مدرب المنتخب السوري يوجه رسالة لـ ” عمر السومة “

صحيفة المرصد:كشف مدير المنتخب السوري الأول ،أيمن الحكيم عن توجيه دعوات للنجم السوري عمر السومة هداف الأهلي بالموسمين الأخيرين للتواجد في المنتخب السوري ولكنه لم يرد عليها بالقبول أو الرفض،مؤكدا بأن العقيد يتحدث فقط ومنتخبه لجميع السوريين.

ووفقاً لموقع”النادي”قال أيمن الحكيم في تصريحات لبرنامج ون جول عبر قناة الإخبارية السورية : ” وجهنا للسومة دعوت للقدوم إلى المنتخب السوري في الفترة الماضية ولكنه لم يرد عليها بالموافقة أو الرفض،وحقيقة السومة يقول كلام فقط ،ولم نطلب من السومة اللجوء لسوريا ،والمنتخب السوري لجميع السوريين والباب مفتوح للجميع للتواجد معنا”.

أضاف : ” قدمنا أكثر من دعوة لجهاد الحسين ولم يرد على أي منها،وعمر السومة يقول لنا شيء ويفعل شيء آخر،ووجهنا حتى الأن خمس دعوات لكل من عمر السومة وجهاد الحسين وفراس الخطيب ولكن لم يأتي الرد على أي منها لا بالقبول ولا بالرفض”.

أتم مدرب المنتخب السوري تصريحاته،قائلاً : ” كل اللاعبين المميزين سنسعى إلى تواجدهم في المنتخب السوري،ومنتخبنا ليس محصور على لاعبين معينين ولكنه لجميع السوريين في كل مكان”.