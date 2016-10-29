صحيفة المرصد: دشن مغردون سعوديون هاشتاغ #السماح_بالموسيقى_في_المدارس وذلك إثر لقاء أجرته قناة العربية مع مدير النشاط الطلابي في وزارة التعليم السعودي عبد الحميد مسعود قال فيه إن “الموسيقى مقبولة في سياق وطني وتربوي” في النشاطات الطلابية في مدارس السعودية.
ورحب الكثير من مستخدمي الهاشتاغ بالخبر، مطالبين بتعليم العزف على آلات موسيقية مختلفة. كما طالب البعض من خريجي المدرسة الذين يتابعون دراستهم الجامعية بالسماح بتعليم الموسيقى في المرحلة الجامعية ايضاً.
إلا أن البعض من المغردين انتقدوا الخبر قائلين إنه ينبغي على وزارة التعليم الالتزام ” بفتاوى كبار علماء الدين” مشيرين إلى أن “الموسيقى حرام وتميت القلب وتصدنا عن ذكر الله وقراءة القرآن” حسب رأيهم.
وفاق عدد التغريدات التي ورد فيها هاشتاغ #السماح_بالموسيقى_في_المدارس 74 ألف تغريدة.
BBC
جدل بسبب السماح بالموسيقى في المدارس
صحيفة المرصد: دشن مغردون سعوديون هاشتاغ #السماح_بالموسيقى_في_المدارس وذلك إثر لقاء أجرته قناة العربية مع مدير النشاط الطلابي في وزارة التعليم السعودي عبد الحميد مسعود قال فيه إن “الموسيقى مقبولة في سياق وطني وتربوي” في النشاطات الطلابية في مدارس السعودية.
تعليقات ( 121 )
ام ايلينقصد الرخال اتركو قراءة القران والاحاديث الشريفه ونمشي بطريق الشيطان الاكله فجور وفساد ودمااار
خالدبلا سباحه بلا ركبوب خيل انت و ياه
رخال خامئني عازف موسيقي ورهابي متطرفالموسيقى مفادت خامئني باع عرضه ودينه للشيطان
رحال قم وانا اخوك اغسل وجهك بماء مقري فيه وتعوذ من الشيطانياخي خامئني موسيقار بالموسيقى وطلع ارهابي ومنحرف وشاذ لاتعاند الموسيقه سبب*** انظر لخال خامئني موسيقي ****
عمرالحين حنا ماسلمنا من مشاكل ها الشباب ضرب مدرسين وتفحيط ومشاكل وتدخين وعدم صلاه والسرقات ومغازلات تبي تزيدونه بالموسيقى بدل ماتعملونهم السباحه والخيل
دروجبا ديديهاتمنى تدمج من الصف الرابع ابتدائي
عدد التعليقات:5723
الرحااالاعلم انكم تحبون الموسيقى..وانكم تستمعون لها..لكن ***تملك من اجسادكم وقلوبكم وعقولكم..لهذا..استمعوا اكثر و اكثر ..حتى يزيل التشدد من اجسادكم
ام الباسل التميميياليت يحطون بكل حي مبنى لتعلم العزف ويكون من بعد العصر حتى العشاء و الله ان الموسيقى توسع الصدر و تزيل الهموم
رحال قم وانا اخوك اغسل وجهك بماء مقري فيه وتعوذ من الشيطانادري انك انسان طيب بس فيك مس وتعرف خامئني مزماره يدخل بحشاء الموسيقيين هههههه تعوذو من الشيطان خامئني تفلحون
يح يحت 100 الموسيقى تغذي الروح ثم تذب بك جهنم وطز في الشعوب التي لاتحترمنا الااذا سمعنى موسيقى والقلوب المتحجره لايهديها الاالقران والتقرب الى الله والاستغفار وهذا يجعل لك ولنا من كل ضيق مخرج
عدد التعليقات:5723
الرحااالنتمنى من المتطرف ان يستمع الى الموسيقى..ليبتعد عن التطرف
