شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

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تعليقات ( 22 )
النزغهضحكت علي الهليل **ههههههههههههههههههه
عدد التعليقات:5540
المنتصر باللهالقناص 2 ياكثر هرجك وبربرتك على غير سنع
عدد التعليقات:5540
المنتصر باللهأبو نخله 🌴 كثر التعليقــات يدل على الموضوع إللي تحت موضوع الكاريكاتير ههههههههه
القناص2مريت في طريق سفري اماكن لها في الروح والقلب حب وذكري خطر ببالي بيت لشاعر / واوجد روحي على اياما قصت ليتها لي تعود لوكان بالمشترا// كانت حلم من الأحلام