إعلامي مصري يهاجم اياد مدني ويوضح ما قصده السيسي بـ”ثلاجة الماء”

صحيفة المرصد: طالب الإعلامي المصري، عزمي مجاهد، السعودية بالرد على الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني، وما وصفه بـ”الاستهزاء” الذي جاء في كلمته بتونس عن “ثلاجة السيسي والميه.”
جاء ذلك في مداخلة لمجاهد على قناة العاصمة، حيث قال: “أنا بصراحة لا اعيبه هو (اياد مدني) أنا اعيب الذي يمثل مصر واستمر في الجلسة، وزير التربية والتعليم، نحن لدينا أفسد منظومة إعلامية.. أي تطاول على رئيس مصر هو تطاول على الشعب المصري، فكرامة الرئيس من كرامة شعبه.”
وتابع قائلا: “كان يفترض بمثل مصر أن يعترض وإذا لم يعترض فلينسحب، لما واحد بيطلع يستهزئ، هو مش فاهم حاجة، مش فاهمين ماذا يقصد الرئيس، الرئيس يقصد أننا طول عمرنا بنجيب ما سنأكله في اليوم وكانت الثلاجة عشان الميه، يعني المقصود أن نغير فلسفتنا ونغير من اسلوبنا ونغير طريقتنا في العيشة..”
وأضاف: “النهاردة يستهزئون على الثلاجة والميه، الكلام الذي قاله الرجل (**) في تونس ومزحه ثقيل، انا اعتقد أن الموقف مع السعودية يجب أن يكون واضح جدا، لأن الموقف الحالي فيه غموض والسعودية لا تستطيع الاستغناء عن مصر أبدا، ومصر لا تستطيع الاستغناء عن السعودية أو الإمارات أو الدول العربية، فلابد من أن يكون هناك توضيح من القيادات هناك، لأن الراجل ده تبع تونس تابع للجماعة الإرهابية جماعة الخرفان..”
ويشار إلى أن بيانا لمنظمة التعاون الإسلامي، ذكر أن أمينها العام، إياد مدني “أكد أن ما ذكره أمام مؤتمر وزراء التعليم في تونس كان على سبيل المزاح والدعابة، ولم يقصد من خلاله توجيه أي شكل من أشكال الإساءة للقيادة المصرية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يكن له احتراما وتقديرا كبيرا كقائد عربي محنك يقود دولة عريقة تحتل مكانة كبيرة في قلب كل عربي ومسلم، وشعب عظيم صاحب تاريخ وحضارة”.
CNN
تعليقات ( 46 )
زائرابوفوازم عليك من الكلام الي انا تكدت منه ان السيسي ماهو بسيط وموقفه قوي في كل شي أولها حررررررب اليمن نحن الذين في حاجه لي السيسي
لسانك حصانكأمسك عليك لسانك تسلم
لسانك حصانك37 الشريف الهاشمي ماهي الاساءة (( تجدها علم البلاغة اللغوي بما فيه من استعارة ومجاز ومرسل وتشبيه وكناية وقصر )) بيان ومعاني وبديع
العنزيشوفوا يقول الموتمر جماعه الخرفان هذا مو استهزاء وجاي يرقع سالفه الثلاجه ههههه السيسي***
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري عند عصابة العسكرالحمد لله سد النهضة العظيم سيبدء التشغيل 2017 وحتى الماء لن تجده بالثلاجة*** ثورة جياع ستضرب ثكناتكم والموعد/////////// 11*11 //////// 11*11
قلم الخنبقة بمعرفات متعددهكلام فاضي من ****الانقلابيين .. واصدق كلمة قالها هذا الفقمه بانهم (يملكون افسد منظومة اعلامية) .. أين هذا النباح عندما قام ***الاعلام ضد السعوديه
لسانك حصانكما قاله وما اعتذر عنه وما فسره ،، والاعتذار لمصر ،، يضع علامة أستفهام ؟ عن أي مسؤول كان
لسانك حصانك37 الشريف الهاشمي سؤال لإخواني المصريين ماهي الاساءة (( الإساء لا يدركها الا الأخوان ))
ابو معاذاشتغلوا المصريين بالولوله كعادتهم عاد فك نفسك يامدني
الشريف الهاشميسؤال لإخواني المصريين ماهي الاساءة التي قالها او ذكرها اياد هو قال بالحرف الواحد (أنا متاكد أن ثلاجتكم فيها أكثر من الماء) إين الخطاء في ذلك
ابو عبدالرحمنعايزين رز لو قليل من السعودية
ابو عبدالرحمنوأضاف: "ثلاجة السيسي هي تعبير عن الأحوال التي يعانيها الشعب المصري من قبل حكم السيسي. ولتحسين الوضع قال السيسي: علينا أن نعتمد على أنفسنا"، موجها له التحية. وتابع خلفان أن "مصر السيسي ستخرج من المأزق
زائربعض الناس تتدخل في ما لايعنيها...وبعد ذلك تعتذر بعد سقطات الكلمات ..وضعت نفسك في موقف محرج يامدني .
