خبير عسكري يكشف نوع ومواصفات “الصاروخ” الذي أطلقه الحوثيون تجاه مكة

صحيفة المرصد: قال الخبير العسكري المصري، هشام الحلبي، في تصريحات لموقع لـ”العربية.نت” إن الصاروخ من طراز “سكود” باليستي أرض أرض، وهو ضمن مجموعة من الصواريخ المملوكة للجيش اليمني وحصل عليها من روسيا، واستولت عليها ميليشيات علي عبدالله صالح، مؤكداً أن تشغيل السيارة التي يحملها الصاروخ وإطلاق الصاروخ نفسه يحتاج لتقنية عالية ودورات متقدمة لا يمكن أن يكون قد حصلت عليها ميليشيات الحوثي، وهو ما يؤكد أن من أطلق الصاروخ خبراء إيرانيون أو مسؤولون عسكريون تابعون لميليشيات المخلوع صالح.
وقد عمت موجة من الغضب العالم الإسلامي بعد استهداف ميليشيات الحوثي للأراضي المقدسة غرب المملكة العربية السعودية بصاروخ باليستي تم اعتراضه من قبل دفاعات التحالف العربي، وأُسقط على بعد عشرات الكيلومترات من مكة المكرمة.
وأضاف الحلبي أن مدى الصاروخ يبلغ أكثر من 300 كيلومتر، ويستهدف منشآت على الأرض، مضيفاً أن المملكة العربية السعودية تمتلك منظومة الصواريخ المضادة للصواريخ وتستطيع تدميرها جواً وأرضاً وقبل وصولها لأهدافها.
وأكد الخبير العسكري أن هذه الصواريخ تقع بحوزة الأولوية العسكرية التابعة للمخلوع صالح ومنها أنواع متعددة a ,b ,c,d فالصاروخ الأول وهو “a” أطلق في الخمسينيات ومداه يصل لأكثر من 180 كيلومتراً، والصاروخ “b” أطلق في بداية الستينيات ومداه 220 كيلومتراً، والصاروخ “c” أطلق في نهاية الستينيات ومداه 280 كيلومتراً، والصاروخ “d” أطلق في الثمانينيات ومداه يبلغ أكثر من 300 كيلومتر وتتفاوت هذه الصواريخ في الدقة والسرعة والمدى.
وقال الحلبي إن هذه النوعية من الصواريخ استخدمها الرئيس العراقي السابق صدام حسين في الحرب ضد إيران وحرب الخليج الأولى، كما قامت كوريا الشمالية بتطوير وتحديث بعضها، مؤكداً أنه لا خوف على المملكة منها، لامتلاك القوات السعودية أحدث الأنظمة من الصواريخ المضادة التي لديها القدرة على تدميرها في الجو قبل وصولها لأهدافها أو تدمير منصاتها على الأرض.
تعليقات ( 16 )
زائرابوفوازمخالف للنشر
ايران اوقدت النار بنفسهاصبحت ايران عدو مكه والمدينه فلا استغرب هجمات انتقاميه داخل ايران من ييدعون انهم يحبون مكه والمدينه من الايرانيين انفسهم
عدد التعليقات:155
شقردي بطرانالحمدلله تم اسقاطها بتوفيق من الله تعالى ثم كفاءة الدفاع الجوي الذين يعملون في الليل والنهار يقول الله تعالى وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ
عتارمخالف للنشر
عبدالعزيز//ماراح يؤثر علينا مهما طوروه لانهم يخففوا من حمولته لكي يصل ابعد مسافه وفي حالة تخفيفه لايؤثر سوى شظاياه فقط قوتة التدميريه ضعيفة ومعدومه
عبدالعزيز//دوله فارسيه ويدينوا بغير مانزل الله ولا يعترفوا بمكه ولا كتاب الله ويسبون ليل نهار بالصحابه وامنا عائشة رضوان الله عليه ويسعون للتخريب بدولنا كيف تكون عضوة بمنظمة التعاون الاسلامي
يلدرممخالف للنشر
فيصلالجواب عند **
فالححسبي الله عليكم . يااحفاد ابرهه الكعبه لها ربا يحميها اللهم ارسل عليهم طيرا ابابيبل
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
كاره الروافضنطالب بطرد ايران من منظمة التعاون الإسلامي لدعمها الحوثيين في إطلاق الصواريخ على مكة المكرمة .
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران وتدبروا اياته
عدد التعليقات:481
ابونواف...يحب تهييج العالم الاسلامي على عفاش وبرامكة العصر وتدمير صعده
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلا تهجروا القران وتدبروا اياته