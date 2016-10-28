الحوثيون يقصفون مكة .. ” لأمريكا شعارات الموت و للكعبة الصواريخ ” !

صحيفة المرصد – أورينت:اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب واسعة تنديداً باستهداف الحوثيين مساء أمس الخميس مكة المكرمة بصاروخ باليستي قبل أن تتمكن قوات التحالف العربي من اعتراضه، وعبّر علماء دين وإعلاميون ومشاهير عن استنكارهم للحادثة.

واعتبر الداعية الكويتي “مشاري بن راشد العفاسي” أن إطلاق صاروخ على خير بقاع الأرض- بيت الله الذي أمّنه وحرَّمه- يؤكد استحقاق وعدالة الحرب ضد هذه العصابة الضالة.

من جهتها نددت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالمملكة بالاستهداف الصاروخي الحوثي الفاشل لمكة المكرمة، وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “التعرض للحرمين: جريمة عظيمة، وبرهان جديد على هدف الصفويين من زرع جماعة الحوثي في اليمن”.‬

وسخر الإعلامي السعودي “جمال خاشقجي” من التبريرات التي قدمها حوثي والتي وصف فيها أن الصاروخ كان يستهدف مطار جدة قائلاً: ” الحوثي ينفي بعذر أقبح من ذنب فيقول : قصدنا مطار جدة ! وما مطار جدة ؟ ومن يؤم مطارها؟ انهم معتمر بيته وقاصد حرمه ؟.

واستنكر الكاتب المختص بالعلوم السياسية “كساب العتيبي”بالجريمة، وقال في تغريدة ساخرة: “لأمريكا وإسرائيل شعارات الموت، ولمكّة وكعبتها الصواريخ الباليستية”.

وقال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن “جماعة الحوثي وصالح المدعومة من إيران لم تراع إلاً ولا ذِمّة باستهدافها البلد الحرام مهبط الإسلام وقِبلة المسلمين حول العالم”.

التعرض للحرمين: جريمة عظيمة، وبرهان جديد على هدف الصفويين من زرع جماعة الحوثي في اليمن#اعتراض_صاروخ_باتجاه_مكه pic.twitter.com/6Aoc51WTjv — هيئة كبار العلماء (@ssa_at) October 28, 2016

الحوثي ينفي بعذر أقبح من ذنب فيقول : قصدنا مطار جدة ! وما مطار جدة ؟ ومن يؤم مطارها؟ انهم معتمر بيته وقاصد حرمه ؟ #اعتراض_صاروخ_باتجاه_مكه — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) October 28, 2016