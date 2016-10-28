عائض القرني : استهداف الحوثيين لمكة يدل على عقيدتهم الرافضية كأجدادهم الذين هدموا الكعبة

صحيفة المرصد:ندّد الدّاعية السعوديّ د.عائض القرني، باستهداف جماعة الحوثي لمطار جدة في المملكة العربية السعودية بصاروخ باليستي من طارز “بركان-1″، حيث تمكنت الرياض من اعتراض الصاروخ دون اضرار.

وقال القرني في تغريدةٍ على “تويتر”: ” استهداف الحوثي لمكه المكرمه يدل على عقيدتهم الصفويه الرافضيه التي تشبه عقائد اجدادهم القرامطه الذين هدموا الكعبه #الحوثي_يستهدف_كعبه_المسلمين”.