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وفاة طلال الفردوس لاعب النصر .. تعرف على حياته ومسيرته وأشهر أهدافه

29 أكتوبر, 2016 , 0:54 ص
وفاة طلال الفردوس لاعب النصر .. تعرف على حياته ومسيرته وأشهر أهدافه
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صحيفة المرصد:توفي طلال الفردوس لاعب ومهاجم فريق النصر سابقاً ، وكان الفردوس دخل المستشفى عدة مرات بسبب معاناته من مرض مزمن ليلقى ربه مساء أمس الجمعة مع دعوات محبيه له بالرحمة والمغفرة .

وترك طلال الفردوس فريق النصر وتحول من من لاعب مشهور له محبيه ومعجبيه إلى بائع خضار بأحد شوارع مدينة الرياض بعد أن حقق مع فريقه كأس دورة الخليج بالدوحة وبطولة آسيا ، وترك بعد الفردوس نادي الهلال لأسباب قال أنها عائلية ونفسية ، ومن أشهر أهداف طلال فى منتخب إيطاليا بنهائي الصداقة عام 1416 هــ ، بعد مسيرة قصيرة في كره القدم وطويلة مع المرض .

ونعى مشجعي النصر طلال الفردوس لاعبهم السابق بعد أن كانوا دشنوا حملة للتضامن معه في مرضه أسموها نتألم من أجلك عبر هاشتاق دشنوه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر .

وتقدم رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي عبر تغريدة على حساب المركز الإعلامي بنادي النصر يقدم فيها التعازي باسمه ونيابة عن كافة مشجعي فريق النصر في وفاة الفردوس .

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تعليقات ( 24 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 24
    29 أكتوبر, 2016 , 2:55 ص

    ali

    20 سنة والله عمر الله يختم لنا بالخير والقبول والعمل الصالح ويرحم اللي تركونا والان هم بالقبور
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  2. 23
    29 أكتوبر, 2016 , 2:32 ص

    صورة اوضح

    اللهم ارحمه واعفوا عنه واجعله من المقبولين وصبر اهله وبارك في ولده
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  3. 22
    29 أكتوبر, 2016 , 2:31 ص

    حسين السبيعي

    ،( وترك بعد الفردوس نادي الهلال لأسباب قال أنها عائلية ونفسية )، لاعب انصر وش دخل بالهلال . الله يغفر لجميع اموات المسلمين .
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  4. 21
    29 أكتوبر, 2016 , 2:26 ص

    سيرايفوا

    الله يرحمه ويغفر له ما شاف خير مع الفقر من لاعب الى بايع خضار الله يعوضه بالجنه احسن من الدنيا
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  5. 20
    29 أكتوبر, 2016 , 2:08 ص

    مجبر رجل القعسي

    الله يرحمه ويغفر له ويحسن اليه ويلهم ذويه الصبر والسلون وان يسكنه فسيح جناته
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  6. 19
    29 أكتوبر, 2016 , 2:03 ص

    عبدالعزيز العقيلي الهذلي

    نسأل الله له الرحمه والمغفره ماذا اخذت منك الكره وماذا اعطتك رحلت ونحن بعدك راحلون لنترك التعصب ولنكن واقعيين وموقنيين بزيف الدنياء وزخرفها ولنتعض لمثل هذا اليوم المحتوم
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  7. 18
    29 أكتوبر, 2016 , 2:03 ص

    حسين السبيعي

    الله يغفر له ويرحمه ويسكنه جنات الفردوس لقد افضى لماقدم .
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  8. 17
    29 أكتوبر, 2016 , 1:56 ص

    زائر

    رحمك الله وغفر ذنوبك وثبتك عند السؤال ويشمك الله برحمته وغفرانه لك ولنا وجميع اموات المسلمين
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  9. 16
    29 أكتوبر, 2016 , 1:47 ص

    إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الفردوس الأعلى
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  10. 15
    29 أكتوبر, 2016 , 1:46 ص

    يمني عاشق الدمام

    الله يرحمه
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  11. 14
    29 أكتوبر, 2016 , 1:38 ص

    ابو لمى التميمي

    الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته
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  12. 13
    29 أكتوبر, 2016 , 1:33 ص

    ....

    الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته
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  13. 12
    29 أكتوبر, 2016 , 1:28 ص

    يح يح

    الله يرحمه رحمه الابرار
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  14. 11
    29 أكتوبر, 2016 , 1:24 ص

    أبجد هوز

    رحمه الله رحمة واسعة واحسن منزله وجمعه مع الصديقين في جنات النعيم.
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  15. 10
    29 أكتوبر, 2016 , 1:17 ص

    ابوخالد الدمام

    الله يرحمه
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  16. 9
    29 أكتوبر, 2016 , 1:15 ص

    زمن الذكريات

    الله يغفر له ويرحمه
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  17. 8
    29 أكتوبر, 2016 , 1:06 ص

    مفقود

    الله يرحمة كان فنان ولكن؟!
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  18. 7
    29 أكتوبر, 2016 , 1:06 ص

    ابوطاقيه

    الله يرحم جميع موتى المسلمين
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  19. 6
    29 أكتوبر, 2016 , 1:04 ص

    ❤️ محب صدام حسين ❤️

    الله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته
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  20. 5
    29 أكتوبر, 2016 , 1:04 ص
    عدد التعليقات:478

    ابونواف...

    الله يرحمة ويغفرله
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  21. 4
    29 أكتوبر, 2016 , 1:01 ص
    عدد التعليقات:4501

    بدور

    الله يرحمه ويغفر له ويرحم أموات المسلمين أجمعين يارب
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  22. 3
    29 أكتوبر, 2016 , 0:57 ص

    Falkon

    رحمه الله
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  23. 2
    29 أكتوبر, 2016 , 0:56 ص
    عدد التعليقات:8892

    اللامي10

    رحمه الله وغفر له
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  24. 1
    29 أكتوبر, 2016 , 0:56 ص

    اللهم اغفر له وارحمه
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