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وفاة طفل ادخل رأسه في نفاية إلكترونية بمجمع تجاري في المدينة_صور

29 أكتوبر, 2016 , 5:27 ص
وفاة طفل ادخل رأسه في نفاية إلكترونية بمجمع تجاري في المدينة_صور
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صحيفة المرصد : لقي طفل في الثامنة من عمره مصرعه في أحد المجمعات التجارية في المدينة المنورة عقب ادخال رأسه في مرمى للنفايات الإلكترونية، وضجت وسائل التواصل الاجتماعي تحت هاشتاق #وفاة_طفل_في_الراشد بالوفاة التي هزت رواد المجمع على حد تعبير المغردين، مطالبين بضرورة تطبيق مبادئ السلامة وحماية الأطفال والعائلات من هذه النفايات التي وصفوها بالخطيرة.

ووفقا لصحيفة عكاظ قال المغرد أحمد ‬⁩ “الله يرحمك ياحبيبي علي، لم يمر عام على وفاة والدك لتلحقه، اللهم لا اعتراض على حكم.

وأشارت المغردة أمل حسين “إن منظر الأم وهي تشاهد طفلها المتوفى أمامها كان يقطع القلب،

مطالبة إدارة المجمع بحماية الأطفال من النفايات الإلكترونية”

من جهته قال الناطق الإعلامي بهيئة الهلال الأحمر خالد السهلي أنه في تمام الساعة ٣ عصرا بلغهم وجود حالة إسعافية خطيرة داخل أحد المجمعات التجارية لطفل يبلغ من العمر ٨ سنوات وهو في حالة إغماء تام وعلى الفور تم توجيه فريق الاستجابة المتقدمة وفرقة إسعافية للموقع وعند الوصول تم إيصال الطفل من قبل أحد المواطنين للفرقة الإسعافية فور توقفها أمام السوق، وبعد الكشف على الحالة اتضح وجود إصابة خطيرة في منطقة الرأس وعدم وجود نبض أو تنفس وتم على الفور البدء بإنعاش قلبي رئوي حتى الوصول للمستشفى دون أن تنجح عملية الإنعاش



تعليقات ( 19 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 19
    29 أكتوبر, 2016 , 7:06 ص

    الله يرحمه

    وهذا نتيجة الجهل وضع نفايات اليكترونية بالمجمع 🤔
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  2. 18
    29 أكتوبر, 2016 , 7:01 ص

    مصرقع

    ايش معنى نفايات الكترونية يجب شرح هذه الأله اول مرة أسمع عنها أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصبر والدة الطفل وابشرها انه مع نبي الله ابراهيم
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  3. 17
    29 أكتوبر, 2016 , 6:59 ص

    مراقب

    من سمح بهذه المصيدة والخطيرة وامر بتركيبها يتحمل كافة المسؤلية ويعاقب بسجنه والقصاص منه ، طيب لو دخل قط سوف تفرمه هذه الالة القذرة معروف انها خطيرة ويجب عدم الرأفه بمن هو مسؤل عن الجريمة
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  4. 16
    29 أكتوبر, 2016 , 6:56 ص

    ولد بلادي

    الله يشفع به يوم القيامه ومن وضع الجهاز في مكان عام يرتاده الصغير والكبير يتحمل الجزء الاكبر ووالدته تتحمل جزء من اهمالها له . الله يكون في عونهم
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  5. 15
    29 أكتوبر, 2016 , 6:43 ص

    المنتصر بالله

    هذه المكينه وضعت في المكان الخطأ ويتحمل دم هذا الطفل كل من الام وصاحب المحل التجاري مقسمه بينهم 50%حسب الشرع والقانون والله أعلم أرواح الناس صارت لعبه
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  6. 14
    29 أكتوبر, 2016 , 6:42 ص

    يمني عاشق الدمام

    ياربي رحمتك بالطفل وصبر قلب أمه اسأل الله رب العرش العظيم ان يجعله طيرامن طيور الجنه
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  7. 13
    29 أكتوبر, 2016 , 6:37 ص

    المنتصر بالله

    لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في مثل هذه الحالات يتحمل موت هذا الطفل الأم 50 %ومن وضع هذه المكينه في درب الأطفال أي المحل نفسه حسب الشرع ولكن و
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  8. 12
    29 أكتوبر, 2016 , 6:32 ص

    عميد

    مواطن غيور ، الاسرة لم تدخل مكان عشوائي او غابة مهجورة تتوقع الخطر في كل لحظة ، وانما مكان معد للعوائل وتحت رقابة وانظمة من البلدية و وزارة التجارة وانظمةالدفاع المدني وادارة السوق المهملة
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  9. 11
    29 أكتوبر, 2016 , 6:25 ص

    مواطن غيور على دينه ووطنه

    ماحصل مكتوب ولكن الاهمال ثم الاهمال من الاسرة اولا اذا دخلت الاسرة الاسواق تنسى نفسها واولادها ويشغلون انفسهم بالتسوق او المطعم ويترك الاطفال
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  10. 10
    29 أكتوبر, 2016 , 6:24 ص

    الشايب

    كيف يسمح بها وهي خطره ..؟؟
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  11. 9
    29 أكتوبر, 2016 , 6:07 ص

    ابن الصبيخي

    لاحول ولاقوه الابالله الله يرحمه ويصبر ذويه
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  12. 8
    29 أكتوبر, 2016 , 6:03 ص
    عدد التعليقات:4233

    العنيد

    ‏الأتباع الذين يسيرون خلف القدوة في الدنيا سيكونون أمامه في الآخرة، يحمل أوزارهم كما يحمل أُجورهم، في الدنيا غُنم وفي الآخرة غُرم وغُنم .....
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  13. 7
    29 أكتوبر, 2016 , 6:01 ص
    عدد التعليقات:4233

    العنيد

    لاحول ولاقوة الا بالله ان شاءالله يارب يكون شفيع لا اهله ويثثبنها ويربط علي قلبها مسكينه الله يرحمه ويغفر له يارب وجعل مثواه الجنه يارب !!
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  14. 6
    29 أكتوبر, 2016 , 5:55 ص

    عميد

    محاسبة المجمع والمحل على الاهمال الشديد والغباء المفرط في وضع اداة قاتلة في مكان عام يرتاده العوائل واطفالهم الي متى الاستهتار بحياة الابرياء يجب التعويض 10 مليون حد ادنى مع السجن 20 سنة
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  15. 5
    29 أكتوبر, 2016 , 5:54 ص

    2016

    الاطفال خاصة بالمولات التجارية لان فيها السلم الكهربائي والنفايات الالكترونيه وهي كلها تعتبر تقنية حديثه لكن الاهمال يجعل لها سلبيات.الله يعوض امه خير
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  16. 4
    29 أكتوبر, 2016 , 5:54 ص

    يلدرم

    لابد من الغاء النفايات الالكترونية والأسواق الكبرى والاكتفاء بالحاويات والبقالات الصغيرة
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  17. 3
    29 أكتوبر, 2016 , 5:52 ص

    2016

    اسأل الله رب العرش العظيم ان يجعله طيرامن طيور الجنه وان يصبر قلب امه لكن يا اخواني على الاباء والامهات اخذ الحيطه والحذر وتشديد المراقبه على -1
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  18. 2
    29 أكتوبر, 2016 , 5:37 ص
    عدد التعليقات:716

    عاشق وطنه

    رحمة الله عليه
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  19. 1
    29 أكتوبر, 2016 , 5:35 ص

    مشعل العتيبي

    لازم تصير وفيات أو أصابات عشان يتحركون
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