بالفيديو : لحظات تفجير العربتين المفخختين بمواقع ميليشيات إيران في حلب

صحيفة المرصد – أورينت:بثت وكالة ثقة شريط فيديو يظهر لحظات تفجير جيش الفتح عربتين مفخختين بمواقع ميليشيات إيران قرب ضاحية الأسد غرب مدينة حلب.
وأعلنت فصائل “جيش الفتح” وفصائل غرفة عمليات “فتح حلب” السيطرة على حاجزي “ساتر المستودع” و”الصورة” قرب منطقة ضاحية الأسد، ومنطقة “مناشر منيان” ومعمل “الكرتون” غربي حلب، بعد تمهيد بقصف مدفعي وصاروخي، واستهداف مواقع ميليشيات إيران بعملية استشهادية وبثلاث مفخخات، وذلك ضمن معركة فك الحصار عن أحياء حلب الشرقية.
تعليقات ( 18 )
فؤاد بن علوانراحوا كفته المجوس
عدد التعليقات:5711
الرحااالهذا لا يطلق عليها استشهاديه..بل انتحار .. ومن اراد الحرب الرجوليه فهي بالمواجهه..سوى قتل او اناصر..اما فخخ وفجر نفسك..حيلة الضعيف..اعوذبالله من ذلك
رخال لماذا تكره قتل الغزاه الصفويينوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إلي..
خارجياللهم انصر المعارضة السنية وأهلك الظالمين بالظالمين خوارج بصفويين
سني للابدانشاء الله الى جهنم وبئس المصير
رحال لماذا تكره قتل الغزاه الصفويينرغم مسانده روسيا بطيران والصواريخ الا ان حمير المجوس سهل قتلهم والقبض عليهم
رحال لماذا تكره قتل الغزاه الصفويينابطال شهداء باذن الله اما فطايس المجوس نار جهنم باذن الله داركم
رحال لماذا تكره قتل الغزاه الصفويينعشانهم مليشيات ايران قلبك العفن لايتحمل قتلهم لعنه الله على خامئني الخنزير علم المخانيث التقيه المجوسيه
اسمرعبراوف اوف اوف هذا الانفجار الشديد ناتج عن سيارات مفخخة كيف لو تخيلنا قوة القنبلة النووية !! الله ينصرهم على ميليشيات ايران وحزب الله ومن ساندهم
أبو سحااابالله يتصرهم عليهم وعلى كل من يعتدي على الشعب السوري المظلوم من بشاره ومن العالم المتآمر عليهم . اللهم عليك بهم
😎مرصداوي عنيد😎الله اكبر ضحوا بانفسهم من آجل تحرير اخوانهم المحاصرين في حلب - اللهم انصر المجاهدين الاحرار في سوريا على بشار والروافض ومن عاونهم.
خارجيهل جيش الفتح هو (( جفش )) جبهة النصرة سابقا ؟ نرجو الافادة ؟ ممن لديه معلومة
الى الرحاااليَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا
الله اكبرجيئناكم بالمفخخات
ناصرالاخ الرحال كل زمن له ظروفه وطبيعة الحرب تتغير بحسب العتاد والعمليات الاستشهاديه هي الطريقة الوحيده لضرب التجمعات مع عدم وجود سلاح ثقيل كالمدفعيه
ناصرنسال الله ان يتقبلهم من الشهداء وتحيه للبطل المجاهد عبدالله المحيسني
عدد التعليقات:5711
الرحااالياكرهي ل قالوا استشهاديه..اصحاب رسول الله لم يقولوا مايقولونه المرتزقه..قولوا قتلنا الكفار الارانيين اهون شوي من ضمانكم الجنه يا جحوش