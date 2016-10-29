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مدرب المنتخب السوري يوجه رسالة لـ ” عمر السومة “

29 أكتوبر, 2016 , 10:35 ص
مدرب المنتخب السوري يوجه رسالة لـ ” عمر السومة “
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صحيفة المرصد:كشف مدير المنتخب السوري الأول ،أيمن الحكيم عن توجيه دعوات للنجم السوري عمر السومة هداف الأهلي بالموسمين الأخيرين للتواجد في المنتخب السوري ولكنه لم يرد عليها بالقبول أو الرفض،مؤكدا بأن العقيد يتحدث فقط ومنتخبه لجميع السوريين.

ووفقاً لموقع”النادي”قال أيمن الحكيم في تصريحات لبرنامج ون جول عبر قناة الإخبارية السورية : ” وجهنا للسومة دعوت للقدوم إلى المنتخب السوري في الفترة الماضية ولكنه لم يرد عليها بالموافقة أو الرفض،وحقيقة السومة يقول كلام فقط ،ولم نطلب من السومة اللجوء لسوريا ،والمنتخب السوري لجميع السوريين والباب مفتوح للجميع للتواجد معنا”.

أضاف : ” قدمنا أكثر من دعوة لجهاد الحسين ولم يرد على أي منها،وعمر السومة يقول لنا شيء ويفعل شيء آخر،ووجهنا حتى الأن خمس دعوات لكل من عمر السومة وجهاد الحسين وفراس الخطيب ولكن لم يأتي الرد على أي منها لا بالقبول ولا بالرفض”.

أتم مدرب المنتخب السوري تصريحاته،قائلاً : ” كل اللاعبين المميزين سنسعى إلى تواجدهم في المنتخب السوري،ومنتخبنا ليس محصور على لاعبين معينين ولكنه لجميع السوريين في كل مكان”.



تعليقات ( 13 )

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  1. 13
    29 أكتوبر, 2016 , 12:35 م

    فنزولي

    في الاخير ***بلده
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  2. 12
    29 أكتوبر, 2016 , 12:30 م

    صلهام

    وش عندكم ياقتلة اﻻطفال وعملاء المجوس. السومه لن يكون بين مجرمين وسوف يكون بسوريا عندما يكون المعارضة تحكم سوريا وهو هنا بين اخوانه السعوديين مكرم
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  3. 11
    29 أكتوبر, 2016 , 12:09 م

    سامي

    من حقه يعترض على سياسة بشار الاجراميه ويرفض الاعب
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  4. 10
    29 أكتوبر, 2016 , 11:50 ص

    ~

    من جا في بلدنا و هو في ذمتنا و السومه خلاص جا في البلد الأمين ولا يضره نبح الروافض المجوس
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  5. 9
    29 أكتوبر, 2016 , 11:48 ص

    راكاااان

    لابارك الله فيك من مدرب منتخب تقدمله دعوه للحضور ****
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  6. 8
    29 أكتوبر, 2016 , 11:09 ص

    احمد عسيري

    من الذي وصاك تستدعيهم لتصفيتهم إتق الله وثق لو انك وجد طريق لهربت من الموت والذل والدمار أنجاهم الله منكم
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  7. 7
    29 أكتوبر, 2016 , 11:09 ص

    ايه سوالف

    التوقيت غريب هاذي خطه عشان نعطي السومة الجنسيه سقوها علي غيرناا ...قال مارد علينا لا برفض ولا بالقبول حركات بركات
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  8. 6
    29 أكتوبر, 2016 , 10:52 ص

    السومه والخطيب وجهاد حسين يعرفونه انها حيله لقتلهم

    كيف يقبلون يمثلون منتخب ***
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  9. 5
    29 أكتوبر, 2016 , 10:51 ص

    معصي

    ماهو تارك بلاد الأمن والآمان ورغد العيش ورايح الى حيث القتل والدمار انسى الموضوووووووع
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  10. 4
    29 أكتوبر, 2016 , 10:44 ص

    محق

    ماذا يعني يقول لنا كلام فقط وماهو هذا الكلام الأمر الآخر لم يوافق ولم يرفض إما أنه خائف منا ان نقول انت مع**** ليقول انه معنا نرجو استكشاف الأمر والتحقيق معه
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  11. 3
    29 أكتوبر, 2016 , 10:43 ص
    عدد التعليقات:1174

    نبرااس

    السومه سعودي بأذن الله 💚
    لا يعجبني(9) اعجبني(4)
  12. 2
    29 أكتوبر, 2016 , 10:39 ص

    مصرقع

    أنسى *** السومة منا وفينا
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  13. 1
    29 أكتوبر, 2016 , 10:38 ص

    عمر. عمر. عمر

    اسحب عليهم يالذيب ههههههه
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