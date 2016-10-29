حقيقة وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال

صحيفة المرصد: تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم شائعات حول وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال ، والذي يرقد بالمستشفى إثر غيبوبه منذ ما يقرب 11 عام .

من جانبه أكد الأمير خالد بن طلال أن ما يتم تداوله غير صحيح ، وجاء ذلك عبر تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً : “ما أشيع الليلة عن وفاة الابن الوليد شافاه الله وعافاه غير صحيح وتأخر نشر تغريدتي المعتادة بالدعاء له يوم الجمعة زاد من الإشاعة وذلك لتواجدي” .