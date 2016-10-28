بالفيديو : الاتحاد يهزم الهلال بثنائية دون مقابل

صحيفة المرصد : حقق الاتحاد فوزاً غالياً على مضيفه الهلال بهدفين دون مقابل، واعتلى الاتحاد صدارة دوري جميل للمحترفين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على استاد الملك فهد الدولي ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري عبداللطيف جميل للمحترفين .

وبعد شوط أول انتهى سلبيا نجح الاتحاد في دخول الشوط الثاني بشكل مغاير وسجل الهدف الأول برأسية أحمد عسيري (56)، قبل أن يعزز تقدمه بهدف ثان عبر عبدالعزيز العرياني بعد عرضية من فهد المولد (78).