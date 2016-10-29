جدل بسبب السماح بالموسيقى في المدارس

صحيفة المرصد: دشن مغردون سعوديون هاشتاغ #السماح_بالموسيقى_في_المدارس وذلك إثر لقاء أجرته قناة العربية مع مدير النشاط الطلابي في وزارة التعليم السعودي عبد الحميد مسعود قال فيه إن “الموسيقى مقبولة في سياق وطني وتربوي” في النشاطات الطلابية في مدارس السعودية.

ورحب الكثير من مستخدمي الهاشتاغ بالخبر، مطالبين بتعليم العزف على آلات موسيقية مختلفة. كما طالب البعض من خريجي المدرسة الذين يتابعون دراستهم الجامعية بالسماح بتعليم الموسيقى في المرحلة الجامعية ايضاً.

إلا أن البعض من المغردين انتقدوا الخبر قائلين إنه ينبغي على وزارة التعليم الالتزام ” بفتاوى كبار علماء الدين” مشيرين إلى أن “الموسيقى حرام وتميت القلب وتصدنا عن ذكر الله وقراءة القرآن” حسب رأيهم.

وفاق عدد التغريدات التي ورد فيها هاشتاغ #السماح_بالموسيقى_في_المدارس 74 ألف تغريدة.

BBC