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عائض القرني : استهداف الحوثيين لمكة يدل على عقيدتهم الرافضية كأجدادهم الذين هدموا الكعبة

28 أكتوبر, 2016 , 22:16 م
عائض القرني : استهداف الحوثيين لمكة يدل على عقيدتهم الرافضية كأجدادهم الذين هدموا الكعبة
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صحيفة المرصد:ندّد الدّاعية السعوديّ د.عائض القرني، باستهداف جماعة الحوثي لمطار جدة في المملكة العربية السعودية بصاروخ باليستي من طارز “بركان-1″، حيث تمكنت الرياض من اعتراض الصاروخ دون اضرار.

وقال القرني في تغريدةٍ على “تويتر”: ” استهداف الحوثي لمكه المكرمه يدل على عقيدتهم الصفويه الرافضيه التي تشبه عقائد اجدادهم القرامطه الذين هدموا الكعبه #الحوثي_يستهدف_كعبه_المسلمين”.



تعليقات ( 9 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 9
    28 أكتوبر, 2016 , 23:00 م
    عدد التعليقات:1

    سلطان حجازي

    صدقت يا شيخ عايض . فو الله ما ابتلي الاسلام بمثل هؤلاء الروافض
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  2. 8
    28 أكتوبر, 2016 , 23:00 م

    جنوبي

    لا زلنا نجامل عمان وغيرها من الدول التي تهرب صواريخ ايران الي الحوثي !!! يجب التعامل مع الجميع بحزم مادام وصلت الامور لاستهداف الحرمين !!
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  3. 7
    28 أكتوبر, 2016 , 22:48 م

    برحي 2017

    هزلت تشبهون الهلال بمكة
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  4. 6
    28 أكتوبر, 2016 , 22:48 م

    فيصل

    كل اسبوع تسقط صواريخ على نجران وجيزان
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  5. 5
    28 أكتوبر, 2016 , 22:45 م

    سيف يزيد..

    اللهم سلطنا على اليهود وحميرها
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  6. 4
    28 أكتوبر, 2016 , 22:44 م

    سيف يزيد..

    ضرب مكه أكبر دليل على أن الرافضه ليسوا مسلمين. ؟
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  7. 3
    28 أكتوبر, 2016 , 22:28 م

    عمر

    تعليقات القرني , سوف ترضي الرب
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  8. 2
    28 أكتوبر, 2016 , 22:26 م

    ابو حمد

    صدقت ياشيخ دين المجوس يامرهم برمي مكه لعنهم الله يجب على العالم الاسلامي الاتحاد ومحاربه المجوس واذنابهم في كل مكان
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  9. 1
    28 أكتوبر, 2016 , 22:22 م

    الزهراني

    عبده تاعب ..الشاعر اليمني الكبير..في قصيدته الغاضبة بعد إطلاق الحوثيين صاروخا على مككة المكرمة إمسح عيونك جيدا ﻷريكا اتمنى من المرصد ايراد هذه القصيدة
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