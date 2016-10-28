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فيديو: الشرطة تطرد الشباب من “كورنيش” جدة .. ومغردون : يموتون يعني !

28 أكتوبر, 2016 , 20:48 م
فيديو: الشرطة تطرد الشباب من “كورنيش” جدة .. ومغردون : يموتون يعني !
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صحيفة المرصد:أثارت واقعة طرد بعض الشباب العُزْب المتواجدين على “الكورنيش” من قبل دورية أمنية للشرطة في محافظة جدة السعودية، أمس الخميس، موجة استياء بين المغردين.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يسمع فيه صوت رجل في دورية أمن يطالب شباناً على الكورنيش بمغادرته.

وعبّر المغردون عن رفضهم لهذا التصرف عبر هاشتاق #طرد_الشباب_من_الكورنيش الذي وصل إلى أعلى “ترند” بتويتر ، متسائلين عن الأماكن التي بقيت لهم لكي يروّحوا بها عن أنفسهم؟.

وعلقت “جيكي” بقولها: يموتون يعني؟ كل شي عوائل عوائل، وين يروحون المساكين؟”.

وقال “خالد” بمرارة: “لنا الجنة إن شاء الله”.

فيما عبر “فيصل الحوت” عن استيائه، بقوله: “الجهة المعنية بهذا الشيء أخذت الحل الأسهل بدل ما يؤدي عمله ويضع أنظمه صارمة للتحرش شال الكل ، يتبع”.

وسخر “محب الخير” قائلاً: “مسكين الشاب السعودي ألغوا البدلات عليه وراح مهموم للبحر يشكي همومه وانطرد”.

وأضافت “بنت خالد”: “حرام الشباب ما في لهم مكان يروحون فيه طيب سووا أشياء خاصة لهم”.

فريق آخر، أيد القرار ورأى أنّ معظم الشباب الذين يتوجهون للكورنيش يفتعلون المشاكل ويزعجون العائلات المتواجدة، حيث قالت “ياسمين”: “إي والله أزعجونا ما نقدر ناخذ راحتنا بالكورنيش بسببهم”.

وعلقت “هدى”: “الشباب السعوديون عموماً همج شوفوا تصرفاتهم بالأماكن العامة بس”.

يذكر أنّ فئة الشباب في السعودية تعاني نقصاً في الأماكن الترفيهية الموجودة في البلاد، حيث تغيب معظم النشاطات الفنية والتفاعلية والسياحية عن خريطة المملكة.



تعليقات ( 50 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 50
    28 أكتوبر, 2016 , 22:56 م

    مباحث للأدب

    نقترح عمل مباحث آداب عامة مختصة لكل من يقل أدبه على الآخرين وينتهك حريتهم
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  2. 49
    28 أكتوبر, 2016 , 22:52 م

    الهاشمي

    افضل شيء فيه اماكن مخصصة للشباب ع الكورنيش المشكله اللي يحط وجهه مع العوائل
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  3. 48
    28 أكتوبر, 2016 , 22:46 م

    زائر9

    صحيح عاطلين لاكن من لبسهم وقصاتهم وتشبه والغزل يدل انهم بخير مو محتجين والا كان اشتغلوا حراس امن ونامو بدري بدون تسكع.. الى عاطل ومهموم مايتشبه بنساء
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  4. 47
    28 أكتوبر, 2016 , 22:46 م

    اندماج

    هذه الهيئة بس اظاهر انهم بلباس عسكري
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  5. 46
    28 أكتوبر, 2016 , 22:29 م

    جابر

    ابرك ... لان هم من اساءو لانفسهم باستخفافهم المفرط والتفلت الزايد
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  6. 45
    28 أكتوبر, 2016 , 22:23 م

    فهد العرماني

    والله لو عملي بالامن العام بجدة كان طهرت المرافق السياحية من هذي العينات اشباه النساء الوافدة والغير الوافدة، تباً لليبراليين وللابتعات الخارجي
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  7. 44
    28 أكتوبر, 2016 , 22:21 م

    فهد العرماني

    امنية الليبراليين تتحقق تدريجياً وهي الاختلاط دون عوائق ، و رجال الامن بالمرصاد لهم. موتوا بغيضكم يابني ليبرال لا تحرر بجزيرة العرب،
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  8. 43
    28 أكتوبر, 2016 , 22:20 م

