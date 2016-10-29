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جدل بسبب السماح بالموسيقى في المدارس

29 أكتوبر, 2016 , 10:50 ص
جدل بسبب السماح بالموسيقى في المدارس
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صحيفة المرصد: دشن مغردون سعوديون هاشتاغ #السماح_بالموسيقى_في_المدارس وذلك إثر لقاء أجرته قناة العربية مع مدير النشاط الطلابي في وزارة التعليم السعودي عبد الحميد مسعود قال فيه إن “الموسيقى مقبولة في سياق وطني وتربوي” في النشاطات الطلابية في مدارس السعودية.
ورحب الكثير من مستخدمي الهاشتاغ بالخبر، مطالبين بتعليم العزف على آلات موسيقية مختلفة. كما طالب البعض من خريجي المدرسة الذين يتابعون دراستهم الجامعية بالسماح بتعليم الموسيقى في المرحلة الجامعية ايضاً.
إلا أن البعض من المغردين انتقدوا الخبر قائلين إنه ينبغي على وزارة التعليم الالتزام ” بفتاوى كبار علماء الدين” مشيرين إلى أن “الموسيقى حرام وتميت القلب وتصدنا عن ذكر الله وقراءة القرآن” حسب رأيهم.
وفاق عدد التغريدات التي ورد فيها هاشتاغ #السماح_بالموسيقى_في_المدارس 74 ألف تغريدة.
BBC



تعليقات ( 121 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 121
    29 أكتوبر, 2016 , 13:09 م

    ام ايلين

    قصد الرخال اتركو قراءة القران والاحاديث الشريفه ونمشي بطريق الشيطان الاكله فجور وفساد ودمااار
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  2. 120
    29 أكتوبر, 2016 , 13:08 م

    رحال انت تعرف تعزف ماضنتي وش ثقافتك الموسيقيه وش تسمع نورنا عطنا نبذه عن الموسيقى والله انك ماتوجها انت تبحث عن الافساد لا اكثر
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  3. 119
    29 أكتوبر, 2016 , 13:07 م

    خالد

    بلا سباحه بلا ركبوب خيل انت و ياه
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  4. 118
    29 أكتوبر, 2016 , 13:05 م

    رخال خامئني عازف موسيقي ورهابي متطرف

    الموسيقى مفادت خامئني باع عرضه ودينه للشيطان
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  5. 117
    29 أكتوبر, 2016 , 13:05 م

    الادمان والانحراف موجود اكثر بأي وسط
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  6. 116
    29 أكتوبر, 2016 , 13:03 م

    رحال ليه ماتكتفي بتعليق او ثنين على الاكثر ستين تعليق بنفس الفكره والكلام غير باقي اسماءك الوهميه درينا درينا خلاص شايب ومفتون ومصرقع
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  7. 115
    29 أكتوبر, 2016 , 13:02 م

    رحال قم وانا اخوك اغسل وجهك بماء مقري فيه وتعوذ من الشيطان

    ياخي خامئني موسيقار بالموسيقى وطلع ارهابي ومنحرف وشاذ لاتعاند الموسيقه سبب*** انظر لخال خامئني موسيقي ****
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  8. 114
    29 أكتوبر, 2016 , 13:02 م

    عمر

    الحين حنا ماسلمنا من مشاكل ها الشباب ضرب مدرسين وتفحيط ومشاكل وتدخين وعدم صلاه والسرقات ومغازلات تبي تزيدونه بالموسيقى بدل ماتعملونهم السباحه والخيل
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  9. 113
    29 أكتوبر, 2016 , 13:00 م

    اغلب العازفين والمغنين منحرفين ومدمنين اخرهم في خبر امس المعروف
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  10. 112
    29 أكتوبر, 2016 , 12:59 م

    دروجبا ديديه

    اتمنى تدمج من الصف الرابع ابتدائي
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  11. 111
    29 أكتوبر, 2016 , 12:57 م
    عدد التعليقات:5723

    الرحااال

    اعلم انكم تحبون الموسيقى..وانكم تستمعون لها..لكن ***تملك من اجسادكم وقلوبكم وعقولكم..لهذا..استمعوا اكثر و اكثر ..حتى يزيل التشدد من اجسادكم
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  12. 110
    29 أكتوبر, 2016 , 12:56 م

    ام الباسل التميمي

    ياليت يحطون بكل حي مبنى لتعلم العزف ويكون من بعد العصر حتى العشاء و الله ان الموسيقى توسع الصدر و تزيل الهموم
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  13. 109
    29 أكتوبر, 2016 , 12:56 م

