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بالفيديو : الاتحاد يهزم الهلال بثنائية دون مقابل

28 أكتوبر, 2016 , 21:59 م
بالفيديو : الاتحاد يهزم الهلال بثنائية دون مقابل
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صحيفة المرصد : حقق الاتحاد فوزاً غالياً على مضيفه الهلال بهدفين دون مقابل، واعتلى الاتحاد صدارة دوري جميل للمحترفين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على استاد الملك فهد الدولي ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري عبداللطيف جميل للمحترفين .
وبعد شوط أول انتهى سلبيا نجح الاتحاد في دخول الشوط الثاني بشكل مغاير وسجل الهدف الأول برأسية أحمد عسيري (56)، قبل أن يعزز تقدمه بهدف ثان عبر عبدالعزيز العرياني بعد عرضية من فهد المولد (78).



تعليقات ( 104 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 104
    28 أكتوبر, 2016 , 23:01 م

    اتحادي صميم

    نحن ضد كل متغطرس على أرض الملاعب أتي وبس 👍💛👍💛👍💛👍💛👍💛👍💛
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  2. 103
    28 أكتوبر, 2016 , 23:00 م

    المنضبط

    عنوان الكلاسيكو لا طحلبي هنا
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  3. 102
    28 أكتوبر, 2016 , 22:59 م

    المنضبط

    الرجاء من جماهير الاهلي والنصر البقاء على الحياد وعدم التذاكي بمحاولة اشعال النيران بين جمهور ناديي الهلال والاتحاد فكلا الناديين اذكى من ذلك
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  4. 101
    28 أكتوبر, 2016 , 22:59 م
    عدد التعليقات:4229

    العنيد

    إخوتي نحن نطقطق فقط لانكره الزعيق أبدا وإنما نحاول أن نمزح أما نادي المحلي فنحب أن نقول له ومن قلب صادق جعلك من ذا الحال وأردى فقط !! لأحد يغلط على عمه النصراوي ؟
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  5. 100
    28 أكتوبر, 2016 , 22:59 م

    اتحادي صميم

    أحبك ي أتي انت منتخب لوحدك ي عميد 💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛
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  6. 99
    28 أكتوبر, 2016 , 22:57 م

    سلملم

    الهلال اليوم خسارته مضاعفه فقد خسر مباره الموسم وخسر الصداره وخسر ٦نقاط وخسر قبل ذلك سيبيريا المدرب الذي لم يمنحه الثقه التي يستحقها عن جداره لكن الجهالة اعيت من يداويها
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  7. 98
    28 أكتوبر, 2016 , 22:57 م
    عدد التعليقات:4229

    العنيد

    كل شيئ عادي ولا جديد . حضرت العدالة بالحكم الأجنبي ففاز الأحق و غابت المحسوبية و الحكم المحلي المحابي فخسر صاحب الشرهات و الهبات المعتادة من الهذلول و العريني و المرداسي و العبكري و المشاري !!
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  8. 97
    28 أكتوبر, 2016 , 22:57 م

    ي و س ف

    لاحول ولاقوة الا باالله بلأجنبي يالعنيد الهلال أكثرفوزاً ع جميع الفرق السعوديه فزتو مبارتين وازعجتونا ^_^ الراقصة دائماً ما ترقص في عرس غيرها ^_^
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  9. 96
    28 أكتوبر, 2016 , 22:57 م

    المنضبط

    الاتحاديين والهلاليين اخوان لا فرق بين الناديين وجمهورهما
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  10. 95
    28 أكتوبر, 2016 , 22:57 م

    اتحادي صميم

    أزف التهنئة لكلا من عمر السميري واتي8 وكل عششاق العميد نحن معك ي نمر الملاعب
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  11. 94
    28 أكتوبر, 2016 , 22:55 م

    عنوان الكلاسيكو

    المونديالي**** المحلي
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  12. 93
    28 أكتوبر, 2016 , 22:55 م

    اتحادي صميم

    سبق وقلت لكم هذا هو الحصان الجيد يحق الرهان عليه يبدأ يتراقص وفي النهاية يو فاجئ الجميع ب البطولات نعم هذا البطل
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  13. 92
    28 أكتوبر, 2016 , 22:52 م

