلطوا الامور وتعاونوا مع رجال الأمن
وفاءأيش الكلام هذا . ضع قيود وعقوبات وأنظمة والله ماتلقى أحد يتحرش . أما كل شي ممنوع ،،،، ماينفع
وشك وشكالله يرحم ايام الهيئه