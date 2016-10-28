بالفيديو : مذيع مصري يتحدث عن تحرش أثار الحكيم به.. أصرت على ذلك فصرخت في وجهها

صحيفة المرصد:كشف الإعلامي المصري أسامة منير عن موقف حساس تعرض له من الفنانة المصرية أثار الحكيم خلال مقابلة على الهواء معها.
وأشار خلال استضافته في برنامج “الطيب والشرير” الذي تقدمه الإعلامية رولا خرسا إلى أن إعداد برنامجه طلب منه عدم التطرق إلى موضوع أزمتها الشهيرة مع الفنان رامز جلال الذي نفذ بها مقلب في برنامج “رامز قرش البحر”.
وأوضح منير أن حكيم فاجأته على الهواء وأصرت على التحدث عن تفاصيل الأزمة والتأكيد على أن رامز تحرش بها، وهو ما جعله ينفعل عليها ويتهمها بأنها تتحرش به إعلامياً .
وأضاف أنه حاول أن يمنعها من الاسترسال في الحديث عن أزمتها مع جلال، إلا أنها أصرت على موقفها، فما كان منه إلا أن استسلم لرغبتها حتى انتهت من الحديث وأنهى الحلقة.
تعليقات ( 5 )
حمدالطقعة اخت الفسوة
عبد اللهالللي وضع العنوان فاشل، وفاهم الإثارة الإعلامية غلط، ويسيء للموقع ومصداقيته
أوركيد🌺فهمتوا شئ🤔?.. اللي فهم يفهمني.
الخالدي اف 16اللي حاط المانشت فاشل جدا اتمنى تعليمه الفرق بين الجذب والكذب.