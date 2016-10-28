عبدالرحمن بن مساعد يوجه رسالة نارية لمن سموا السعودية “ منتخب داعش ”

صحيفة المرصد: وجّه الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال السابق سالة نارية لمن سموا السعودبة بمنتخب داعش قائلاً : “لمن سمّوا منتخبنا بمنتخب داعش (فقط) أقول:- أتبعنا الذيل بالراس .. وبقي لنا قطف الكاس!”.
وواصل بن مساعد: “منتخبنا الشاب لم يقصر وبيّض الوجه بتأهله لكأس العالم ووصوله للمباراة النهائية وسواءً حقق اللقب أم لم يحققه فهو منتخب بطل وانجازه كبير ومقدر”.
وأكد : “إذا أردنا تحقيق اللقب لا بد أن يواصل هجوم منتخبنا تألقه وأن يكون تركيز دفاعنا أكبر فالنهائي أصعب بكثير من مماقبله خاصة لو تأهلت اليابان”.
وأضاف: “ليست انهزامية ولكن المنتخب الياباني قوي وحظوظه أكبر، ولا ينبغي أن نضع منتخبنا تحت الضغط وننسى تميزه وانجازه حتى لو لم يحقق اللقب” .
لمن سمّوا منتخبنا بمنتخب داعش (فقط) أقول:- أتبعنا الذيل بالراس .. وبقي لنا قطف الكاس!
— عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) October 27, 2016
منتخبنا الشاب لم يقصر وبيض الوجه بتأهله لكأس العالم ووصوله للمباراة النهائية وسواءً حقق اللقب أم لم يحققه فهو منتخب بطل وانجازه كبير ومقدر
— عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) October 27, 2016
اذا أردنا تحقيق اللقب لا بد أن يواصل هجوم منتخبنا تألقه وأن يكون تركيز دفاعنا أكبر فالنهائي أصعب بكثير من مماقبله خصوصًا لو تأهلت اليابان
— عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) October 27, 2016
ليست انهزامية ولكن المنتخب الياباني قوي وحظوظه أكبر، ولا ينبغي أن نضع منتخبنا تحت الضغط وننسى تميزه وانجازه حتى لو لم يحقق اللقب @abo_ali27
— عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) October 27, 2016
تعليقات ( 17 )
أوركيد🌺حنّـا مقادم قوم (( ونشوف قدام )) " " واللي يسولف من ورانا ورانا !!
أوركيد🌺مُذهل أنت ف جميع حالاتك ي شبيه الريح ،، عاشقاً وهادئاً ومتكلماً وصامتاً وغاضباً😘
المسيروهم منتخباتهم: اسمها منتخب الحشد الرافضي
ابو حمدكفوووو والله رد ناري للمجوس اذناب ايران
احمدنقول لهم نحن احرار وهذه الطائفية المقيته اول من اوقد نارها واشعلها في المنطقة هم اهل العراق ونحن لم نستعبد يامنتخب عبيد الصفويين وخدمهم
عبدالعزيز//تعليق11 من قم مكشوف موضوع رياضه دخل السكن بالموضوع وهذه هي اساليب الاذناب
خلك بعيد حبك يزيد 😊اقول فكونا بس المباريات الخرطي وشوفوا مشكله السكن، المواطن همه السكن وليس الدوري او الكأس والهرج الفاظي .
سيف يزيدالله يلعنكم ياخمينه.
الحقبانيعلم كلام فيه علاج علم شكر علم انا ادعموهم طيب ما يبون تصريحات بس (ادخل يدك في جيبك علم
خالد الزهرانيالسعوديه ومنتخبها ومواطنيها وولاة امورها تاج على راس من رضي ومن لم يرضى
اناادعموهم طيب ما يبون تصريحات بس (ادخل يدك في جيبك )
عبيدداعسنا الذيل والرأس وان شالله باقي الطابور الخامس اللي يسخرون منا
عدد التعليقات:5709
الرحااالقالوها الاولون الصالحون..تغافل عما يفعله الجاهل..فأذا فعل وحرك فيك التفاعل فتأكد هذا هو مايريده..خسارة اليابان مطلب حتى يشعروا المنتخب الأول بالغيره
كفو يا ابن مساعدنعم أتبعنا الذيل بالراس ،،، حتى ذيل ورأس والله مايستاهلونه ،، يستاهلون اللي يطلع من تحت الذيل .
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلا تهجروا القران وتدبروا اياته
سعيدماعلينا من كلام العلوج اهل ****اذناب الفرس
شايف العجائباتبعنا الذيل بالراس ،، يعني ايران والعراق ،، بس من هو الذيل منهم ،، اعتقد كلهما اذيال .....(شايف)