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خالد آل سعود يهاجم مرشد إيران “علي خامنئي” بعد إطلاق الحوثي صاروخ باليستي على مكة

28 أكتوبر, 2016 , 22:33 م
خالد آل سعود يهاجم مرشد إيران “علي خامنئي” بعد إطلاق الحوثي صاروخ باليستي على مكة
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صحيفة المرصد : شنَّ الأمير خالد آل سعود هجوما عنيفا على المرشد الإيراني علي خامنئي واصفا إياه بـ ”عدو الله” على إثر إطلاق صاروخ باليستي على مكة من قبل الحوثيين الموالين لإيران في اليمن.
وغرد الأمير خالد عبر حسابه بـ “تويتر” : ” اعتراض صاروخ باتجاه مكه يا ليت من يصب بنزين على هالعمامة و يولع في لحيتك يا عدو الله .. لعنة الله عليك دنيا وآخرة”.



تعليقات ( 17 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 17
    29 أكتوبر, 2016 , 0:27 ص

    ولد بلادي

    الغريب ان الاكثريه يسمونه المرشد الاسلامي وهو في الحقيقه المضلل المجوسي النتت عليه لعنة الله والناس اجمعين
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  2. 16
    28 أكتوبر, 2016 , 23:41 م

    عبدالعزيز//

    السرطان ياكل بجسده يامير فالله سينتقم لكل سني وقريبا باذن الله سنسمع مايفرح قلوبنا عن هولاء الخنازير عليهم لعاين الله
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  3. 15
    28 أكتوبر, 2016 , 23:41 م

    باذن الله الانتقام لمكه من قصف قلب طهران وقتل الجرذي خامئني

    صدقت يامير لحيت خامئني تستاهل البصق والحرق لعنه الله عليه
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  4. 14
    28 أكتوبر, 2016 , 23:34 م

    هلال الحربي

    هاأنتم عرفتم العدو الأول للسنة فماذاأعددتم له؟
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  5. 13
    28 أكتوبر, 2016 , 23:25 م

    صدقت ايها الامير

    فتلك الجريمة الكبرى على المقدسات الاسلامية التي لم يتجرأ عليها لا اليهود ولا النصارى تؤكد أنهم ليسوا مسلمون
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  6. 12
    28 أكتوبر, 2016 , 23:21 م

    ابومحمد

    أبرهة الحبشي هاجم مكه بالفيل من صنعاء والحوثي هاجم مكه بالصواريخ من صنعاء ..سبحان الله الخطر دائما من صنعاء على مكه المكرمه
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  7. 11
    28 أكتوبر, 2016 , 23:03 م

    زائرابوفواز

    إيران نعرف أين تقع وماذاتقول وماذا تفعل لكن هل فيه قايد مثل صدام حسين يستطيع أن يطلق طلقه على الحد لايراني؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟
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  8. 10
    28 أكتوبر, 2016 , 22:57 م

    عمر

    خالد السعود , لو يوقف عن تعليق افضل
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  9. 9
    28 أكتوبر, 2016 , 22:52 م

    خامئني ابن حرام وابن متعه قتله يريح الامه الاسلاميه

    الكلب خامئني يامر اكلابه بستهداف بيت الله
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  10. 8
    28 أكتوبر, 2016 , 22:51 م

    سيف يزيد..

    اللهم مكني من رقبته و رقبة اذنابه
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  11. 7
    28 أكتوبر, 2016 , 22:48 م

    ننتظر شب واستنكاااااااااار الولي السفيه للحوثيين ......

    طبعاااااااااااااااااااااااا لن يشجب ويستنكررر .. لان الحوثي لن يتجرأ ع اطلاق الصاروخ دون اذن وتوجيه من السفيه ... القهر انهم يعتقدون انفسهم مسلمين ...
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  12. 6
    28 أكتوبر, 2016 , 22:44 م

    محمد

    لعنات الله والملائكه على عدو الله والاسلام اللهم ارنا فيه مايجعله مذلول بالحياة وعذابك في قبره
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  13. 5
    28 أكتوبر, 2016 , 22:44 م

    أوركيد🌺

    ي الله مساء خير , ليتك ي جميلة أكتفيتي بطلة الأمير ومنعتينا من هالوجيه اللي تجيب الهم.
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  14. 4
    28 أكتوبر, 2016 , 22:42 م

    العويد

    المجتمع الدولي اعطى الملالي وزمرتهم الضوء الاخضر للابادة الجماعية السنية على مراى ومسمع العالم ، صدق الملك فيصل نحن من ندافع عن مقدساتنا
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  15. 3
    28 أكتوبر, 2016 , 22:42 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  16. 2
    28 أكتوبر, 2016 , 22:39 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته
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  17. 1
    28 أكتوبر, 2016 , 22:35 م

    المسير

    لعنت الله عليه حي وميت
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