خالد آل سعود يهاجم مرشد إيران “علي خامنئي” بعد إطلاق الحوثي صاروخ باليستي على مكة

صحيفة المرصد : شنَّ الأمير خالد آل سعود هجوما عنيفا على المرشد الإيراني علي خامنئي واصفا إياه بـ ”عدو الله” على إثر إطلاق صاروخ باليستي على مكة من قبل الحوثيين الموالين لإيران في اليمن.

وغرد الأمير خالد عبر حسابه بـ “تويتر” : ” اعتراض صاروخ باتجاه مكه يا ليت من يصب بنزين على هالعمامة و يولع في لحيتك يا عدو الله .. لعنة الله عليك دنيا وآخرة”.

#اعتراض_صاروخ_باتجاه_مكه

يا ليت من يصب " بنزين " على هالعمامة ، ويولع في لحيتك يا عدو الله ..

لعنة الله عليك دنيا وآخرة … pic.twitter.com/gMj1Sz2zgf — د. خالد آل سعود (@dr_khalidalsaud) October 27, 2016