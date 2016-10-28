فيديو: أمين عام رابطة العالم الإسلامي ” إياد مدني” يعتذر عن سخريته من “ ثلاجة السيسي ” … ويوضح قصده

صحيفة المرصد: قدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني، اليوم (الجمعة) اعتذاره في بيان رسمي للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن العبارات التي أدلى بها أمام مؤتمر وزراء التعليم في تونس، مؤكداً أنها كانت على سبيل المزاح والدعابة ولم يقصد الإساءة للقيادة المصرية.
كما أكد مدني أنه يكن كل التقدير والاحترام للرئيس السيسي كقائد عربي محنك يقود دولة عريقة تحتل مكانة كبيرة في قلب كل عربي ومسلم وشعباً عظيماً صاحب تاريخ وحضارة.
تعليقات ( 29 )
المهندس"كقائد عربي محنك" Nice joke :'D
لاتعتذروليش تعتذر يابني آدم ؟؟؟ لا إله إلا الله ... يعني اللي قالوه المصاريه عن بلدنا قليل ...
رحم الله الامير سعود الفيصلحكيم ومهندس السياسة . اذا تكلم حتى لو كان يمزح فهو يقصد مايقول ويتكلم ويمزح سياسيا ، لكن للاسف اغلب الناس يمزح حتى لو كان شخصية مهمة بمزح ويرمي الكلام على عواهنه .
طير شلوىللأسف الدول العربيه والإسلاميه يسخرون من بعض والدول الأروبيه متكاتفين مع بعض لطفك يارب العالمين !!!
💎⭐️عهود⭐️💎لاتعليق مليت من الحكي بالسياسة 😁
الطائر الأزرقالاعتذار فقط بسبب المنصب . أما بتاع الرز فهو يتهزأ كل يوم وسبحان من هتك ستر CC وأظهر غباءه وتفاهته وحقده الكبير ع المملكة وشعبها فلا تبخلوا بتهزيئه
اتوقع مجرد توقعحيث أن قناة الجزيرة هي الناقل والمرسل فالأمر فيه ريبة !! بدأت أشك
ندىقال:تعالى(يا أيها الذين آمنوا لايسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خير منهم) .. ينهى تعالى عن السخرية بالناس واحتقارهم والاستهزاء بهم .
الخالدي اف 16لسانك حصانك. ما كان له داعي ابدا . وواضح النكته والسخرية محبوكة من قبل الالقاء.
لا يلام إياد مدنيعندما تكون درجة الكوميديا وكثافتها أكبر بكثير من قدرة النفس البشرية على المجاملة الدبلوماسية
ابببببااااايمش هو اللي اعتذر. دا هو اللي اعتذر. والا ايه يا قماعه.
عدد التعليقات:14935
قلم الحقيقههامات الجبال دائمآ مرتفعة عالية.لن يستطيع كائن من كان أن يرتقي على حساب علاقات بلادنا مع الشقيقة الحبيبة الكبرى مصر الحبيبة والا كسرت ودقت عنقه .
ندىاستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم / لماذا بعض الناس انشغلوا عن تأدية مهامهم الاساسية وساروا يلمزوا ويهمسوا في بعض ؟؟؟؟؟
اتوقع مجرد توقعبس اعجبني سرعة الأعتذار
اتوقع مجرد توقعولن يصلح العطار ما نطق به لسانك
اتوقع مجرد توقعمجرد توقع لقد حكمت على نفسك بالنهاية
عموريالاعتذار لا يفيد يا سي إياد
مصرقعأكره الذي يقول الحق ثم يعتذر
موجودقائد محنك اجل هههه كثر منها
عدد التعليقات:14935
قلم الحقيقهالاعتذار لايكفي .
رزاوي سابقلا تعتذر ولا شي ما نسينا مكالمته يوم يقول بأن دول الخليج ليست دول وعندهم فلوس زي الرز وقوله قيش مصر لمصر بعد ما أخذ الرز كله وما بقي عندنا ولا رزايه
موجودوليش تعتذر انت لم تخطيْ
بقايا مشاعري.ليته م.اعتذر ...والله كلامه في الصميم
زائرابوفوازهذا دليل على أن فخامة وعظمه معالي المبجل القايد الريس عبدالفتاح السيسي له ثقله عندنا ياحكومه المملكة العربية السعودية
لسانك حصانكويبدو أن اللسان جمح بفارسه
يلدرمقائد محنك عشر سنوات بالماء