    رحال قم وانا اخوك اغسل وجهك بماء مقري فيه وتعوذ من الشيطان

    ادري انك انسان طيب بس فيك مس وتعرف خامئني مزماره يدخل بحشاء الموسيقيين هههههه تعوذو من الشيطان خامئني تفلحون
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  14. 108
    29 أكتوبر, 2016 , 12:55 م

    يح يح

    ت 100 الموسيقى تغذي الروح ثم تذب بك جهنم وطز في الشعوب التي لاتحترمنا الااذا سمعنى موسيقى والقلوب المتحجره لايهديها الاالقران والتقرب الى الله والاستغفار وهذا يجعل لك ولنا من كل ضيق مخرج
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  15. 107
    29 أكتوبر, 2016 , 12:55 م
    عدد التعليقات:5723

    الرحااال

    نتمنى من المتطرف ان يستمع الى الموسيقى..ليبتعد عن التطرف
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  16. 106
    29 أكتوبر, 2016 , 12:53 م

    خالد

    الموسيقى هي الحياه يا الله اذا كان الفنان سالم مصبح و علوي و صقر الجو السوداني
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  17. 105
    29 أكتوبر, 2016 , 12:53 م

    ام ايلين

    الموسيقي يالرخال هي الي سودت قلبك وجعلتك تكره الاسلام واهله
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  18. 104
    29 أكتوبر, 2016 , 12:50 م
    عدد التعليقات:5723

    الرحااال

    خامئني مثلكم ايها المتطرفين..لو استمع للموسيقى ل لان قلبه..لكن هم كذلك المتشددين و الارهابيين..لايحبون الموسيقى ويعشقون الانفجارات..شياطين
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  19. 103
    29 أكتوبر, 2016 , 12:49 م

    كارهه الهئه ساره سابقا قلم الحقيقة حاليا

    ههههههه الحمد الله قلوب محبي خامئني تغلي حقد انبسط برفع ضغطهم ماسمعت وصله خامئني الموسيقيه بمساحد العراق اشوف الموسيقه مامنعتهم من تفجير بيوت الله بالعكس زادتهم ارهابآ ماسمعت ابو لطمه وهو يجر موال
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  20. 102
    29 أكتوبر, 2016 , 12:48 م

    يح يح

    59و69 اتقوالله واحداتهم الناس باالاخونجيه ومعارضين لقرارات الدوله والثاني جعل من الي لايستمعون للموسيقى دواعش وهل علمائينا وابائنا واجدادنا هل كانو دواعش حسبنا الله عليكم الموسيقى مزمار الشيطان
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  21. 101
    29 أكتوبر, 2016 , 12:48 م
    عدد التعليقات:5723

    الرحااال

    الموسيقى غذاء الروح..لمن كان قلبه متحجره..حتى الجنين في بطن امه يشعر بالراحه..هداكم الله
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  22. 100
    29 أكتوبر, 2016 , 12:47 م

    الحمد لله والشكر له

    والله الي يسمعكم يقول أننا وصلنا من العلم مالم يصل إليه غيرنا اول نتعلم لغتنا العربيه صح ونفلح فيها ونتعلم باقي العلوم وبعدها نفكر في الاغاني
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  23. 99
    29 أكتوبر, 2016 , 12:47 م

    الحمد لله والشكر له

    والله الي يسمعكم يقول أننا وصلنا من العلم مالم يصل إليه غيرنا اول نتعلم لغتنا العربيه صح ونفلح فيها ونتعلم باقي العلوم وبعدها نفكر في الاغاني
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 98
    29 أكتوبر, 2016 , 12:46 م

    ام ايلين

    الرخال يقصد بالمتشديين علمائنا يالرخال الارهاب تجده بكتبكم التي مانزل الله بها من سلطان
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  25. 97
    29 أكتوبر, 2016 , 12:46 م
    عدد التعليقات:5723

    الرحااال

    تعلموا الموسيقى لتذهب من انفسكم كره الشعوب والاديان..جعلتوا البشر يكرهكم من افعالكم..الموسيقى تدخل البهجه في القلوب..الله يهديكم
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  26. 96
    29 أكتوبر, 2016 , 12:46 م

    غيور على وطني

    سبحان الله! أيستبدل كلام الله وهو القرآن بمزمار الشيطان؟ ﴿أَتَستَبدِلون الَّذي هُوَ أَدنى بِالَّذي هُوَ خَيرٌ﴾
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  27. 95
    29 أكتوبر, 2016 , 12:45 م

