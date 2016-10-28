صحيفة المرصد : حقق الاتحاد فوزاً غالياً على مضيفه الهلال بهدفين دون مقابل، واعتلى الاتحاد صدارة دوري جميل للمحترفين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على استاد الملك فهد الدولي ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري عبداللطيف جميل للمحترفين .
وبعد شوط أول انتهى سلبيا نجح الاتحاد في دخول الشوط الثاني بشكل مغاير وسجل الهدف الأول برأسية أحمد عسيري (56)، قبل أن يعزز تقدمه بهدف ثان عبر عبدالعزيز العرياني بعد عرضية من فهد المولد (78).
بالفيديو : الاتحاد يهزم الهلال بثنائية دون مقابل
صحيفة المرصد : حقق الاتحاد فوزاً غالياً على مضيفه الهلال بهدفين دون مقابل، واعتلى الاتحاد صدارة دوري جميل للمحترفين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على استاد الملك فهد الدولي ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري عبداللطيف جميل للمحترفين .
تعليقات ( 104 )
اتحادي صميمنحن ضد كل متغطرس على أرض الملاعب أتي وبس 👍💛👍💛👍💛👍💛👍💛👍💛
المنضبطعنوان الكلاسيكو لا طحلبي هنا
المنضبطالرجاء من جماهير الاهلي والنصر البقاء على الحياد وعدم التذاكي بمحاولة اشعال النيران بين جمهور ناديي الهلال والاتحاد فكلا الناديين اذكى من ذلك
عدد التعليقات:4229
العنيدإخوتي نحن نطقطق فقط لانكره الزعيق أبدا وإنما نحاول أن نمزح أما نادي المحلي فنحب أن نقول له ومن قلب صادق جعلك من ذا الحال وأردى فقط !! لأحد يغلط على عمه النصراوي ؟
اتحادي صميمأحبك ي أتي انت منتخب لوحدك ي عميد 💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛
سلملمالهلال اليوم خسارته مضاعفه فقد خسر مباره الموسم وخسر الصداره وخسر ٦نقاط وخسر قبل ذلك سيبيريا المدرب الذي لم يمنحه الثقه التي يستحقها عن جداره لكن الجهالة اعيت من يداويها
عدد التعليقات:4229
العنيدكل شيئ عادي ولا جديد . حضرت العدالة بالحكم الأجنبي ففاز الأحق و غابت المحسوبية و الحكم المحلي المحابي فخسر صاحب الشرهات و الهبات المعتادة من الهذلول و العريني و المرداسي و العبكري و المشاري !!
ي و س فلاحول ولاقوة الا باالله بلأجنبي يالعنيد الهلال أكثرفوزاً ع جميع الفرق السعوديه فزتو مبارتين وازعجتونا ^_^ الراقصة دائماً ما ترقص في عرس غيرها ^_^
المنضبطالاتحاديين والهلاليين اخوان لا فرق بين الناديين وجمهورهما
اتحادي صميمأزف التهنئة لكلا من عمر السميري واتي8 وكل عششاق العميد نحن معك ي نمر الملاعب
عنوان الكلاسيكوالمونديالي**** المحلي
اتحادي صميمسبق وقلت لكم هذا هو الحصان الجيد يحق الرهان عليه يبدأ يتراقص وفي النهاية يو فاجئ الجميع ب البطولات نعم هذا البطل
اتحادي صميمهذا الأتي والعميد والوحيد على ملاعب السعودية بطل ويضل أن شاءالله كما عرفناه
✍️️ عااشق حرف الغراام 🕊🕊الأن الطواقي دافنة رؤسها بالتراب من هول صدمة الأتي لهم 😂 مبرروووووووووووووك للأتي 👍
اتحادي صميمألف مليوووووون ترليوووووون مبروووك للاتحاد 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛
وكالة انباء العريجابصراحه اشتغلوهم صح
وكالة انباء العريجاالهلال يطرد مدربه
عدد التعليقات:4229
العنيديستاهلون الاتحادية، لقد ابدعوا وطيروا الطواقي من فوق الرؤوس
عدد التعليقات:4229
العنيدبالحكم ألاجنبي الكل يدوس على الزعيق !!
عابرة سبيل💛🌑🌕🌑 مبروووك يااتي استحقيت الفوززززز بجدارة
عدد التعليقات:4229
العنيدهههههه الوعد كأس ولي العهد عشان الحكم محلي ضامنين الفوز أيها المحليون معظم بطولاتكم مسلوبة من الأندية الأخرى بواسطة الحكم المحلي من خمسين سنة وبطولاتكم تتحقق بواسطة الحكم المحلي ومع الأجنبي الكل يدوسك
ابو محمديا ويلكم بسمه قادمة بس بعد ماتصحى من الصدمة ولا راح تنام الا بعد ماترد على جميع المعلقين...جريا على العادة
عدد التعليقات:4229
العنيدياطواااااقي عمكم النصراوي لا حظ يغلط عليه😁😁😁😁😁😁😁😁😁يامسكاااااااارا
ابن الوطنهذي مباراة اسمها تحقيق العداله بعد ما سلب الحكم المحلي الصداره من نادي الوطن امام فريق 10 بروست
اهلاوي صميمالنمور تصير قطاوه اذا واجهت سامي الجابر
شبابيطلع لك يا اتهادي بعد ما صكيناكم الاسبوع الماضي وبملعبكم وقدام جماهيركم
حار بنارهالهلال قطع الكهرباء عن الاتحاد ونسى المولد شغاااااااااااال ههههههههههههههههه
كاانالحقيقة الهلال لاينجح الا مع الحكم المحلي كان بمكان الاتحاد ان يفوز تاريخي بعد الاهداف
متابع المرصدالمباره كانت سهله للهلال ولكن نواف بن سعد ابى ان يفوز الهلال ويوكد صدراته وتتدخل وغير المدرب الصح بالوقت الخطى وهزم الهلال في مباره بطوله واهداها للاتحاد
ناصر عبداللهإدارة الهلال سلمت الفريق مدرب لا يعرف حتى اسماء لعيبته في مباراة مهمة وهذي غلطة
ابن الوطناستمتع النمور في احلا حفله
ابو محمدرد على فتى الجبل محماس//// لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه مايحب لنفسه:: اكيد بنفرح لاخونا المسلمين
حار بنارهأنهزم الشباب من الهلال بعذر انه ارهق في مباراة الاتحاد.....التي فازبها ظلما وعدوانا واليوم عذر الهلال انه أرهق في مباراة الشباب .....رغم ان السبب واضح حكم محلي مابوووووش شكرا روح العميد......
عدد التعليقات:14404
عمر السميريتصبحون ع خير جميعا
Ynتراني اتكلم وانا واقف بالحد الجنوبي ياعدنان البنت انا رجال من روس عرب نذرة نفسي للدفاع عن السعودية وهل السعودية ماني وراء كورة تحت اقدام العبيد الناس مقامات
عدد التعليقات:14404
عمر السميريخروووج
الهزيمه المرهاستعادة الصداره من امام الزعيق لها مذاق خااااص الف مبروووك للاتحاد وللجمهور
عدد التعليقات:14404
عمر السميريانها رووووعة الاتحاد
ابن الوطنالهلالي اذا شاف الاتحادي والحكم الاجنبي داخ
تعميمالطقطقه لمدة اسبوع هههههههههههههههههه
محماسالفقراويه فرحانين اكثر من الاتحادية جمهور مسيار هذي عادتهم
Ynالرجال المطاليق على الحد الجنوبي وتغنون وراء شلة عنبد
قوطي نيفياهذا المنديالي يا محلي ؟ إذا غاب الحكم المحلي ؟ انت الى الدرجة الثانية مدحدر ؟
محماسكلهم ابطال النمور والزعيم بس الطحالب والفقراوية ينكتمون
ت 41لا للتفرقه العنصريه احترم نفسك كلنا عبيد الله
ابو انس المكيرسالة لجمع الاندية السعودية اذا اردتم ان تفوزوا على الهلال احضروا حكم اجنبي يحكم المباراة اما الحكم المحلي فوز مضمون للهلال هذه حقيقة مطلقة للجميع
صوت الزعيمسبق ان قلنا ان الهلال لن يذهب بعيداً بهذه الاداره الجاثمه على قلوب الهلالين من ٨ سنوات وعلى اعضاء الشرف الذين تم تضليلهم بترشيح هذه الاداره ان يوقفوا هذه المهازل التي لن تتوقف الابرحيل هذه الاداره المف
منصورمبروك يأتي يارب يواصل الفوز العام أهدى الاتحاد 6 نقاط للأهلي من منافسه الهلال السنة هذه نبغاها كلها للبطل الاتحاد
أوركيد🌺إن فاز أحبّـه❤️وإليا خسر بــ أغليييه وأحبّـه❤️أگثثثثثثر ____يبقى الزعييييم زعييييم🌙👑وأفههههم ي فهيييييم💙
تركي2فكونا من الكورة عندنا مشاكل السكن والله هم كبير مو عارف لها حل
عدنانتعليق 41 العبيد صكوا البنات ههههههه
عدد التعليقات:14404
عمر السميريخالد السميري نجم قادم وبقوووه
عدنانالطواقي لا يجيدون الا الرقص وسط الملعب ،،، مبروك للعريس الاتحادي
عدد التعليقات:14404
عمر السميريعقدة الاتحاد التحكيم المحلي
ابو انس المكينؤكد للاتحاديين لن يوقف تقدمكم وفوزكم الا ( الحكم المحلي فقط ) هذه ايقونة مطلقة ارجعو لمباراة الاتحاد مع الحكم المحلي والحكم الاجنبي لتعرفوا الحقيقة
عدنانالطواقي لا يجيدون الا الرقص وسط الملعب ،،، مبروك للعريس الاتحادي
المباراة بين الكبار الهلال ولاتحادونقول للاتحاد مبروك وهردلك للهلال ، ونقول ايها الفقراوية الصغار لا تحشرو نفسكم خلوكم في الفقر وانتبهو لا ينزل دوري ركا .
