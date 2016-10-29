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رغم اعتذاره .. القاهرة تكلف مندوبها لدى “التعاون الإسلامي” بتقديم احتجاج على “مدني”

29 أكتوبر, 2016 , 6:54 ص
رغم اعتذاره .. القاهرة تكلف مندوبها لدى “التعاون الإسلامي” بتقديم احتجاج على “مدني”
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صحيفة المرصد-د ب أ: أعربت الخارجية المصرية عن أسفها من  إشارة أمين عام منظمة التعاون الإسلامي إياد مدني عن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مؤتمر الإيسيسكو في تونس.

وكان مدني قد نطق اسم الرئيس التونسي، ” الباجي قايد السيسي ” ، بدلا من السبسي، وتوجه خلال كلمته في حفل افتتاح مؤتمر وزراء التربية للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “الإيسيسكو”، أمس الخميس، إلى الرئيس التونسي الذي تستضيف بلاده الحدث: “السيد الباجي قايد السيسي، رئيس الجمهورية التونسية.. السبسي أسف. هذا خطأ فاحش، أنا متأكد أن ثلاجتكم فيها أكثر من الماء فخامة الرئيس”، الأمر الذي اعتبر على نطاق واسع تندرا من حديث الرئيس المصري عن ثلاجته مؤخرا.

وقالت الخارجية المصرية في بيان أصدرته في وقت متأخر أمس الجمعة إنها “رصدت الأسلوب المؤسف الذي أشار به أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الي السيد رئيس الجمهورية خلال افتتاح مؤتمر الإيسيسكو في تونس”.



تعليقات ( 58 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 58
    29 أكتوبر, 2016 , 9:03 ص

    بدوي

    أين مندوبكم لم يعترض على روسيا التي اتخذت قرارا يتعارض مع توجه من آثركم على شعبه واقتصاده وأمدكم بالمال ، حقا إنكم من يفجر في الخصومة ،.
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  2. 57
    29 أكتوبر, 2016 , 9:01 ص

    فاهم

    مايبون إعتذار شفوي يبون اعتذار عيني رز هذول قوم مع من غلب
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  3. 56
    29 أكتوبر, 2016 , 8:53 ص

    عزيز قوم

    حنا نطالب باعتذار شوفوا محطات مصر وش يقولون عنا واياد مدني ما ظلم السيسي بشي هذا كلام السيسي بنفسه واكيد السيسي يبي يطالب بتعويض مادي يبي يعبي الثلاجه
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  4. 55
    29 أكتوبر, 2016 , 8:52 ص

    أجامل أيامي

    عندما يكون الشخص **** ويستخف بعقول الناس فلا أعتقد أن يستحق الحذر والتلطف عندالحديث عنه
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  5. 54
    29 أكتوبر, 2016 , 8:50 ص

    حمدالربياوي

    كلام ماله داعي الواجب لم الشمل وليس التصعيد وهي كلمة لاتقدم ولا تؤخر بالعكس قد تحمل جدل وكراهية بين الشعبين الشقيقين
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  6. 53
    29 أكتوبر, 2016 , 8:48 ص

    مدني ورط نفسه

    وش بيفكك الحين من المصاريه بيمزمزون عليك مزمزه وبيحطونك شماعه عشان ياخذون رز
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  7. 52
    29 أكتوبر, 2016 , 8:44 ص

    المفروض مدني يعتذر لثلاجه Cc اعتذار رسمي
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  8. 51
    29 أكتوبر, 2016 , 8:38 ص

    خالد الزهراني

    والله اياد مدني ماغلط السيسي هواللي قال ان ثلاجته مافيها الا المويه خليه يعرف قدره مابقي الا هو يعادي السعوديه
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  9. 50
    29 أكتوبر, 2016 , 8:37 ص

    محمد

    اخطي مدني انت في موقع رسمي وكل كلمة محسوب عليها وممكن هذي الكلمة تخلق كراهيه او تستغل من اطراف معايده وتفخيمها
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  10. 49
    29 أكتوبر, 2016 , 8:36 ص

