إعلامي مصري يهاجم اياد مدني ويوضح ما قصده السيسي بـ”ثلاجة الماء”

صحيفة المرصد: طالب الإعلامي المصري، عزمي مجاهد، السعودية بالرد على الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني، وما وصفه بـ”الاستهزاء” الذي جاء في كلمته بتونس عن “ثلاجة السيسي والميه.”

جاء ذلك في مداخلة لمجاهد على قناة العاصمة، حيث قال: “أنا بصراحة لا اعيبه هو (اياد مدني) أنا اعيب الذي يمثل مصر واستمر في الجلسة، وزير التربية والتعليم، نحن لدينا أفسد منظومة إعلامية.. أي تطاول على رئيس مصر هو تطاول على الشعب المصري، فكرامة الرئيس من كرامة شعبه.”

وتابع قائلا: “كان يفترض بمثل مصر أن يعترض وإذا لم يعترض فلينسحب، لما واحد بيطلع يستهزئ، هو مش فاهم حاجة، مش فاهمين ماذا يقصد الرئيس، الرئيس يقصد أننا طول عمرنا بنجيب ما سنأكله في اليوم وكانت الثلاجة عشان الميه، يعني المقصود أن نغير فلسفتنا ونغير من اسلوبنا ونغير طريقتنا في العيشة..”

وأضاف: “النهاردة يستهزئون على الثلاجة والميه، الكلام الذي قاله الرجل (**) في تونس ومزحه ثقيل، انا اعتقد أن الموقف مع السعودية يجب أن يكون واضح جدا، لأن الموقف الحالي فيه غموض والسعودية لا تستطيع الاستغناء عن مصر أبدا، ومصر لا تستطيع الاستغناء عن السعودية أو الإمارات أو الدول العربية، فلابد من أن يكون هناك توضيح من القيادات هناك، لأن الراجل ده تبع تونس تابع للجماعة الإرهابية جماعة الخرفان..”

ويشار إلى أن بيانا لمنظمة التعاون الإسلامي، ذكر أن أمينها العام، إياد مدني “أكد أن ما ذكره أمام مؤتمر وزراء التعليم في تونس كان على سبيل المزاح والدعابة، ولم يقصد من خلاله توجيه أي شكل من أشكال الإساءة للقيادة المصرية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يكن له احتراما وتقديرا كبيرا كقائد عربي محنك يقود دولة عريقة تحتل مكانة كبيرة في قلب كل عربي ومسلم، وشعب عظيم صاحب تاريخ وحضارة‫”.

CNN