خالدالموسيقى هي الحياه يا الله اذا كان الفنان سالم مصبح و علوي و صقر الجو السوداني
ام ايلينالموسيقي يالرخال هي الي سودت قلبك وجعلتك تكره الاسلام واهله
عدد التعليقات:5723
الرحااالخامئني مثلكم ايها المتطرفين..لو استمع للموسيقى ل لان قلبه..لكن هم كذلك المتشددين و الارهابيين..لايحبون الموسيقى ويعشقون الانفجارات..شياطين
كارهه الهئه ساره سابقا قلم الحقيقة حالياههههههه الحمد الله قلوب محبي خامئني تغلي حقد انبسط برفع ضغطهم ماسمعت وصله خامئني الموسيقيه بمساحد العراق اشوف الموسيقه مامنعتهم من تفجير بيوت الله بالعكس زادتهم ارهابآ ماسمعت ابو لطمه وهو يجر موال
يح يح59و69 اتقوالله واحداتهم الناس باالاخونجيه ومعارضين لقرارات الدوله والثاني جعل من الي لايستمعون للموسيقى دواعش وهل علمائينا وابائنا واجدادنا هل كانو دواعش حسبنا الله عليكم الموسيقى مزمار الشيطان
عدد التعليقات:5723
الرحااالالموسيقى غذاء الروح..لمن كان قلبه متحجره..حتى الجنين في بطن امه يشعر بالراحه..هداكم الله
الحمد لله والشكر لهوالله الي يسمعكم يقول أننا وصلنا من العلم مالم يصل إليه غيرنا اول نتعلم لغتنا العربيه صح ونفلح فيها ونتعلم باقي العلوم وبعدها نفكر في الاغاني
الحمد لله والشكر لهوالله الي يسمعكم يقول أننا وصلنا من العلم مالم يصل إليه غيرنا اول نتعلم لغتنا العربيه صح ونفلح فيها ونتعلم باقي العلوم وبعدها نفكر في الاغاني
ام ايلينالرخال يقصد بالمتشديين علمائنا يالرخال الارهاب تجده بكتبكم التي مانزل الله بها من سلطان
عدد التعليقات:5723
الرحااالتعلموا الموسيقى لتذهب من انفسكم كره الشعوب والاديان..جعلتوا البشر يكرهكم من افعالكم..الموسيقى تدخل البهجه في القلوب..الله يهديكم
غيور على وطنيسبحان الله! أيستبدل كلام الله وهو القرآن بمزمار الشيطان؟ ﴿أَتَستَبدِلون الَّذي هُوَ أَدنى بِالَّذي هُوَ خَيرٌ﴾
كارهه الهئه ساره سابقا قلم الحقيقة حالياقال علموهم الموسيقه****الموسيقه جردت خامئني من الانسانيه قتل الاطفال وفجر المساجد على نغمات الموسيقه الخامئنيه
ام ايلينيالرخال غذاء الروح هو القران
ام ايلينالموسيقه تؤدي للانحطاط والفساد عشان كذا دعاة الانحطاط يطالبون بها ويسؤن للكتب الدينيه لئن مفيها شرك بالله وزنا وفجور
كارهه الهئه ساره سابقا قلم الحقيقة حاليايخوي خامئني عازف مزمار واكبر ارهابي ليش مامنعته الموسيقى عن تفجير المساجد بالعراق انت متناقض كيف تعلم اعيالك فكر منحرف
مـ،ـݛــےيغيب ويطلع من جحره ع اخبار معينه ويكتب بكذا اسم . يصلون الظهر ويبدأ حصه الموسيقى والردح تنتهي حصه القران وتبدأ حصه دق وترويس هههااا ف بيته وسيارته وجواله وتلفزيونه باق المدرسه ؟
عدد التعليقات:5723
الرحااالالموسيقى غذاء روح المتشدد..لو سمعها المتطرف قبل اقدامه ع عمل معين..ل لان قلبه وترك الارهاب..تعلموا هداكم الله
كارهه الهئه ساره سابقا قلم الحقيقة حالياعموما المسيقى بمذهب خامئني شي ضروري ولولا الموسيقى مالطم ابو لطمه خصوصا اذا خامئني جر موال حزين وتباكو الحمير ولطمو وجوههم
