خلفان مدافعا عن السيسي : الفقر ليس عيبا … أمضيت 20 سنة ليس عندي ثلاجة في البيت

صحيفة المرصد:دافع نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، في سلسلة تغريدات، عن الرئيس المصري، قائلا: “سخر الساخرون من الرئيس السيسي عندما قال إن ثلاجته لعشر سنوات ليس فيها إلا الماء… الفقر ليس عيبا… أمضيت عشرين سنة ليس عندي ثلاجة في البيت”.
وأضاف: “ثلاجة السيسي هي تعبير عن الأحوال التي يعانيها الشعب المصري من قبل حكم السيسي. ولتحسين الوضع قال السيسي: علينا أن نعتمد على أنفسنا”، موجها له التحية. وتابع خلفان أن “مصر السيسي ستخرج من المأزق المعمول لها بإصرار السيسي وعزيمة شعبه وتآزر الآخرين معه”.
كما وجه خلفان انتقادات لجماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم، قائلا: “الله يعين المصريين كل إخونجي وتابع إخونجي ومستغل إخونجي يكيد لمصر….هتعدي مصر رغم المحاولات العابثة بأمنها”. وأضاف: “مصر أشبه بشاحنة قديمة قائدها لا يستطيع قيادتها بسرعة سيارات السباق في ساحات الملاعب”.
وتابع: ” بعض الناس فهمها قليل… مصر يا جماعة 7000 عام كدولة… قفوا أمام هذا التاريخ واستعرضوه ستجدونها دولة عظيمة بكل مقاييس العظمة”.
وكان السيسي قد قال، في المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي انعقد في شرم الشيخ: “أنا واحد منكم.. والله العظيم قعدت 10 سنين تلاجتى كان فيها ميه بس ومحدش سمع صوتى.. أنا من أسرة غنية جداً وآسف إنى بقول كدا على نفسى لكن بقولكم على عزة وعفة النفس” ، وفقاً لموقع cnn .
سخر الساخرون من الرئيس السيسي عندما قال إن ثلاجته لعشر سنوات ليس فيها إلا الماء…الفقر مش عيب..
أمضيت عشرين سنة ماعندي ثلاجه في البيت !!!
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 28, 2016
تعليقات ( 57 )
جامحالسيسي قال ما عنده الا ميه بس .. وعندو عزة نفس . يقصد يا مصر انتو ما عندكم عزة نفس زي ولا ايه ؟؟؟
يح يحياخلفان السيسي ادارظهره لدول الخليج وجاي تمدحه عشان ثلاجه وانت كمان قصتك ثلاجه اش قصتك اشوف وضعك بارد مثل الثلاجه لم تقل كلمه واحده عن السيسي الخاين
عقدة الثلاجةالظاهر السيسي وخلفان أول راتب لهم كان في برج الثلاجة وصار عندهم متلازمة الثلاجة ههههه
زمام محمدلماذا لم يستلف من السيسيسي ثلاجته الخالية
ايران مجوسيه وداعش خوارج ليس لهم علاقه بالاسلاماقول اهجد بكره يطلع لنا مسيلمه يقول((حرام عليكم ضيعتوا سمعتي))
ناصح45 نصيحة المفروض ماندخل الثلاجات والغسلات في السياسة // الاخوان خلطوا حاكميتهم بالدين والسياسة وكل ما يخطر ببالك من معتقدات ضالة
زمن الذكرياتخلفان اتقي ربك وخاف ربك يامسلم ويشلون 20سنه ماعندكم ثلاجه ،ركبي تعورني خاف ربك ملينا من الثلاجات ،وبنسمي الشهر ذا بشهر الثلاجات على فكره كم نجمه بثلاجتك !!!!!
ناصرخلفان يحب السيسي
نصيحةالمفروض ماندخل الثلاجات والغسلات في السياسة
طبيبانت ماعندك ثلاجة والسيسي كان عنده ثلاجة والمفتاح عند الحداد والحداد يبغى الفلوس والفلوس عند النجار والنجار يبغى موية والموية عند السقا والسقا يبغى وايت الوايت في التحلية
طبيبملالي فارس القدماء: كورش - قمبيز - غومانا - داريوس الأول والثاني والثالث وكل ... واظافوا لهم ابو لؤلؤة والخميني والخامنئي وشلة الهة اتخذوها وعبدوها من دون الله نسأل الله السلامة
زائرنفسي اعرف ويش الفايده من هالرجل الاحمق ووين شيوخ الامارات عن هل****
مروحة شفطمسكينة هالثلاجة غلغصوها في السياسية يظهر لي إن الثلاجة إخوانية علشان كذا الكل يدق بحظها انتظر يطلع واحد يقول لك أخرجوا الفرن من البيت فهو داعشي
الزهرانيوهو صادق قبل ان نعرف الثلاجات اصلا برضه جدي الله يرحمه ٩٠ سنه ماكان في بيته ثلاجه
ناصر بن محمدهههههههههههههههههههههه
سعدالرجل يكبر ويعقل وهالرجال يكبر و ينهبل , فقاعات يطلقها المتشابهون بالفكر المسطح و المعلب مسبقا , كم أبليتما في الإساءه لبلديكما بالكلام الفارغ السامج
الراصدافتش سامج ياصبر الارض عليك خلفان يفهم من خلف
يزيديمكن الريال متزوج مصرية !!!!!
