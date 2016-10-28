حاخام إسرائيلي : السد العالي سيدمر مصر

صحيفة المرصد:زعم الحاخام الإسرائيلي “نير بن آرتسي” في عظته الأسبوعية، أن “الخالق سوف يدمر مصر ويعذب شعبها إذا ما فكرت في الإضرار بمصالح إسرائيل، لأن الرب تعالى هو الذي تعهد بحماية اليهود في مختلف أنحاء العالم”

وأضاف الحاخام الإسرائيلي في عظة أن تدمير مصر سيكون عبر انهيار السد العالي في أقصى جنوب البلاد ومنه ستنهمر المياه على مصر وتدمرها كلها.

وقال: “مصر التي تعمل الآن على حفر الأنفاق، وتتردد الأنباء أنها حفرت عشرين نفقا، سيتوعدها غضب الخالق في السماء، الذي يحب اليهود ويحفظ حقهم في الوجود بهذا العالم، وإنني أحذر مصر وكل سكانها من أنه سيتم قطع رؤوسهم إذا واصلوا حفر الأنفاق تحت قناة السويس بهدف الإعداد لأي مفاجآت جديدة أو الوصل إلى الأرض المقدسة وإلحاق الضرر بها”.