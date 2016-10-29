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مكافحة المخدرات تكشف عن 17 علامة تدل إلى الإدمان على “الكبتاغون”

29 أكتوبر, 2016 , 9:59 ص
مكافحة المخدرات تكشف عن 17 علامة تدل إلى الإدمان على “الكبتاغون”
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صحيفة المرصد: رصدت الأمانة العامة لمكافحة المخدرات 17 علامة تدل إلى الإدمان على «الكبتاغون»، داعية إلى الحذر من هذه الحبوب المخدرة.

ونشرت الأمانة على حسابها في «تويتر» تغريدات، بينت فيها 17 علامة دالة إلى تعاطي «الكبتاغون» وهي، الثرثرة والرغبة في التحدث للآخرين فترات طويلة، وجود بعض الشكوك والهلاوس، افراز العرق في شكل كبير، إضافة إلى تكرار الأفعال من دون وعي أو إدراك، والعزلة عن الآخرين، وعدم الاستقرار والعدوانية والعنف.

وأضافت الأمانة علامات أخرى أيضاً مثل، بحسب صحيفة الحياة إهمال الدراسة أو العمل وعدم الاكتراث واللامبالاة، وكثرة الحركة والكلام والانفعال الحاد في الحديث، والنوم العميق نتيجة بقاء الفرد مستيقظاً لأوقات طويلة، وشحوب الوجه وجفاف الشفتين واتساع حدقة العين، وتحرك الفكين في شكل معاكس أو شبه دائري لا ارادي، والحساسية الزائدة لبعض الكلمات وتفسيرها في غير محلها، إضافة إلى الشكوك الزائدة بالأفراد المحيطين كالأهل والأصدقاء، وتغير لون الأسنان وتآكلها، والنرفزة والانفعال السريع، والقلق والتوتر، والأوهام والوساوس.

وقال التقرير السنوي الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، ومقرها بروكسيل للعام 2015 إن الجمارك السعودية جاءت في المرتبة الثالثة في ضبط أكبر كمية من حبوب «الكبتاغون» المخدرة.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت في آذار (مارس) 2015 أنها قبضت على أعداد كبيرة من مهربي المخدرات بمعدل 7 يومياً، ثلثهم مواطنون سعوديون.
وكانت إحصائية لمنظمة الجمارك العالمية تعود إلى العام 2013 أظهرت أن عدد مدمني المخدرات في السعودية يبلغ 150 ألف مدمن بكلفة علاج تصل إلى حوالى 3.6 بليون ريال (960 مليون دولار) بالإضافة إلى خسائر الإنتاجية والقوى العاملة التي يفقدها الاقتصاد الوطني.



تعليقات ( 11 )

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  1. 11
    29 أكتوبر, 2016 , 10:52 ص
    عدد التعليقات:5540

    المنتصر بالله

    الحنك يروح يمين يسار ههههههههه
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  2. 10
    29 أكتوبر, 2016 , 10:51 ص
    عدد التعليقات:5540

    المنتصر بالله

    كثر التعليق والبربره يذكرني في.............. .إللي على رأسه بطحاء يحسس علاها هههههههه خخخخخخخخ
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  3. 9
    29 أكتوبر, 2016 , 10:50 ص
    عدد التعليقات:5540

    المنتصر بالله

    وكثر التعليقــات البربره وذم وسب أهل الدين والصلاح وكثرعدد التعليقــات وسب المسلمين و كثر اللقافه صوره مع التحية الى ريما وهيفاء وعنوبه وتوته و112 وزاحف
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  4. 8
    29 أكتوبر, 2016 , 10:34 ص

    سبحان الله

    واجب على كل واحد يعيش على أرض هذا الوطن مواطنين أو مقيمين أن يبلغوا الجهات المعنية عن المتاجرين في المخدرات حتي لو شكوا فيهم ﻻن النتيجة تنقلب علينا كلناوعلي اوﻻدنا وأقاربنا من قتل وهتك وضرب وسرقة
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  5. 7
    29 أكتوبر, 2016 , 10:27 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته
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  6. 6
    29 أكتوبر, 2016 , 10:24 ص

    ابو معاذ

    اسال الله العظيم ان يهدي ضال المسلمين يجب مساعدة الدولة في التبليغ عن المتعاطي والمروج والمسوق
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  7. 5
    29 أكتوبر, 2016 , 10:18 ص

    الحربي

    لاحول ولاقوةإلابالله... الله يعافي كل مبتلى
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  8. 4
    29 أكتوبر, 2016 , 10:18 ص

    سداح

    هذا ( الكبتاجون) يسبب الانفصام ويتلف خلايا الدماغ التي لا تتجدد و متعاطينه في النهاية لايجدوا غير مستشفيات النفسية اذا بقوا على الحياة (وفاة أو جنون)
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  9. 3
    29 أكتوبر, 2016 , 10:16 ص

    ناصر

    150000 بس الموجودين في الاحصائيه! عدد كثير ومخيف...
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  10. 2
    29 أكتوبر, 2016 , 10:15 ص

    سعد بن فهد

    عالجو المدمنين واقتلو المروجين والمهربين الي تكررت علية نفس الجريمة ولم يتب من القضية الاولى
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  11. 1
    29 أكتوبر, 2016 , 10:08 ص

    نجمة سماء

    ياكثرهم العينات في الأقارب والدوام والجيران ..... سبحان الله أعرفه من يوم أشوف وجه
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