أم يوسفاعتقد انه لوانك مع الناس كان شفت السيسي يوم صوت مع الروس ومامدحت الا انت في وادي ثاني
العمدهمن السيسى لخلفان وَيَا قلبى لاتحزن يعنى كرهك للإخوان المسلمين دعائك تجامل السيسى ياخلفان اتقى الله وقل خيرا والا اصمت .
أم يوسفويش المقصود ياخلفان من مدحك مصر !!!!!
مسافرعليك من الله ماتستحق ياخلفان
حسنساااامج يا خلفان
العقل نعمةووافق شن طبقه
مهندسركزوً في كلامي العرب متخاذلين الله خذلهم لسبب واحد لانهم يحبون يرضون اليهود والنصارئ شوفو اوروبا وامريكا يد وحده والعرب كلن يكره الثاني وكلن يخدع ال
جلوخلفان هذا أمضى خمسون عاما لا يملك **** مش بس ثلاجة
&كتكوتي&هذا من قبل مايخترعون الثلاجات ياكبير النعاج .
💎⭐️عهود⭐️💎سنتين وانا حاطة ثيل والثيل صار ذبلان .. ننتظر وجه القمر بس وجه القمر مابعد بان .. 🌿🌿🌿😁
الثلاجهافتحي ثلاجتك نبي نطمش هههه عاد ثلاجة شيهانه الله يستر مانبي نشوف
كاره الليبراليةاي عزه واي كرامة وانت بعت كرامة العرب بتصويك مع الروس وبعدين لا تتكلم عن عزة النفس وانت ما خليت احد الا وشحدته شوية رز وبعدها تسحب عليه،، استح
السلام عليكم ورحمة اللههذا به شي في عقله دائما يتخير الفرص والمناسبات ليظهر نفسه
موجود20 سنه ههه اجل تشربه حار ههههه
موجودالسيسي 10 سنين وأنت 20 سنه هاه من يزود يالربع - نبغى ارنب يمشي مليون ههههههه
💎⭐️عهود⭐️💎يله كل واحد يفتح ثلاجته ويقول وش فيها 🚶🏻🏃🏽🏃🏽🏃🏽🏃🏽🏃🏽🏃🏽😳أمزح ههههه😅
أوركيد🌺إذا قلت ويش يوجد ف ثلاجتك ي خلفان أنا أقول لك ويش ف ثلاجتي😛قل أنت الأول.
سعوديصدق انه وجه ***
الثلاجهعاد الله الله كل واحد وثلاجته يداري عليها داخلين عالبرد
ليبرنجيمؤسف ان خلفان يمثل النخبة الاماراتية
💎⭐️عهود⭐️💎انا امضيت خمسين سنة بدون ثلاجة 😂 مع ان عمري٢٥ 😂😂
الطائر الأزرقالسيسي وخلفان وجهان لعمله واحدة مزوره . أما تاريخ مصر فهو آلاف السنين من العبوديه والهزائم وكل أمم الأرض احتلت مصر وحكمت المصريين ماعدا شعب الاسكيمو
ابوعجرممن اتي بسيسي انت ايه ****
جنوبيالحقيقه انك ياخلفان أخرق بعد هذي !! الرجال يضحك عليكم وعلى كل العالم وراح يودي مصر في ستين داهيه وانت تعزز بالكذاب !!
أوركيد🌺لحوووول😜 سيرة وأنفتحت ع طاري البرنامج اللي يقولون .. كله من السيسي وتلاجته.. طيب ي خلفان ثلاجتك ذلحين بعد أشتريتها ويش فيها🤔
سيرايفوابكل بساطه لانك تتطفل على الموائد فالثلاجة ليس لها داعي
عدد التعليقات:6
سلطان حجازيالفقر ما هو عيب لكن العيب هو الكذب و استغفال الناس
Samالله يعيننا على خلقان هو وتغريداته . استح على وجهك ياخلقان .
جنوبيالحقيقه انك ياخلفان أخرق بعد هذي !! الرجال يضحك عليكم وعلى كل العالم وراح يودي مصر في ستين داهيه وانت تعزز بالكذاب !!
خوسيهما في احد قال الفقر عيب ! من شفت عالعينات تدافع عن السيسي ،، عرفت ان الامه العربيه تحفل بعدد كبير من الطابور الخامس !!
عدد التعليقات:6
سلطان حجازيهههههه وافق شن طبقة
💎⭐️عهود⭐️💎😂😂😂😂😂😂 انا أمضيت سنتين ماعندي الا الثيل الياباني شوي اسقيه وشوي اشرب أنا موية وبس 😁