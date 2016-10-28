الكويتي عبد الله النفيسي يكشف أبعاد معركة الموصل ويحذر من كارثة كبرى ستحل بالعرب السنة

صحيفة المرصد: كشف الأكاديمي الكويتي الدكتور عبد الله النفيسي أن الأمريكان يقودون الهجمة على الموصل كما قادوا الهجمات على الفلوجة وتكريت والرمادي..إلخ ثم أباحوها للميليشيات الشيعية.
وقال النفيسي في سلسلة تغريدات إن “البؤرة الإعلامية المركزة حول الموصل والقرى المحيطة بها ما هي إلا تحضير سيكولوجي لمجزره ضحيتها العرب السنة في المدينة”.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية في الكويت “أن الموصل هي الخزان العربي السني في شمال العراق وتحت يافطة (مكافحة الإرهاب) يريدون تجريف هذا الخزان وإحلال ديمغرافية هجينه فيه”.
يذكر أن القوات والميليشيات العراقية تشن هجوما واسع النطاق لتحرير مدينة الموصل من تنظيم داعش منذ نحو أسبوعين.
تعليقات ( 24 )
يح يحياجابر الله يجبر عثراتك يعني همك كيف يكبرون عيالك وهمك انك تتمشى مثل شعوب امريكا وروسيا واوروبا ونعم الهم والفكر الله يحميكي يابلدي من الاعداء كلا على همه سراء وانا على همي
جابريارجل صرنا حنا السنه والشيعه نبي السلامه وضحت الصوره ان امركا وروسيا وايران وتركيا يلعبوا لعبتهم فينا يبيلنا صرخت ال لا لا لا للدمار نبي نشوف عيالنا يكبروا امامنا ونسافر مثل شعوب امركا وروسيا واوربا
صبحيدعيت الله ان يجعل كل من يعادي اهل السنة والجماعة في نار جهنم مخلدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما اللهم احفظ الموصل اهل السنة والجماعة
الهمدانينبي كلام منطقي وعقلي وش الحل يخلون الديار الدواعش للخوارج يعني او وش الحل الكلام كثير وفاضي بعدين امريكا يتبعها السنة والشيعة وغيرهم عطنا حل لا كلام؟؟؟؟؟؟؟
سمر العازميحفظك الله يا دكتور عبدالله بكلامك هذا تدمي قلوبنا وتصيبنا في مقتل والله نتألم ونعض اناملنا من القهر والحسرة الكل يا دكتور يتفرج والروافض يذبحون اهل السنه
عبدالعزيز//نعلم وسيدعمون ايران ومليشياتها لكي تتجه نحو حدودنا الشماليه لفتح جبهه اخرى هذا هو المخطط ونحن جاهزون باذن الله باروحنا
ليبرنجيالارهابيين الشيعة تدعمهم امريكا وروسيا والغرب .. الله يالدنيا
عدد التعليقات:6
سلطان حجازيلولا قوات التحالف ما استطاع هؤلاء الروافض الجبناء أن يدنسوا ارض السنة . و مع ذلن فنهايتهم قريبة أن شاء الله
ابو حمدقد حلت الكارثه ولم يتكلم سني واحد ويدافع عنهم المجوس اهلكو الحرث والنسل في سوريا والعراق والمسلمين يتفرجون واذا لم يتحدو ضد المد المجوسي فعليهم السلام
ابن بالبلدقاتلهم الله من امريكا الى روسيا وايران وخونة الاسلام في العراق وسوريا ولبنان واليمن ومصر
عدد التعليقات:6
سلطان حجازيطبعا . أذناب المجوس هنا لا يعجبهم كلام الدكتور النفيسة لأنه يظهر عورهم و يبين حقيقة خبثهم و اجرامهم بحق المسلمين
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونوالمستغفرين بالاسحار
أبو سحااابوالله أننا نحس بذلك ونعرف مخططات أمريكا وإيران باستكمال تهجير واستإصال السنة من العراق والشام وهذا ظلم عالمي لهذه المناطق حسبنا الله ونعم الوكيل
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونحسبنا الله ونعم الوكيل
عراف ومنجم في السياسةوتنجيمك في الفلوجة هل ما زال عرضه قائما
طير شلوىعندما تتحدث عن الدكتور عبدالله النفيسي عليك قبل هذا ان ترفع القبعة احتراما له لانه دكتور نزيه وشريف وينظر للأحداث من زاويه علميه على أسس مدروسة ....
وستذكرون ما اقول لكميكفي هذا المفكر الخليجي أنه من القلائل الذين تنبأو من سنوات عن مشروع التوسع الفارسي ونبه على مخاطره
ابو محمدالنفيسي نفسية
مسافراللهم انصر اهل السنه
عموريتخليلات على تدل على معرفة الواقع
زائر قديمماعندك ماعند جدتي وكلامك كثر على الفاضي
عراف ومنجم في السياسةيا ترى ما التالي ؟! هل نفاجأ بتنجيم في الرقة
عراف ومنجم في السياسةسبق وأن نجمت في الانبار
عراف ومنجم في السياسةكذب ولو صدقوا