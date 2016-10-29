وفاة طلال الفردوس لاعب النصر .. تعرف على حياته ومسيرته وأشهر أهدافه

صحيفة المرصد:توفي طلال الفردوس لاعب ومهاجم فريق النصر سابقاً ، وكان الفردوس دخل المستشفى عدة مرات بسبب معاناته من مرض مزمن ليلقى ربه مساء أمس الجمعة مع دعوات محبيه له بالرحمة والمغفرة .

وترك طلال الفردوس فريق النصر وتحول من من لاعب مشهور له محبيه ومعجبيه إلى بائع خضار بأحد شوارع مدينة الرياض بعد أن حقق مع فريقه كأس دورة الخليج بالدوحة وبطولة آسيا ، وترك بعد الفردوس نادي الهلال لأسباب قال أنها عائلية ونفسية ، ومن أشهر أهداف طلال فى منتخب إيطاليا بنهائي الصداقة عام 1416 هــ ، بعد مسيرة قصيرة في كره القدم وطويلة مع المرض .

ونعى مشجعي النصر طلال الفردوس لاعبهم السابق بعد أن كانوا دشنوا حملة للتضامن معه في مرضه أسموها نتألم من أجلك عبر هاشتاق دشنوه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر .

وتقدم رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي عبر تغريدة على حساب المركز الإعلامي بنادي النصر يقدم فيها التعازي باسمه ونيابة عن كافة مشجعي فريق النصر في وفاة الفردوس .