البعض يقول موسيقا والبعض الاخر يقول مزيكا والبعض الاخر يقول موسيغاو البعض يقول مزمامير تخلتف المسميات والايقاع واحدرجاء لا احد يتكلم بصفة الجمع تكلم عن نفسك فقط انت غير وانا غير انت تمثل نفسك فقط لاتمثل غيرك فلا يحق لك التكلم نيابة عن غيرك ترى هلكتوني وربي وقهرتوني
عدد التعليقات:5723
الرحااالعلموا ابنائكم حب الموسيقى..فهي تجعل حياتهم جميله..بعيده عن التطرف
كارهه الهئه ساره سابقا قلم الحقيقة حاليايالهيس من يفجر المساجد هم من رضعو فكر خامئني المتطرف انظر ايران تعزف الموسيقى وتطوف على القبور وتفجر مساجد المسلمين بالعراق وداعش نبته ايرانيه مجوسيه صفويه يعزفون التقيه والموسيقى بتقان
عبير المنىبلا مزيكا بل هم انا اقترح الحل الوسط دتدنه وبس
رحال يخوي علم عيالك القرأن بدل الموسيقىالاعراض اللي ذكرتها سببها البعد عن طاعه الله جرب القرأن بدل الموسيقى وتسعد بحياتك
ابن البلدالخير كل الخير فيما قاله علماءنا ان الموسيقى حرام . وأنا اقول انها درب الضياع والفساد
كارهه الهئيه ساره سابقا قلم الحقيقة حاليآكذابين من قالو الموسيقى مفيده والدليل اكثر من انتحرو بالعالم هم الموسيقيين سبب رئيسي للكتئاب النفسي
عدد التعليقات:5723
الرحااالحياة بدون موسيقى تجعل الطالب يعيش منحازا على جهه..تجد قلبه غليظ لايرحم..علينا ان نعلم اطفالنا ان الموسيقى اجمل من ان تكره احدا او تكفر شخصا
وشك وشكبدايه النهايه
مجربسمعت الموسيقى والأغاني حتى شبعت ولا شفت منها إلا كل هم وغم وضيقة صدر وضنك ،، ومن يوم تركتها والله إن صدري انشرح وحسيت براحة نفسيه وطمأنينه ، الحمد لله والشكر له
كارهه الهئيه ساره سابقا قلم الحقيقة حاليآالموسيقى حتى الضبان بأيران تعزف موسيقى واكبر بلد متطرف ايران
الماااااضي2030الموسيقى افضل من تفجير المساجد..المتزمت المتشدد الداعشي يحرم الموسيقى ويحلل قتل الابرياء في المساجد
كارهه الهئيه ساره سابقا قلم الحقيقة حاليآالمسيقى مانفعت الحمار كل يوم يعطي مقطع موسيقى وهاذا دليل انها غير مفيده الحمار خامئني عازف موسيقي ومتطرف
الحازميالحمد لله على نعمة الإسلام دين الثقافة والفنون ماعدا الموسيقي وباقي الفنون فهي حرام شرعا لا تجوز
كارهه الهئيه ساره سابقا قلم الحقيقة حاليآايران اكثر بلد يعلم المسيقى واكثر بلد يوجد فيها تطرف وداعش اغلبهم اهل موسيقى بلاش ثرثره ****ههههه
كارهه الهئيه ساره سابقا قلم الحقيقة حاليآالمسيقى درب يودي الى المخدرات والانحلال الاخلاقي والرذيله وناس بسبب المسيقى باعو اعراضهم
رئصني ياقدعلو الموسيقى والطرب والرقص والهشك بشك والفن ينفع ... كان شفنا مصر في مقدمة الدول ... وشوفوهم هالحين ماهم لاقين عيش يأكلونه ووضعهم منيل بستين نيله
كارهه الهئيه ساره سابقا قلم الحقيقة حاليآتعوذي من الشيطان وغسلي وجهك بماء مقري فيه انتي معك مس او مزمار داخل بحشائك
الماااااضي2030تعليق 50 ..فائدة الموسيقى هي انها تجعل الانسان مسالم غير داعشي ولا ارهابي..منع الموسيقى يخلق التطرف والارهاب في شبابنا.