    اتحادي صميم

    هذا الأتي والعميد والوحيد على ملاعب السعودية بطل ويضل أن شاءالله كما عرفناه
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  14. 91
    28 أكتوبر, 2016 , 22:50 م

    ✍️️ عااشق حرف الغراام 🕊🕊

    الأن الطواقي دافنة رؤسها بالتراب من هول صدمة الأتي لهم 😂 مبرروووووووووووووك للأتي 👍
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  15. 90
    28 أكتوبر, 2016 , 22:50 م

    اتحادي صميم

    ألف مليوووووون ترليوووووون مبروووك للاتحاد 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛
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  16. 89
    28 أكتوبر, 2016 , 22:50 م

    وكالة انباء العريجا

    بصراحه اشتغلوهم صح
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  17. 88
    28 أكتوبر, 2016 , 22:48 م

    وكالة انباء العريجا

    الهلال يطرد مدربه
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  18. 87
    28 أكتوبر, 2016 , 22:45 م
    عدد التعليقات:4229

    العنيد

    يستاهلون الاتحادية، لقد ابدعوا وطيروا الطواقي من فوق الرؤوس
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  19. 86
    28 أكتوبر, 2016 , 22:45 م

    ت 67 شكلك واقف تحت عامود كهرب هاذي اخلاقك كلنا عبيد الله جزاك عند الله الله لا يوفقك
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  20. 85
    28 أكتوبر, 2016 , 22:44 م
    عدد التعليقات:4229

    العنيد

    بالحكم ألاجنبي الكل يدوس على الزعيق !!
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  21. 84
    28 أكتوبر, 2016 , 22:44 م

    عابرة سبيل

    💛🌑🌕🌑 مبروووك يااتي استحقيت الفوززززز بجدارة
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  22. 83
    28 أكتوبر, 2016 , 22:44 م

    مسخروهم
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  23. 82
    28 أكتوبر, 2016 , 22:43 م
    عدد التعليقات:4229

    العنيد

    هههههه الوعد كأس ولي العهد عشان الحكم محلي ضامنين الفوز أيها المحليون معظم بطولاتكم مسلوبة من الأندية الأخرى بواسطة الحكم المحلي من خمسين سنة وبطولاتكم تتحقق بواسطة الحكم المحلي ومع الأجنبي الكل يدوسك
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  24. 81
    28 أكتوبر, 2016 , 22:41 م

    ابو محمد

    يا ويلكم بسمه قادمة بس بعد ماتصحى من الصدمة ولا راح تنام الا بعد ماترد على جميع المعلقين...جريا على العادة
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  25. 80
    28 أكتوبر, 2016 , 22:41 م
    عدد التعليقات:4229

    العنيد

    ياطواااااقي عمكم النصراوي لا حظ يغلط عليه😁😁😁😁😁😁😁😁😁يامسكاااااااارا
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  26. 79
    28 أكتوبر, 2016 , 22:40 م

    ابن الوطن

    هذي مباراة اسمها تحقيق العداله بعد ما سلب الحكم المحلي الصداره من نادي الوطن امام فريق 10 بروست
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  27. 78
    28 أكتوبر, 2016 , 22:37 م

    اهلاوي صميم

    النمور تصير قطاوه اذا واجهت سامي الجابر
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  28. 77
    28 أكتوبر, 2016 , 22:36 م

    مهما حصل ومهما كان الزعيم يبقى زعيم والقادم احلى واجمل باذن الله والكره فوز وخساره مبروك للاتحاد وهارد للهلال اما جماهير الفقر عليهم الوقوف خلف ناديهم المتهالك من جميع اركانه
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  29. 76
    28 أكتوبر, 2016 , 22:35 م

    شبابي

    طلع لك يا اتهادي بعد ما صكيناكم الاسبوع الماضي وبملعبكم وقدام جماهيركم
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  30. 75
    28 أكتوبر, 2016 , 22:34 م

    حار بناره

    الهلال قطع الكهرباء عن الاتحاد ونسى المولد شغاااااااااااال ههههههههههههههههه
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  31. 74
    28 أكتوبر, 2016 , 22:33 م