    ☇☇حسابهم على الله☇☇

    الله يعين
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  9. 42
    28 أكتوبر, 2016 , 22:17 م

    فهد العرماني

    ٩٠٪‏ من الشباب الذين يرتادون كورنيش جدة هم من الوافدين و ١٠٪‏ مجنسين ١١٠ وملابس مخالفة للشريعة وحركاتهم وتصرفاتهم مشابهه لحركات البنات ويجب ترحيلهم
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  10. 41
    28 أكتوبر, 2016 , 22:11 م

    جنوبيه *

    الفاضي يعمل قاضي
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  11. 40
    28 أكتوبر, 2016 , 22:07 م

    طقطق

    لو دققتم في هويات كل هؤلاء اللي متبطحين ومتسدحين في الكورنيش .. ستجدون أغلبهم وافدين ومولدين واجانب .. لاشغل ولامشغله . لاتغركم الثياب فمعظمهم مجهولين
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  12. 39
    28 أكتوبر, 2016 , 22:06 م

    يالطيف

    هل عندك انت يصاحب الدوريه اولمسؤل عنك او الامر الذي تلقيته لابعادهم بديل لتنفسهم هل تعلم بطالتهم هي من حدتهم لابطاله بين الوافدين لانكم وضفتوهم بدلهم
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  13. 38
    28 أكتوبر, 2016 , 21:58 م
    عدد التعليقات:166

    فاااااهم

    الفشل في فرض القوانين وتنظيم المجتمع تكون نتيجته الطرد من الاماكن العامه التي من حق الجميع الاستمتاع بها
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  14. 37
    28 أكتوبر, 2016 , 21:58 م

    تعليق 34 الله يهديك

    يمكن نقول طيش شباب مراهقة ، لكن تنعت شبابنا بقلة الادب وسوء الاخلاق ، فاظن انك لست من هذا البلد الكريم . انت دخيل على مجتمعنا .
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  15. 36
    28 أكتوبر, 2016 , 21:57 م

    عزام

    هل تجد من شخص خاف الله في السر والعلن واقام ماامر به الله ورسوله على نفسه أن تسوقه نفسه أو من هوا حوله من السفهاء إلى ماحرم الله عليه ؟ الاجابة . لا
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  16. 35
    28 أكتوبر, 2016 , 21:48 م

    حميدان

    المفروض الكورنيش يقفل الساعة 9 والناس ترجع بيوتها حتى يفرغ الامن لما هو اهم من تسكع الشباب على البحر وفي الاسواق
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  17. 34
    28 أكتوبر, 2016 , 21:45 م

    زاير

    ليس هناك أي نقص في الاماكن ولكن قلة الادب وسوء الاخلاق هي السبب
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  18. 33
    28 أكتوبر, 2016 , 21:45 م

    لماذا كل هذا التناقظ . أمر يسمح بالاختلاط واخر يجيز للطالبة الجامعة باستضافة من تشاء في مقر سكنها دون أذن ولي أمرها والان تطردو الشباب .
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  19. 32
    28 أكتوبر, 2016 , 21:43 م

    عروج

    يعني زعلتوا على شباب متبطحين بين العوائل .. ولازعلتوا على العوائل اللي يعانون مضايقات من هؤلاء المفاليت .. ولعلم الجميع كلهم مولدين ومتخلفين وصيع
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  20. 31
    28 أكتوبر, 2016 , 21:27 م

    والله هاليومين الخوف من البنات أكثر من الشباب

    طيب والبنات اللي جايين قروب بدون عوايل ويش مصيرهن ؟ يعني مسموح للبنات يتسكعن بتغنج وتكسر عند رجال العوايل وممكن حركاتهن واستهبالهن يدمر أسرة
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  21. 30
    28 أكتوبر, 2016 , 21:26 م

    شكراً لرجل الأمن حفظه الله فعلا ناس مدري كيف تارك المحلات المخصصة للعزاب وجالس فى محل العوائل تضايقهم هذا مرفوض حتى فى الدول المتقدمة- هل ترضاه لاهلك؟؟الجواب طبعاً لا -اذن لاتضايق العوائل فى اماكنهم
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  22. 29
    28 أكتوبر, 2016 , 21:25 م
    عدد التعليقات:11108

