وفاة طفل ادخل رأسه في نفاية إلكترونية بمجمع تجاري في المدينة_صور

صحيفة المرصد : لقي طفل في الثامنة من عمره مصرعه في أحد المجمعات التجارية في المدينة المنورة عقب ادخال رأسه في مرمى للنفايات الإلكترونية، وضجت وسائل التواصل الاجتماعي تحت هاشتاق #وفاة_طفل_في_الراشد بالوفاة التي هزت رواد المجمع على حد تعبير المغردين، مطالبين بضرورة تطبيق مبادئ السلامة وحماية الأطفال والعائلات من هذه النفايات التي وصفوها بالخطيرة.
ووفقا لصحيفة عكاظ قال المغرد أحمد “الله يرحمك ياحبيبي علي، لم يمر عام على وفاة والدك لتلحقه، اللهم لا اعتراض على حكم.
وأشارت المغردة أمل حسين “إن منظر الأم وهي تشاهد طفلها المتوفى أمامها كان يقطع القلب،
مطالبة إدارة المجمع بحماية الأطفال من النفايات الإلكترونية”
من جهته قال الناطق الإعلامي بهيئة الهلال الأحمر خالد السهلي أنه في تمام الساعة ٣ عصرا بلغهم وجود حالة إسعافية خطيرة داخل أحد المجمعات التجارية لطفل يبلغ من العمر ٨ سنوات وهو في حالة إغماء تام وعلى الفور تم توجيه فريق الاستجابة المتقدمة وفرقة إسعافية للموقع وعند الوصول تم إيصال الطفل من قبل أحد المواطنين للفرقة الإسعافية فور توقفها أمام السوق، وبعد الكشف على الحالة اتضح وجود إصابة خطيرة في منطقة الرأس وعدم وجود نبض أو تنفس وتم على الفور البدء بإنعاش قلبي رئوي حتى الوصول للمستشفى دون أن تنجح عملية الإنعاش
تعليقات ( 19 )
الله يرحمهوهذا نتيجة الجهل وضع نفايات اليكترونية بالمجمع 🤔
مصرقعايش معنى نفايات الكترونية يجب شرح هذه الأله اول مرة أسمع عنها أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصبر والدة الطفل وابشرها انه مع نبي الله ابراهيم
مراقبمن سمح بهذه المصيدة والخطيرة وامر بتركيبها يتحمل كافة المسؤلية ويعاقب بسجنه والقصاص منه ، طيب لو دخل قط سوف تفرمه هذه الالة القذرة معروف انها خطيرة ويجب عدم الرأفه بمن هو مسؤل عن الجريمة
ولد بلاديالله يشفع به يوم القيامه ومن وضع الجهاز في مكان عام يرتاده الصغير والكبير يتحمل الجزء الاكبر ووالدته تتحمل جزء من اهمالها له . الله يكون في عونهم
المنتصر باللههذه المكينه وضعت في المكان الخطأ ويتحمل دم هذا الطفل كل من الام وصاحب المحل التجاري مقسمه بينهم 50%حسب الشرع والقانون والله أعلم أرواح الناس صارت لعبه
يمني عاشق الدمامياربي رحمتك بالطفل وصبر قلب أمه اسأل الله رب العرش العظيم ان يجعله طيرامن طيور الجنه
المنتصر باللهلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في مثل هذه الحالات يتحمل موت هذا الطفل الأم 50 %ومن وضع هذه المكينه في درب الأطفال أي المحل نفسه حسب الشرع ولكن و
عميدمواطن غيور ، الاسرة لم تدخل مكان عشوائي او غابة مهجورة تتوقع الخطر في كل لحظة ، وانما مكان معد للعوائل وتحت رقابة وانظمة من البلدية و وزارة التجارة وانظمةالدفاع المدني وادارة السوق المهملة
مواطن غيور على دينه ووطنهماحصل مكتوب ولكن الاهمال ثم الاهمال من الاسرة اولا اذا دخلت الاسرة الاسواق تنسى نفسها واولادها ويشغلون انفسهم بالتسوق او المطعم ويترك الاطفال
الشايبكيف يسمح بها وهي خطره ..؟؟
ابن الصبيخيلاحول ولاقوه الابالله الله يرحمه ويصبر ذويه
عدد التعليقات:4233
العنيدالأتباع الذين يسيرون خلف القدوة في الدنيا سيكونون أمامه في الآخرة، يحمل أوزارهم كما يحمل أُجورهم، في الدنيا غُنم وفي الآخرة غُرم وغُنم .....
عدد التعليقات:4233
العنيدلاحول ولاقوة الا بالله ان شاءالله يارب يكون شفيع لا اهله ويثثبنها ويربط علي قلبها مسكينه الله يرحمه ويغفر له يارب وجعل مثواه الجنه يارب !!
عميدمحاسبة المجمع والمحل على الاهمال الشديد والغباء المفرط في وضع اداة قاتلة في مكان عام يرتاده العوائل واطفالهم الي متى الاستهتار بحياة الابرياء يجب التعويض 10 مليون حد ادنى مع السجن 20 سنة
2016الاطفال خاصة بالمولات التجارية لان فيها السلم الكهربائي والنفايات الالكترونيه وهي كلها تعتبر تقنية حديثه لكن الاهمال يجعل لها سلبيات.الله يعوض امه خير
يلدرملابد من الغاء النفايات الالكترونية والأسواق الكبرى والاكتفاء بالحاويات والبقالات الصغيرة
2016اسأل الله رب العرش العظيم ان يجعله طيرامن طيور الجنه وان يصبر قلب امه لكن يا اخواني على الاباء والامهات اخذ الحيطه والحذر وتشديد المراقبه على -1
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عاشق وطنهرحمة الله عليه
مشعل العتيبيلازم تصير وفيات أو أصابات عشان يتحركون