كارهه الهئيه ساره سابقا قلم الحقيقة حاليآالمسيقى مهنه ****المجتمع اما الشرفا لاقيمه لها عندهم ومن يحلم بالمسيقى يذهب لايران او لحزب الله بلبنان
كارهه الهئيه ساره سابقا قلم الحقيقة حاليآالمسيقى فن الراقصات وفن اهل البارات مستحيل يقبل بها ذو عقل
كارهه الهئيه ساره سابقا قلم الحقيقة حاليآالمسيقى ماهي لنا حنا ناس مانرضى بالتفاهات واعيالنا يتخرجون علماء طب وهندسه والمزامير تاركينها لكم
Xxكلمات الأغاني غالبا تحتوي على حب وغرام وغزل وهيام وشوق وعشق وخيانة وحزن ايضا على إيحاءات وتلميحات خادشة تؤثر على سلوكيات المراهقين والمراهقات وتؤثر على نفسياتهم وتربيهم على الإنحراف الفكري والأخلاقي
صنيتان الحزين على قرضة العقاريالذي يعاني من مشاكل نفسية ويرى علاجه في الموسيقى عليه بسماعها في بيته ويتحمل وزرها ثم هؤلاء الطلاب من أكثر الماس سماعا للموسيقى غدا سيطالب البعص ببيع الخمور
اشوف المسيقى مفادت العرب دولهم متخلفهالمسيقى فن عفن يسوق الى دروب**** وأكثر شعب يعزف المسيقى الشعب الايراني ومنتشر عندهم التطرف والشرك بسبب المسيقى خامئني بنفسه عازف كمنجا ومزمار طلع اكبر ارهابي
فاهمالحروب قادمه لكن هل استعدينا لها سنرى من يجاهد لحماية دولتنا ياأهل العلمنه ولبرله سنرى
صنيتان الحزين على قرضة العقاريفي الوقت الذي تمر بلادنا بظروف ومنعطف خطير يحتاج منا التوبة والرجوع الى الله والتكاتف يأتي من لاهم له الا الموسيقى لكي يفرص على الناس معصية الله
فاهمالمجاهدين يحاربون في الحدود وأنتم شغالين موسيقى وخرابيط على الأقل احترمو أرواح الشهداء لي ماتو في الحدود على الأقل الموسيقى عمل يغضب الله
AMS.fالاخونجية وداعة الفتنة .يعارضون جميع قرارات الدولة لكي يثيرو الراي العام واثارة الفتنة باسم الدين .
AMS.fالاخونجية وداعة الفتنة .يعارضون جميع قرارات الدولة لكي يثيرو الراي العام واثارة الفتنة باسم الدين .
خلك بعيد حبك يزيد 😊بداية الغيث قطره أول تعليم موسيقى ونهايتها رقص في المدارس .
عازف المسيقى عند العرب شخص لاقيمه لهمخالف للنشر
عاشق سرابالحين ماسلمنا من من الرقص في الجنادريه تبي تعلم الأطفال الموسيقى
كارهه الهيئة🍀بعدنا عن الموسيقى🌺🌼افرز لنا جيل🌻مكتئب يعاني نفسياً🌾🌷وسلوكياً وأصبح💕❤️الطالب يضرب المدير🍂🍃والحل هو العودة🌸🍁للماضي الجميل🌺لكي نسعد جميعاً💐
المسيقى مضيعه للوقتمن يطالب بالمسيقى اما ان يكون***
يح يحارجو من اهل العلم والافتاء النظر في هذا الموضوع واجو من بعض المعلقين بعدم الانسياق والتشجيع والتائيدحتى لاتاخذون وزر البشر نصيحه محب
💐مرصدي 👍
عليوي المسيقى مانفعت ايران وانت تعرف قصديالمسيقى يالهيس مامنها فايده عطني فايده من المسيقى غير انها سبب الانتحار والهم والكتئاب
اللهم لآ تجعل الدنيآ آكبر همنآقال الله تعالى ( إن السمع والبصر والفؤاد كٌل أولئك كان عنه مَسْئولا )
المسيقى انسوها مستحيل نقبل فيها عداتنا وتقاليدنا ترفضهابالله ماتستحون تطالبون بالمسيقى وين زين وجهك ولدك متخرج من الجامعه فني مزمار او عازف عود او كمنجا يسحبل جوالينه بشوارع من يبي المسيقى عندها براميل الزباله يعزف عليها تعطي نفس المسيقى
اللهم لآ تجعل الدنيآ آكبر همنآقال الله تعالى ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله )
مرصدي،،،،ألي مؤيد للموسيقى هو شخص واحد ويدخل بمعرفات كثيره ، لاتحاول بس لاتحاول ،،،،.