    كارهه الهئه ساره سابقا قلم الحقيقة حاليا

    قال علموهم الموسيقه****الموسيقه جردت خامئني من الانسانيه قتل الاطفال وفجر المساجد على نغمات الموسيقه الخامئنيه
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  28. 94
    29 أكتوبر, 2016 , 12:44 م

    ام ايلين

    يالرخال غذاء الروح هو القران
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 93
    29 أكتوبر, 2016 , 12:43 م

    ام ايلين

    الموسيقه تؤدي للانحطاط والفساد عشان كذا دعاة الانحطاط يطالبون بها ويسؤن للكتب الدينيه لئن مفيها شرك بالله وزنا وفجور
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  30. 92
    29 أكتوبر, 2016 , 12:42 م

    كارهه الهئه ساره سابقا قلم الحقيقة حاليا

    يخوي خامئني عازف مزمار واكبر ارهابي ليش مامنعته الموسيقى عن تفجير المساجد بالعراق انت متناقض كيف تعلم اعيالك فكر منحرف
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  31. 91
    29 أكتوبر, 2016 , 12:41 م

    مـ،ـݛــے

    يغيب ويطلع من جحره ع اخبار معينه ويكتب بكذا اسم . يصلون الظهر ويبدأ حصه الموسيقى والردح تنتهي حصه القران وتبدأ حصه دق وترويس هههااا ف بيته وسيارته وجواله وتلفزيونه باق المدرسه ؟
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  32. 90
    29 أكتوبر, 2016 , 12:41 م
    عدد التعليقات:5723

    الرحااال

    الموسيقى غذاء روح المتشدد..لو سمعها المتطرف قبل اقدامه ع عمل معين..ل لان قلبه وترك الارهاب..تعلموا هداكم الله
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  33. 89
    29 أكتوبر, 2016 , 12:40 م

    90 في الميه مناشعب السعودي لديهم قنوات فضائيه في البيوت وربما 70 في الميه يسمعون الموسيقي وفي حفلات زواج النساء كلها موسيقي وبعض حفلات للزواج بها مةسيقي ومحمد عبده مطرب العرب سعودي ويرفضون الموسيقي
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  34. 88
    29 أكتوبر, 2016 , 12:38 م

    كارهه الهئه ساره سابقا قلم الحقيقة حاليا

    عموما المسيقى بمذهب خامئني شي ضروري ولولا الموسيقى مالطم ابو لطمه خصوصا اذا خامئني جر موال حزين وتباكو الحمير ولطمو وجوههم
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  35. 87
    29 أكتوبر, 2016 , 12:37 م

    البعض يقول موسيقا والبعض الاخر يقول مزيكا والبعض الاخر يقول موسيغاو البعض يقول مزمامير تخلتف المسميات والايقاع واحد

    رجاء لا احد يتكلم بصفة الجمع تكلم عن نفسك فقط انت غير وانا غير انت تمثل نفسك فقط لاتمثل غيرك فلا يحق لك التكلم نيابة عن غيرك ترى هلكتوني وربي وقهرتوني
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  36. 86
    29 أكتوبر, 2016 , 12:35 م
    عدد التعليقات:5723

    الرحااال

    علموا ابنائكم حب الموسيقى..فهي تجعل حياتهم جميله..بعيده عن التطرف
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  37. 85
    29 أكتوبر, 2016 , 12:35 م

    كارهه الهئه ساره سابقا قلم الحقيقة حاليا

    يالهيس من يفجر المساجد هم من رضعو فكر خامئني المتطرف انظر ايران تعزف الموسيقى وتطوف على القبور وتفجر مساجد المسلمين بالعراق وداعش نبته ايرانيه مجوسيه صفويه يعزفون التقيه والموسيقى بتقان
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  38. 84
    29 أكتوبر, 2016 , 12:34 م

    عبير المنى

    بلا مزيكا بل هم انا اقترح الحل الوسط دتدنه وبس
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  39. 83
    29 أكتوبر, 2016 , 12:29 م

    رحال يخوي علم عيالك القرأن بدل الموسيقى

    الاعراض اللي ذكرتها سببها البعد عن طاعه الله جرب القرأن بدل الموسيقى وتسعد بحياتك
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  40. 82
    29 أكتوبر, 2016 , 12:29 م

    ابن البلد

    الخير كل الخير فيما قاله علماءنا ان الموسيقى حرام . وأنا اقول انها درب الضياع والفساد
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  41. 81
    29 أكتوبر, 2016 , 12:27 م