    كاان

    الحقيقة الهلال لاينجح الا مع الحكم المحلي كان بمكان الاتحاد ان يفوز تاريخي بعد الاهداف
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  32. 73
    28 أكتوبر, 2016 , 22:33 م

    متابع المرصد

    المباره كانت سهله للهلال ولكن نواف بن سعد ابى ان يفوز الهلال ويوكد صدراته وتتدخل وغير المدرب الصح بالوقت الخطى وهزم الهلال في مباره بطوله واهداها للاتحاد
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  33. 72
    28 أكتوبر, 2016 , 22:33 م

    ناصر عبدالله

    إدارة الهلال سلمت الفريق مدرب لا يعرف حتى اسماء لعيبته في مباراة مهمة وهذي غلطة
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  34. 71
    28 أكتوبر, 2016 , 22:32 م

    ابن الوطن

    استمتع النمور في احلا حفله
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  35. 70
    28 أكتوبر, 2016 , 22:31 م

    ابو محمد

    رد على فتى الجبل محماس//// لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه مايحب لنفسه:: اكيد بنفرح لاخونا المسلمين
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  36. 69
    28 أكتوبر, 2016 , 22:31 م

    حار بناره

    أنهزم الشباب من الهلال بعذر انه ارهق في مباراة الاتحاد.....التي فازبها ظلما وعدوانا واليوم عذر الهلال انه أرهق في مباراة الشباب .....رغم ان السبب واضح حكم محلي مابوووووش شكرا روح العميد......
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  37. 68
    28 أكتوبر, 2016 , 22:30 م
    عدد التعليقات:14404

    عمر السميري

    تصبحون ع خير جميعا
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  38. 67
    28 أكتوبر, 2016 , 22:30 م

    Yn

    تراني اتكلم وانا واقف بالحد الجنوبي ياعدنان البنت انا رجال من روس عرب نذرة نفسي للدفاع عن السعودية وهل السعودية ماني وراء كورة تحت اقدام العبيد الناس مقامات
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  39. 66
    28 أكتوبر, 2016 , 22:30 م
    عدد التعليقات:14404

    عمر السميري

    خروووج
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  40. 65
    28 أكتوبر, 2016 , 22:29 م

    الهزيمه المره

    استعادة الصداره من امام الزعيق لها مذاق خااااص الف مبروووك للاتحاد وللجمهور
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  41. 64
    28 أكتوبر, 2016 , 22:29 م
    عدد التعليقات:14404

    عمر السميري

    انها رووووعة الاتحاد
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  42. 63
    28 أكتوبر, 2016 , 22:29 م

    مبروك للاتحاد وجماهيره وخساره دائمه ومستمره يا رب للهلال هههههههههه الحكم الأجنبي ما يأخذ ؟؟؟ ههههههههههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  43. 62
    28 أكتوبر, 2016 , 22:27 م

    ابن الوطن

    الهلالي اذا شاف الاتحادي والحكم الاجنبي داخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  44. 61
    28 أكتوبر, 2016 , 22:27 م

    تعميم

    الطقطقه لمدة اسبوع هههههههههههههههههه
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  45. 60
    28 أكتوبر, 2016 , 22:27 م

    محماس

    الفقراويه فرحانين اكثر من الاتحادية جمهور مسيار هذي عادتهم
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  46. 59
    28 أكتوبر, 2016 , 22:26 م

    انت يالسميري من يوم كان اسمك زاحف ماذابحك الا الزعيمة .. متخرفن بمتياز
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  47. 58
    28 أكتوبر, 2016 , 22:25 م

    كلهم ابطال النمور والزعيم بس الطحالب والفقراوية ينكتمون
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  48. 57
    28 أكتوبر, 2016 , 22:25 م

    Yn

    الرجال المطاليق على الحد الجنوبي وتغنون وراء شلة عنبد
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  49. 56
    28 أكتوبر, 2016 , 22:23 م

    قوطي نيفيا

    هذا المنديالي يا محلي ؟ إذا غاب الحكم المحلي ؟ انت الى الدرجة الثانية مدحدر ؟
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  50. 55
    28 أكتوبر, 2016 , 22:22 م

    محماس

    كلهم ابطال النمور والزعيم بس الطحالب والفقراوية ينكتمون
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  51. 54
    28 أكتوبر, 2016 , 22:22 م

    ت 41

    لا للتفرقه العنصريه احترم نفسك كلنا عبيد الله
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  52. 53
    28 أكتوبر, 2016 , 22:22 م

    ابو انس المكي

    رسالة لجمع الاندية السعودية اذا اردتم ان تفوزوا على الهلال احضروا حكم اجنبي يحكم المباراة اما الحكم المحلي فوز مضمون للهلال هذه حقيقة مطلقة للجميع
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  53. 52
    28 أكتوبر, 2016 , 22:21 م

    صوت الزعيم

    سبق ان قلنا ان الهلال لن يذهب بعيداً بهذه الاداره الجاثمه على قلوب الهلالين من ٨ سنوات وعلى اعضاء الشرف الذين تم تضليلهم بترشيح هذه الاداره ان يوقفوا هذه المهازل التي لن تتوقف الابرحيل هذه الاداره المف
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  54. 51
    28 أكتوبر, 2016 , 22:21 م

    منصور

    مبروك يأتي يارب يواصل الفوز العام أهدى الاتحاد 6 نقاط للأهلي من منافسه الهلال السنة هذه نبغاها كلها للبطل الاتحاد
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  55. 50
    28 أكتوبر, 2016 , 22:21 م

    أوركيد🌺

    إن فاز أحبّـه❤️وإليا خسر بــ أغليييه وأحبّـه❤️أگثثثثثثر ____يبقى الزعييييم زعييييم🌙👑وأفههههم ي فهيييييم💙
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  56. 49
    28 أكتوبر, 2016 , 22:19 م

    تركي2

    فكونا من الكورة عندنا مشاكل السكن والله هم كبير مو عارف لها حل
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  57. 48
    28 أكتوبر, 2016 , 22:18 م

    عدنان

    تعليق 41 العبيد صكوا البنات ههههههه
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  58. 47
    28 أكتوبر, 2016 , 22:18 م
    عدد التعليقات:14404

    عمر السميري

    خالد السميري نجم قادم وبقوووه
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  59. 46
    28 أكتوبر, 2016 , 22:17 م

    عدنان

    الطواقي لا يجيدون الا الرقص وسط الملعب ،،، مبروك للعريس الاتحادي
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  60. 45
    28 أكتوبر, 2016 , 22:17 م
    عدد التعليقات:14404

    عمر السميري

    عقدة الاتحاد التحكيم المحلي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  61. 44
    28 أكتوبر, 2016 , 22:16 م

    ابو انس المكي

    نؤكد للاتحاديين لن يوقف تقدمكم وفوزكم الا ( الحكم المحلي فقط ) هذه ايقونة مطلقة ارجعو لمباراة الاتحاد مع الحكم المحلي والحكم الاجنبي لتعرفوا الحقيقة
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  62. 43
    28 أكتوبر, 2016 , 22:16 م

    عدنان

    الطواقي لا يجيدون الا الرقص وسط الملعب ،،، مبروك للعريس الاتحادي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  63. 42
    28 أكتوبر, 2016 , 22:16 م

    المباراة بين الكبار الهلال ولاتحاد

    ونقول للاتحاد مبروك وهردلك للهلال ، ونقول ايها الفقراوية الصغار لا تحشرو نفسكم خلوكم في الفقر وانتبهو لا ينزل دوري ركا .
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  64. 41
    28 أكتوبر, 2016 , 22:16 م

    Yn

    مبروك للعبيد
    لا يعجبني(7) اعجبني(1)
  65. 40
    28 أكتوبر, 2016 , 22:16 م
    عدد التعليقات:14404

    عمر السميري

    انهزم الاتحاد من الشباب بظلم تحكيمي ولكنه عوضها امام الهلال
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  66. 39
    28 أكتوبر, 2016 , 22:15 م
    عدد التعليقات:4229