كاره الروافضكيف ننتصر ونعلم الاطفال المنكر باي وجه نقابل الله.هل ديننا الحنيف امرنا بسماع لهوا الحديث
مصممانظرولها بطريقة إجابية // عندما تزدهر تجارة واندية الموسيقى كم عاطل ستستوعب وكم متشرد سيجد مكان في عالم الطنطنة // يعني مارحنا بعيد
إمرأهلو طاوعتوهم ما كان معهم جوالات يكتبون بها لمحاربة كل جديد لاتنسون انهم حرموا جوالات أبو كاميرا بعدين الهواتف الذكيه حرموا حتى الثلاجات والسيارات
مساء الخير جميعاإمرأه داخل بأسماء نسوان وتحاول تقنعنا بأفكارك .،،،، القرار الأول والأخير ماهو واقف عندك ولا غيرك ، الدولة فيها ولاة أمر وعلماء الله يحفظهم
عليويتحريم وتجريم الفن بأنواعه كالتمثيل والغناء والموسيقى هو أحد العوامل المسببة لجفاف المشاعر والتعامل الحاد والجمود الفكري الذي يقود للتطرف الفكري .
المحتاراكثر معارضين الموسيقى عندنا هم من يسافر خارج السعوديةويسمع الموسيقى في السينما والمطاعم والفنادق والنظر للجنس الناعم وعنده اﻻمر عادي وعندنا زاهدمتشدد.
إمرأهلو طاوعتوهم ماصار فيه وسائل تواصل لا تنسون انهم حرموا البرقيات اول وسيلة تواصل وحرموا المذياع او وسيلة ترفيه وحرموا المدارس اول الطريق نحو الوعي
زائر المرصدزائره ٣٢ داخل بإسم بنت . عيب
إمرأهإقدموا ولا تلتفتون على كل معارض لو طاوعتوهم ما غيرتوا الاجازة الاسبوعيه ولا التاريخ الهجري للميلادي ولا نظمتوا الهيئه وصار المجتمع للأفضل اقدموا
الى 30اذا تحدثنا بالحقيقه قلتوا هذا قلم الحقيقيه بمعرفات وكأنه هو الوحيد الواعي يكون في علمك الشعب متجه نحو التغيير المطلوب بدأ يقبل على الحياة بشكل مختلف
زائرابوفوازمشالله هذا التقدم وهذاسيجعلنا في مصاف الدول أهم شي الربابه تكون موجوده عشان مزاين أم رقيبه
مصمموبعد فتره يطغى الحس الموسيقي على المجتمع و كل المشاكل تنحل و تخلو التعامولات اليومية من الهواش ويصبح لدى كل فرد حس رومنسي وتقل عدد القضايا في المحاكم وتنخفظ نسب الطلاق... وكل مواطن يتجول وهو سعيد
الى العابرانت واشكالك ممن يحارب التغيير ويحرم حلال عليك الهجره الى جبال تورا بورا يمدحون العيش لأمثالكم
الدواعش والروافض واللبرالية يخدمون سيدا ً واحدا ً لهم نسأل الله ان يكفيناهما بما شاءان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ...................... والله يستر علينا ويحمينا من الايام المقبله
زائرهيجب السماح للموسيقى وش خلف لنا التشدد ذبحونا بتحريم كل شي نبغى جيل مايعرف التكفير وبغض الآخر نبغى جيل يحب نفسه والآخرين ولا عنده توجس من كل شي
قلم الخنبقة بمعرفات متعددههذا مايريده زوار السفارات ومطاياهم من ادعياء السلفيه والخونه الرافضه المجوس ويتمنونه بمناهج بلاد التوحيد
AMS.fلو نظرنا للمعترضين على هذا التصريح لرينا انهم نفس الفيئة التي اعترضت على تنظيم الهيئة. وسوق عكاظ. والجنادرية والتاريخ الميلاديو وووو يريدون زعزة الامن
العابرأذناب المجوس و الصهاينة يرددون و يرفعون شعارت الكذب و الدجل يحاولون فيها تغيير مفهوم المحافظين الملتزميين بشرع الله
مصمموطبعا بعد الموسيقى والرقص لابد من التطوير والإضفات وبتعاث للخارج لتعلم فنون الموسيقى والرقص في الخارج الى فرنسا والسويد
