حقيقة وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال

صحيفة المرصد: تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم شائعات حول وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال ، والذي يرقد بالمستشفى إثر غيبوبه منذ ما يقرب 11 عام .
من جانبه أكد الأمير خالد بن طلال أن ما يتم تداوله غير صحيح ، وجاء ذلك عبر تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً : “ما أشيع الليلة عن وفاة الابن الوليد شافاه الله وعافاه غير صحيح وتأخر نشر تغريدتي المعتادة بالدعاء له يوم الجمعة زاد من الإشاعة وذلك لتواجدي” .
ما أشيع الليلة عن وفاة الابن الوليد شافاه الله وعافاه غير صحيح وتأخر نشر تغريدتي المعتادة بالدعاء له يوم الجمعة زاد من الإشاعة وذلك لتواجدي pic.twitter.com/t3HOcpRFG5
— خالد بن طلال (@Khalid_BinTalal) October 28, 2016
تعليقات ( 17 )
راعي الثانيهالله يشفيه يارب هو قادر على كل شي سبحانه
⛺ ريما Rima ⛺اللهم عجل بشفائه انت الشافي سبحانك■
⛺ ريما Rima ⛺ماشاء الله على صبره كل هالسنين
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعيناللهم يارب العالمين يارحيم ياشافي ياعظيم أشفي الوليد ومرضى المسلمين المؤمنين
⛺ ريما Rima ⛺سمو الأمير متعلق بأبنه ومو قادر على بعده رغم على ما اظن الأطباء قالوله يسحب الأجهزه عنه لكن هو عنده أمل بأنه سيشفى الله يشفيه يارب
بنت مكهأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيه ويعافيه ويشفي جميع مرضى المسلمين
حسن كريرىبعزتك وجلاك يا الله يارب تشفيه وتعافيه وترفع عنه الظر
خليجياللهم ارفع واكشف الضر وارحم انت ارحم الراحمين
سعودالله يشفيه ويرفع عنه الانسان مهما كان يبقى ضعيف ومحتاج رحمة ربه اللهم ارحمنا وعافنا واعف عنا
سعودقال صلى الله عليه وسلم / داوو مرضاكم بالصدقه / مشكلتنا يالبشر اننا عارفين ان الصدقه والدعاء والاستغفار فيهم شفاء ورحمه بس للاسف نبحث عن علاجات من صنع البشر وننسى ان العلاج موجود بين يدينا
حسين السبيعيأسأل الله العظيم رب العرش العظيم ا شفيه
سعد بن فهدالله يشافية هاذولا اصحاب الاشاعات والهاشتاقات المسيئة المفروض يغرمون ماليا
عبدالعزيز الأسمريأسأل الله العظيم رب العرش العظيم من هذه البقعة المباركة وفي هذه الساعة المباركة أن يشفي الوليد بن خالد شفاء عاجلا .
زائريارب انك تشفيه وتعافيه وتقومه بالسلامه وتشفّي جميع مرضى المسلمين اللهم امين
~اسأل الله الشفاء العاجل للوليد و ان يفرحك و يفرحنا بسلامته و شفاءه