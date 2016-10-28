فيديو: شاهد..إيرانيون يطوفون حول قبر قورش كالطواف حول الكعبة

صحيفة المرصد: وجه الآلاف من الإيرانيين إلى مقبرة منسوبة للملك قورش مؤسس السلالة الأخمينية في إيران للطواف حولها بمناسبة “اليوم العالمي لقورش”، وهو يوم لم تعترف به أي من المؤسسات الدولية.
وكان من المقرر أن يبدأ الطواف رسميا – الذي يشبه الطواف حول الكعبة المشرفة – السبت 29 تشرين الأول/أكتوبر، ولكن الآلاف من الزائرين استبقوا الموعد، وبدأوا في الاحتشاد اليوم الجمعة رافعين شعارات قومية فارسية.
ومن الشعارات المعادية للعرب التي أطلقت في هذا الطواف وفقا لموقع العربية نت : “يقولون كل شيء بيد الله ولكن كل البلاء من العرب” و”نحن آريون لا نعبد ما يعبده العرب”.
وخلافاً للسابق، لم تمنع السلطات هذا التجمع، ما جعل المراقبين يعتقدون بأن النظام الإيراني بحاجة لأي وسيلة تحشد الجماهير لصالح توسّعه في العالم العربي، خاصة أن مثل هذه التجمعات القومية تعبر عن نزعة معادية للعرب الذين يتهمهم القوميون المتعصبون الفرس بإسقاط آخر امبراطورية فارسية في عام 651 ميلادي، عندما حاول آخر ملوكها يزدجرد الثالث محاربة الخلافة الراشدية المبكرة لمدة 14 سنة.
ومنذ مجيء الصفويين كثرت الأضرحة والمزارات والقبور التي تم إضفاء القدسية عليها. ومع تأسيس الدولة المذهبية بعيد الثورة التي أسقطت الدولة الشاهنشاهية القومية الفارسية في عام 1979 تؤكد دراسات موثقة أن عدد هذه الأضرحة والمزارات كانت حوالي 1500 ضريح ومزار.
ولكن خلال العقود الثلاثة الماضية زاد عددها ليبلغ 10 آلاف و500. وهنا يُقصد الأضرحة والمزارات المسجلة رسمياً، في حين ثمة مزارات غير مسجلة بلغت 8000 ضريح، لو قورنت هذه الأرقام بالأضرحة والمقامات والمزارات في العراق الذي يعد معقل التشيع العربي، فإن أضرحة إيران تزيد عن مثيلاتها في العراق أضعافاً مضاعفة.
تعليقات ( 28 )
ولد بلاديهم يعملون ضدنا وضد الاسلام واحنا نندد لما يفعلون . في فناة الصين الناطقه بالعربيه يستضيفون مجوس يدعون الاسلام ويسيؤون الى الاسلام واعلامنا نايم ومهترئ
أوركيد🌺عبدة قبور
مفحطالأوارشة دول مايؤمنوش بربنا الله يلعنهم بكل كتاب
لاسمع احد بعد اليوم يقول ايران اسلاميهاصل انتم مفروض تنفو من الارض مجوس لاقيمه لكم اذلكم الله بالدنيا والاخره عباد قبور لعنه الله عليكم وعلى خنبوقه ورحال المدافعين عنكم يامجوس
زمن الذكرياتلعنكم الله مجوس لادين لكم،كالبهايم لاعقل لديهم،اتخذتم بورص إله من دون الله قاتلكم الله ،
صبحيشياطين الانس والجن فهم كفره ملاحده اشركوا مع الله ايران وحزب اللات والحوثين والمسيحين واليهود الفرقه الناجيه الصحيحة المسلمين اهل السنة والجماعة وبس.
