رغم اعتذاره .. القاهرة تكلف مندوبها لدى “التعاون الإسلامي” بتقديم احتجاج على “مدني”

صحيفة المرصد-د ب أ: أعربت الخارجية المصرية عن أسفها من إشارة أمين عام منظمة التعاون الإسلامي إياد مدني عن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مؤتمر الإيسيسكو في تونس.
وكان مدني قد نطق اسم الرئيس التونسي، ” الباجي قايد السيسي ” ، بدلا من السبسي، وتوجه خلال كلمته في حفل افتتاح مؤتمر وزراء التربية للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “الإيسيسكو”، أمس الخميس، إلى الرئيس التونسي الذي تستضيف بلاده الحدث: “السيد الباجي قايد السيسي، رئيس الجمهورية التونسية.. السبسي أسف. هذا خطأ فاحش، أنا متأكد أن ثلاجتكم فيها أكثر من الماء فخامة الرئيس”، الأمر الذي اعتبر على نطاق واسع تندرا من حديث الرئيس المصري عن ثلاجته مؤخرا.
وقالت الخارجية المصرية في بيان أصدرته في وقت متأخر أمس الجمعة إنها “رصدت الأسلوب المؤسف الذي أشار به أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الي السيد رئيس الجمهورية خلال افتتاح مؤتمر الإيسيسكو في تونس”.
تعليقات ( 58 )
بدويأين مندوبكم لم يعترض على روسيا التي اتخذت قرارا يتعارض مع توجه من آثركم على شعبه واقتصاده وأمدكم بالمال ، حقا إنكم من يفجر في الخصومة ،.
فاهممايبون إعتذار شفوي يبون اعتذار عيني رز هذول قوم مع من غلب
عزيز قومحنا نطالب باعتذار شوفوا محطات مصر وش يقولون عنا واياد مدني ما ظلم السيسي بشي هذا كلام السيسي بنفسه واكيد السيسي يبي يطالب بتعويض مادي يبي يعبي الثلاجه
أجامل أياميعندما يكون الشخص **** ويستخف بعقول الناس فلا أعتقد أن يستحق الحذر والتلطف عندالحديث عنه
حمدالربياويكلام ماله داعي الواجب لم الشمل وليس التصعيد وهي كلمة لاتقدم ولا تؤخر بالعكس قد تحمل جدل وكراهية بين الشعبين الشقيقين
مدني ورط نفسهوش بيفكك الحين من المصاريه بيمزمزون عليك مزمزه وبيحطونك شماعه عشان ياخذون رز
خالد الزهرانيوالله اياد مدني ماغلط السيسي هواللي قال ان ثلاجته مافيها الا المويه خليه يعرف قدره مابقي الا هو يعادي السعوديه
محمداخطي مدني انت في موقع رسمي وكل كلمة محسوب عليها وممكن هذي الكلمة تخلق كراهيه او تستغل من اطراف معايده وتفخيمها
تذكيرلا تهجروا القران وتدبروا اياته
ناقد مش حاقدعلى طول فالفرامة يا استاذ مدني لا اوصيك (؛ #اياد_مدني_في_قلوبنا
سوسووهو صادق مدني ماجاب كلام من راسه السيسي بنفسه قاله في موتمر يحضره ملاين العرب
عدد التعليقات:479
ابونواف...كمان قويه عشر سنوات مافيها الامويه عشان يسيب الخرط ،،،،،أياد مدني كاتب مبدع قبل ان يكون عطى السيسي وحده
سالمللأمانه كلامه ماكان له أي داعي انت في مؤتمر رسمي ومنصبك منصب رسمي إذا تبغى تنكت خلها بجلسه خاصه
زائرهذة نتيجة التدخل فيما لا يعنيه...مدني أوقع نفسه في قضية صعبة .
التفكير بعقلانيهأرضها ذهب ونساؤها لعب ورجالها من غلب وأهلها تجمعهم الطبلة وتفرقهم العصا
ابوصفوقالسييي صار لا يقدم ولا يأخر بعد الموقف المخزي من سوريا فليكمل احتجاجه فلا احد يكترث له افقر شعبه ويحمل الخليج المسؤوليه وهو يرفض توحيد العرب
سنافيالسيسي قاعد يساوم دول الخليج بإيران من زمان ... مابقى فيه أمل
سنافيمصر بتئلوكم ك ... اختكم . . راقي يالسيسي
سنافيالسيسي يبحث عن زله أقول(سنع دولتك اول) يبغى يوهم الناس انه فرعون زمانه . ما شاف غلطاته السياسية على المملكه ودول الخليج .
سعد الحربيكيف ننتصر وباسنا شديد على بعضنا
عدد التعليقات:11111
إنسان منصفزلة لسان. ستكلفك. الشي. الكثير. احفظ لسانك.
