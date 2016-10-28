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عبدالرحمن بن مساعد يوجه رسالة نارية لمن سموا السعودية “ منتخب داعش ”

28 أكتوبر, 2016 , 20:38 م
عبدالرحمن بن مساعد يوجه رسالة نارية لمن سموا السعودية “ منتخب داعش ”
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صحيفة المرصد: وجّه الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال السابق سالة نارية لمن سموا السعودبة بمنتخب داعش قائلاً : “لمن سمّوا منتخبنا بمنتخب داعش (فقط) أقول:- أتبعنا الذيل بالراس .. وبقي لنا قطف الكاس!”.

وواصل بن مساعد: “منتخبنا الشاب لم يقصر وبيّض الوجه بتأهله لكأس العالم ووصوله للمباراة النهائية وسواءً حقق اللقب أم لم يحققه فهو منتخب بطل وانجازه كبير ومقدر”.

وأكد : “إذا أردنا تحقيق اللقب لا بد أن يواصل هجوم منتخبنا تألقه وأن يكون تركيز دفاعنا أكبر فالنهائي أصعب بكثير من مماقبله خاصة لو تأهلت اليابان”.

وأضاف: “ليست انهزامية ولكن المنتخب الياباني قوي وحظوظه أكبر، ولا ينبغي أن نضع منتخبنا تحت الضغط وننسى تميزه وانجازه حتى لو لم يحقق اللقب” .



تعليقات ( 17 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 17
    28 أكتوبر, 2016 , 22:57 م

    أوركيد🌺

    حنّـا مقادم قوم (( ونشوف قدام )) " " واللي يسولف من ورانا ورانا !!
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  2. 16
    28 أكتوبر, 2016 , 22:49 م

    أوركيد🌺

    مُذهل أنت ف جميع حالاتك ي شبيه الريح ،، عاشقاً وهادئاً ومتكلماً وصامتاً وغاضباً😘
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  3. 15
    28 أكتوبر, 2016 , 22:34 م

    المسير

    وهم منتخباتهم: اسمها منتخب الحشد الرافضي
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  4. 14
    28 أكتوبر, 2016 , 22:28 م

    ابو حمد

    كفوووو والله رد ناري للمجوس اذناب ايران
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  5. 13
    28 أكتوبر, 2016 , 21:54 م

    احمد

    نقول لهم نحن احرار وهذه الطائفية المقيته اول من اوقد نارها واشعلها في المنطقة هم اهل العراق ونحن لم نستعبد يامنتخب عبيد الصفويين وخدمهم
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  6. 12
    28 أكتوبر, 2016 , 21:53 م

    عبدالعزيز//

    تعليق11 من قم مكشوف موضوع رياضه دخل السكن بالموضوع وهذه هي اساليب الاذناب
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  7. 11
    28 أكتوبر, 2016 , 21:50 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    اقول فكونا بس المباريات الخرطي وشوفوا مشكله السكن، المواطن همه السكن وليس الدوري او الكأس والهرج الفاظي .
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  8. 10
    28 أكتوبر, 2016 , 21:49 م

    سيف يزيد

    الله يلعنكم ياخمينه.
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  9. 9
    28 أكتوبر, 2016 , 21:36 م

    الحقباني

    علم كلام فيه علاج علم شكر علم انا ادعموهم طيب ما يبون تصريحات بس (ادخل يدك في جيبك علم
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  10. 8
    28 أكتوبر, 2016 , 21:07 م

    خالد الزهراني

    السعوديه ومنتخبها ومواطنيها وولاة امورها تاج على راس من رضي ومن لم يرضى
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  11. 7
    28 أكتوبر, 2016 , 21:04 م

    انا

    ادعموهم طيب ما يبون تصريحات بس (ادخل يدك في جيبك )
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  12. 6
    28 أكتوبر, 2016 , 21:04 م

    عبيد

    داعسنا الذيل والرأس وان شالله باقي الطابور الخامس اللي يسخرون منا
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  13. 5
    28 أكتوبر, 2016 , 21:01 م
    عدد التعليقات:5709

    الرحااال

    قالوها الاولون الصالحون..تغافل عما يفعله الجاهل..فأذا فعل وحرك فيك التفاعل فتأكد هذا هو مايريده..خسارة اليابان مطلب حتى يشعروا المنتخب الأول بالغيره
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  14. 4
    28 أكتوبر, 2016 , 20:54 م

    كفو يا ابن مساعد

    نعم أتبعنا الذيل بالراس ،،، حتى ذيل ورأس والله مايستاهلونه ،، يستاهلون اللي يطلع من تحت الذيل .
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  15. 3
    28 أكتوبر, 2016 , 20:47 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لا تهجروا القران وتدبروا اياته
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  16. 2
    28 أكتوبر, 2016 , 20:44 م

    سعيد

    ماعلينا من كلام العلوج اهل ****اذناب الفرس
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  17. 1
    28 أكتوبر, 2016 , 20:41 م

    شايف العجائب

    اتبعنا الذيل بالراس ،، يعني ايران والعراق ،، بس من هو الذيل منهم ،، اعتقد كلهما اذيال .....(شايف)
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