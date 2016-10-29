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إعلامي مصري يهاجم اياد مدني ويوضح ما قصده السيسي بـ”ثلاجة الماء”

29 أكتوبر, 2016 , 9:38 ص
إعلامي مصري يهاجم اياد مدني ويوضح ما قصده السيسي بـ”ثلاجة الماء”
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صحيفة المرصد: طالب الإعلامي المصري، عزمي مجاهد، السعودية بالرد على الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني، وما وصفه بـ”الاستهزاء” الذي جاء في كلمته بتونس عن “ثلاجة السيسي والميه.”

جاء ذلك في مداخلة لمجاهد على قناة العاصمة، حيث قال: “أنا بصراحة لا اعيبه هو (اياد مدني) أنا اعيب الذي يمثل مصر واستمر في الجلسة، وزير التربية والتعليم، نحن لدينا أفسد منظومة إعلامية.. أي تطاول على رئيس مصر هو تطاول على الشعب المصري، فكرامة الرئيس من كرامة شعبه.”

وتابع قائلا: “كان يفترض بمثل مصر أن يعترض وإذا لم يعترض فلينسحب، لما واحد بيطلع يستهزئ، هو مش فاهم حاجة، مش فاهمين ماذا يقصد الرئيس، الرئيس يقصد أننا طول عمرنا بنجيب ما سنأكله في اليوم وكانت الثلاجة عشان الميه، يعني المقصود أن نغير فلسفتنا ونغير من اسلوبنا ونغير طريقتنا في العيشة..”

وأضاف: “النهاردة يستهزئون على الثلاجة والميه، الكلام الذي قاله الرجل (**) في تونس ومزحه ثقيل، انا اعتقد أن الموقف مع السعودية يجب أن يكون واضح جدا، لأن الموقف الحالي فيه غموض والسعودية لا تستطيع الاستغناء عن مصر أبدا، ومصر لا تستطيع الاستغناء عن السعودية أو الإمارات أو الدول العربية، فلابد من أن يكون هناك توضيح من القيادات هناك، لأن الراجل ده تبع تونس تابع للجماعة الإرهابية جماعة الخرفان..”

ويشار إلى أن بيانا لمنظمة التعاون الإسلامي، ذكر أن أمينها العام، إياد مدني “أكد أن ما ذكره أمام مؤتمر وزراء التعليم في تونس كان على سبيل المزاح والدعابة، ولم يقصد من خلاله توجيه أي شكل من أشكال الإساءة للقيادة المصرية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يكن له احتراما وتقديرا كبيرا كقائد عربي محنك يقود دولة عريقة تحتل مكانة كبيرة في قلب كل عربي ومسلم، وشعب عظيم صاحب تاريخ وحضارة‫”.
CNN



تعليقات ( 46 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 46
    29 أكتوبر, 2016 , 11:03 ص

    زائرابوفواز

    م عليك من الكلام الي انا تكدت منه ان السيسي ماهو بسيط وموقفه قوي في كل شي أولها حررررررب اليمن نحن الذين في حاجه لي السيسي
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  2. 45
    29 أكتوبر, 2016 , 10:59 ص

    لسانك حصانك

    أمسك عليك لسانك تسلم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  3. 44
    29 أكتوبر, 2016 , 10:56 ص

    لسانك حصانك

    37 الشريف الهاشمي ماهي الاساءة (( تجدها علم البلاغة اللغوي بما فيه من استعارة ومجاز ومرسل وتشبيه وكناية وقصر )) بيان ومعاني وبديع
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  4. 43
    29 أكتوبر, 2016 , 10:49 ص

    العنزي

    شوفوا يقول الموتمر جماعه الخرفان هذا مو استهزاء وجاي يرقع سالفه الثلاجه ههههه السيسي***
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  5. 42
    29 أكتوبر, 2016 , 10:49 ص

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري عند عصابة العسكر

    الحمد لله سد النهضة العظيم سيبدء التشغيل 2017 وحتى الماء لن تجده بالثلاجة*** ثورة جياع ستضرب ثكناتكم والموعد/////////// 11*11 //////// 11*11
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  6. 41
    29 أكتوبر, 2016 , 10:48 ص

    قلم الخنبقة بمعرفات متعدده

    كلام فاضي من ****الانقلابيين .. واصدق كلمة قالها هذا الفقمه بانهم (يملكون افسد منظومة اعلامية) .. أين هذا النباح عندما قام ***الاعلام ضد السعوديه
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  7. 40
    29 أكتوبر, 2016 , 10:45 ص

    لسانك حصانك

    ما قاله وما اعتذر عنه وما فسره ،، والاعتذار لمصر ،، يضع علامة أستفهام ؟ عن أي مسؤول كان
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  8. 39
    29 أكتوبر, 2016 , 10:43 ص