    كارهه الهئيه ساره سابقا قلم الحقيقة حاليآ

    كذابين من قالو الموسيقى مفيده والدليل اكثر من انتحرو بالعالم هم الموسيقيين سبب رئيسي للكتئاب النفسي
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  42. 80
    29 أكتوبر, 2016 , 12:26 م
    عدد التعليقات:5723

    الرحااال

    حياة بدون موسيقى تجعل الطالب يعيش منحازا على جهه..تجد قلبه غليظ لايرحم..علينا ان نعلم اطفالنا ان الموسيقى اجمل من ان تكره احدا او تكفر شخصا
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  43. 79
    29 أكتوبر, 2016 , 12:26 م

    وشك وشك

    بدايه النهايه
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  44. 78
    29 أكتوبر, 2016 , 12:25 م

    مجرب

    سمعت الموسيقى والأغاني حتى شبعت ولا شفت منها إلا كل هم وغم وضيقة صدر وضنك ،، ومن يوم تركتها والله إن صدري انشرح وحسيت براحة نفسيه وطمأنينه ، الحمد لله والشكر له
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  45. 77
    29 أكتوبر, 2016 , 12:20 م

    كارهه الهئيه ساره سابقا قلم الحقيقة حاليآ

    الموسيقى حتى الضبان بأيران تعزف موسيقى واكبر بلد متطرف ايران
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  46. 76
    29 أكتوبر, 2016 , 12:20 م

    الماااااضي2030

    الموسيقى افضل من تفجير المساجد..المتزمت المتشدد الداعشي يحرم الموسيقى ويحلل قتل الابرياء في المساجد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 75
    29 أكتوبر, 2016 , 12:18 م

    كارهه الهئيه ساره سابقا قلم الحقيقة حاليآ

    المسيقى مانفعت الحمار كل يوم يعطي مقطع موسيقى وهاذا دليل انها غير مفيده الحمار خامئني عازف موسيقي ومتطرف
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  48. 74
    29 أكتوبر, 2016 , 12:17 م

    الحازمي

    الحمد لله على نعمة الإسلام دين الثقافة والفنون ماعدا الموسيقي وباقي الفنون فهي حرام شرعا لا تجوز
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  49. 73
    29 أكتوبر, 2016 , 12:15 م

    كارهه الهئيه ساره سابقا قلم الحقيقة حاليآ

    ايران اكثر بلد يعلم المسيقى واكثر بلد يوجد فيها تطرف وداعش اغلبهم اهل موسيقى بلاش ثرثره ****ههههه
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  50. 72
    29 أكتوبر, 2016 , 12:12 م

    كارهه الهئيه ساره سابقا قلم الحقيقة حاليآ

    المسيقى درب يودي الى المخدرات والانحلال الاخلاقي والرذيله وناس بسبب المسيقى باعو اعراضهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 71
    29 أكتوبر, 2016 , 12:12 م

    رئصني ياقدع

    لو الموسيقى والطرب والرقص والهشك بشك والفن ينفع ... كان شفنا مصر في مقدمة الدول ... وشوفوهم هالحين ماهم لاقين عيش يأكلونه ووضعهم منيل بستين نيله
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  52. 70
    29 أكتوبر, 2016 , 12:09 م

    كارهه الهئيه ساره سابقا قلم الحقيقة حاليآ

    تعوذي من الشيطان وغسلي وجهك بماء مقري فيه انتي معك مس او مزمار داخل بحشائك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 69
    29 أكتوبر, 2016 , 12:09 م

    الماااااضي2030

    تعليق 50 ..فائدة الموسيقى هي انها تجعل الانسان مسالم غير داعشي ولا ارهابي..منع الموسيقى يخلق التطرف والارهاب في شبابنا.
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  54. 68
    29 أكتوبر, 2016 , 12:07 م

    كارهه الهئيه ساره سابقا قلم الحقيقة حاليآ

    المسيقى مهنه ****المجتمع اما الشرفا لاقيمه لها عندهم ومن يحلم بالمسيقى يذهب لايران او لحزب الله بلبنان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 67
    29 أكتوبر, 2016 , 12:05 م

    كارهه الهئيه ساره سابقا قلم الحقيقة حاليآ

    المسيقى فن الراقصات وفن اهل البارات مستحيل يقبل بها ذو عقل
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  56. 66
    29 أكتوبر, 2016 , 12:04 م

    كارهه الهئيه ساره سابقا قلم الحقيقة حاليآ

    المسيقى ماهي لنا حنا ناس مانرضى بالتفاهات واعيالنا يتخرجون علماء طب وهندسه والمزامير تاركينها لكم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  57. 65
    29 أكتوبر, 2016 , 12:02 م

