تعويض سيدة أمريكية بـ70 مليون دولار بعد إصابتها بالسرطان بسبب بودرة“جونسون آند جونسون”

صحيفة المرصد-وكالات :أصدرت محكمة أميركية أمس الخميس، حكما بتعويض قدره 70 مليون دولار لصالح سيدة ادعت أن استخدامها لبودرة “جونسون آند جونسون”، طيلة سنوات، أدى إلى إصابتها بسرطان المبيض.
ويأتي الحكم القضائي في ولاية كاليفورنيا، وسط تزايد المخاوف الصحية من بودرة التلك التي تستخدمها نساء كثيرات في مناطق حساسة من أجسامهن، وفق ما ذكرت “سي بي إس نيوز”.
وأصيبت المدعية، ديبورا غيانشيني، بسرطان المبيض سنة 2012، واستندت في الدعوى التي رفعتها إلى عدم تقديم الشركة ما يكفي من الإرشادات بشأن استخدام منتجاتها.
ورحب محامي السيدة الأميركية بالحكم، قائلا إن القضاة قاموا بما يتوجب فعله وأكدوا حاجة “جونسون آند جونسون” إلى تحذير زبائنها من سرطان المبيض المرتبط بأحد منتجاتها، وفق قوله.
وأضاف المحامي أن القضاة تأكدوا من وجود علاقة بين استخدام السيدة لبودرة التلك وإصابتها بسرطان المبيض قبل سنوات مضت.
تعليقات ( 10 )
يح يحتستخدمونها للاطفال لكم ياالكبار ولو جاكم شي والله ماتلقون الاالتسحيب والتصريف الين يكرهون ام امكم في المطالابات 70000000 هاه
جنوبيه *نستخدمها للاطفال. ريحتها تخبل
أوركيد🌺ي بنت الحلال أنتِ وين رحتي حد الپودرة تستخدمينها ع الصدر فقط.
جنوبيه *وقضيه البنت الي حقنت بالاديز عوضوها ٥٠٠الف فقط هذي ٧مليون تكفون. شوفو حل بالبودره ذي ترى نستخدمها
عبدالعزيز//وصيدلياتنا والبقالات مليانه منها
السلام عليكماقدر ارفع شكوى عندهم ضد مطعم شاورما سمم 4 من عائلتي والامانه حتى ما كلفوا انفسهم يفتشون على المطعم للشكوى بحجة اجازة نهاية الاسبوع وانا الى الان رايح جاي على المستشفى يمكن يعوضني على الراس 70 مليون .
الهاشميقضاء ع اصوله يعطي كل ذي حق قه
💎⭐️عهود⭐️💎ريهام حكمي عوضوها فقط ب٥٠٠ ألف ريال وجهاز آيباد ودمية دورا فقط
حساوياححح ٧٠مليون
عدد التعليقات:4501
بدورلاحول ولا قوة إلا بالله أيش تسوي بالتعويض