    لسانك حصانك

    37 الشريف الهاشمي سؤال لإخواني المصريين ماهي الاساءة (( الإساء لا يدركها الا الأخوان ))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 38
    29 أكتوبر, 2016 , 10:41 ص

    ابو معاذ

    اشتغلوا المصريين بالولوله كعادتهم عاد فك نفسك يامدني
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 37
    29 أكتوبر, 2016 , 10:37 ص

    الشريف الهاشمي

    سؤال لإخواني المصريين ماهي الاساءة التي قالها او ذكرها اياد هو قال بالحرف الواحد (أنا متاكد أن ثلاجتكم فيها أكثر من الماء) إين الخطاء في ذلك
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  11. 36
    29 أكتوبر, 2016 , 10:32 ص

    زائر / مدني اعتذر للرئيس التونسي لانه أخطاء باسمه ما اعتذر للسيسي
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  12. 35
    29 أكتوبر, 2016 , 10:32 ص

    ابو عبدالرحمن

    عايزين رز لو قليل من السعودية
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  13. 34
    29 أكتوبر, 2016 , 10:29 ص

    المصريين امرهم عجيب بدل ماتهاجمون مدني هاجموا السيسي اللي مستخف بعقولكم بكلام سقيم سخيف يدل على استهتاره بعامه الشعب
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  14. 33
    29 أكتوبر, 2016 , 10:27 ص

    ابو عبدالرحمن

    وأضاف: "ثلاجة السيسي هي تعبير عن الأحوال التي يعانيها الشعب المصري من قبل حكم السيسي. ولتحسين الوضع قال السيسي: علينا أن نعتمد على أنفسنا"، موجها له التحية. وتابع خلفان أن "مصر السيسي ستخرج من المأزق
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  15. 32
    29 أكتوبر, 2016 , 10:26 ص

    زائر

    بعض الناس تتدخل في ما لايعنيها...وبعد ذلك تعتذر بعد سقطات الكلمات ..وضعت نفسك في موقف محرج يامدني .
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  16. 31
    29 أكتوبر, 2016 , 10:25 ص

    ابو عبدالرحمن

    - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه واحدًا من المصريين، مضيفًا: «والله العظيم قعدت 10 سنين ثلاجتي لا يوجد بها سوى المياه فقط، ومحدش سمع صوتي»، على حد تعبيره.
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  17. 30
    29 أكتوبر, 2016 , 10:20 ص

    نهاية مستظرف
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  18. 29
    29 أكتوبر, 2016 , 10:19 ص

    فتى الجبل 1

    والله يااعلامي الغفله انك انته مش فاهم حاقه ! وان شاء الله السيسي يخليكم ماتملكوا حتى ثلاجات في بيوتكم مش ميه بس !! صحصح بأأأ وسيبك من الرغي والفرعنه!
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  19. 28
    29 أكتوبر, 2016 , 10:18 ص

    سبحان الله

    إذا كانت الثﻻجه للماء فقط فأستعملوا الدوارق والزير وخاصةً الثﻻجه تسرف كهرباء وتأخذ حيز من المنزل وتحتاج صيانة. إلعب غيرها يا شاطر
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  20. 27
    29 أكتوبر, 2016 , 10:17 ص

    وراء كل رئيس عظيم ثلاجة

    هاهم المصريين يتشدقون ويتغنون بالعروبة وهم أبعد مما نتصور ***ودليل وقوفهم مع روسيا لجل مصالحهم القذرة ودعم السياحة في مصر على حساب الشعب السوري
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  21. 26
    29 أكتوبر, 2016 , 10:15 ص

    كيف

    اشغلونا بتوع الرز !!
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  22. 25
    29 أكتوبر, 2016 , 10:15 ص

    سبحان الله

    وأين مصر عندما أحتاجتها السعودية في عاصفة الحزم وعندما تعلن السعودية مساعداتها في اﻹعﻻم ليس منة علي أحد ولكن كشف حسابات عندما يدعي أحد أننا ﻻ نساعد
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  23. 24
    29 أكتوبر, 2016 , 10:13 ص

    وراء كل رئيس عظيم ثلاجة

    المصريين بسبب كلمة ثلاجة اصبح ينعقون وينهقون أين رئيسكم من هجوم الاعلام المصري على الملك سلمان ودولة قطر **** يـ مصري
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  24. 23
    29 أكتوبر, 2016 , 10:12 ص

    اللهم لا تجعلني ممن يستهزئ بعبادك ثم يبتلى ، اللهم إني أعوذ بك من شر لساني ومن شر نظري وأعوذ بك من شر نفسي🙏🏼
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  25. 22
    29 أكتوبر, 2016 , 10:11 ص

    جاسم

    وراء كل رئيس عظيم ثلاجة زعلان المصري ابوريحه من كلمة (ثلاجة) ما أنتم تطاولتم على اسيادكم الملك عبدالله الله يرحمه وسلمان زعيم الامتين العربية والاسلامية في قنواتكم وصحفكم
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  26. 21
    29 أكتوبر, 2016 , 10:09 ص