ابو عبدالرحمن- قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه واحدًا من المصريين، مضيفًا: «والله العظيم قعدت 10 سنين ثلاجتي لا يوجد بها سوى المياه فقط، ومحدش سمع صوتي»، على حد تعبيره.
فتى الجبل 1والله يااعلامي الغفله انك انته مش فاهم حاقه ! وان شاء الله السيسي يخليكم ماتملكوا حتى ثلاجات في بيوتكم مش ميه بس !! صحصح بأأأ وسيبك من الرغي والفرعنه!
سبحان اللهإذا كانت الثﻻجه للماء فقط فأستعملوا الدوارق والزير وخاصةً الثﻻجه تسرف كهرباء وتأخذ حيز من المنزل وتحتاج صيانة. إلعب غيرها يا شاطر
وراء كل رئيس عظيم ثلاجةهاهم المصريين يتشدقون ويتغنون بالعروبة وهم أبعد مما نتصور ***ودليل وقوفهم مع روسيا لجل مصالحهم القذرة ودعم السياحة في مصر على حساب الشعب السوري
كيفاشغلونا بتوع الرز !!
سبحان اللهوأين مصر عندما أحتاجتها السعودية في عاصفة الحزم وعندما تعلن السعودية مساعداتها في اﻹعﻻم ليس منة علي أحد ولكن كشف حسابات عندما يدعي أحد أننا ﻻ نساعد
وراء كل رئيس عظيم ثلاجةالمصريين بسبب كلمة ثلاجة اصبح ينعقون وينهقون أين رئيسكم من هجوم الاعلام المصري على الملك سلمان ودولة قطر **** يـ مصري
جاسموراء كل رئيس عظيم ثلاجة زعلان المصري ابوريحه من كلمة (ثلاجة) ما أنتم تطاولتم على اسيادكم الملك عبدالله الله يرحمه وسلمان زعيم الامتين العربية والاسلامية في قنواتكم وصحفكم
وراء كل رئيس عظيم ثلاجةالمصري ابوريحه يطالب القيادة في السعودية وقف مدني عند حده - طيب واعلامكم المصري القذر عندما هاجم زعيم الامتين البطل سلمان في قنواتكم لماذا لا توقفهم
يلدرمااااااه الان فهمت مقصد فخامة الرئيس بأن ثلاجته مفيهاش غير مية من عشر سنين، اما انا ناس ماتفهمش في المعاني العميقة لفراغ الثلاجات
يلدرمومن باب اثبات حسن النية وتطييب الخاطر اقترح على حكومتنا تدبر حالها وتقوم بارسال كيسين رز توضع في ثلاجة فخامته
جاسممخالف للنشر
يلدرمانا مواطن سعودي ساءني مافعله اياد مدني واقدم عظيم اعتذاري لفخامة ثلاجة الرئيس
مـ،ـݛــے الساعه بخمسه جنيه والحسابه بتحسبيقولون مصر و cc دمقراطيين ال يمدحونه اليوم بكره يقلبون عليه مثل ماحصل مع مـ،ـݛــے 1 منهم طلع فوق الطاوله يمجد منظر يلخص واقع اعلامهم التعيس لو تجيبونه مضحك جدا القرموطي حت اسمه عجيب
يلدرمكرامة الرئيس من كرامة ثلاجته
خاشقجي ومدنيللأسف يسقطون على مصر كلام ليس مقبول . والمشكلة الواحد لا يتكلم باسمه بل يترك الكلام عائم ويحسب علينا الكلام . لذلك نتمنى من الملك سلمان ملك الحزم والعزم . إيقاف خاشقجي ومدني عند حدهم
سلمانما قال إلا الصحيح .
خلك بعيد حبك يزيدبيجي يوم ويديكم السيسي ****يامطبلين .
لسانك حصانك42 سايب التلاجة تشتغل.. كهرب بقيمة خروف // فعلا فيها خروف
منصونحن نطالب باخذ حق الملك والسعودين من اشكالك ومن اعلامكم الهابط روح يامصري الرد جا بالمثل احترم تحترم
السلام عليكممن الفضاوة اشغلتم نفسكم بالثلاجه
لسانك حصانكويحق للمساء له التظلم
مراقبهههههههههههههههههه الثلاجة عشر سنين مافيهاش الا ميه . رقع يمرقع.خخخخخخخخخ اخ يابطني
التاريخخانك التعبير يامدني اما الاعلامي البوق اياة فصدق ان لديهم افسد منظومة اعلامية لم يسلم من شركم اي دولة عربية واي شعب عربي عند اي اختلاق والدليل سبك تونس
اللهم ردنا إليك رداً جميلاًاحفظ لسانك "اللسان خلق للذكر" .. لا للغيبه لا للنميمه لا للسخرية لا للشتم لا للاستهزاء لا للكلام في اعراض الناس ..وكلها اسباب لدخول النار والعياذ بالله فلنحاول تعويد انفسنا بذكر الله.
عدد التعليقات:481
ابونواف...كانت مزحه ىىىىىىْ
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونالاحول ولاقوة الابالله