    تذكير

    لا تهجروا القران وتدبروا اياته
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  11. 48
    29 أكتوبر, 2016 , 8:33 ص

    ناقد مش حاقد

    على طول فالفرامة يا استاذ مدني لا اوصيك (؛ #اياد_مدني_في_قلوبنا
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  12. 47
    29 أكتوبر, 2016 , 8:28 ص

    وين الاساءه بكلام مدني ؟! والا حلال على السيسي يغلط على قطر وماحد يغلط على ثلاجة فخامته
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  13. 46
    29 أكتوبر, 2016 , 8:25 ص

    سوسو

    وهو صادق مدني ماجاب كلام من راسه السيسي بنفسه قاله في موتمر يحضره ملاين العرب
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  14. 45
    29 أكتوبر, 2016 , 8:20 ص
    عدد التعليقات:479

    ابونواف...

    كمان قويه عشر سنوات مافيها الامويه عشان يسيب الخرط ،،،،،أياد مدني كاتب مبدع قبل ان يكون عطى السيسي وحده
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  15. 44
    29 أكتوبر, 2016 , 8:15 ص

    سالم

    للأمانه كلامه ماكان له أي داعي انت في مؤتمر رسمي ومنصبك منصب رسمي إذا تبغى تنكت خلها بجلسه خاصه
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  16. 43
    29 أكتوبر, 2016 , 8:13 ص

    زائر

    هذة نتيجة التدخل فيما لا يعنيه...مدني أوقع نفسه في قضية صعبة .
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  17. 42
    29 أكتوبر, 2016 , 8:12 ص

    التفكير بعقلانيه

    أرضها ذهب ونساؤها لعب ورجالها من غلب وأهلها تجمعهم الطبلة وتفرقهم العصا
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  18. 41
    29 أكتوبر, 2016 , 8:08 ص

    ابوصفوق

    السييي صار لا يقدم ولا يأخر بعد الموقف المخزي من سوريا فليكمل احتجاجه فلا احد يكترث له افقر شعبه ويحمل الخليج المسؤوليه وهو يرفض توحيد العرب
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  19. 40
    29 أكتوبر, 2016 , 8:08 ص

    سنافي

    السيسي قاعد يساوم دول الخليج بإيران من زمان ... مابقى فيه أمل
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  20. 39
    29 أكتوبر, 2016 , 8:04 ص

    سنافي

    مصر بتئلوكم ك ... اختكم . . راقي يالسيسي
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  21. 38
    29 أكتوبر, 2016 , 8:02 ص

    سنافي

    السيسي يبحث عن زله أقول(سنع دولتك اول) يبغى يوهم الناس انه فرعون زمانه . ما شاف غلطاته السياسية على المملكه ودول الخليج .
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  22. 37
    29 أكتوبر, 2016 , 7:59 ص

    هذا كله يصب في صالح المجوس وهم اسعد الناس بهذا الخلاف, مدني تصرف بشكل غير مسؤول
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  23. 36
    29 أكتوبر, 2016 , 7:50 ص

    سعد الحربي

    كيف ننتصر وباسنا شديد على بعضنا
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  24. 35
    29 أكتوبر, 2016 , 7:48 ص
    عدد التعليقات:11111

    إنسان منصف

    زلة لسان. ستكلفك. الشي. الكثير. احفظ لسانك.
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  25. 34
    29 أكتوبر, 2016 , 7:42 ص
    عدد التعليقات:5535

    المنتصر بالله

    حرب ثلاجات بين العرب***
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  26. 33
    29 أكتوبر, 2016 , 7:39 ص

    حسن

    الا يام جاية وبتشوفون وتسمعون كلام من السيسي اغرب من الثلاجة هذا عليه صواريخ بعيدة المدى
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  27. 32
    29 أكتوبر, 2016 , 7:36 ص
    عدد التعليقات:5535

    المنتصر بالله

    قبل الثلاجه هناك كفته وفلاتر ولا ننسى تصريحات بعض الناس يوم ارتفع سعر اللحم والدجاج يقول ابحث عن البديل مدري وشو البديل هل هو البساس والقطط والجراوه وو
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  28. 31
    29 أكتوبر, 2016 , 7:36 ص

