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خلفان مدافعا عن السيسي : الفقر ليس عيبا … أمضيت 20 سنة ليس عندي ثلاجة في البيت

28 أكتوبر, 2016 , 23:27 م
خلفان مدافعا عن السيسي : الفقر ليس عيبا … أمضيت 20 سنة ليس عندي ثلاجة في البيت
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صحيفة المرصد:دافع نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، في سلسلة تغريدات، عن الرئيس المصري، قائلا: “سخر الساخرون من الرئيس السيسي عندما قال إن ثلاجته لعشر سنوات ليس فيها إلا الماء… الفقر ليس عيبا… أمضيت عشرين سنة ليس عندي ثلاجة في البيت”.

وأضاف: “ثلاجة السيسي هي تعبير عن الأحوال التي يعانيها الشعب المصري من قبل حكم السيسي. ولتحسين الوضع قال السيسي: علينا أن نعتمد على أنفسنا”، موجها له التحية. وتابع خلفان أن “مصر السيسي ستخرج من المأزق المعمول لها بإصرار السيسي وعزيمة شعبه وتآزر الآخرين معه”.

كما وجه خلفان انتقادات لجماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم، قائلا: “الله يعين المصريين كل إخونجي وتابع إخونجي ومستغل إخونجي يكيد لمصر….هتعدي مصر رغم المحاولات العابثة بأمنها”. وأضاف: “مصر أشبه بشاحنة قديمة قائدها لا يستطيع قيادتها بسرعة سيارات السباق في ساحات الملاعب”.

وتابع: ” بعض الناس فهمها قليل… مصر يا جماعة 7000 عام كدولة… قفوا أمام هذا التاريخ واستعرضوه ستجدونها دولة عظيمة بكل مقاييس العظمة”.

وكان السيسي قد قال، في المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي انعقد في شرم الشيخ: “أنا واحد منكم.. والله العظيم قعدت 10 سنين تلاجتى كان فيها ميه بس ومحدش سمع صوتى.. أنا من أسرة غنية جداً وآسف إنى بقول كدا على نفسى لكن بقولكم على عزة وعفة النفس” ، وفقاً لموقع cnn .

 



تعليقات ( 57 )

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  1. 57
    29 أكتوبر, 2016 , 1:00 ص

    جامح

    السيسي قال ما عنده الا ميه بس .. وعندو عزة نفس . يقصد يا مصر انتو ما عندكم عزة نفس زي ولا ايه ؟؟؟
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  2. 56
    29 أكتوبر, 2016 , 0:48 ص

    يح يح

    ياخلفان السيسي ادارظهره لدول الخليج وجاي تمدحه عشان ثلاجه وانت كمان قصتك ثلاجه اش قصتك اشوف وضعك بارد مثل الثلاجه لم تقل كلمه واحده عن السيسي الخاين
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  3. 55
    29 أكتوبر, 2016 , 0:48 ص

    هههههههههه الضبعه تتحدث
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  4. 54
    29 أكتوبر, 2016 , 0:47 ص

    عقدة الثلاجة

    الظاهر السيسي وخلفان أول راتب لهم كان في برج الثلاجة وصار عندهم متلازمة الثلاجة ههههه
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  5. 53
    29 أكتوبر, 2016 , 0:47 ص

    نفسي أصدق يا خلفان بس قوية إلا في حالة يمكن قبل ما تجي للإمارات وتتجنس في هذي الحالة يمكن تكون صادق
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  6. 52
    29 أكتوبر, 2016 , 0:45 ص

    ماتشوفها كبيرة شوي ياجنرال ٢٠سنة ماعندك ثلاجة!!!!؟ اجل شو يقول الجندي؟؟
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  7. 51
    29 أكتوبر, 2016 , 0:40 ص

    زمام محمد

    لماذا لم يستلف من السيسيسي ثلاجته الخالية
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  8. 50
    29 أكتوبر, 2016 , 0:34 ص

    ايران مجوسيه وداعش خوارج ليس لهم علاقه بالاسلام

    اقول اهجد بكره يطلع لنا مسيلمه يقول((حرام عليكم ضيعتوا سمعتي))
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  9. 49
    29 أكتوبر, 2016 , 0:30 ص

    ناصح

    45 نصيحة المفروض ماندخل الثلاجات والغسلات في السياسة // الاخوان خلطوا حاكميتهم بالدين والسياسة وكل ما يخطر ببالك من معتقدات ضالة
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  10. 48
    29 أكتوبر, 2016 , 0:29 ص

    زمن الذكريات

    خلفان اتقي ربك وخاف ربك يامسلم ويشلون 20سنه ماعندكم ثلاجه ،ركبي تعورني خاف ربك ملينا من الثلاجات ،وبنسمي الشهر ذا بشهر الثلاجات على فكره كم نجمه بثلاجتك !!!!!
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  11. 47
    29 أكتوبر, 2016 , 0:26 ص

    ناصر

    خلفان يحب السيسي
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  12. 46
    29 أكتوبر, 2016 , 0:26 ص

