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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

29 أكتوبر, 2016 , 10:22 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت
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1

الجزيرة-مفرح الزيادي

2

الجزيرة-عبد الله المرزوق

3

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

4

الجزيرة-سعود الماضي

5

الجزيرة-منال محمد

6

الجزيرة-محمود الهمزاني

7

الرياض-ربيع

8

الرياض-عبد السلام الهليل

9

الرياض-المسيهيج

10

الوطن-خالد

11

الوطن-هنداوي



تعليقات ( 22 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 22
    29 أكتوبر, 2016 , 11:09 ص

    ليش جالس على راسك وانا مدري
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  2. 21
    29 أكتوبر, 2016 , 11:06 ص

    النزغه

    ضحكت علي الهليل **ههههههههههههههههههه
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  3. 20
    29 أكتوبر, 2016 , 11:04 ص
    عدد التعليقات:5540

    المنتصر بالله

    القناص 2 ياكثر هرجك وبربرتك على غير سنع
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  4. 19
    29 أكتوبر, 2016 , 11:03 ص

    مع دي النخلات والنخيل حنفتح مركز للتمور & الله يجيب خير
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  5. 18
    29 أكتوبر, 2016 , 11:02 ص
    عدد التعليقات:5540

    المنتصر بالله

    أبو نخله 🌴 كثر التعليقــات يدل على الموضوع إللي تحت موضوع الكاريكاتير ههههههههه
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  6. 17
    29 أكتوبر, 2016 , 11:00 ص

    القناص2

    مريت في طريق سفري اماكن لها في الروح والقلب حب وذكري خطر ببالي بيت لشاعر / واوجد روحي على اياما قصت ليتها لي تعود لوكان بالمشترا// كانت حلم من الأحلام
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  7. 16
    29 أكتوبر, 2016 , 10:39 ص

    🌴ربي لا تجعل أعيننا صغيرة لا ترى إلا الدنيا ولا تجعل قلوبنا ضيقة لا تفكر إلا بالبشر اللهم اجعلنا أوسع نظرًا وأرقى فكرًا نرى الجنة ونعمل لها🌴
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  8. 15
    29 أكتوبر, 2016 , 10:38 ص

    🌴الخلق ينظرون إلى ظاهرك، والخالق ينظر إلى باطنك فاحذر أن تزين محل نظر الناس، وتقبح محل نظر الله جل جلاله🌴
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  9. 14
    29 أكتوبر, 2016 , 10:38 ص

    🌴الحياة قصيرة لا تستحق الحقد والحسد والنفاق وقطع الأرحام، غداً ستكون ذكرى، فقط أبتسموا وسامحوا من أساء إليكم فالجنه لقلوب تَعْفُو🌴
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  10. 13
    29 أكتوبر, 2016 , 10:37 ص

    🌴لا شقاء لمَن استغفر ، لا غفلة لمن ذكر ربّه، لا حقد لمن دعا لإخوانه و لا فقرَ لمن تصدق 🌴
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  11. 12
    29 أكتوبر, 2016 , 10:36 ص

    🌴لاتظن الكره يجعلك أقوى والحقد يجعلك أذكى،وأن القسوة تجعلك محترماً،فالنفوس العظيمة هي المتسامحة،التي تظل تبتلع حماقات الآخرين وأخطائهم!🌴
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  12. 11
    29 أكتوبر, 2016 , 10:35 ص

    🌴 لا يوجد شعور أجمل من شعور العطاء والسعادة للآخرين ، وبقدر ما تتمنى الخير وتقدمه لغيرك ثق أنه سيأتيك أضعافه 🌴
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  13. 10
    29 أكتوبر, 2016 , 10:34 ص

    🌴لا تندم على تسامحك مع الآخرين فهو ليس ضعفًا ولا تندم على صبرك عليهم فهو ليس انهزامًا ولا تندم على حسن ظنك بهم فهي ليست سذاجة🌴
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  14. 9
    29 أكتوبر, 2016 , 10:33 ص

    🌴عش حياتك على مبدأ كـن مُحسناً حتى وإن لم تلق إحسانا..ليس لأجلهم بل لأن الله يحب المُحسنين 🌴
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  15. 8
    29 أكتوبر, 2016 , 10:33 ص

    🌴 ابتسم وانهض وتخطى الصعاب بكل ايمان وثقة بالله لان الحياة ستمضي بكل حلوها ومرها ولن يعود منها شيء و إعلم اننا في دار فناء وليس دار بقاء🌴
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  16. 7
    29 أكتوبر, 2016 , 10:31 ص

    🌴 لا تستسلم .. كلما تعثّرت انهض، وكلما أخطأت صحّح ، وكلما فشلت حاول، وكلما أصرّت الأيام على أن تجعلك عبوسًا ابتسم رغمًا عنها، جدّد أملَك بالله🌴
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  17. 6
    29 أكتوبر, 2016 , 10:30 ص

    🌴لا تحمل هم الدنيا فإنها لله ، ولاتحمل همَّ الرزق فإنه من الله ، ولاتحمل هم المستقبل فإنه بيد الله .. فقط احمل همًا واحدًا : كيف ترضي الله.🌴
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  18. 5
    29 أكتوبر, 2016 , 10:29 ص

    🌴القلبُ البعيد عن الله لن يفرح بإجازة، لن يبتهج بسفر، لن يهنأ بمال، لن يستغني بوظيفة، لن يستمتع بحياة .. إنما الحياةُ لمن يحب الله حقاً 🌴
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  19. 4
    29 أكتوبر, 2016 , 10:28 ص

    🌴لو فهمنا قيمة الحياة .. وأدركنا معنى{ الموت } ومابعده !! لتوقفنا عن الإساءة لبعضنا .. ولحاولنا أن{ نملأ } حياتنا وحياة الآخرين بالفرح 🌴
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  20. 3
    29 أكتوبر, 2016 , 10:26 ص

    🌴إن وقعت عينك على صاحب ذنب فلا تقع في نفسك العزة وتظن أنك خير منه ربما فُتن بحكمة الله و نجوت برحمة الله فادع الله له بالهداية ولنفسك بالثبات🌴
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  21. 2
    29 أكتوبر, 2016 , 10:25 ص

    🌴والله ثم والله لن تجد الطمأنينة والسكينة وأنت ممن هجر قراءة القرآن (الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب) 🌴
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  22. 1
    29 أكتوبر, 2016 , 10:24 ص

    🌴اللهم اكتب لنا مع أنفاس هذا الصباح من الخير اكثر مما نرجوا واصرف عنا من الهم والحزن أكثر مما نحذر اللهم بشرنا وأحبتنا بما يسرنا 🌴
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