    إنسان منصف

    التعليق هنا صعب تكون منصف ,,,,,علشان فيه بعض الشباب وهم كثر وجيههم مغسةله بمرق ,,,,,وبعض العوائل عندهم حساسيه مفرطه تجاه الشباب ,,,أي حركه عفويه شبهه
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  23. 28
    28 أكتوبر, 2016 , 21:21 م

    احمد

    سيارة حرس الحدود تمشي على رصيف المشاة في كورنيش جده بين المتنزهين مساكين مافيهم حيل يتركون المكيف ويمشون على رجولهم
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  24. 27
    28 أكتوبر, 2016 , 21:20 م

    تحية لرجال الأمن البواسل كافة ولهذا رجل الأمن خاصة تكلم بأسلوب راقي ومحترم وهو صادق شخص جلس فى مكان العوائل وهذا ماحد يرضاه روح محل العزاب ياهذا بكل ادب
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  25. 26
    28 أكتوبر, 2016 , 21:17 م

    احمدرشيد

    ليس فقط الطرد ولكن اُسلوب استخدام مكبرات الصوت سيّء جدا وفيه احراج وإزعاج عسكري ومافيه ينزل من المكيف ويمشي خطوات ليخاطب المواطن بإحترام
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  26. 25
    28 أكتوبر, 2016 , 21:14 م

    واحد عابر

    الانقول لهم تحمدو الله غلى النعمه والامن وبلاش مهايط وبلاش قلة مسؤلية يعني بالله اذا جلستو بادب احد بيجيكم ويطردكم ..حفظ الله الوطن من الفتن ومن كل شر
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  27. 24
    28 أكتوبر, 2016 , 21:12 م

    محق

    المرأة التي لاتحتشم وتتحجب الحجاب الشرعي وتخرج وتتمشى وتعمل بدون محرم تكون عرضة للتحرش والمضايقات حتى لوكان محرمها معها وهناك مجموعة همج كثير حولهم واسئلو الشباب أكثر مايتحرشو بالغير محجبة حجاب كامل
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  28. 23
    28 أكتوبر, 2016 , 21:11 م

    مخالف للنشر 1

    وهذا الصح اجل تبغون الواحد يجلس ب عايلته عند البحر والشباب من حوله قمت البجاحه من الشباب انامتزوج واذا انعزمت مع شباب نطلع بعيد عن العوائل علشان ناخذ راحتنا والعوائل ياخذون راحتهم
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  29. 22
    28 أكتوبر, 2016 , 21:10 م

    واحد عابر

    الانقول لهم تحمدو الله غلى النعمه وبلاش مهايط وبلاش قلة مسؤلية يعني بالله اذا جلستو بادب بيجيكم حفظ الله الوطن من الفتن وكل شر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  30. 21
    28 أكتوبر, 2016 , 21:10 م

    زائر صريح

    (((( ألي مريحني بالموضوع أن كل بلدان العالم موجود فيها التحرش وأعظم من التحرش ، والحمدلله حنا أهووون بكثير من بعض الدول ))))
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  31. 20
    28 أكتوبر, 2016 , 21:10 م

    محمد العنزي

    الله يعين الشباب بدل ما يتم احتوائهم يتم طردهم وكانهم اعداء للوطن وليس ابناء الوطن وهذا امر خطير جداا
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  32. 19
    28 أكتوبر, 2016 , 21:08 م

    مجرة التبانة

    للأسف انهم يمارسون السرعة بالسيارات وايذاء العوائل عليهم بالذهاب الى الصحاري وليسرعوا براحتهم وترك الناس في حالها يجب الحزم مع الرعاع لاثقافة ولا فهم.
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  33. 18
    28 أكتوبر, 2016 , 21:06 م

    الحقيقه ولا احد يزعل

    والله راعي الدورية معه حق ولا احد يلومه ، أكيد العوائل اشتكوا عليه ،، وخلونا اضا نكون صادقين 85% من الشباب مزعج بشكل غير مقبول ، لذلك حطو لهم شاطئ مثل الدمام يقدر الشباب يرتاده ويجلس فيه
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  34. 17
    28 أكتوبر, 2016 , 21:06 م