    خلفان تباني ارقعك 😂
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  13. 45
    29 أكتوبر, 2016 , 0:25 ص

    نصيحة

    المفروض ماندخل الثلاجات والغسلات في السياسة
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  14. 44
    29 أكتوبر, 2016 , 0:25 ص

    طبيب

    انت ماعندك ثلاجة والسيسي كان عنده ثلاجة والمفتاح عند الحداد والحداد يبغى الفلوس والفلوس عند النجار والنجار يبغى موية والموية عند السقا والسقا يبغى وايت الوايت في التحلية
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  15. 43
    29 أكتوبر, 2016 , 0:22 ص

    خلفان تباني ارقعك 😂
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  16. 42
    29 أكتوبر, 2016 , 0:20 ص

    طبيب

    ملالي فارس القدماء: كورش - قمبيز - غومانا - داريوس الأول والثاني والثالث وكل ... واظافوا لهم ابو لؤلؤة والخميني والخامنئي وشلة الهة اتخذوها وعبدوها من دون الله نسأل الله السلامة
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  17. 41
    29 أكتوبر, 2016 , 0:20 ص

    زائر

    نفسي اعرف ويش الفايده من هالرجل الاحمق ووين شيوخ الامارات عن هل****
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  18. 40
    29 أكتوبر, 2016 , 0:18 ص

    مروحة شفط

    مسكينة هالثلاجة غلغصوها في السياسية يظهر لي إن الثلاجة إخوانية علشان كذا الكل يدق بحظها انتظر يطلع واحد يقول لك أخرجوا الفرن من البيت فهو داعشي
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  19. 39
    29 أكتوبر, 2016 , 0:17 ص

    الزهراني

    وهو صادق قبل ان نعرف الثلاجات اصلا برضه جدي الله يرحمه ٩٠ سنه ماكان في بيته ثلاجه
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  20. 38
    29 أكتوبر, 2016 , 0:12 ص

    ناصر بن محمد

    هههههههههههههههههههههه
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  21. 37
    29 أكتوبر, 2016 , 0:08 ص

    سعد

    الرجل يكبر ويعقل وهالرجال يكبر و ينهبل , فقاعات يطلقها المتشابهون بالفكر المسطح و المعلب مسبقا , كم أبليتما في الإساءه لبلديكما بالكلام الفارغ السامج
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  22. 36
    29 أكتوبر, 2016 , 0:07 ص

    الراصد

    افتش سامج ياصبر الارض عليك خلفان يفهم من خلف
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  23. 35
    29 أكتوبر, 2016 , 0:06 ص

    يزيد

    يمكن الريال متزوج مصرية !!!!!
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  24. 34
    29 أكتوبر, 2016 , 0:05 ص

    كمان انامضيت خمسين سنه حتى الثلاجه ماعرفها الماء في القربه وعلى لبن الابل في الصميل نسميه المحلوا وتعال وتفرج ولانعرف الامراض ولا الهمبرقرالمرض المحقق
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  25. 33
    29 أكتوبر, 2016 , 0:05 ص

    أم يوسف

    اعتقد انه لوانك مع الناس كان شفت السيسي يوم صوت مع الروس ومامدحت الا انت في وادي ثاني
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  26. 32
    29 أكتوبر, 2016 , 0:05 ص

    العمده

    من السيسى لخلفان وَيَا قلبى لاتحزن يعنى كرهك للإخوان المسلمين دعائك تجامل السيسى ياخلفان اتقى الله وقل خيرا والا اصمت .
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  27. 31
    29 أكتوبر, 2016 , 0:03 ص

    أم يوسف

    ويش المقصود ياخلفان من مدحك مصر !!!!!
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  28. 30
    29 أكتوبر, 2016 , 0:02 ص

    مسافر

    عليك من الله ماتستحق ياخلفان
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  29. 29
    29 أكتوبر, 2016 , 0:00 ص

    حسن

    ساااامج يا خلفان
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  30. 28
    28 أكتوبر, 2016 , 23:59 م

    العقل نعمة

    ووافق شن طبقه
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  31. 27
    28 أكتوبر, 2016 , 23:56 م

    هذا شكله من تاثير لحوم****
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  32. 26
    28 أكتوبر, 2016 , 23:53 م

    مهندس

    ركزوً في كلامي العرب متخاذلين الله خذلهم لسبب واحد لانهم يحبون يرضون اليهود والنصارئ شوفو اوروبا وامريكا يد وحده والعرب كلن يكره الثاني وكلن يخدع ال
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  33. 25
    28 أكتوبر, 2016 , 23:49 م

    جلو

    خلفان هذا أمضى خمسون عاما لا يملك **** مش بس ثلاجة
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  34. 24
    28 أكتوبر, 2016 , 23:48 م

    &كتكوتي&

    هذا من قبل مايخترعون الثلاجات ياكبير النعاج .
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  35. 23
    28 أكتوبر, 2016 , 23:47 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    سنتين وانا حاطة ثيل والثيل صار ذبلان .. ننتظر وجه القمر بس وجه القمر مابعد بان .. 🌿🌿🌿😁
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  36. 22
    28 أكتوبر, 2016 , 23:47 م

