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فيديو: أمين عام رابطة العالم الإسلامي ” إياد مدني” يعتذر عن سخريته من “ ثلاجة السيسي ” … ويوضح قصده

28 أكتوبر, 2016 , 22:42 م
فيديو: أمين عام رابطة العالم الإسلامي ” إياد مدني” يعتذر عن سخريته من “ ثلاجة السيسي ” … ويوضح قصده
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صحيفة المرصد: قدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني، اليوم (الجمعة) اعتذاره في بيان رسمي للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن العبارات التي أدلى بها أمام مؤتمر وزراء التعليم في تونس، مؤكداً أنها كانت على سبيل المزاح والدعابة ولم يقصد الإساءة للقيادة المصرية.

كما أكد مدني أنه يكن كل التقدير والاحترام للرئيس السيسي كقائد عربي محنك يقود دولة عريقة تحتل مكانة كبيرة في قلب كل عربي ومسلم وشعباً عظيماً صاحب تاريخ وحضارة.



تعليقات ( 29 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 29
    29 أكتوبر, 2016 , 0:49 ص

    قصدك ان المخرج عاوز كدا؟ تراجع غريب ترى المخرج يختبرك
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  2. 28
    29 أكتوبر, 2016 , 0:34 ص

    قائد عربي محنك عند الحمقى اما اولو الالباب فحاشا وكلا
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  3. 27
    28 أكتوبر, 2016 , 23:59 م

    المهندس

    "كقائد عربي محنك" Nice joke :'D
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  4. 26
    28 أكتوبر, 2016 , 23:57 م

    لاتعتذر

    وليش تعتذر يابني آدم ؟؟؟ لا إله إلا الله ... يعني اللي قالوه المصاريه عن بلدنا قليل ...
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  5. 25
    28 أكتوبر, 2016 , 23:45 م

    رحم الله الامير سعود الفيصل

    حكيم ومهندس السياسة . اذا تكلم حتى لو كان يمزح فهو يقصد مايقول ويتكلم ويمزح سياسيا ، لكن للاسف اغلب الناس يمزح حتى لو كان شخصية مهمة بمزح ويرمي الكلام على عواهنه .
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  6. 24
    28 أكتوبر, 2016 , 23:38 م

    طير شلوى

    للأسف الدول العربيه والإسلاميه يسخرون من بعض والدول الأروبيه متكاتفين مع بعض لطفك يارب العالمين !!!
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  7. 23
    28 أكتوبر, 2016 , 23:35 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    لاتعليق مليت من الحكي بالسياسة 😁
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  8. 22
    28 أكتوبر, 2016 , 23:32 م

    الطائر الأزرق

    الاعتذار فقط بسبب المنصب . أما بتاع الرز فهو يتهزأ كل يوم وسبحان من هتك ستر CC وأظهر غباءه وتفاهته وحقده الكبير ع المملكة وشعبها فلا تبخلوا بتهزيئه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  9. 21
    28 أكتوبر, 2016 , 23:30 م

    اتوقع مجرد توقع

    حيث أن قناة الجزيرة هي الناقل والمرسل فالأمر فيه ريبة !! بدأت أشك
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  10. 20
    28 أكتوبر, 2016 , 23:28 م

    ندى

    قال:تعالى(يا أيها الذين آمنوا لايسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خير منهم) .. ينهى تعالى عن السخرية بالناس واحتقارهم والاستهزاء بهم .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 19
    28 أكتوبر, 2016 , 23:21 م

    الخالدي اف 16

    لسانك حصانك. ما كان له داعي ابدا . وواضح النكته والسخرية محبوكة من قبل الالقاء.
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  12. 18
    28 أكتوبر, 2016 , 23:19 م

    لا يلام إياد مدني

    عندما تكون درجة الكوميديا وكثافتها أكبر بكثير من قدرة النفس البشرية على المجاملة الدبلوماسية
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  13. 17
    28 أكتوبر, 2016 , 23:17 م

    اببببباااااي

    مش هو اللي اعتذر. دا هو اللي اعتذر. والا ايه يا قماعه.
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  14. 16
    28 أكتوبر, 2016 , 23:10 م
    عدد التعليقات:14935

    قلم الحقيقه

    هامات الجبال دائمآ مرتفعة عالية.لن يستطيع كائن من كان أن يرتقي على حساب علاقات بلادنا مع الشقيقة الحبيبة الكبرى مصر الحبيبة والا كسرت ودقت عنقه .
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  15. 15
    28 أكتوبر, 2016 , 23:10 م

    ندى

    استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم / لماذا بعض الناس انشغلوا عن تأدية مهامهم الاساسية وساروا يلمزوا ويهمسوا في بعض ؟؟؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 14
    28 أكتوبر, 2016 , 23:08 م

    اتوقع مجرد توقع

    بس اعجبني سرعة الأعتذار
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 13
    28 أكتوبر, 2016 , 23:07 م

    اتوقع مجرد توقع

    ولن يصلح العطار ما نطق به لسانك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 12
    28 أكتوبر, 2016 , 23:07 م

    اتوقع مجرد توقع

    مجرد توقع لقد حكمت على نفسك بالنهاية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 11
    28 أكتوبر, 2016 , 23:06 م

    عموري

    الاعتذار لا يفيد يا سي إياد
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  20. 10
    28 أكتوبر, 2016 , 23:06 م

    مصرقع

    أكره الذي يقول الحق ثم يعتذر
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  21. 9
    28 أكتوبر, 2016 , 23:02 م

    موجود

    قائد محنك اجل هههه كثر منها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  22. 8
    28 أكتوبر, 2016 , 23:01 م
    عدد التعليقات:14935

    قلم الحقيقه

    الاعتذار لايكفي .
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  23. 7
    28 أكتوبر, 2016 , 23:00 م

    رزاوي سابق

    لا تعتذر ولا شي ما نسينا مكالمته يوم يقول بأن دول الخليج ليست دول وعندهم فلوس زي الرز وقوله قيش مصر لمصر بعد ما أخذ الرز كله وما بقي عندنا ولا رزايه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  24. 6
    28 أكتوبر, 2016 , 22:59 م

    موجود

    وليش تعتذر انت لم تخطيْ
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  25. 5
    28 أكتوبر, 2016 , 22:58 م

    بقايا مشاعر

    ي.ليته م.اعتذر ...والله كلامه في الصميم
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  26. 4
    28 أكتوبر, 2016 , 22:57 م

    زائرابوفواز

    هذا دليل على أن فخامة وعظمه معالي المبجل القايد الريس عبدالفتاح السيسي له ثقله عندنا ياحكومه المملكة العربية السعودية
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  27. 3
    28 أكتوبر, 2016 , 22:56 م

    من كثر غلطه كثر اعتداره ياجماعه شفيهم مسؤولينا هده الايام متلخبطين؟
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  28. 2
    28 أكتوبر, 2016 , 22:50 م

    لسانك حصانك

    ويبدو أن اللسان جمح بفارسه
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  29. 1
    28 أكتوبر, 2016 , 22:50 م

    يلدرم

    قائد محنك عشر سنوات بالماء
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