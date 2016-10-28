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الكويتي عبد الله النفيسي يكشف أبعاد معركة الموصل ويحذر من كارثة كبرى ستحل بالعرب السنة

28 أكتوبر, 2016 , 22:53 م
الكويتي عبد الله النفيسي يكشف أبعاد معركة الموصل ويحذر من كارثة كبرى ستحل بالعرب السنة
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صحيفة المرصد: كشف الأكاديمي الكويتي الدكتور عبد الله النفيسي أن الأمريكان يقودون الهجمة على الموصل كما قادوا الهجمات على الفلوجة وتكريت والرمادي..إلخ ثم أباحوها للميليشيات الشيعية.

وقال النفيسي في سلسلة تغريدات إن “البؤرة الإعلامية المركزة حول الموصل والقرى المحيطة بها ما هي إلا تحضير سيكولوجي لمجزره ضحيتها العرب السنة في المدينة”.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية في الكويت “أن الموصل هي الخزان العربي السني في شمال العراق وتحت يافطة (مكافحة الإرهاب) يريدون تجريف هذا الخزان وإحلال ديمغرافية هجينه فيه”.

يذكر أن القوات والميليشيات العراقية تشن هجوما واسع النطاق لتحرير مدينة الموصل من  تنظيم داعش منذ نحو أسبوعين.



تعليقات ( 24 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 24
    29 أكتوبر, 2016 , 1:02 ص

    يح يح

    ياجابر الله يجبر عثراتك يعني همك كيف يكبرون عيالك وهمك انك تتمشى مثل شعوب امريكا وروسيا واوروبا ونعم الهم والفكر الله يحميكي يابلدي من الاعداء كلا على همه سراء وانا على همي
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  2. 23
    29 أكتوبر, 2016 , 0:35 ص

    جابر

    يارجل صرنا حنا السنه والشيعه نبي السلامه وضحت الصوره ان امركا وروسيا وايران وتركيا يلعبوا لعبتهم فينا يبيلنا صرخت ال لا لا لا للدمار نبي نشوف عيالنا يكبروا امامنا ونسافر مثل شعوب امركا وروسيا واوربا
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  3. 22
    29 أكتوبر, 2016 , 0:21 ص

    صبحي

    دعيت الله ان يجعل كل من يعادي اهل السنة والجماعة في نار جهنم مخلدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما اللهم احفظ الموصل اهل السنة والجماعة
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  4. 21
    29 أكتوبر, 2016 , 0:02 ص

    الهمداني

    نبي كلام منطقي وعقلي وش الحل يخلون الديار الدواعش للخوارج يعني او وش الحل الكلام كثير وفاضي بعدين امريكا يتبعها السنة والشيعة وغيرهم عطنا حل لا كلام؟؟؟؟؟؟؟
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  5. 20
    28 أكتوبر, 2016 , 23:57 م

    سمر العازمي

    حفظك الله يا دكتور عبدالله بكلامك هذا تدمي قلوبنا وتصيبنا في مقتل والله نتألم ونعض اناملنا من القهر والحسرة الكل يا دكتور يتفرج والروافض يذبحون اهل السنه
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  6. 19
    28 أكتوبر, 2016 , 23:46 م

    عبدالعزيز//

    نعلم وسيدعمون ايران ومليشياتها لكي تتجه نحو حدودنا الشماليه لفتح جبهه اخرى هذا هو المخطط ونحن جاهزون باذن الله باروحنا
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  7. 18
    28 أكتوبر, 2016 , 23:34 م

    ليبرنجي

    الارهابيين الشيعة تدعمهم امريكا وروسيا والغرب .. الله يالدنيا
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  8. 17
    28 أكتوبر, 2016 , 23:30 م
    عدد التعليقات:6

    سلطان حجازي

    لولا قوات التحالف ما استطاع هؤلاء الروافض الجبناء أن يدنسوا ارض السنة . و مع ذلن فنهايتهم قريبة أن شاء الله
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  9. 16
    28 أكتوبر, 2016 , 23:29 م

    ابو حمد

    قد حلت الكارثه ولم يتكلم سني واحد ويدافع عنهم المجوس اهلكو الحرث والنسل في سوريا والعراق والمسلمين يتفرجون واذا لم يتحدو ضد المد المجوسي فعليهم السلام
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  10. 15
    28 أكتوبر, 2016 , 23:26 م

    ابن بالبلد

    قاتلهم الله من امريكا الى روسيا وايران وخونة الاسلام في العراق وسوريا ولبنان واليمن ومصر
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  11. 14
    28 أكتوبر, 2016 , 23:25 م
    عدد التعليقات:6

    سلطان حجازي

    طبعا . أذناب المجوس هنا لا يعجبهم كلام الدكتور النفيسة لأنه يظهر عورهم و يبين حقيقة خبثهم و اجرامهم بحق المسلمين
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  12. 13
    28 أكتوبر, 2016 , 23:19 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    والمستغفرين بالاسحار
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  13. 12
    28 أكتوبر, 2016 , 23:19 م

    أبو سحاااب

    والله أننا نحس بذلك ونعرف مخططات أمريكا وإيران باستكمال تهجير واستإصال السنة من العراق والشام وهذا ظلم عالمي لهذه المناطق حسبنا الله ونعم الوكيل
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  14. 11
    28 أكتوبر, 2016 , 23:18 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    حسبنا الله ونعم الوكيل
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  15. 10
    28 أكتوبر, 2016 , 23:17 م

    عراف ومنجم في السياسة

    وتنجيمك في الفلوجة هل ما زال عرضه قائما
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  16. 9
    28 أكتوبر, 2016 , 23:16 م

    طير شلوى

    عندما تتحدث عن الدكتور عبدالله النفيسي عليك قبل هذا ان ترفع القبعة احتراما له لانه دكتور نزيه وشريف وينظر للأحداث من زاويه علميه على أسس مدروسة ....
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  17. 8
    28 أكتوبر, 2016 , 23:15 م

    وستذكرون ما اقول لكم

    يكفي هذا المفكر الخليجي أنه من القلائل الذين تنبأو من سنوات عن مشروع التوسع الفارسي ونبه على مخاطره
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  18. 7
    28 أكتوبر, 2016 , 23:13 م

    ابو محمد

    النفيسي نفسية
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  19. 6
    28 أكتوبر, 2016 , 23:07 م

    مسافر

    اللهم انصر اهل السنه
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  20. 5
    28 أكتوبر, 2016 , 23:07 م

    عموري

    تخليلات على تدل على معرفة الواقع
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  21. 4
    28 أكتوبر, 2016 , 23:07 م

    زائر قديم

    ماعندك ماعند جدتي وكلامك كثر على الفاضي
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  22. 3
    28 أكتوبر, 2016 , 23:03 م

    عراف ومنجم في السياسة

    يا ترى ما التالي ؟! هل نفاجأ بتنجيم في الرقة
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  23. 2
    28 أكتوبر, 2016 , 23:01 م

    عراف ومنجم في السياسة

    سبق وأن نجمت في الانبار
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  24. 1
    28 أكتوبر, 2016 , 22:58 م

    عراف ومنجم في السياسة

    كذب ولو صدقوا
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