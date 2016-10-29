وفاة طفل ادخل رأسه في نفاية إلكترونية بمجمع تجاري في المدينة_صور

صحيفة المرصد : لقي طفل في الثامنة من عمره مصرعه في أحد المجمعات التجارية في المدينة المنورة عقب ادخال رأسه في مرمى للنفايات الإلكترونية، وضجت وسائل التواصل الاجتماعي تحت هاشتاق #وفاة_طفل_في_الراشد بالوفاة التي هزت رواد المجمع على حد تعبير المغردين، مطالبين بضرورة تطبيق مبادئ السلامة وحماية الأطفال والعائلات من هذه النفايات التي وصفوها بالخطيرة.

ووفقا لصحيفة عكاظ قال المغرد أحمد ‬⁩ “الله يرحمك ياحبيبي علي، لم يمر عام على وفاة والدك لتلحقه، اللهم لا اعتراض على حكم.

وأشارت المغردة أمل حسين “إن منظر الأم وهي تشاهد طفلها المتوفى أمامها كان يقطع القلب،

مطالبة إدارة المجمع بحماية الأطفال من النفايات الإلكترونية”

من جهته قال الناطق الإعلامي بهيئة الهلال الأحمر خالد السهلي أنه في تمام الساعة ٣ عصرا بلغهم وجود حالة إسعافية خطيرة داخل أحد المجمعات التجارية لطفل يبلغ من العمر ٨ سنوات وهو في حالة إغماء تام وعلى الفور تم توجيه فريق الاستجابة المتقدمة وفرقة إسعافية للموقع وعند الوصول تم إيصال الطفل من قبل أحد المواطنين للفرقة الإسعافية فور توقفها أمام السوق، وبعد الكشف على الحالة اتضح وجود إصابة خطيرة في منطقة الرأس وعدم وجود نبض أو تنفس وتم على الفور البدء بإنعاش قلبي رئوي حتى الوصول للمستشفى دون أن تنجح عملية الإنعاش