الكويتي عبد الله النفيسي يكشف أبعاد معركة الموصل ويحذر من كارثة كبرى ستحل بالعرب السنة

صحيفة المرصد: كشف الأكاديمي الكويتي الدكتور عبد الله النفيسي أن الأمريكان يقودون الهجمة على الموصل كما قادوا الهجمات على الفلوجة وتكريت والرمادي..إلخ ثم أباحوها للميليشيات الشيعية.

وقال النفيسي في سلسلة تغريدات إن “البؤرة الإعلامية المركزة حول الموصل والقرى المحيطة بها ما هي إلا تحضير سيكولوجي لمجزره ضحيتها العرب السنة في المدينة”.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية في الكويت “أن الموصل هي الخزان العربي السني في شمال العراق وتحت يافطة (مكافحة الإرهاب) يريدون تجريف هذا الخزان وإحلال ديمغرافية هجينه فيه”.

يذكر أن القوات والميليشيات العراقية تشن هجوما واسع النطاق لتحرير مدينة الموصل من تنظيم داعش منذ نحو أسبوعين.