    وراء كل رئيس عظيم ثلاجة

    المصري ابوريحه يطالب القيادة في السعودية وقف مدني عند حده - طيب واعلامكم المصري القذر عندما هاجم زعيم الامتين البطل سلمان في قنواتكم لماذا لا توقفهم
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  27. 20
    29 أكتوبر, 2016 , 10:06 ص

    يلدرم

    ااااااه الان فهمت مقصد فخامة الرئيس بأن ثلاجته مفيهاش غير مية من عشر سنين، اما انا ناس ماتفهمش في المعاني العميقة لفراغ الثلاجات
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  28. 19
    29 أكتوبر, 2016 , 10:05 ص

    يلدرم

    ومن باب اثبات حسن النية وتطييب الخاطر اقترح على حكومتنا تدبر حالها وتقوم بارسال كيسين رز توضع في ثلاجة فخامته
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  29. 18
    29 أكتوبر, 2016 , 10:03 ص

    جاسم

    مخالف للنشر
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  30. 17
    29 أكتوبر, 2016 , 10:03 ص

    يلدرم

    انا مواطن سعودي ساءني مافعله اياد مدني واقدم عظيم اعتذاري لفخامة ثلاجة الرئيس
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  31. 16
    29 أكتوبر, 2016 , 10:03 ص

    مـ،ـݛــے الساعه بخمسه جنيه والحسابه بتحسب

    يقولون مصر و cc دمقراطيين ال يمدحونه اليوم بكره يقلبون عليه مثل ماحصل مع مـ،ـݛــے 1 منهم طلع فوق الطاوله يمجد منظر يلخص واقع اعلامهم التعيس لو تجيبونه مضحك جدا القرموطي حت اسمه عجيب
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  32. 15
    29 أكتوبر, 2016 , 10:02 ص

    يلدرم

    كرامة الرئيس من كرامة ثلاجته
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  33. 14
    29 أكتوبر, 2016 , 9:58 ص

    خاشقجي ومدني

    للأسف يسقطون على مصر كلام ليس مقبول . والمشكلة الواحد لا يتكلم باسمه بل يترك الكلام عائم ويحسب علينا الكلام . لذلك نتمنى من الملك سلمان ملك الحزم والعزم . إيقاف خاشقجي ومدني عند حدهم
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  34. 13
    29 أكتوبر, 2016 , 9:57 ص

    سلمان

    ما قال إلا الصحيح .
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  35. 12
    29 أكتوبر, 2016 , 9:54 ص

    خلك بعيد حبك يزيد

    بيجي يوم ويديكم السيسي ****يامطبلين .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  36. 11
    29 أكتوبر, 2016 , 9:54 ص

    لسانك حصانك

    42 سايب التلاجة تشتغل.. كهرب بقيمة خروف // فعلا فيها خروف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 10
    29 أكتوبر, 2016 , 9:54 ص

    منص

    ونحن نطالب باخذ حق الملك والسعودين من اشكالك ومن اعلامكم الهابط روح يامصري الرد جا بالمثل احترم تحترم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  38. 9
    29 أكتوبر, 2016 , 9:53 ص

    السلام عليكم

    من الفضاوة اشغلتم نفسكم بالثلاجه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 8
    29 أكتوبر, 2016 , 9:52 ص

    لسانك حصانك

    ويحق للمساء له التظلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 7
    29 أكتوبر, 2016 , 9:51 ص

    مراقب

    هههههههههههههههههه الثلاجة عشر سنين مافيهاش الا ميه . رقع يمرقع.خخخخخخخخخ اخ يابطني
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  41. 6
    29 أكتوبر, 2016 , 9:49 ص

    التاريخ

    خانك التعبير يامدني اما الاعلامي البوق اياة فصدق ان لديهم افسد منظومة اعلامية لم يسلم من شركم اي دولة عربية واي شعب عربي عند اي اختلاق والدليل سبك تونس
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  42. 5
    29 أكتوبر, 2016 , 9:47 ص

    اللهم ردنا إليك رداً جميلاً

    احفظ لسانك "اللسان خلق للذكر" .. لا للغيبه لا للنميمه لا للسخرية لا للشتم لا للاستهزاء لا للكلام في اعراض الناس ..وكلها اسباب لدخول النار والعياذ بالله فلنحاول تعويد انفسنا بذكر الله.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  43. 4
    29 أكتوبر, 2016 , 9:46 ص

    يعني سايب التلاجة تشتغل ومافيهاش الا ميه دي تصرف كهرب بقيمة خروف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  44. 3
    29 أكتوبر, 2016 , 9:45 ص
    عدد التعليقات:481

    ابونواف...

    كانت مزحه ىىىىىىْ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 2
    29 أكتوبر, 2016 , 9:44 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  46. 1
    29 أكتوبر, 2016 , 9:42 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    الاحول ولاقوة الابالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

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