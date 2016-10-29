وفاة طلال الفردوس لاعب النصر .. تعرف على حياته ومسيرته وأشهر أهدافه

صحيفة المرصد:توفي طلال الفردوس لاعب ومهاجم فريق النصر سابقاً ، وكان الفردوس دخل المستشفى عدة مرات بسبب معاناته من مرض مزمن ليلقى ربه مساء أمس الجمعة مع دعوات محبيه له بالرحمة والمغفرة .
وترك طلال الفردوس فريق النصر وتحول من من لاعب مشهور له محبيه ومعجبيه إلى بائع خضار بأحد شوارع مدينة الرياض بعد أن حقق مع فريقه كأس دورة الخليج بالدوحة وبطولة آسيا ، وترك بعد الفردوس نادي الهلال لأسباب قال أنها عائلية ونفسية ، ومن أشهر أهداف طلال فى منتخب إيطاليا بنهائي الصداقة عام 1416 هــ ، بعد مسيرة قصيرة في كره القدم وطويلة مع المرض .
ونعى مشجعي النصر طلال الفردوس لاعبهم السابق بعد أن كانوا دشنوا حملة للتضامن معه في مرضه أسموها نتألم من أجلك عبر هاشتاق دشنوه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر .
وتقدم رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي عبر تغريدة على حساب المركز الإعلامي بنادي النصر يقدم فيها التعازي باسمه ونيابة عن كافة مشجعي فريق النصر في وفاة الفردوس .
تعليقات ( 24 )
ali20 سنة والله عمر الله يختم لنا بالخير والقبول والعمل الصالح ويرحم اللي تركونا والان هم بالقبور
صورة اوضحاللهم ارحمه واعفوا عنه واجعله من المقبولين وصبر اهله وبارك في ولده
حسين السبيعي،( وترك بعد الفردوس نادي الهلال لأسباب قال أنها عائلية ونفسية )، لاعب انصر وش دخل بالهلال . الله يغفر لجميع اموات المسلمين .
سيرايفواالله يرحمه ويغفر له ما شاف خير مع الفقر من لاعب الى بايع خضار الله يعوضه بالجنه احسن من الدنيا
مجبر رجل القعسيالله يرحمه ويغفر له ويحسن اليه ويلهم ذويه الصبر والسلون وان يسكنه فسيح جناته
عبدالعزيز العقيلي الهذلينسأل الله له الرحمه والمغفره ماذا اخذت منك الكره وماذا اعطتك رحلت ونحن بعدك راحلون لنترك التعصب ولنكن واقعيين وموقنيين بزيف الدنياء وزخرفها ولنتعض لمثل هذا اليوم المحتوم
حسين السبيعيالله يغفر له ويرحمه ويسكنه جنات الفردوس لقد افضى لماقدم .
زائررحمك الله وغفر ذنوبك وثبتك عند السؤال ويشمك الله برحمته وغفرانه لك ولنا وجميع اموات المسلمين
يمني عاشق الدمامالله يرحمه
ابو لمى التميميالله يرحمه ويسكنه فسيح جناته
....الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته
يح يحالله يرحمه رحمه الابرار
أبجد هوزرحمه الله رحمة واسعة واحسن منزله وجمعه مع الصديقين في جنات النعيم.
ابوخالد الدمامالله يرحمه
زمن الذكرياتالله يغفر له ويرحمه
مفقودالله يرحمة كان فنان ولكن؟!
ابوطاقيهالله يرحم جميع موتى المسلمين
❤️ محب صدام حسين ❤️الله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته
عدد التعليقات:478
ابونواف...الله يرحمة ويغفرله
عدد التعليقات:4501
بدورالله يرحمه ويغفر له ويرحم أموات المسلمين أجمعين يارب
Falkonرحمه الله
عدد التعليقات:8892
اللامي10رحمه الله وغفر له