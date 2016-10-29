اللواء”عسيري” يكشف عن مكان الصاروخ الذي أطلقه الحوثي على مكة

صحيفة المرصد:كشف المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي المتحدث باسم قوات التحالف لدعم الشرعية اللواء أحمد عسيري، عن المكان الذي انطلق منه الصاروخ باتجاه مكة المكرمة .

ووفقاً لصحيفة”الشرق الأوسط” قال اللواء أحمد عسيري أن “الصاروخ الباليستي الذي تم اعتراضه في اجواء منطقة مكة أطلق من مسجد في صعدة، وتم تدمير منصته عبر طائرات التحالف”.

وأضاف:”حينما استهدفنا الموقع الذي انطلقت منه الصواريخ، وجدنا أنه عبارة عن مسجد، والقذائف تنطلق منه بشكل مهول، وهؤلاء أشخاص لا أخلاق ولا دين لهم، يستخدمون المساجد والمدارس والمستشفيات، لممارسة أعمالهم الإجرامية”,مشيراً إلى أن الحوثيين يحملون شعاراتهم (الموت لإسرائيل والموت لأميركا)، وصواريخهم كانت موجهة إلى أطهر بقاع المسلمين، مكة المكرمة .