    المطوع😎

    يمكن قصد السيسي ثلاجه الشاي والناس فهمو غلط .
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  29. 30
    29 أكتوبر, 2016 , 7:33 ص

    خالد

    انت في مؤتمر إسلامي يعني تجمع ماتفرق يسود المحبه ولاتسود الكراهية بالتهكم على الناس وبعدين الكلام هذا خارج عن اختصصاك وكلمة خطأ فاحش كبيره لازم يزعلو
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  30. 29
    29 أكتوبر, 2016 , 7:32 ص

    رسالة للسيسي

    هي مقصودة بالفعل ولو لم تكن كذلك اعتذر عن خطأ النطق بالاسم ولم يتطرق للتلاجة ولكن الموضوع إسقاط ع السيسي وضربة من تحت الحزام لعبها مدني صح لابو تلاجة
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  31. 28
    29 أكتوبر, 2016 , 7:31 ص

    ابوالحمزة

    يا اخوان مصر معها حق وولدنا غلط غلطة كبيرة ومقصودة ويجب أن يحاسب لأنه أساء على السعودية قبل أن يسيء على مصر الشقيقة
    لا يعجبني(4) اعجبني(5)
  32. 27
    29 أكتوبر, 2016 , 7:29 ص
    عدد التعليقات:5535

    المنتصر بالله

    الموضوع قلب ثلاجات وغسالات والفقر موجود في أكثر الشعوب ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 26
    29 أكتوبر, 2016 , 7:27 ص

    همسات

    الله يبرد قلبك اياد مدني مثل مابردت قلوبنا ،، زمن الرويبضه الله يكفينا الشر
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  34. 25
    29 أكتوبر, 2016 , 7:26 ص

    لماذا لا يحتج الفراعنة على صاحب الكذبة التي أطلقها ؟؟؟؟!!! .
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  35. 24
    29 أكتوبر, 2016 , 7:24 ص

    مدني قال الحقيقة وما قاله السيسي ولكن إعلام الفراعنة يسيء للمملكة قيادة وشعبا بدون سبب ويحتجون على كلام مدني الذي هو حديث الساعة في مصر وغيرها .
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  36. 23
    29 أكتوبر, 2016 , 7:24 ص

    سمر العازمي

    وهل قال السيد الامين العام كلام غير الذي جاء علي لسان رئيسكم يا وزارة الخارجية اذا لماذا الاحتجاج والصراخ ثم ان الرجل اعتذر فماذا تريدون اكثر يا مصاروة.
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  37. 22
    29 أكتوبر, 2016 , 7:23 ص
    عدد التعليقات:5535

    المنتصر بالله

    حتى أغنى دوله في العالم ثلاجاتهم خلت من اللحمه لمدة عشر سنوات من سبب سعر الخروف 1800 ريال والمعاشات 2000 ريال
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  38. 21
    29 أكتوبر, 2016 , 7:22 ص

    ماضي

    قووووية يا اياد مدني وفي محلها صراحة
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  39. 20
    29 أكتوبر, 2016 , 7:17 ص
    عدد التعليقات:7724

    الحرمان

    الميه في البراده والعصير الفرش ومالذ وطاب بالثلاجه مع اني اتوقع مطفيه يوفر قيمه الكهرباء يحبون الدراهم حبا جما
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  40. 19
    29 أكتوبر, 2016 , 7:15 ص

    مسمار

    رب كلمه قالت لصاحبها دعني // المفروض ماله داعي خلط المواضيع خليك في المؤتمر وبلاشي تخفف دمك
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  41. 18
    29 أكتوبر, 2016 , 7:14 ص

    لاتعطوه وجه

    طنشووووه خله يشوف اعلاامه الهابط وش يقول ويسكتهم ثانيا الرجال ماقال الا الصدق
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  42. 17
    29 أكتوبر, 2016 , 7:14 ص

