بالفيديو : لحظات تفجير العربتين المفخختين بمواقع ميليشيات إيران في حلب

صحيفة المرصد – أورينت:بثت وكالة ثقة شريط فيديو يظهر لحظات تفجير جيش الفتح عربتين مفخختين بمواقع ميليشيات إيران قرب ضاحية الأسد غرب مدينة حلب.

وأعلنت فصائل “جيش الفتح” وفصائل غرفة عمليات “فتح حلب” السيطرة على حاجزي “ساتر المستودع” و”الصورة” قرب منطقة ضاحية الأسد، ومنطقة “مناشر منيان” ومعمل “الكرتون” غربي حلب، بعد تمهيد بقصف مدفعي وصاروخي، واستهداف مواقع ميليشيات إيران بعملية استشهادية وبثلاث مفخخات، وذلك ضمن معركة فك الحصار عن أحياء حلب الشرقية.