    Xx

    كلمات الأغاني غالبا تحتوي على حب وغرام وغزل وهيام وشوق وعشق وخيانة وحزن ايضا على إيحاءات وتلميحات خادشة تؤثر على سلوكيات المراهقين والمراهقات وتؤثر على نفسياتهم وتربيهم على الإنحراف الفكري والأخلاقي
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  58. 64
    29 أكتوبر, 2016 , 12:01 م

    صنيتان الحزين على قرضة العقاري

    الذي يعاني من مشاكل نفسية ويرى علاجه في الموسيقى عليه بسماعها في بيته ويتحمل وزرها ثم هؤلاء الطلاب من أكثر الماس سماعا للموسيقى غدا سيطالب البعص ببيع الخمور
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  59. 63
    29 أكتوبر, 2016 , 12:00 م

    اشوف المسيقى مفادت العرب دولهم متخلفه

    المسيقى فن عفن يسوق الى دروب**** وأكثر شعب يعزف المسيقى الشعب الايراني ومنتشر عندهم التطرف والشرك بسبب المسيقى خامئني بنفسه عازف كمنجا ومزمار طلع اكبر ارهابي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 62
    29 أكتوبر, 2016 , 12:00 م

    فاهم

    الحروب قادمه لكن هل استعدينا لها سنرى من يجاهد لحماية دولتنا ياأهل العلمنه ولبرله سنرى
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  61. 61
    29 أكتوبر, 2016 , 11:59 ص

    صنيتان الحزين على قرضة العقاري

    في الوقت الذي تمر بلادنا بظروف ومنعطف خطير يحتاج منا التوبة والرجوع الى الله والتكاتف يأتي من لاهم له الا الموسيقى لكي يفرص على الناس معصية الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  62. 60
    29 أكتوبر, 2016 , 11:58 ص

    فاهم

    المجاهدين يحاربون في الحدود وأنتم شغالين موسيقى وخرابيط على الأقل احترمو أرواح الشهداء لي ماتو في الحدود على الأقل الموسيقى عمل يغضب الله
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  63. 59
    29 أكتوبر, 2016 , 11:57 ص

    AMS.f

    الاخونجية وداعة الفتنة .يعارضون جميع قرارات الدولة لكي يثيرو الراي العام واثارة الفتنة باسم الدين .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  64. 58
    29 أكتوبر, 2016 , 11:57 ص

    AMS.f

    الاخونجية وداعة الفتنة .يعارضون جميع قرارات الدولة لكي يثيرو الراي العام واثارة الفتنة باسم الدين .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  65. 57
    29 أكتوبر, 2016 , 11:57 ص

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    بداية الغيث قطره أول تعليم موسيقى ونهايتها رقص في المدارس .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  66. 56
    29 أكتوبر, 2016 , 11:56 ص

    عازف المسيقى عند العرب شخص لاقيمه له

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  67. 55
    29 أكتوبر, 2016 , 11:55 ص

    عاشق سراب

    الحين ماسلمنا من من الرقص في الجنادريه تبي تعلم الأطفال الموسيقى
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  68. 54
    29 أكتوبر, 2016 , 11:51 ص

    كارهه الهيئة

    🍀بعدنا عن الموسيقى🌺🌼افرز لنا جيل🌻مكتئب يعاني نفسياً🌾🌷وسلوكياً وأصبح💕❤️الطالب يضرب المدير🍂🍃والحل هو العودة🌸🍁للماضي الجميل🌺لكي نسعد جميعاً💐
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  69. 53
    29 أكتوبر, 2016 , 11:49 ص

    المسيقى مضيعه للوقت

    من يطالب بالمسيقى اما ان يكون***
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  70. 52
    29 أكتوبر, 2016 , 11:48 ص

    يح يح

    ارجو من اهل العلم والافتاء النظر في هذا الموضوع واجو من بعض المعلقين بعدم الانسياق والتشجيع والتائيدحتى لاتاخذون وزر البشر نصيحه محب
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  71. 51
    29 أكتوبر, 2016 , 11:47 ص

    💐

    مرصدي 👍
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  72. 50
    29 أكتوبر, 2016 , 11:47 ص

    عليوي المسيقى مانفعت ايران وانت تعرف قصدي

    المسيقى يالهيس مامنها فايده عطني فايده من المسيقى غير انها سبب الانتحار والهم والكتئاب
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  73. 49
    29 أكتوبر, 2016 , 11:46 ص