    محق

    لابد من توظيفهم في الكوماندوز وتدريبهم تدريب شاق وممنوع الهروب من الخدمة حتى يكونوا على كفاءة عالية من التدريب ووضعهم في الحد حتى يقطعو راس الحوثي
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  35. 16
    28 أكتوبر, 2016 , 21:05 م

    حمدان

    خلوهم يطردونهم بدل التسكع في الشوارع واذية خلق الله. والمفروض يشغلوا البواكير على ظهورهم وهاتك ياجلد لين يعرفوا ان الله حق
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  36. 15
    28 أكتوبر, 2016 , 21:04 م

    للأسف بعض الشباب يضايق العوائل وينكد عليهم نزهتهم على البحر وبعضهم عديم الأخلاق والتربية وذلك من خلال تجربة تجدهم يمشطون الكورنيش ولا حرمة للعوائل.
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  37. 14
    28 أكتوبر, 2016 , 21:04 م

    وسط المجتمع

    اللهم احفظ رجال الأمن وبارك فيهم لااله الاأنت
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  38. 13
    28 أكتوبر, 2016 , 21:03 م

    محق

    إلى وفاء حطو قوانين قوية وهي غرامة ال500000 الف والسجن ومع ذلك مازال التحرش موجود وبعض البنات هن من يفتح الباب على أنفسهن نسيتو التحرش في نفس الكورنيش في العيد
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  39. 12
    28 أكتوبر, 2016 , 21:02 م

    🍉زائر المساء✋🍉🕟

    رجل امن محترم يتكلم بهدوء واحترام جزاه الله خيرا
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  40. 11
    28 أكتوبر, 2016 , 21:01 م

    محق

    لابد من توفير أماكن لهم وابعادهم من أماكن العوائل الأمر المهم إبعاد الأجانب بعوائلهم من المنتزهات لأنهم زاحمونا أووضعهم لمنتزهات لوحدهم وفرض رسوم عليهم
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  41. 10
    28 أكتوبر, 2016 , 21:00 م

    زائره

    رجل الأمن تاج راسك انت واياه فاهم وسيبقى رجل الأمن يا ربراريين
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  42. 9
    28 أكتوبر, 2016 , 21:00 م

    🍉زائر المساء✋🍉🕟

    رجل امن محترم يتكلم بهدوء واحترام جزاه الله خيرا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  43. 8
    28 أكتوبر, 2016 , 21:00 م

    كيف

    قانون يردع كل متحرش وانتهى الامر ( بدون قانون رادع سيظل التحرش 149 ألف مليون قرن للامام )
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  44. 7
    28 أكتوبر, 2016 , 20:59 م

    لاوجود لزمرة الاخونجيه والصحونجيه

    تخلف ورجعيه
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  45. 6
    28 أكتوبر, 2016 , 20:57 م

    الحجاج

    يودهم الحد الجنوبي يستفيدوا منهم اذا ما عندهم شغله غير التبطح فالشوارع ويبطلوا الفسده اللي هم عايشين فيها
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  46. 5
    28 أكتوبر, 2016 , 20:57 م

    محق

    حطولهم مكان ترفيه فيه محاضرات دينية وتوعية منها يتعلم الاحترام والأدب تحت إشراف الحكومة والثقات وتعليمهم بعض المهن فيها كي يفيدو الوطن ويحلو مكان الوافدين في الأعمال
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  47. 4
    28 أكتوبر, 2016 , 20:56 م

    🍉زائر المساء✋🍉🕟

    حفظ الله رجال الامن وبارك فيهم
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  48. 3
    28 أكتوبر, 2016 , 20:55 م

    🍉زائر المساء✋🍉🕟

    دورية امنية يعني رجال امن حفظهم الله ياخذون تعليمات الداخلية وان شاء الله فيهم الخير والبركة في حفظ الأمن فلا تخلطوا الامور وتعاونوا مع رجال الأمن
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  49. 2
    28 أكتوبر, 2016 , 20:55 م

    وفاء

    أيش الكلام هذا . ضع قيود وعقوبات وأنظمة والله ماتلقى أحد يتحرش . أما كل شي ممنوع ،،،، ماينفع
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  50. 1
    28 أكتوبر, 2016 , 20:53 م

    وشك وشك

    الله يرحم ايام الهيئه
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