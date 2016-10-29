بالفيديو : ثوار سوريون يلتقطون “ سيلفي والفسفور خلفي ” ويسخرون: “ الإرتجاجي ما حبيناه”

صحيفة المرصد:تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لمجموعة من الثوار السوريين وهم يلتقطون “فيديو سيلفي” مع قنابل الفسفور الأبيض الذي تلقيه الطائرات الروسية.
وبحسب الفيديو المتداول ، يظهر مجموعة من الثوار وهم يلتقطون فيديو يسخر من النظام وروسيا في رسالة تحدي، حيث قال أحدهم: “سليفي وقنابل الفسفور خلفي ..قال الاخ عم يضربنا بالفسفور سيدو”، فيما قال آخر:”عادي..عادي…ما بيأثر”.
وأضاف مصور الفيديو: ” ما بيأثر.. الشعب متمسح..يا أخي الفسفور شغلة بالهوا” .. “يا أخي هذا الإرتجاجي ما حلو..ما حبيتو لا صوت ولا صورة..ما عجبني أنا”.
ثوار حلب في سيلفي الصمود والمقاومة مع الفسفور الأبيض
تحية إلى ثوار الأرض والثورة وقادة من مرغ أنوف خنازير الإرهاب العالمي في الشام pic.twitter.com/Bc59a3DNtU
— بن قفيط (@binkfit) October 27, 2016
تعليقات ( 6 )
عمرهؤلاء دواعش
والله ونعم وحي الله هشواب اشهدلله انكم كفولكن يجب على الدول وخاصة تركيا والسعودية وقطر استمرار في دعمهم . وان شاء الله يكسرون ظهر الروس وبشار النعجه . طيران الروسي وطيران بشار النعجة كلها فقاعة وبإذن الله تزول . بارك الله فيكم وسدد رميكم
المطيريالله يقوويكم ويثبتكم والنصر قادم وما نصركم الا بالله
الـزعــيــمالله ينصركم بنصره العظيم على الروس الخون الخنازير المجوس وعلى بشار النعجه اللهم احفظ الثوار في الشام وسدد رميهم وثبت اقدامهم (ياحيف على العرب 😔)
😎مرصداوي عنيد😎الله ينصركم يا احرار الشام - انتم تقاتلون ضد الجيش الروسي وشبيحة بشار ومرتزقة الحكومة الايرانية وحزب الشيطان فعلاً انتم ابطال.