    اللهم لآ تجعل الدنيآ آكبر همنآ

    قال الله تعالى ( إن السمع والبصر والفؤاد كٌل أولئك كان عنه مَسْئولا )
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  74. 48
    29 أكتوبر, 2016 , 11:44 ص

    المسيقى انسوها مستحيل نقبل فيها عداتنا وتقاليدنا ترفضها

    بالله ماتستحون تطالبون بالمسيقى وين زين وجهك ولدك متخرج من الجامعه فني مزمار او عازف عود او كمنجا يسحبل جوالينه بشوارع من يبي المسيقى عندها براميل الزباله يعزف عليها تعطي نفس المسيقى
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  75. 47
    29 أكتوبر, 2016 , 11:44 ص

    اللهم لآ تجعل الدنيآ آكبر همنآ

    قال الله تعالى ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله )
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  76. 46
    29 أكتوبر, 2016 , 11:44 ص

    مرصدي

    ،،،،ألي مؤيد للموسيقى هو شخص واحد ويدخل بمعرفات كثيره ، لاتحاول بس لاتحاول ،،،،.
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  77. 45
    29 أكتوبر, 2016 , 11:43 ص

    كاره الروافض

    كيف ننتصر ونعلم الاطفال المنكر باي وجه نقابل الله.هل ديننا الحنيف امرنا بسماع لهوا الحديث
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  78. 44
    29 أكتوبر, 2016 , 11:42 ص

    مصمم

    انظرولها بطريقة إجابية // عندما تزدهر تجارة واندية الموسيقى كم عاطل ستستوعب وكم متشرد سيجد مكان في عالم الطنطنة // يعني مارحنا بعيد
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  79. 43
    29 أكتوبر, 2016 , 11:41 ص

    إمرأه

    لو طاوعتوهم ما كان معهم جوالات يكتبون بها لمحاربة كل جديد لاتنسون انهم حرموا جوالات أبو كاميرا بعدين الهواتف الذكيه حرموا حتى الثلاجات والسيارات
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  80. 42
    29 أكتوبر, 2016 , 11:41 ص

    مساء الخير جميعا

    إمرأه داخل بأسماء نسوان وتحاول تقنعنا بأفكارك .،،،، القرار الأول والأخير ماهو واقف عندك ولا غيرك ، الدولة فيها ولاة أمر وعلماء الله يحفظهم
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  81. 41
    29 أكتوبر, 2016 , 11:39 ص

    عليوي

    تحريم وتجريم الفن بأنواعه كالتمثيل والغناء والموسيقى هو أحد العوامل المسببة لجفاف المشاعر والتعامل الحاد والجمود الفكري الذي يقود للتطرف الفكري .
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  82. 40
    29 أكتوبر, 2016 , 11:39 ص

    المحتار

    اكثر معارضين الموسيقى عندنا هم من يسافر خارج السعوديةويسمع الموسيقى في السينما والمطاعم والفنادق والنظر للجنس الناعم وعنده اﻻمر عادي وعندنا زاهدمتشدد.
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  83. 39
    29 أكتوبر, 2016 , 11:37 ص

    إمرأه

    لو طاوعتوهم ماصار فيه وسائل تواصل لا تنسون انهم حرموا البرقيات اول وسيلة تواصل وحرموا المذياع او وسيلة ترفيه وحرموا المدارس اول الطريق نحو الوعي
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  84. 38
    29 أكتوبر, 2016 , 11:36 ص

    زائر المرصد

    زائره ٣٢ داخل بإسم بنت . عيب
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  85. 37
    29 أكتوبر, 2016 , 11:35 ص

    إمرأه

    إقدموا ولا تلتفتون على كل معارض لو طاوعتوهم ما غيرتوا الاجازة الاسبوعيه ولا التاريخ الهجري للميلادي ولا نظمتوا الهيئه وصار المجتمع للأفضل اقدموا
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  86. 36
    29 أكتوبر, 2016 , 11:32 ص

    الى 30

    اذا تحدثنا بالحقيقه قلتوا هذا قلم الحقيقيه بمعرفات وكأنه هو الوحيد الواعي يكون في علمك الشعب متجه نحو التغيير المطلوب بدأ يقبل على الحياة بشكل مختلف
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  87. 35
    29 أكتوبر, 2016 , 11:32 ص

    زائرابوفواز

    مشالله هذا التقدم وهذاسيجعلنا في مصاف الدول أهم شي الربابه تكون موجوده عشان مزاين أم رقيبه
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  88. 34
    29 أكتوبر, 2016 , 11:31 ص

