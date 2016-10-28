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بالفيديو : مذيع مصري يتحدث عن تحرش أثار الحكيم به.. أصرت على ذلك فصرخت في وجهها

28 أكتوبر, 2016 , 22:57 م
بالفيديو : مذيع مصري يتحدث عن تحرش أثار الحكيم به.. أصرت على ذلك فصرخت في وجهها
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صحيفة المرصد:كشف الإعلامي المصري أسامة منير عن موقف حساس تعرض له من الفنانة المصرية أثار الحكيم خلال مقابلة على الهواء معها.

وأشار خلال استضافته في برنامج “الطيب والشرير” الذي تقدمه الإعلامية رولا خرسا إلى أن إعداد برنامجه طلب منه عدم التطرق إلى موضوع أزمتها الشهيرة مع الفنان رامز جلال الذي نفذ بها مقلب في برنامج “رامز قرش البحر”.

وأوضح منير أن حكيم فاجأته على الهواء وأصرت على التحدث عن تفاصيل الأزمة والتأكيد على أن رامز تحرش بها، وهو ما جعله ينفعل عليها ويتهمها بأنها تتحرش به إعلامياً .

وأضاف أنه حاول أن يمنعها من الاسترسال في الحديث عن أزمتها مع جلال، إلا أنها أصرت على موقفها، فما كان منه إلا أن استسلم لرغبتها حتى انتهت من الحديث وأنهى الحلقة.



تعليقات ( 5 )

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  1. 5
    29 أكتوبر, 2016 , 0:49 ص

    أنا ما فهمت شيء ولا ودي أفهم شيء
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  2. 4
    29 أكتوبر, 2016 , 0:49 ص

    حمد

    الطقعة اخت الفسوة
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  3. 3
    29 أكتوبر, 2016 , 0:26 ص

    عبد الله

    الللي وضع العنوان فاشل، وفاهم الإثارة الإعلامية غلط، ويسيء للموقع ومصداقيته
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  4. 2
    29 أكتوبر, 2016 , 0:00 ص

    أوركيد🌺

    فهمتوا شئ🤔?.. اللي فهم يفهمني.
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  5. 1
    28 أكتوبر, 2016 , 23:19 م

    الخالدي اف 16

    اللي حاط المانشت فاشل جدا اتمنى تعليمه الفرق بين الجذب والكذب.
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