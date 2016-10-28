خلفان مدافعا عن السيسي : الفقر ليس عيبا … أمضيت 20 سنة ليس عندي ثلاجة في البيت

صحيفة المرصد:دافع نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، في سلسلة تغريدات، عن الرئيس المصري، قائلا: “سخر الساخرون من الرئيس السيسي عندما قال إن ثلاجته لعشر سنوات ليس فيها إلا الماء… الفقر ليس عيبا… أمضيت عشرين سنة ليس عندي ثلاجة في البيت”.

وأضاف: “ثلاجة السيسي هي تعبير عن الأحوال التي يعانيها الشعب المصري من قبل حكم السيسي. ولتحسين الوضع قال السيسي: علينا أن نعتمد على أنفسنا”، موجها له التحية. وتابع خلفان أن “مصر السيسي ستخرج من المأزق المعمول لها بإصرار السيسي وعزيمة شعبه وتآزر الآخرين معه”.

كما وجه خلفان انتقادات لجماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم، قائلا: “الله يعين المصريين كل إخونجي وتابع إخونجي ومستغل إخونجي يكيد لمصر….هتعدي مصر رغم المحاولات العابثة بأمنها”. وأضاف: “مصر أشبه بشاحنة قديمة قائدها لا يستطيع قيادتها بسرعة سيارات السباق في ساحات الملاعب”.

وتابع: ” بعض الناس فهمها قليل… مصر يا جماعة 7000 عام كدولة… قفوا أمام هذا التاريخ واستعرضوه ستجدونها دولة عظيمة بكل مقاييس العظمة”.

وكان السيسي قد قال، في المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي انعقد في شرم الشيخ: “أنا واحد منكم.. والله العظيم قعدت 10 سنين تلاجتى كان فيها ميه بس ومحدش سمع صوتى.. أنا من أسرة غنية جداً وآسف إنى بقول كدا على نفسى لكن بقولكم على عزة وعفة النفس” ، وفقاً لموقع cnn .