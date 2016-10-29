بالفيديو : ثوار سوريون يلتقطون “ سيلفي والفسفور خلفي ” ويسخرون: “ الإرتجاجي ما حبيناه”

صحيفة المرصد:تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لمجموعة من الثوار السوريين وهم يلتقطون “فيديو سيلفي” مع قنابل الفسفور الأبيض الذي تلقيه الطائرات الروسية.

وبحسب الفيديو المتداول ، يظهر مجموعة من الثوار وهم يلتقطون فيديو يسخر من النظام وروسيا في رسالة تحدي، حيث قال أحدهم: “سليفي وقنابل الفسفور خلفي ..قال الاخ عم يضربنا بالفسفور سيدو”، فيما قال آخر:”عادي..عادي…ما بيأثر”.

وأضاف مصور الفيديو: ” ما بيأثر.. الشعب متمسح..يا أخي الفسفور شغلة بالهوا” .. “يا أخي هذا الإرتجاجي ما حلو..ما حبيتو لا صوت ولا صورة..ما عجبني أنا”.