    العنيد

    CRAZY'itti اقصر قصه حزينه " رايح جاي رايح " الف مبروك للعميد جماهير ورئيس ومجلس ادارة ولاعبين وطاقمين فني واداري بدون تحيه لأعضاء لزعيق ولا يهون المهنا ورجالاته ،
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  67. 38
    28 أكتوبر, 2016 , 22:14 م

    عدنان

    هياط الطواقي بح بح بح هههههه
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  68. 37
    28 أكتوبر, 2016 , 22:14 م

    اهم شي مباراه بدون اصابت للاعبين منتخبنا

    مبروك الف الف مبروك عودة روح الاتحاد دائماً ااتحاد مبدع امام الهلال وهاردلك للزعيم السنه هذي الدوري نااار
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  69. 36
    28 أكتوبر, 2016 , 22:14 م

    صوت الزعيم

    سبق ان قلنا وحذرنا ان مشكلة الهلال اداريه بامتياز فتغيير سيبيريا الذي اهدى الهلال الصداره والتاهل في اربع مباريات ومع ذلك تم تغييره وامام المنافس وفي مباره.صداره بقرار اداري مركب براسه(ج.....)
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  70. 35
    28 أكتوبر, 2016 , 22:14 م

    حميد الدبعي

    احلى لايكات لجماهير العالمي والعميد المونديالي الف ترليون مبروك للعميد وجماهير العميد❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ا❤ل❤ع❤م❤ي❤د❤❤❤❤
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  71. 34
    28 أكتوبر, 2016 , 22:14 م
    عدد التعليقات:14404

    عمر السميري

    العنيد الله يبارك فيك ي عاااالمي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  72. 33
    28 أكتوبر, 2016 , 22:13 م

    ؟؟

    احد يشجع الهلال فريق البنات هههههه
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  73. 32
    28 أكتوبر, 2016 , 22:13 م

    ابو انس المكي

    نؤكد للاتحاديين لن يوقف تقدمكم وفوزكم الا ( الحكم المحلي فقط ) هذه ايقونة مطلقة ارجعو لمباراة الاتحاد مع الحكم المحلي والحكم الاجنبي لتعرفوا الحقيقة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  74. 31
    28 أكتوبر, 2016 , 22:12 م
    عدد التعليقات:14404

    عمر السميري

    استعادة الصداره من امام الزعيم لها مذاق خااااص
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  75. 30
    28 أكتوبر, 2016 , 22:12 م

    كنكت

    ملاحظ من زماااان ما فيه أحد يشجع الهلال غير الهلاليين فقط لا غير ومستحيل أحد يتعاطف معاهم وكأنهم من دوله ثانيه عشان كذا أتمنى شطب هذا النادي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  76. 29
    28 أكتوبر, 2016 , 22:12 م
    عدد التعليقات:4229

    العنيد

    كل شاف الزعيق بالحكم الاجنبي عساكم من هذا وردئ يارب
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  77. 28
    28 أكتوبر, 2016 , 22:11 م

    ااببووححمموودد

    مبروك لجماهير الاتحاد .. هارد لكم الهلاليين .. في الأخير لا يصح إلا الصحيح .. الاتحاد الاول .. والباقين تالي !!
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  78. 27
    28 أكتوبر, 2016 , 22:11 م
    عدد التعليقات:14404

    عمر السميري

    عادة روح الاتحاد فعادة الصداره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  79. 26
    28 أكتوبر, 2016 , 22:11 م
    عدد التعليقات:4229

    العنيد

    السميري االف مبروك فوز النمور على المحلي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  80. 25
    28 أكتوبر, 2016 , 22:10 م
    عدد التعليقات:14404

    عمر السميري

    اوووه ي اتي ي مووووج البحر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  81. 24
    28 أكتوبر, 2016 , 22:09 م
    عدد التعليقات:14404

    عمر السميري

    عقبال بطولة الدوري ي اتحااااد
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  82. 23
    28 أكتوبر, 2016 , 22:08 م

    مرسيدس

    آي سنوفر يبرر الهزيمة نقول اذلف بلا هياط
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  83. 22
    28 أكتوبر, 2016 , 22:08 م
    عدد التعليقات:14404

