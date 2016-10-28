خالد آل سعود يهاجم مرشد إيران “علي خامنئي” بعد إطلاق الحوثي صاروخ باليستي على مكة

صحيفة المرصد : شنَّ الأمير خالد آل سعود هجوما عنيفا على المرشد الإيراني علي خامنئي واصفا إياه بـ ”عدو الله” على إثر إطلاق صاروخ باليستي على مكة من قبل الحوثيين الموالين لإيران في اليمن.
وغرد الأمير خالد عبر حسابه بـ “تويتر” : ” اعتراض صاروخ باتجاه مكه يا ليت من يصب بنزين على هالعمامة و يولع في لحيتك يا عدو الله .. لعنة الله عليك دنيا وآخرة”.
#اعتراض_صاروخ_باتجاه_مكه
يا ليت من يصب " بنزين " على هالعمامة ، ويولع في لحيتك يا عدو الله ..
لعنة الله عليك دنيا وآخرة … pic.twitter.com/gMj1Sz2zgf
— د. خالد آل سعود (@dr_khalidalsaud) October 27, 2016
تعليقات ( 17 )
ولد بلاديالغريب ان الاكثريه يسمونه المرشد الاسلامي وهو في الحقيقه المضلل المجوسي النتت عليه لعنة الله والناس اجمعين
عبدالعزيز//السرطان ياكل بجسده يامير فالله سينتقم لكل سني وقريبا باذن الله سنسمع مايفرح قلوبنا عن هولاء الخنازير عليهم لعاين الله
باذن الله الانتقام لمكه من قصف قلب طهران وقتل الجرذي خامئنيصدقت يامير لحيت خامئني تستاهل البصق والحرق لعنه الله عليه
هلال الحربيهاأنتم عرفتم العدو الأول للسنة فماذاأعددتم له؟
صدقت ايها الاميرفتلك الجريمة الكبرى على المقدسات الاسلامية التي لم يتجرأ عليها لا اليهود ولا النصارى تؤكد أنهم ليسوا مسلمون
ابومحمدأبرهة الحبشي هاجم مكه بالفيل من صنعاء والحوثي هاجم مكه بالصواريخ من صنعاء ..سبحان الله الخطر دائما من صنعاء على مكه المكرمه
زائرابوفوازإيران نعرف أين تقع وماذاتقول وماذا تفعل لكن هل فيه قايد مثل صدام حسين يستطيع أن يطلق طلقه على الحد لايراني؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟
عمرخالد السعود , لو يوقف عن تعليق افضل
خامئني ابن حرام وابن متعه قتله يريح الامه الاسلاميهالكلب خامئني يامر اكلابه بستهداف بيت الله
سيف يزيد..اللهم مكني من رقبته و رقبة اذنابه
ننتظر شب واستنكاااااااااار الولي السفيه للحوثيين ......طبعاااااااااااااااااااااااا لن يشجب ويستنكررر .. لان الحوثي لن يتجرأ ع اطلاق الصاروخ دون اذن وتوجيه من السفيه ... القهر انهم يعتقدون انفسهم مسلمين ...
محمدلعنات الله والملائكه على عدو الله والاسلام اللهم ارنا فيه مايجعله مذلول بالحياة وعذابك في قبره
أوركيد🌺ي الله مساء خير , ليتك ي جميلة أكتفيتي بطلة الأمير ومنعتينا من هالوجيه اللي تجيب الهم.
العويدالمجتمع الدولي اعطى الملالي وزمرتهم الضوء الاخضر للابادة الجماعية السنية على مراى ومسمع العالم ، صدق الملك فيصل نحن من ندافع عن مقدساتنا
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران وتدبروا اياته
المسيرلعنت الله عليه حي وميت