خبير عسكري يكشف نوع ومواصفات “الصاروخ” الذي أطلقه الحوثيون تجاه مكة

صحيفة المرصد: قال الخبير العسكري المصري، هشام الحلبي، في تصريحات لموقع لـ”العربية.نت” إن الصاروخ من طراز “سكود” باليستي أرض أرض، وهو ضمن مجموعة من الصواريخ المملوكة للجيش اليمني وحصل عليها من روسيا، واستولت عليها ميليشيات علي عبدالله صالح، مؤكداً أن تشغيل السيارة التي يحملها الصاروخ وإطلاق الصاروخ نفسه يحتاج لتقنية عالية ودورات متقدمة لا يمكن أن يكون قد حصلت عليها ميليشيات الحوثي، وهو ما يؤكد أن من أطلق الصاروخ خبراء إيرانيون أو مسؤولون عسكريون تابعون لميليشيات المخلوع صالح.

وقد عمت موجة من الغضب العالم الإسلامي بعد استهداف ميليشيات الحوثي للأراضي المقدسة غرب المملكة العربية السعودية بصاروخ باليستي تم اعتراضه من قبل دفاعات التحالف العربي، وأُسقط على بعد عشرات الكيلومترات من مكة المكرمة.

وأضاف الحلبي أن مدى الصاروخ يبلغ أكثر من 300 كيلومتر، ويستهدف منشآت على الأرض، مضيفاً أن المملكة العربية السعودية تمتلك منظومة الصواريخ المضادة للصواريخ وتستطيع تدميرها جواً وأرضاً وقبل وصولها لأهدافها.

وأكد الخبير العسكري أن هذه الصواريخ تقع بحوزة الأولوية العسكرية التابعة للمخلوع صالح ومنها أنواع متعددة a ,b ,c,d فالصاروخ الأول وهو “a” أطلق في الخمسينيات ومداه يصل لأكثر من 180 كيلومتراً، والصاروخ “b” أطلق في بداية الستينيات ومداه 220 كيلومتراً، والصاروخ “c” أطلق في نهاية الستينيات ومداه 280 كيلومتراً، والصاروخ “d” أطلق في الثمانينيات ومداه يبلغ أكثر من 300 كيلومتر وتتفاوت هذه الصواريخ في الدقة والسرعة والمدى.

وقال الحلبي إن هذه النوعية من الصواريخ استخدمها الرئيس العراقي السابق صدام حسين في الحرب ضد إيران وحرب الخليج الأولى، كما قامت كوريا الشمالية بتطوير وتحديث بعضها، مؤكداً أنه لا خوف على المملكة منها، لامتلاك القوات السعودية أحدث الأنظمة من الصواريخ المضادة التي لديها القدرة على تدميرها في الجو قبل وصولها لأهدافها أو تدمير منصاتها على الأرض.