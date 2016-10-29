رغم اعتذاره .. القاهرة تكلف مندوبها لدى “التعاون الإسلامي” بتقديم احتجاج على “مدني”

صحيفة المرصد-د ب أ: أعربت الخارجية المصرية عن أسفها من إشارة أمين عام منظمة التعاون الإسلامي إياد مدني عن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مؤتمر الإيسيسكو في تونس.

وكان مدني قد نطق اسم الرئيس التونسي، ” الباجي قايد السيسي ” ، بدلا من السبسي، وتوجه خلال كلمته في حفل افتتاح مؤتمر وزراء التربية للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “الإيسيسكو”، أمس الخميس، إلى الرئيس التونسي الذي تستضيف بلاده الحدث: “السيد الباجي قايد السيسي، رئيس الجمهورية التونسية.. السبسي أسف. هذا خطأ فاحش، أنا متأكد أن ثلاجتكم فيها أكثر من الماء فخامة الرئيس”، الأمر الذي اعتبر على نطاق واسع تندرا من حديث الرئيس المصري عن ثلاجته مؤخرا.

وقالت الخارجية المصرية في بيان أصدرته في وقت متأخر أمس الجمعة إنها “رصدت الأسلوب المؤسف الذي أشار به أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الي السيد رئيس الجمهورية خلال افتتاح مؤتمر الإيسيسكو في تونس”.