    مصمم

    وبعد فتره يطغى الحس الموسيقي على المجتمع و كل المشاكل تنحل و تخلو التعامولات اليومية من الهواش ويصبح لدى كل فرد حس رومنسي وتقل عدد القضايا في المحاكم وتنخفظ نسب الطلاق... وكل مواطن يتجول وهو سعيد
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  89. 33
    29 أكتوبر, 2016 , 11:30 ص

    الى العابر

    انت واشكالك ممن يحارب التغيير ويحرم حلال عليك الهجره الى جبال تورا بورا يمدحون العيش لأمثالكم
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  90. 32
    29 أكتوبر, 2016 , 11:28 ص

    الدواعش والروافض واللبرالية يخدمون سيدا ً واحدا ً لهم نسأل الله ان يكفيناهما بما شاء

    ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ...................... والله يستر علينا ويحمينا من الايام المقبله
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  91. 31
    29 أكتوبر, 2016 , 11:28 ص

    زائره

    يجب السماح للموسيقى وش خلف لنا التشدد ذبحونا بتحريم كل شي نبغى جيل مايعرف التكفير وبغض الآخر نبغى جيل يحب نفسه والآخرين ولا عنده توجس من كل شي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  92. 30
    29 أكتوبر, 2016 , 11:25 ص

    قلم الخنبقة بمعرفات متعدده

    هذا مايريده زوار السفارات ومطاياهم من ادعياء السلفيه والخونه الرافضه المجوس ويتمنونه بمناهج بلاد التوحيد
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  93. 29
    29 أكتوبر, 2016 , 11:24 ص

    AMS.f

    لو نظرنا للمعترضين على هذا التصريح لرينا انهم نفس الفيئة التي اعترضت على تنظيم الهيئة. وسوق عكاظ. والجنادرية والتاريخ الميلاديو وووو يريدون زعزة الامن
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  94. 28
    29 أكتوبر, 2016 , 11:23 ص

    العابر

    أذناب المجوس و الصهاينة يرددون و يرفعون شعارت الكذب و الدجل يحاولون فيها تغيير مفهوم المحافظين الملتزميين بشرع الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  95. 27
    29 أكتوبر, 2016 , 11:22 ص

    مصمم

    وطبعا بعد الموسيقى والرقص لابد من التطوير والإضفات وبتعاث للخارج لتعلم فنون الموسيقى والرقص في الخارج الى فرنسا والسويد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  96. 26
    29 أكتوبر, 2016 , 11:19 ص

    العابر

    المملكة العربية السعودية دستورنا كتاب الله و سنة رسوله صلّ الله عليه و سلم من رأيه غير ذلك فليخرج غير مأسوفا عليه إلى غير رجعة
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  97. 25
    29 أكتوبر, 2016 , 11:19 ص

    AMS.f

    هناك فيئة او حزب في هذا البلد يعترض على كل قررات الدولة . ماذا يريدون بهاذا الاعتراض في كل قررار تصدرة الدولة ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  98. 24
    29 أكتوبر, 2016 , 11:18 ص

    مصمم

    المهم بعد الموسيقى والرقص ودروس في انواع الرقص كالعرضة النجدية والمزمار والجنبية نروح على البالية / تدريس البالية عشان الصحة العامة كل اصحاب الوزن الزايد ينحفو ويلعبو بالية// عصفوريين بحجر
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  99. 23
    29 أكتوبر, 2016 , 11:17 ص

    انا لله و انا اليه راجعون

    دستورنا القرآن الكريم و سنة النبي صلى الله عليه وسلم و من اراد غيرها فليبشر بالويل و الثبور نحن في زمن نحتاج فيه الى حفظ القرآن و تدبره و فهم سنة نبينا
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  100. 22
    29 أكتوبر, 2016 , 11:16 ص

    احمد عسيري

    التجنيد لحماية الوطن في هذا الزمن للشباب وتهيئة الشابات كأمهات لجيل قادم خيرا واصلح من مزامير الشيطان وحماية لدينهم وإسعاد لاخرتهم
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  101. 21
    29 أكتوبر, 2016 , 11:16 ص

    AMS.f

    الاخونجية يفسرون الكلام على كيفهم لغرض اثارة الفتنة وزعزعة الامن في البلد . علمنا ان الموسيقى ليست حرام في الشرع . بل حرام في العادات والتقاليد البالية .
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  102. 20
    29 أكتوبر, 2016 , 11:13 ص