    الثلاجه

    افتحي ثلاجتك نبي نطمش هههه عاد ثلاجة شيهانه الله يستر مانبي نشوف
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  37. 21
    28 أكتوبر, 2016 , 23:44 م

    كاره الليبرالية

    اي عزه واي كرامة وانت بعت كرامة العرب بتصويك مع الروس وبعدين لا تتكلم عن عزة النفس وانت ما خليت احد الا وشحدته شوية رز وبعدها تسحب عليه،، استح
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  38. 20
    28 أكتوبر, 2016 , 23:42 م

    السلام عليكم ورحمة الله

    هذا به شي في عقله دائما يتخير الفرص والمناسبات ليظهر نفسه
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  39. 19
    28 أكتوبر, 2016 , 23:42 م

    موجود

    20 سنه ههه اجل تشربه حار ههههه
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  40. 18
    28 أكتوبر, 2016 , 23:41 م

    موجود

    السيسي 10 سنين وأنت 20 سنه هاه من يزود يالربع - نبغى ارنب يمشي مليون ههههههه
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  41. 17
    28 أكتوبر, 2016 , 23:40 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    يله كل واحد يفتح ثلاجته ويقول وش فيها 🚶🏻🏃🏽🏃🏽🏃🏽🏃🏽🏃🏽🏃🏽😳أمزح ههههه😅
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  42. 16
    28 أكتوبر, 2016 , 23:39 م

    أوركيد🌺

    إذا قلت ويش يوجد ف ثلاجتك ي خلفان أنا أقول لك ويش ف ثلاجتي😛قل أنت الأول.
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  43. 15
    28 أكتوبر, 2016 , 23:39 م

    سعودي

    صدق انه وجه ***
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  44. 14
    28 أكتوبر, 2016 , 23:37 م

    الثلاجه

    عاد الله الله كل واحد وثلاجته يداري عليها داخلين عالبرد
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  45. 13
    28 أكتوبر, 2016 , 23:37 م

    ليبرنجي

    مؤسف ان خلفان يمثل النخبة الاماراتية
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  46. 12
    28 أكتوبر, 2016 , 23:37 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    انا امضيت خمسين سنة بدون ثلاجة 😂 مع ان عمري٢٥ 😂😂
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  47. 11
    28 أكتوبر, 2016 , 23:36 م

    الطائر الأزرق

    السيسي وخلفان وجهان لعمله واحدة مزوره . أما تاريخ مصر فهو آلاف السنين من العبوديه والهزائم وكل أمم الأرض احتلت مصر وحكمت المصريين ماعدا شعب الاسكيمو
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  48. 10
    28 أكتوبر, 2016 , 23:36 م

    ابوعجرم

    من اتي بسيسي انت ايه ****
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  49. 9
    28 أكتوبر, 2016 , 23:35 م

    جنوبي

    الحقيقه انك ياخلفان أخرق بعد هذي !! الرجال يضحك عليكم وعلى كل العالم وراح يودي مصر في ستين داهيه وانت تعزز بالكذاب !!
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  50. 8
    28 أكتوبر, 2016 , 23:35 م

    أوركيد🌺

    لحوووول😜 سيرة وأنفتحت ع طاري البرنامج اللي يقولون .. كله من السيسي وتلاجته.. طيب ي خلفان ثلاجتك ذلحين بعد أشتريتها ويش فيها🤔
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  51. 7
    28 أكتوبر, 2016 , 23:35 م

    سيرايفوا

    بكل بساطه لانك تتطفل على الموائد فالثلاجة ليس لها داعي
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  52. 6
    28 أكتوبر, 2016 , 23:35 م
    عدد التعليقات:6

    سلطان حجازي

    الفقر ما هو عيب لكن العيب هو الكذب و استغفال الناس
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  53. 5
    28 أكتوبر, 2016 , 23:33 م

    Sam

    الله يعيننا على خلقان هو وتغريداته . استح على وجهك ياخلقان .
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  54. 4
    28 أكتوبر, 2016 , 23:33 م

    جنوبي

    الحقيقه انك ياخلفان أخرق بعد هذي !! الرجال يضحك عليكم وعلى كل العالم وراح يودي مصر في ستين داهيه وانت تعزز بالكذاب !!
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  55. 3
    28 أكتوبر, 2016 , 23:33 م

    خوسيه

    ما في احد قال الفقر عيب ! من شفت عالعينات تدافع عن السيسي ،، عرفت ان الامه العربيه تحفل بعدد كبير من الطابور الخامس !!
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  56. 2
    28 أكتوبر, 2016 , 23:32 م
    عدد التعليقات:6

    سلطان حجازي

    هههههه وافق شن طبقة
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  57. 1
    28 أكتوبر, 2016 , 23:31 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    😂😂😂😂😂😂 انا أمضيت سنتين ماعندي الا الثيل الياباني شوي اسقيه وشوي اشرب أنا موية وبس 😁
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