    خاقا باقا

    من سنين الى الآن .والإعلام المصري والأغلبية من كتابهم وصحفيينهم قاعدين سب وشتم وتريقات واستنقاص من رموزنا ومجتمعاتنا بأبشع الألفاظ وأحقر الكلمات
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  43. 16
    29 أكتوبر, 2016 , 7:13 ص

    سعد

    هم واذناب المجوس وخاصة في لبنان دائما يصفون اهل الخليج عامعه بالبدو والمتخلفين وكأنهم هم اهل الحضارة الذين صنعو الطائرات والثلاجات وغيرها من التقنية
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  44. 15
    29 أكتوبر, 2016 , 7:12 ص

    الحرفي

    ريس المنظمه الاسلامي لم يسمي السوسه بلاسم بل قال كما قال اللي يحاول التظليل على الشعب المصري هل معقول انسان العايله ثريه كما قال لأيوجد سوى الماء لمدة عشر سنوات بمعنى انه ناوي على الشعب تجويعه لمدة سنوات عجاف والدكتور مدني لم ياجي بشي جديد بل اول من علق على الموضوع القنوات والكتاب الناعقين المصريين قبل كل تعليق من الخارج بمعنى تم ***قبل الجماعه وشكرا000
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  45. 14
    29 أكتوبر, 2016 , 7:12 ص
    عدد التعليقات:7724

    الحرمان

    الله يديم الامن ويستر علي ثلاجتنا
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  46. 13
    29 أكتوبر, 2016 , 7:10 ص
    عدد التعليقات:7724

    الحرمان

    غلطه وياحلوه من غلطه جابها صح ايادمدني
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  47. 12
    29 أكتوبر, 2016 , 7:09 ص

    ثلاجة السيسي مليانه رز خليجي

    احلى رز. الرز الخليجي
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  48. 11
    29 أكتوبر, 2016 , 7:08 ص

    ثلاجة السيسي مليانه رز خليجي

    انا احتج ازاي تسخروا مني بأه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  49. 10
    29 أكتوبر, 2016 , 7:08 ص

    فلان الفلاني

    تراك أشغلتنا أنت و ثلاجتك و أفلامك التي لا نهاية لها حتى*** و أكيد الحين وده يقلب ع منظمة التعاون الاسلامي و جاه الفرج
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  50. 9
    29 أكتوبر, 2016 , 7:08 ص

    خالد السعيد

    اعتقد بانه ادبيأ"يتوجب على رئيس منظمة العالم الاسلامي ان يرتقي عن ذالك الاسلوب لاسيمأء انه يمثل منظمة العالم الاسلامي ويدع اسلوب النكت
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  51. 8
    29 أكتوبر, 2016 , 7:08 ص

    شوربة

    ثلج 😂
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  52. 7
    29 أكتوبر, 2016 , 7:07 ص

    بدر

    يااااامدني ضررربة معلم ولا علينا من احد خله يشبع بميته والا يشربوا من النيل
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  53. 6
    29 أكتوبر, 2016 , 7:07 ص

    المفروض ماعتذر اصلا ماقال الا الصدق
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  54. 5
    29 أكتوبر, 2016 , 7:06 ص
    عدد التعليقات:12269

    برق الحرم

    (((((( نهاية ......... التصريحات غير المسئولة ..... لسانك حصانك ان صنته صانك )))))
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  55. 4
    29 أكتوبر, 2016 , 7:05 ص

    حجازي حضري

    كفو يالسيسي
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  56. 3
    29 أكتوبر, 2016 , 7:04 ص

    يعجبني اياد مدني ضربه معلم لا تعطونهم اكبر من حجمهم ولا تتأثرون بنعيق المصريين يرصدون حديثنا لكن مايرصدون الاساءه لبلدنا المستمره في اعلامهم الموجه العبيط
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  57. 2
    29 أكتوبر, 2016 , 7:02 ص

    قصيمي

    لاتعطونهم وجه نصيحه .... اصلا غلط انه اعتذر من البدايه لان المصري معروف***
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  58. 1
    29 أكتوبر, 2016 , 6:58 ص

    بقايا مشاعر

    ونحن بالنيابه نعتذر ل.ثلاجة سيادته
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