    افهم كما تفهم

    مدارسنا لنا وليست لكم كما ...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  103. 19
    29 أكتوبر, 2016 , 11:12 ص

    طيب ليش مايعلمون على قراة قرآن تدبيره ناس فرحو بحياة يحسبون انهم سيخلدون ولايدرون أن الموت ملاقيهم طغو وطغى مانفع الي قبلهم يبون الله يعاقبنا تزول نعمه عنا اللهم سلم سلم خذ ظالم بظلمه ولاتعاقبابهم
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  104. 18
    29 أكتوبر, 2016 , 11:11 ص

    مصمم

    وبعد فتره بعد المسيقى يدخلو الرقص // اولا رقصات شعبية مثل العرضة النجدية والمزمار والفرعي وبعدفتره ندخل في باقي انواع الرقص
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  105. 17
    29 أكتوبر, 2016 , 11:11 ص

    افهم كما تفهم

    يدركون ذلك وقد حضروا مثل تلك الماشط في الظاهر وهشتقوها في الباطن
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  106. 16
    29 أكتوبر, 2016 , 11:10 ص
    عدد التعليقات:7725

    الحرمان

    تميت القلب ! اشوف الغرب مرهفين واكثر حس ولطف مانقصهم غير الاسلام اخلاقهم خلق الاسلام نحن اسم مسلمين واخلاقنا اخلاق غاب والغاب ارحم هانحن نقتل بعضنا
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  107. 15
    29 أكتوبر, 2016 , 11:09 ص

    افهم كما تفهم

    لماذا فهم البعض كلام أمين منظمة التعاون الاسلامي بصورة مغايرة لما فهمه المصريون ؟!
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  108. 14
    29 أكتوبر, 2016 , 11:08 ص

    افهم كما تفهم

    يحرفون الكلم عن مواضعه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  109. 13
    29 أكتوبر, 2016 , 11:07 ص

    افهم كما تفهم

    مقبولة في سياقها ومعمول بها في نشاطتنا الوطنية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  110. 12
    29 أكتوبر, 2016 , 11:06 ص

    مصمم

    نبيها موسيقى ***نبي المجتمع يصييييييييير مرررررره رومنسي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  111. 11
    29 أكتوبر, 2016 , 11:06 ص

    افهم كما تفهم

    هم يدركون أن ماقيل سيزورونه ليمرروه على أتباعهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  112. 10
    29 أكتوبر, 2016 , 11:05 ص

    ابو داليدا

    حلوة يا المرصد حسب رايهم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ..ياتي اخر الزمان اقوام يستحلون الحر والحرير والمعازف ...وقال من سن سنه سيئه كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لاينقص من وزره شي ...
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  113. 9
    29 أكتوبر, 2016 , 11:04 ص

    مصمم

    يمكن ينصلح حالهم ويصير الشعب رومنسي / ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  114. 8
    29 أكتوبر, 2016 , 11:04 ص

    افهم كما تفهم

    هم يفهمون ما قيل ؟!! ولكن يريدوا افهامنا بما في ***نفوسهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  115. 7
    29 أكتوبر, 2016 , 11:04 ص

    معلم متقاعد

    ههههه ***لن يسمحوا بذلك . هل تعلمون من يسيطر على التعليم العام في المملكة ؟!
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  116. 6
    29 أكتوبر, 2016 , 11:03 ص

    افهم كما تفهم

    مدير النشاط الطلابي قال فيه إن “الموسيقى مقبولة في سياق وطني وتربوي” في النشاطات الطلابية (( افهم كما تفهم ))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  117. 5
    29 أكتوبر, 2016 , 11:01 ص

    ناس تفهم أنها ما تفهم

    #السماح_بالموسيقى_في_المدارس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  118. 4
    29 أكتوبر, 2016 , 11:00 ص

    كلن على همه سرا ... ناس داجين ,,, وناس هايصه ... وناس لايصه ,,, وناس تبي تلهي ... وناس تبي تفسد .. وناس تبي تنفذ اجندات مشبوهه وأختلط الحابل بالنابل
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  119. 3
    29 أكتوبر, 2016 , 10:58 ص

    ريان

    يعني هي جت ع المدارس هذا هم في الاعراس يناقزون على الاغاني والشيلات تقل مجانين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  120. 2
    29 أكتوبر, 2016 , 10:54 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  121. 1
    29 أكتوبر, 2016 , 10:54 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    اسألوا المشايخ مثل الشيخ صالح الفوزان وغيرهم بدل كثر الجدل
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)

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