Ynمبروك للعبيد
عدد التعليقات:14404
عمر السميريانهزم الاتحاد من الشباب بظلم تحكيمي ولكنه عوضها امام الهلال
عدد التعليقات:4229
العنيدCRAZY'itti اقصر قصه حزينه " رايح جاي رايح " الف مبروك للعميد جماهير ورئيس ومجلس ادارة ولاعبين وطاقمين فني واداري بدون تحيه لأعضاء لزعيق ولا يهون المهنا ورجالاته ،
عدنانهياط الطواقي بح بح بح هههههه
اهم شي مباراه بدون اصابت للاعبين منتخبنامبروك الف الف مبروك عودة روح الاتحاد دائماً ااتحاد مبدع امام الهلال وهاردلك للزعيم السنه هذي الدوري نااار
صوت الزعيمسبق ان قلنا وحذرنا ان مشكلة الهلال اداريه بامتياز فتغيير سيبيريا الذي اهدى الهلال الصداره والتاهل في اربع مباريات ومع ذلك تم تغييره وامام المنافس وفي مباره.صداره بقرار اداري مركب براسه(ج.....)
حميد الدبعياحلى لايكات لجماهير العالمي والعميد المونديالي الف ترليون مبروك للعميد وجماهير العميد❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ا❤ل❤ع❤م❤ي❤د❤❤❤❤
عدد التعليقات:14404
عمر السميريالعنيد الله يبارك فيك ي عاااالمي
؟؟احد يشجع الهلال فريق البنات هههههه
ابو انس المكينؤكد للاتحاديين لن يوقف تقدمكم وفوزكم الا ( الحكم المحلي فقط ) هذه ايقونة مطلقة ارجعو لمباراة الاتحاد مع الحكم المحلي والحكم الاجنبي لتعرفوا الحقيقة
عدد التعليقات:14404
عمر السميرياستعادة الصداره من امام الزعيم لها مذاق خااااص
كنكتملاحظ من زماااان ما فيه أحد يشجع الهلال غير الهلاليين فقط لا غير ومستحيل أحد يتعاطف معاهم وكأنهم من دوله ثانيه عشان كذا أتمنى شطب هذا النادي
عدد التعليقات:4229
العنيدكل شاف الزعيق بالحكم الاجنبي عساكم من هذا وردئ يارب
ااببووححممووددمبروك لجماهير الاتحاد .. هارد لكم الهلاليين .. في الأخير لا يصح إلا الصحيح .. الاتحاد الاول .. والباقين تالي !!
عدد التعليقات:14404
عمر السميريعادة روح الاتحاد فعادة الصداره
عدد التعليقات:4229
العنيدالسميري االف مبروك فوز النمور على المحلي
عدد التعليقات:14404
عمر السميرياوووه ي اتي ي مووووج البحر
عدد التعليقات:14404
عمر السميريعقبال بطولة الدوري ي اتحااااد
مرسيدسآي سنوفر يبرر الهزيمة نقول اذلف بلا هياط
عدد التعليقات:14404
عمر السميريهاااردلك للزعيمه بسمه
عالميأحلى شيء رقصة النمورررر هذي الرقصة تقهر ررررر الطواقي مبروك للعميد مبروك للعالمي
عدد التعليقات:14404
عمر السميريهااااردلك للزعيم والزعماء والزعيمات
حظيظمن الشعب النصراوي الي الشعب الاتحادي مبروك الفوز والصداره
عدد التعليقات:14404
عمر السميريمبروووك لجميع الاتحاديين والاتحاديات
جنوبية..🌻🌻مبررروك يلاتحاد مبررروك يانمور آسيا 💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛
صوت المواطنالحمد لله على العداله
محلي و بسوين الحكم المحلي خلال ما نبي أجنبي وين المرداسي و ين العواجي وووووين
عدد التعليقات:14404
عمر السميريمبروووك الفوز ومبروووك الصداااره
سلام عليكمنتيجه موقعه ١٠٠٪ بسبة ادارة متخبطه لاتفهم لااداره ولاكره تعاقدت مع مدرب بمدرسه لاتصلح وكلفته بمبارة كلاسيكو من ست نقاط خسرها الهلال بفعل ادارة الهلال
محلي و بسوين الحكم المحلي خلال ما نبي أجنبي وين المرداسي و ين العواجي وووووين
شمس و قمرالنمووور الجائعة تفترس السناااافر ... الف مبروووك ل النموووور
عدد التعليقات:14404
عمر السميريمبروووك للمومنديالي
صوت المواطنشكرا للحكم الاجنبي
نصر التحديمبروك الف مبروك للاتحاد ولا عزاء لبني زعيق
صوت المواطنمبروك للشعب السعودي
مرسيدسمبروووك يا إتحاد دائما فايز حتى على الشباب نعتبرك فايز في المباراة السابقة
اتي نبمر 1ياكلك حبه حبه
عروجقلنا للهلاليه ... ابو كلبشه هوساوي بينكبكم ماسمعتوا كلامنا
مواطنمبروك للاتحاد كالعادة مع الحكم الأجنبي يخسر المحلي
الملكيألف ألف ألف مبروك للنمور المنديالي