خالد السليمان: وزارة الإسكان تسرق أفكاري رغم أنها تدفع لشركات استشارية مبالغ طائلة!

صحيفة المرصد: أبدى الكاتب الصحفي خالد السليمان، استيائه من بعض “الشركات والوزارات” التي اتهمها بأنها تسرق أفكاره لصالح أنشطتها وتوجهاتها.

واسشهد السليمان بحسب صحيفة عكاظ بشركة ماكينزي للاستشارات التي قال إنها “سرقت أفكاره والكتاب بعد ورشة العمل التي حضرها عدد من الكتاب والمفكرين وكذلك وزارة الإسكان لصالح أنشطتها وتوجهاتها، على حد تعبيره”.

وأضاف الكاتب قائلا: “مما يؤسف له أن وزارة الإسكان كمثال كانت تعقد العديد من ورش العمل معنا، وفوجئنا أن الوزارة قد جيرت مقترحاتنا لصالحها، مدعية أن تلك الأفكار والرؤى من بنات أفكارها، رغم أن الوزارة تأتي بكبرى الشركات الاستشارية وتدفع لها مبالغ طائلة”.