فيديو: الشرطة تطرد الشباب من “كورنيش” جدة .. ومغردون : يموتون يعني !

صحيفة المرصد:أثارت واقعة طرد بعض الشباب العُزْب المتواجدين على “الكورنيش” من قبل دورية أمنية للشرطة في محافظة جدة السعودية، أمس الخميس، موجة استياء بين المغردين.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يسمع فيه صوت رجل في دورية أمن يطالب شباناً على الكورنيش بمغادرته.

وعبّر المغردون عن رفضهم لهذا التصرف عبر هاشتاق #طرد_الشباب_من_الكورنيش الذي وصل إلى أعلى “ترند” بتويتر ، متسائلين عن الأماكن التي بقيت لهم لكي يروّحوا بها عن أنفسهم؟.

وعلقت “جيكي” بقولها: يموتون يعني؟ كل شي عوائل عوائل، وين يروحون المساكين؟”.

وقال “خالد” بمرارة: “لنا الجنة إن شاء الله”.

فيما عبر “فيصل الحوت” عن استيائه، بقوله: “الجهة المعنية بهذا الشيء أخذت الحل الأسهل بدل ما يؤدي عمله ويضع أنظمه صارمة للتحرش شال الكل ، يتبع”.

وسخر “محب الخير” قائلاً: “مسكين الشاب السعودي ألغوا البدلات عليه وراح مهموم للبحر يشكي همومه وانطرد”.

وأضافت “بنت خالد”: “حرام الشباب ما في لهم مكان يروحون فيه طيب سووا أشياء خاصة لهم”.

فريق آخر، أيد القرار ورأى أنّ معظم الشباب الذين يتوجهون للكورنيش يفتعلون المشاكل ويزعجون العائلات المتواجدة، حيث قالت “ياسمين”: “إي والله أزعجونا ما نقدر ناخذ راحتنا بالكورنيش بسببهم”.

وعلقت “هدى”: “الشباب السعوديون عموماً همج شوفوا تصرفاتهم بالأماكن العامة بس”.

يذكر أنّ فئة الشباب في السعودية تعاني نقصاً في الأماكن الترفيهية الموجودة في البلاد، حيث تغيب معظم النشاطات الفنية والتفاعلية والسياحية عن خريطة المملكة.