عدد التعليقات:5535
المنتصر باللهحرب ثلاجات بين العرب***
حسنالا يام جاية وبتشوفون وتسمعون كلام من السيسي اغرب من الثلاجة هذا عليه صواريخ بعيدة المدى
عدد التعليقات:5535
المنتصر باللهقبل الثلاجه هناك كفته وفلاتر ولا ننسى تصريحات بعض الناس يوم ارتفع سعر اللحم والدجاج يقول ابحث عن البديل مدري وشو البديل هل هو البساس والقطط والجراوه وو
المطوع😎يمكن قصد السيسي ثلاجه الشاي والناس فهمو غلط .
خالدانت في مؤتمر إسلامي يعني تجمع ماتفرق يسود المحبه ولاتسود الكراهية بالتهكم على الناس وبعدين الكلام هذا خارج عن اختصصاك وكلمة خطأ فاحش كبيره لازم يزعلو
رسالة للسيسيهي مقصودة بالفعل ولو لم تكن كذلك اعتذر عن خطأ النطق بالاسم ولم يتطرق للتلاجة ولكن الموضوع إسقاط ع السيسي وضربة من تحت الحزام لعبها مدني صح لابو تلاجة
ابوالحمزةيا اخوان مصر معها حق وولدنا غلط غلطة كبيرة ومقصودة ويجب أن يحاسب لأنه أساء على السعودية قبل أن يسيء على مصر الشقيقة
عدد التعليقات:5535
المنتصر باللهالموضوع قلب ثلاجات وغسالات والفقر موجود في أكثر الشعوب ****
همساتالله يبرد قلبك اياد مدني مثل مابردت قلوبنا ،، زمن الرويبضه الله يكفينا الشر
سمر العازميوهل قال السيد الامين العام كلام غير الذي جاء علي لسان رئيسكم يا وزارة الخارجية اذا لماذا الاحتجاج والصراخ ثم ان الرجل اعتذر فماذا تريدون اكثر يا مصاروة.
عدد التعليقات:5535
المنتصر باللهحتى أغنى دوله في العالم ثلاجاتهم خلت من اللحمه لمدة عشر سنوات من سبب سعر الخروف 1800 ريال والمعاشات 2000 ريال
ماضيقووووية يا اياد مدني وفي محلها صراحة
عدد التعليقات:7724
الحرمانالميه في البراده والعصير الفرش ومالذ وطاب بالثلاجه مع اني اتوقع مطفيه يوفر قيمه الكهرباء يحبون الدراهم حبا جما
مسماررب كلمه قالت لصاحبها دعني // المفروض ماله داعي خلط المواضيع خليك في المؤتمر وبلاشي تخفف دمك
لاتعطوه وجهطنشووووه خله يشوف اعلاامه الهابط وش يقول ويسكتهم ثانيا الرجال ماقال الا الصدق
خاقا باقامن سنين الى الآن .والإعلام المصري والأغلبية من كتابهم وصحفيينهم قاعدين سب وشتم وتريقات واستنقاص من رموزنا ومجتمعاتنا بأبشع الألفاظ وأحقر الكلمات
سعدهم واذناب المجوس وخاصة في لبنان دائما يصفون اهل الخليج عامعه بالبدو والمتخلفين وكأنهم هم اهل الحضارة الذين صنعو الطائرات والثلاجات وغيرها من التقنية
الحرفيريس المنظمه الاسلامي لم يسمي السوسه بلاسم بل قال كما قال اللي يحاول التظليل على الشعب المصري هل معقول انسان العايله ثريه كما قال لأيوجد سوى الماء لمدة عشر سنوات بمعنى انه ناوي على الشعب تجويعه لمدة سنوات عجاف والدكتور مدني لم ياجي بشي جديد بل اول من علق على الموضوع القنوات والكتاب الناعقين المصريين قبل كل تعليق من الخارج بمعنى تم ***قبل الجماعه وشكرا000
عدد التعليقات:7724
الحرمانالله يديم الامن ويستر علي ثلاجتنا
عدد التعليقات:7724
الحرمانغلطه وياحلوه من غلطه جابها صح ايادمدني
ثلاجة السيسي مليانه رز خليجياحلى رز. الرز الخليجي
ثلاجة السيسي مليانه رز خليجيانا احتج ازاي تسخروا مني بأه
فلان الفلانيتراك أشغلتنا أنت و ثلاجتك و أفلامك التي لا نهاية لها حتى*** و أكيد الحين وده يقلب ع منظمة التعاون الاسلامي و جاه الفرج
خالد السعيداعتقد بانه ادبيأ"يتوجب على رئيس منظمة العالم الاسلامي ان يرتقي عن ذالك الاسلوب لاسيمأء انه يمثل منظمة العالم الاسلامي ويدع اسلوب النكت
شوربةثلج 😂
بدريااااامدني ضررربة معلم ولا علينا من احد خله يشبع بميته والا يشربوا من النيل
عدد التعليقات:12269
برق الحرم(((((( نهاية ......... التصريحات غير المسئولة ..... لسانك حصانك ان صنته صانك )))))
حجازي حضريكفو يالسيسي
قصيميلاتعطونهم وجه نصيحه .... اصلا غلط انه اعتذر من البدايه لان المصري معروف***
بقايا مشاعرونحن بالنيابه نعتذر ل.ثلاجة سيادته