    عمر السميري

    هاااردلك للزعيمه بسمه
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  84. 21
    28 أكتوبر, 2016 , 22:07 م

    عالمي

    أحلى شيء رقصة النمورررر هذي الرقصة تقهر ررررر الطواقي مبروك للعميد مبروك للعالمي
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  85. 20
    28 أكتوبر, 2016 , 22:07 م
    عدد التعليقات:14404

    عمر السميري

    هااااردلك للزعيم والزعماء والزعيمات
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  86. 19
    28 أكتوبر, 2016 , 22:06 م

    حظيظ

    من الشعب النصراوي الي الشعب الاتحادي مبروك الفوز والصداره
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  87. 18
    28 أكتوبر, 2016 , 22:06 م
    عدد التعليقات:14404

    عمر السميري

    مبروووك لجميع الاتحاديين والاتحاديات
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  88. 17
    28 أكتوبر, 2016 , 22:05 م

    جنوبية..🌻🌻

    مبررروك يلاتحاد مبررروك يانمور آسيا 💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛
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  89. 16
    28 أكتوبر, 2016 , 22:05 م

    صوت المواطن

    الحمد لله على العداله
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  90. 15
    28 أكتوبر, 2016 , 22:05 م

    محلي و بس

    وين الحكم المحلي خلال ما نبي أجنبي وين المرداسي و ين العواجي وووووين
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  91. 14
    28 أكتوبر, 2016 , 22:05 م
    عدد التعليقات:14404

    عمر السميري

    مبروووك الفوز ومبروووك الصداااره
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  92. 13
    28 أكتوبر, 2016 , 22:05 م

    سلام عليكم

    نتيجه موقعه ١٠٠٪‏ بسبة ادارة متخبطه لاتفهم لااداره ولاكره تعاقدت مع مدرب بمدرسه لاتصلح وكلفته بمبارة كلاسيكو من ست نقاط خسرها الهلال بفعل ادارة الهلال
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  93. 12
    28 أكتوبر, 2016 , 22:04 م

    محلي و بس

    وين الحكم المحلي خلال ما نبي أجنبي وين المرداسي و ين العواجي وووووين
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  94. 11
    28 أكتوبر, 2016 , 22:04 م

    شمس و قمر

    النمووور الجائعة تفترس السناااافر ... الف مبروووك ل النموووور
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  95. 10
    28 أكتوبر, 2016 , 22:04 م
    عدد التعليقات:14404

    عمر السميري

    مبروووك للمومنديالي
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  96. 9
    28 أكتوبر, 2016 , 22:04 م

    صوت المواطن

    شكرا للحكم الاجنبي
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  97. 8
    28 أكتوبر, 2016 , 22:04 م

    نصر التحدي

    مبروك الف مبروك للاتحاد ولا عزاء لبني زعيق
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  98. 7
    28 أكتوبر, 2016 , 22:03 م

    عبدالله غراب يقول لينا تلات ايام مارقدنا نستنا المباره ) الف مبرووووك للاااااتي يابويا ههههههههههههههههههههههههه
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  99. 6
    28 أكتوبر, 2016 , 22:03 م

    صوت المواطن

    مبروك للشعب السعودي
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  100. 5
    28 أكتوبر, 2016 , 22:03 م

    مرسيدس

    مبروووك يا إتحاد دائما فايز حتى على الشباب نعتبرك فايز في المباراة السابقة
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  101. 4
    28 أكتوبر, 2016 , 22:02 م

    اتي نبمر 1

    ياكلك حبه حبه
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  102. 3
    28 أكتوبر, 2016 , 22:02 م

    عروج

    قلنا للهلاليه ... ابو كلبشه هوساوي بينكبكم ماسمعتوا كلامنا
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  103. 2
    28 أكتوبر, 2016 , 22:02 م

    مواطن

    مبروك للاتحاد كالعادة مع الحكم الأجنبي يخسر المحلي
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  104. 1
    28 أكتوبر, 2016 , 22:01 م

    الملكي

    ألف ألف ألف مبروك للنمور المنديالي
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