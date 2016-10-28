عائض القرني : استهداف الحوثيين لمكة يدل على عقيدتهم الرافضية كأجدادهم الذين هدموا الكعبة

صحيفة المرصد:ندّد الدّاعية السعوديّ د.عائض القرني، باستهداف جماعة الحوثي لمطار جدة في المملكة العربية السعودية بصاروخ باليستي من طارز “بركان-1″، حيث تمكنت الرياض من اعتراض الصاروخ دون اضرار.
وقال القرني في تغريدةٍ على “تويتر”: ” استهداف الحوثي لمكه المكرمه يدل على عقيدتهم الصفويه الرافضيه التي تشبه عقائد اجدادهم القرامطه الذين هدموا الكعبه #الحوثي_يستهدف_كعبه_المسلمين”.
استهداف الحوثي لمكه المكرمه يدل على عقيدتهم الصفويه الرافضيه التي تشبه عقائداجدادهم القرامطه الذين هدموا الكعبه #الحوثي_يستهدف_كعبه_المسلمين
— د. #عائض_القرني (@Dr_alqarnee) October 28, 2016
تعليقات ( 9 )
عدد التعليقات:1
سلطان حجازيصدقت يا شيخ عايض . فو الله ما ابتلي الاسلام بمثل هؤلاء الروافض
جنوبيلا زلنا نجامل عمان وغيرها من الدول التي تهرب صواريخ ايران الي الحوثي !!! يجب التعامل مع الجميع بحزم مادام وصلت الامور لاستهداف الحرمين !!
برحي 2017هزلت تشبهون الهلال بمكة
فيصلكل اسبوع تسقط صواريخ على نجران وجيزان
سيف يزيد..اللهم سلطنا على اليهود وحميرها
سيف يزيد..ضرب مكه أكبر دليل على أن الرافضه ليسوا مسلمين. ؟
عمرتعليقات القرني , سوف ترضي الرب
ابو حمدصدقت ياشيخ دين المجوس يامرهم برمي مكه لعنهم الله يجب على العالم الاسلامي الاتحاد ومحاربه المجوس واذنابهم في كل مكان
الزهرانيعبده تاعب ..الشاعر اليمني الكبير..في قصيدته الغاضبة بعد إطلاق الحوثيين صاروخا على مككة المكرمة إمسح عيونك جيدا ﻷريكا اتمنى من المرصد ايراد هذه القصيدة