عبدالسلامالقوميون الفرس وهم يعبدون ملوكهم القدامى ويحقدون على العرب الذين كانو سبابا في هلاك القوميه الفارسيه وهم يريدون الثأر بكل الطرق على الرغم من اقليتهم
سوال للجميع ويش يعبدون العرب يعبدون الله سبحانهوالعرب من ضمن مليارين يدينون بالدين الإسلامي ويتجهون للبيت الحرام كل خمس صلوات ويحجون ويعتمرون في بيت الله الحرام ويزورون المدينة. بنسبه لشيعة ايران الروافض فعليهم من الله لعنة لتحريفهم الدين الإسلامي
كولش زينالمجوس لو تدفن لهم جرذ أو قرد وتبني عليه ضريح يطوفون عليه كل اللي يهمهم الاستفزاز بالهتافات المعادية للإسلام ورموزه .
أبو سحااابنريد قنوات إعلاميه موجهه على إيران بلغتهم لفضح معتقداتهم وبيان حقيقة الإسلام الصحيح وفضح ملاليهم الصاحكين عليهم .
يح يحيامفقود انامااقر تعليقاتك الانك في صف اسيادك الروفض وتدافع عن معتقداتهم والظاهر انك شربت كثير ممايقذفه الروافض
حفظ الله مكه من شر هؤلاء الزنادقهاللهم جمّد الدم في عروقهم ويبّس أوصالهم اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك ومهيب سلطانك وعظيم قوتك
سلطان البيشيلا يعنيني على ماذا يطوفون . الذي يعنيني حقاً هو أنه يدّعون أنهم مسلمون وهم خلاف ذلك تماماً ..
كاره الروفضعشان كده الحوثي يريد هدم الكعبة بالصواريخ . لكي تكون لهم كعبه مجوسيه في ايران . الموت لايران.. الموت للحوثي اللعنة على الروافض النصر للمسلمين
طبيبملالي فارس القدماء: كورش - قمبيز - غومانا - داريوس الأول والثاني والثالث وكل ... واظافوا لهم ابو لؤلؤة والخميني والخامنئي وشلة الهة اتخذوها وعبدوها من دون الله نسأل الله السلامة
فهد العرمانيهل فيه زوار لهذا القبر من اهل الشرقية؟ اهل الشرقية هل تؤمنون بهذي الاضرحة والمزارات؟
مفقودبلدهم واحرار فيما يفعلون, طالما لم يعتدوا على احد, لم ارى مظهر ديني فيما يفعلون, قد تكون احتفالية تاريخية تجمعهم, "فلا تطيروا بالعجة"
فهد العرمانيهههههههههههههههههههه خرفان المعممين
فهد العرمانييجب اتلاف هذه الاضرحة كما فعلت عاصفة الحزم بنسف ضريح ومزار الحوثي النجس اللاعربي
زينب...اين الاذناب من هؤلاء الكارهين لعروبتهم ؟ متى يفهمون أن الفرس يستخدمونهم "كالملقط" لحمل الجمرة دون أن تحرقهم. ؟
عيصوقورس ملك فارسي قديم اخرج اليهود من السبي البابلي وهؤلاء ذوي ملة فاسده والعياذ بالله فالعرب طليعة امة محمد ومنبع خير الاديان
محمداللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولاتغادر منهم أحدا ، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين وشماتة للشامتين ،
سعدكذبوا عندما قالوا الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه , هي الجمهوريه الخزعبليه الايرانيه , ما اقبح الفرس المواشي بل أكرم الله المواشي عنهم وعن ممارساتهم القبيحه المقيته أبناء المتعه
أوركيد🌺الله يشفيكم.
أوركيد🌺قورش هذا ويش؟
الطائر الأزرقهذا هو الدين الحقيقي لمجوس إيران والعراق وعبيدهم في الخليج ولبنان واليمن فدينهم ليس ديننا ونبيهم ليس نبينا حسب قولهم بأنفسهم
أين اعلامنا من هذه الخزعبلاتافضحوا المجوس الصفويون شتامة الصحابة أمام المسلمون بدلا من الاشتغال على هدم القيم والمعتقدات
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بدورالحمدالله على نعمة الإسلام ونعمة العقل الله لايبلانا