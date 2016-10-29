اللواء”عسيري” يكشف عن مكان الصاروخ الذي أطلقه الحوثي على مكة

صحيفة المرصد:كشف المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي المتحدث باسم قوات التحالف لدعم الشرعية اللواء أحمد عسيري، عن المكان الذي انطلق منه الصاروخ باتجاه مكة المكرمة .
ووفقاً لصحيفة”الشرق الأوسط” قال اللواء أحمد عسيري أن “الصاروخ الباليستي الذي تم اعتراضه في اجواء منطقة مكة أطلق من مسجد في صعدة، وتم تدمير منصته عبر طائرات التحالف”.
وأضاف:”حينما استهدفنا الموقع الذي انطلقت منه الصواريخ، وجدنا أنه عبارة عن مسجد، والقذائف تنطلق منه بشكل مهول، وهؤلاء أشخاص لا أخلاق ولا دين لهم، يستخدمون المساجد والمدارس والمستشفيات، لممارسة أعمالهم الإجرامية”,مشيراً إلى أن الحوثيين يحملون شعاراتهم (الموت لإسرائيل والموت لأميركا)، وصواريخهم كانت موجهة إلى أطهر بقاع المسلمين، مكة المكرمة .
تعليقات ( 12 )
استغفراللهسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنه عرشه ومدد كلماته اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحان الله والحمد الله والله أكبر
زائرابوفوازالصواريخ موجوده في اليمن ومخازن ولأسلحة ياسعاد للواء لمن أكدوا من الي يعطيكم لاحداثيات لي ضربها لنا سنتين ونحن نضرب المخازن
استغفراللهأستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوه الابالله العلي العظيم
ابو انسلعنك الله يا قرمطي يا حوثي توجه صواريخ لاطهر بقاع الارض
سابقتعليق١ واقع يبدو انك اما جاهل اومغرض مما تحرمة قوانين الحرب وتعتبره جريمة حرب استهداف دور العبادة لكن هذه العصابة المجوسية المجرمة لاتحترم اي قانون
سابقالشعارات الزائفة والمضللة التي استخدمها السبئيون والتتار ولايزال يستخدمها عملاء المجوس أصبحت مستلكة وعفا عليها الزمن مطلوب الان دكهم في اوكارهم
باسم رد على واقعاذا علمت كيف يعمل الصاروخ تعال ناقشنا !! يصعد الى اعلى نقطة ثم يتجه للموقع المراد تدميره والصاروخ المعترض له يقابله في نقطة معينة !!
زمن الذكرياتابيدوهم عن بكرة ابيهم هؤلاء المجوس لادين لهم ولامهله من اعتدى على مكه وعلى حرمة البقاع المقدسه فله الهلاك والموت احرقوهم حرق لعنهم الله وأخزاهم
باسمالامر الاصعب عندي هو ردة فعل الدول والافراد على هذا العدوان العظيم حقيقة نحن نعيش زمن صعب جدا
مصرقعنطالب بتدمير مساجدهم أولا لانها مساجدهم ليست للعبادة بل للشرك والبدع والإعتداء ومساجد ضرار لا تقام فيه صلاة بل حسينات حسبي الله ونعم الوكيل
واقعهذه حرب ويجب على من يدخل فيها تحمل تبعاتها ... ولكن السؤال / صاروخ يطير مسافة 850 كيلو ولايتم إعتراضه إلا قرب مكه .؟؟ وش هالدفاع الجوي ؟؟