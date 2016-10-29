فهد الهريفي :سامي الجابر درب الهلال كصفقة.. ويجب معاملة المدربين بنفس معاملته – فيديو

صحيفة المرصد:طالب لاعب فريق النصر والمنتخب السعودي السابق ، فهد الهريفي ،بمعاملة المدربين نفس المعاملة التي يتلقاها اللاعب السابق والمدرب الحالي سامي الجابر،مؤكدا بأنه لم يقدم بعد المستوى المنتظر منه كمدرب ولكنه بحاجة للصبر وللوقت لتقديم نفسه بالصورة الفنية المنشودة بالفترة المقبلة.

قال فهد الهريفي في تصريحات لقناة العدالة الكويتية : ” سامي الجابر يعتمد على إسمه وتاريخه في مجاله التدريبي حتى الآن ولم يقدم بعد الأداء الفني المنتظر ويجب التعامل معه كمدرب وليس سامي النجم السابق”.

أضاف : ” كما صرحت في السابق ،فإنه عندما درب سامي الجابر فريق الهلال كان كصفقة عن طريق علاقاته مع عضو شرف باستقدام عناصر مهمة مثل ديجاو ونيفيز وناصر الشمراني وغيرهم،ولم يكلف الإدارة مبالغ طائلة مقابل تدريب الفريق الهلالي،والزعيم وقتها كان ينجح أي مدرب مهما كان إسمه،ولكنه في هذا الموسم الذي درب فيه الزعيم لم يحصد أي بطولة،وحقيقة في هذا الوقت لم تكن هناك طريقة أخرى للوصول إلى تدريب فريقه السابق إلا بفعله ما فعله ” وفقاً لموقع النادي.

وأنهى فهد الهريفي تصريحاته،قائلاً : ” أطالب بمعاملة المدربين نفس المعاملة التي يتلقاها سامي الجابر،ويجب على الوسط الرياضي نسيان سامي الجابر اللاعب الكبير ومعاملته كمدرب يُنتقد عندما يخسر أو يخطىء حتى يطور من نفسه يكون مدربا ناجحا”.