العابرالمملكة العربية السعودية دستورنا كتاب الله و سنة رسوله صلّ الله عليه و سلم من رأيه غير ذلك فليخرج غير مأسوفا عليه إلى غير رجعة
AMS.fهناك فيئة او حزب في هذا البلد يعترض على كل قررات الدولة . ماذا يريدون بهاذا الاعتراض في كل قررار تصدرة الدولة ***
مصممالمهم بعد الموسيقى والرقص ودروس في انواع الرقص كالعرضة النجدية والمزمار والجنبية نروح على البالية / تدريس البالية عشان الصحة العامة كل اصحاب الوزن الزايد ينحفو ويلعبو بالية// عصفوريين بحجر
انا لله و انا اليه راجعوندستورنا القرآن الكريم و سنة النبي صلى الله عليه وسلم و من اراد غيرها فليبشر بالويل و الثبور نحن في زمن نحتاج فيه الى حفظ القرآن و تدبره و فهم سنة نبينا
احمد عسيريالتجنيد لحماية الوطن في هذا الزمن للشباب وتهيئة الشابات كأمهات لجيل قادم خيرا واصلح من مزامير الشيطان وحماية لدينهم وإسعاد لاخرتهم
AMS.fالاخونجية يفسرون الكلام على كيفهم لغرض اثارة الفتنة وزعزعة الامن في البلد . علمنا ان الموسيقى ليست حرام في الشرع . بل حرام في العادات والتقاليد البالية .
افهم كما تفهممدارسنا لنا وليست لكم كما ...
مصمموبعد فتره بعد المسيقى يدخلو الرقص // اولا رقصات شعبية مثل العرضة النجدية والمزمار والفرعي وبعدفتره ندخل في باقي انواع الرقص
افهم كما تفهميدركون ذلك وقد حضروا مثل تلك الماشط في الظاهر وهشتقوها في الباطن
عدد التعليقات:7725
الحرمانتميت القلب ! اشوف الغرب مرهفين واكثر حس ولطف مانقصهم غير الاسلام اخلاقهم خلق الاسلام نحن اسم مسلمين واخلاقنا اخلاق غاب والغاب ارحم هانحن نقتل بعضنا
افهم كما تفهملماذا فهم البعض كلام أمين منظمة التعاون الاسلامي بصورة مغايرة لما فهمه المصريون ؟!
افهم كما تفهميحرفون الكلم عن مواضعه
افهم كما تفهممقبولة في سياقها ومعمول بها في نشاطتنا الوطنية
مصممنبيها موسيقى ***نبي المجتمع يصييييييييير مرررررره رومنسي
افهم كما تفهمهم يدركون أن ماقيل سيزورونه ليمرروه على أتباعهم
ابو داليداحلوة يا المرصد حسب رايهم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ..ياتي اخر الزمان اقوام يستحلون الحر والحرير والمعازف ...وقال من سن سنه سيئه كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لاينقص من وزره شي ...
مصمميمكن ينصلح حالهم ويصير الشعب رومنسي / ***
افهم كما تفهمهم يفهمون ما قيل ؟!! ولكن يريدوا افهامنا بما في ***نفوسهم
معلم متقاعدههههه ***لن يسمحوا بذلك . هل تعلمون من يسيطر على التعليم العام في المملكة ؟!
افهم كما تفهممدير النشاط الطلابي قال فيه إن “الموسيقى مقبولة في سياق وطني وتربوي” في النشاطات الطلابية (( افهم كما تفهم ))
ناس تفهم أنها ما تفهم#السماح_بالموسيقى_في_المدارس
ريانيعني هي جت ع المدارس هذا هم في الاعراس يناقزون على الاغاني والشيلات تقل مجانين
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران وتدبروا اياته
وماكان الله معذبهم وهم يستغفروناسألوا المشايخ مثل الشيخ صالح الفوزان وغيرهم بدل كثر الجدل