  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو : لحظات تفجير العربتين المفخختين بمواقع ميليشيات إيران في حلب

28 أكتوبر, 2016 , 23:53 م
بالفيديو : لحظات تفجير العربتين المفخختين بمواقع ميليشيات إيران في حلب
  • 1٬430
  • 18
  • حجم الخط

صحيفة المرصد – أورينت:بثت وكالة ثقة شريط فيديو يظهر لحظات تفجير جيش الفتح عربتين مفخختين بمواقع ميليشيات إيران قرب ضاحية الأسد غرب مدينة حلب.

وأعلنت فصائل “جيش الفتح” وفصائل غرفة عمليات “فتح حلب” السيطرة على حاجزي “ساتر المستودع” و”الصورة” قرب منطقة ضاحية الأسد، ومنطقة “مناشر منيان” ومعمل “الكرتون” غربي حلب، بعد تمهيد بقصف مدفعي وصاروخي، واستهداف مواقع ميليشيات إيران بعملية استشهادية وبثلاث مفخخات، وذلك ضمن معركة فك الحصار عن أحياء حلب الشرقية.



تعليقات ( 18 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 18
    29 أكتوبر, 2016 , 0:52 ص

    فؤاد بن علوان

    راحوا كفته المجوس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 17
    29 أكتوبر, 2016 , 0:50 ص
    عدد التعليقات:5711

    الرحااال

    هذا لا يطلق عليها استشهاديه..بل انتحار .. ومن اراد الحرب الرجوليه فهي بالمواجهه..سوى قتل او اناصر..اما فخخ وفجر نفسك..حيلة الضعيف..اعوذبالله من ذلك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 16
    29 أكتوبر, 2016 , 0:47 ص

    رخال لماذا تكره قتل الغزاه الصفويين

    وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إلي..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 15
    29 أكتوبر, 2016 , 0:42 ص

    خارجي

    اللهم انصر المعارضة السنية وأهلك الظالمين بالظالمين خوارج بصفويين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 14
    29 أكتوبر, 2016 , 0:40 ص

    سني للابد

    انشاء الله الى جهنم وبئس المصير
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  6. 13
    29 أكتوبر, 2016 , 0:37 ص

    رحال لماذا تكره قتل الغزاه الصفويين

    رغم مسانده روسيا بطيران والصواريخ الا ان حمير المجوس سهل قتلهم والقبض عليهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  7. 12
    29 أكتوبر, 2016 , 0:35 ص

    رحال لماذا تكره قتل الغزاه الصفويين

    ابطال شهداء باذن الله اما فطايس المجوس نار جهنم باذن الله داركم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 11
    29 أكتوبر, 2016 , 0:33 ص

    رحال لماذا تكره قتل الغزاه الصفويين

    عشانهم مليشيات ايران قلبك العفن لايتحمل قتلهم لعنه الله على خامئني الخنزير علم المخانيث التقيه المجوسيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 10
    29 أكتوبر, 2016 , 0:28 ص

    اسمرعبر

    اوف اوف اوف هذا الانفجار الشديد ناتج عن سيارات مفخخة كيف لو تخيلنا قوة القنبلة النووية !! الله ينصرهم على ميليشيات ايران وحزب الله ومن ساندهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  10. 9
    29 أكتوبر, 2016 , 0:28 ص

    أبو سحاااب

    الله يتصرهم عليهم وعلى كل من يعتدي على الشعب السوري المظلوم من بشاره ومن العالم المتآمر عليهم . اللهم عليك بهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 8
    29 أكتوبر, 2016 , 0:28 ص

    😎مرصداوي عنيد😎

    الله اكبر ضحوا بانفسهم من آجل تحرير اخوانهم المحاصرين في حلب - اللهم انصر المجاهدين الاحرار في سوريا على بشار والروافض ومن عاونهم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  12. 7
    29 أكتوبر, 2016 , 0:27 ص

    خارجي

    هل جيش الفتح هو (( جفش )) جبهة النصرة سابقا ؟ نرجو الافادة ؟ ممن لديه معلومة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 6
    29 أكتوبر, 2016 , 0:20 ص

    الى الرحااال

    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 5
    29 أكتوبر, 2016 , 0:18 ص

    الله اكبر

    جيئناكم بالمفخخات
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  15. 4
    29 أكتوبر, 2016 , 0:16 ص

    ناصر

    الاخ الرحال كل زمن له ظروفه وطبيعة الحرب تتغير بحسب العتاد والعمليات الاستشهاديه هي الطريقة الوحيده لضرب التجمعات مع عدم وجود سلاح ثقيل كالمدفعيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  16. 3
    29 أكتوبر, 2016 , 0:06 ص

    ناصر

    نسال الله ان يتقبلهم من الشهداء وتحيه للبطل المجاهد عبدالله المحيسني
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  17. 2
    29 أكتوبر, 2016 , 0:03 ص

    لولا الغطاء الجوي سوء في سوريا او العراق لكان الروافض الان يلطمون في قم
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  18. 1
    29 أكتوبر, 2016 , 0:01 ص
    عدد التعليقات:5711

    الرحااال

    ياكرهي ل قالوا استشهاديه..اصحاب رسول الله لم يقولوا مايقولونه المرتزقه..قولوا قتلنا الكفار الارانيين اهون شوي من ضمانكم الجنه يا جحوش
    لا يعجبني(10) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم