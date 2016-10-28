عبدالرحمن بن مساعد يوجه رسالة نارية لمن سموا السعودية “ منتخب داعش ”

صحيفة المرصد: وجّه الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال السابق سالة نارية لمن سموا السعودبة بمنتخب داعش قائلاً : “لمن سمّوا منتخبنا بمنتخب داعش (فقط) أقول:- أتبعنا الذيل بالراس .. وبقي لنا قطف الكاس!”.

وواصل بن مساعد: “منتخبنا الشاب لم يقصر وبيّض الوجه بتأهله لكأس العالم ووصوله للمباراة النهائية وسواءً حقق اللقب أم لم يحققه فهو منتخب بطل وانجازه كبير ومقدر”.

وأكد : “إذا أردنا تحقيق اللقب لا بد أن يواصل هجوم منتخبنا تألقه وأن يكون تركيز دفاعنا أكبر فالنهائي أصعب بكثير من مماقبله خاصة لو تأهلت اليابان”.

وأضاف: “ليست انهزامية ولكن المنتخب الياباني قوي وحظوظه أكبر، ولا ينبغي أن نضع منتخبنا تحت الضغط وننسى تميزه وانجازه حتى لو لم يحقق اللقب” .

لمن سمّوا منتخبنا بمنتخب داعش (فقط) أقول:- أتبعنا الذيل بالراس .. وبقي لنا قطف الكاس! — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) October 27, 2016

منتخبنا الشاب لم يقصر وبيض الوجه بتأهله لكأس العالم ووصوله للمباراة النهائية وسواءً حقق اللقب أم لم يحققه فهو منتخب بطل وانجازه كبير ومقدر — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) October 27, 2016

اذا أردنا تحقيق اللقب لا بد أن يواصل هجوم منتخبنا تألقه وأن يكون تركيز دفاعنا أكبر فالنهائي أصعب بكثير من مماقبله خصوصًا لو تأهلت اليابان — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) October 27, 2016