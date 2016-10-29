اللجوء لرب الناس

إذا أصيبت سيارتك بعطل في أحد الطرق العامة المزدحمة في ألمانيا، فإن حظك في الحصول على مساعدة إذا كنت شيخًا أو راهبًا يفوق حظك إذا كنت امرأة حسناء، حسبما تفيد مجلة (كوبك) الأسبوعية الألمانية.

فقط أجرت هذه المجلة اختبارًا للتعرف على استجابة أصحاب السيارات الألمان لإشارات طلب المساعدة التي يطلقها ثمانية أصناف من الناس، وكان أن حلت شابة جذابة في المرتبة الرابعة – انتهى.

هل هذا هو احترام وتقدير المرأة الذي يتشدق به الغرب؟!

تعالوا للبلاد العربية وانظروا للاحترام والتقدير الهائل الذي يبديه الرجال عند رؤيتهم لأي امرأة حسناء تتعطل سيارتها في الطريق، إن سياراتهم سوف تتكدس من حولها، كل واحد منهم يريد أن يقدم خدماته لمساعدتها لوجه الله.

بالنسبة لي لو أني رأيتها يا حبة عيني واقفة تطلب المساعدة، سوف أسفط بسيارتي بجانبها سريعًا، وأول ما أفعله بعد أن أنزل، أضرب لها تعظيم سلام، ثم أمسح سيارتها.

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الشاب السعودي (أحمد مساوي)، شاهدت صورته في إحدى الجرائد، وهو يرفع إصبعيه بشارة النصر مفتخرًا، حيث إنه يجوب يوميًا مطاعم جدة، ليتذوق قائمة الأطعمة فيها، على أمل أن يصبح محكمًا دوليًا معتمدًا في هذه المهنة الغريبة.

والواقع أنني حسدته في البداية، لأنه يأكل ببلاش وفوق ذلك يأخذ فلوسا، غير أنني في النهاية أشفقت عليه، فليست كل الأطعمة مقبولة، ولا كل لقمة يستسيغها الفم، وأخيرًا استقر رأيي على أنها مهنة (تسد النفس).

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كشف رجال الشرطة في بعض (مولات) جدة، أكثر من (70) شابًا يلاحقون النساء ويتحرشون بهن إما بالحركات أو الكلمات.

وهذه ظاهرة بقدر ما هي سخيفة وبذيئة، فهي تدل على خلل تربوي وأخلاقي في المجتمع، يجب الالتفات له وعلاجه، وأحد الشعراء يقول على لسان إحدى الفتيات:

يا غبيًا في هوانا قد وقع – وأراد الوصل في هذي البقع

جئت تمشي خافتًا تسمعنا – من بذيء اللفظ ما ينبي السمع

لا تظنوا الحب سهلاً عندنا – غيركم جرب لكن ما انتفع

(اح واح) ليس تنجي سائلاً – لا ولا تحلو لنا هذي البدع

كلما سرتم تعجل سيرنا – كلما قلتم «اح اح» قـلنا (وجع)

ولكي أكون منصفًا لا بد أن أشير إلى أن بعض النساء فوق أنهن (شيفات عنيفات)، هن في نفس الوقت متبرجات بوقاحة، ويحق لي أن أقول بهن:

أعوذ برب الناس من شر نسوة – يفقن عتاريس الرجال ترجلاً

عيون وقاح لو طعنت سوادها – برمح لعاد الرمح في الكف منجلاً

نقلا عن الشرق الأوسط