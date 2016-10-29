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بالفيديو : ثوار سوريون يلتقطون “ سيلفي والفسفور خلفي ” ويسخرون: “ الإرتجاجي ما حبيناه”

29 أكتوبر, 2016 , 0:34 ص
بالفيديو : ثوار سوريون يلتقطون “ سيلفي والفسفور خلفي ” ويسخرون: “ الإرتجاجي ما حبيناه”
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صحيفة المرصد:تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لمجموعة من الثوار السوريين وهم يلتقطون “فيديو سيلفي” مع قنابل الفسفور الأبيض الذي تلقيه الطائرات الروسية.

وبحسب الفيديو المتداول ، يظهر مجموعة من الثوار وهم يلتقطون فيديو يسخر من النظام وروسيا في رسالة تحدي، حيث قال أحدهم: “سليفي وقنابل الفسفور خلفي ..قال الاخ عم يضربنا بالفسفور سيدو”، فيما قال آخر:”عادي..عادي…ما بيأثر”.

وأضاف مصور الفيديو: ” ما بيأثر.. الشعب متمسح..يا أخي الفسفور شغلة بالهوا” .. “يا أخي هذا الإرتجاجي ما حلو..ما حبيتو لا صوت ولا صورة..ما عجبني أنا”.



تعليقات ( 6 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 6
    29 أكتوبر, 2016 , 0:54 ص

    عمر

    هؤلاء دواعش
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  2. 5
    29 أكتوبر, 2016 , 0:52 ص

    ممكن اول شهر !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! غايب القمر
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  3. 4
    29 أكتوبر, 2016 , 0:50 ص

    والله ونعم وحي الله هشواب اشهدلله انكم كفو

    لكن يجب على الدول وخاصة تركيا والسعودية وقطر استمرار في دعمهم . وان شاء الله يكسرون ظهر الروس وبشار النعجه . طيران الروسي وطيران بشار النعجة كلها فقاعة وبإذن الله تزول . بارك الله فيكم وسدد رميكم
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  4. 3
    29 أكتوبر, 2016 , 0:47 ص

    المطيري

    الله يقوويكم ويثبتكم والنصر قادم وما نصركم الا بالله
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  5. 2
    29 أكتوبر, 2016 , 0:46 ص

    الـزعــيــم

    الله ينصركم بنصره العظيم على الروس الخون الخنازير المجوس وعلى بشار النعجه اللهم احفظ الثوار في الشام وسدد رميهم وثبت اقدامهم (ياحيف على العرب 😔)
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  6. 1
    29 أكتوبر, 2016 , 0:45 ص

    😎مرصداوي عنيد😎

    الله ينصركم يا احرار الشام - انتم تقاتلون ضد الجيش الروسي وشبيحة بشار ومرتزقة الحكومة الايرانية وحزب الشيطان فعلاً انتم ابطال.
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