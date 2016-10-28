فيديو: جيش الفتح يعلن أسر مجموعة كبيرة من ميليشيات حزب الله بحلب

صحيفة المرصد :تمكنت فصائل جيش الفتح من قتل عدد من عناصر ميليشيات إيران إلى جانب أسر مجموعة كاملة خلال المعارك المتواصلة حالياً ضمن “ملحمة حلب الكبرى” بهدف فك الحصار عن أحياء حلب المحاصرة.

وأكد المكتب الإعلامي لـ”أجناد الشام” المنضوي في صفوف “جيش الفتح” عن أسر مجموعة عناصر من ميليشيات حركة النجباء العراقية و حزب الله اللبنانية، خلال اقتحام مقاتلي “جيش الفتح” مواقع ميليشيات إيران في ضاحية الأسد غرب مدينة حلب.

من جهة أخرى، أعلن المكتب الإعلامي لـ”جبهة فتح الشام” عن مقتل عدة عناصر ميليشيا حزب الله من بينهم قائد ميداني في معارك غرب حلب.

هذا وأعلنت فصائل “جيش الفتح” وفصائل غرفة عمليات “فتح حلب” السيطرة على حاجزي “ساتر المستودع” و”الصورة” قرب منطقة ضاحية الأسد، ومنطقة “مناشر منيان” ومعمل “الكرتون” غربي حلب، بعد تمهيد بقصف مدفعي وصاروخي، واستهداف مواقع ميليشيات إيران بعملية استشهادية و بثلاث مفخخات، وذلك ضمن معركة فك الحصار عن أحياء حلب الشرقية.