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حقيقة وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال

29 أكتوبر, 2016 , 2:34 ص
حقيقة وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال
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صحيفة المرصد: تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم شائعات حول وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال ، والذي يرقد بالمستشفى إثر غيبوبه منذ ما يقرب 11 عام .

من جانبه أكد الأمير خالد بن طلال أن ما يتم تداوله غير صحيح ، وجاء ذلك عبر تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً : “ما أشيع الليلة عن وفاة الابن الوليد شافاه الله وعافاه غير صحيح وتأخر نشر تغريدتي المعتادة بالدعاء له يوم الجمعة زاد من الإشاعة وذلك لتواجدي” .



تعليقات ( 17 )

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  1. 17
    29 أكتوبر, 2016 , 3:56 ص

    راعي الثانيه

    الله يشفيه يارب هو قادر على كل شي سبحانه
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  2. 16
    29 أكتوبر, 2016 , 3:36 ص

    ⛺ ريما Rima ⛺

    اللهم عجل بشفائه انت الشافي سبحانك■
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  3. 15
    29 أكتوبر, 2016 , 3:33 ص

    ⛺ ريما Rima ⛺

    ماشاء الله على صبره كل هالسنين
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  4. 14
    29 أكتوبر, 2016 , 3:26 ص

    اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين

    اللهم يارب العالمين يارحيم ياشافي ياعظيم أشفي الوليد ومرضى المسلمين المؤمنين
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  5. 13
    29 أكتوبر, 2016 , 3:24 ص

    ⛺ ريما Rima ⛺

    سمو الأمير متعلق بأبنه ومو قادر على بعده رغم على ما اظن الأطباء قالوله يسحب الأجهزه عنه لكن هو عنده أمل بأنه سيشفى الله يشفيه يارب
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  6. 12
    29 أكتوبر, 2016 , 3:18 ص

    بنت مكه

    أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيه ويعافيه ويشفي جميع مرضى المسلمين
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  7. 11
    29 أكتوبر, 2016 , 3:17 ص

    حسن كريرى

    بعزتك وجلاك يا الله يارب تشفيه وتعافيه وترفع عنه الظر
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  8. 10
    29 أكتوبر, 2016 , 3:13 ص

    خليجي

    اللهم ارفع واكشف الضر وارحم انت ارحم الراحمين
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  9. 9
    29 أكتوبر, 2016 , 3:13 ص

    أللهم اشفه وعافه برحمتك يا ارحم الراحمين
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  10. 8
    29 أكتوبر, 2016 , 3:11 ص

    سعود

    الله يشفيه ويرفع عنه الانسان مهما كان يبقى ضعيف ومحتاج رحمة ربه اللهم ارحمنا وعافنا واعف عنا
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  11. 7
    29 أكتوبر, 2016 , 3:09 ص

    سعود

    قال صلى الله عليه وسلم / داوو مرضاكم بالصدقه / مشكلتنا يالبشر اننا عارفين ان الصدقه والدعاء والاستغفار فيهم شفاء ورحمه بس للاسف نبحث عن علاجات من صنع البشر وننسى ان العلاج موجود بين يدينا
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  12. 6
    29 أكتوبر, 2016 , 3:08 ص

    حسين السبيعي

    أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ا شفيه
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  13. 5
    29 أكتوبر, 2016 , 3:06 ص

    سعد بن فهد

    الله يشافية هاذولا اصحاب الاشاعات والهاشتاقات المسيئة المفروض يغرمون ماليا
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  14. 4
    29 أكتوبر, 2016 , 2:54 ص

    عبدالعزيز الأسمري

    أسأل الله العظيم رب العرش العظيم من هذه البقعة المباركة وفي هذه الساعة المباركة أن يشفي الوليد بن خالد شفاء عاجلا .
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  15. 3
    29 أكتوبر, 2016 , 2:50 ص

    زائر

    يارب انك تشفيه وتعافيه وتقومه بالسلامه وتشفّي جميع مرضى المسلمين اللهم امين
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  16. 2
    29 أكتوبر, 2016 , 2:48 ص

    ~

    اسأل الله الشفاء العاجل للوليد و ان يفرحك و يفرحنا بسلامته و شفاءه
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  17. 1
    29 أكتوبر, 2016 , 2:47 ص

    يارب انك تشفيه وتعافيه وتقويمه بالسلامه وتشفّي جميع مرضى المسلمين اللهم امين
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