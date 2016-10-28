فيديو: أمين عام رابطة العالم الإسلامي ” إياد مدني” يعتذر عن سخريته من “ ثلاجة السيسي ” … ويوضح قصده

صحيفة المرصد: قدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني، اليوم (الجمعة) اعتذاره في بيان رسمي للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن العبارات التي أدلى بها أمام مؤتمر وزراء التعليم في تونس، مؤكداً أنها كانت على سبيل المزاح والدعابة ولم يقصد الإساءة للقيادة المصرية.

كما أكد مدني أنه يكن كل التقدير والاحترام للرئيس السيسي كقائد عربي محنك يقود دولة عريقة تحتل مكانة كبيرة في قلب كل عربي ومسلم وشعباً عظيماً صاحب تاريخ وحضارة.