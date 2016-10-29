خالد السليمان: وزارة الإسكان تسرق أفكاري رغم أنها تدفع لشركات استشارية مبالغ طائلة!

صحيفة المرصد: أبدى الكاتب الصحفي خالد السليمان، استيائه من بعض “الشركات والوزارات” التي اتهمها بأنها تسرق أفكاره لصالح أنشطتها وتوجهاتها.
واسشهد السليمان بحسب صحيفة عكاظ بشركة ماكينزي للاستشارات التي قال إنها “سرقت أفكاره والكتاب بعد ورشة العمل التي حضرها عدد من الكتاب والمفكرين وكذلك وزارة الإسكان لصالح أنشطتها وتوجهاتها، على حد تعبيره”.
وأضاف الكاتب قائلا: “مما يؤسف له أن وزارة الإسكان كمثال كانت تعقد العديد من ورش العمل معنا، وفوجئنا أن الوزارة قد جيرت مقترحاتنا لصالحها، مدعية أن تلك الأفكار والرؤى من بنات أفكارها، رغم أن الوزارة تأتي بكبرى الشركات الاستشارية وتدفع لها مبالغ طائلة”.
تعليقات ( 21 )
أجامل أيامييابوسليمان الأيام هذي ماهي لحية براءة أفكار أي واحديسرق منك شي اعمل نفسك مش واخدبالك😂😂😂
أجامل أيامييابوسليمان الأيام هذي ماهي لحية براءة أفكار أي واحديسرق منك شي اعمل نفسك مش واخدبالك😂😂😂
أجامل أيامييابوسليمان الأيام هذي ماهي لحية براءة أفكار أي واحديسرق منك شي اعمل نفسك مش واخدبالك😂😂😂
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله وأتوب اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
العسيريامحق افكار اجل انت ابو الفكر ماشفنا لا ارض ولا قرض اثرها افكارك وبعدين الاعلامي اذا اخذوا بافكاره قال سرقوني واذا مااخذوا بها قال ماسمعوا كلامي
عبير المنىالسكن فكر والتخطيط له فكره زوجوهم بالله وخلوهم يجيبون بنات افكار
الحمدللهمخالف
ساميافكار ايش لامساكن ولا ارضي ولاقروض
عدد التعليقات:14937
قلم الحقيقهلن تعيش أفكار أو ترى النور لصالح الوطن والمواطن في أرزاقه ومكتسباته ومستقبله وازدهاره ونجاحه طالما الأخونجي يقف حجر عثرة في طريقها لأنه قاتل لكل حياة.
عشتار بندر الحمدانفكرتي مسجلة بأسمي من عشر سنوات : نعطي الدراهم و الاراضي للسيد /هوا زهاو نينق و نقول له وش نبي و متى و كيف نبيه . يرد علينا: أبشر بسعدك .
من بعيد.مدري ليش الكاتب زعلان خاصة انه ماشفنا من وزارة الإسكان اي أفكار تستحق انك تطلب حقك فيها كل افكارهم تخديرية وضحك على الشعب الا اذا الضحك على الشهب صار علامة مسجلة
تيوبلسطيب تقدر ترفع عليه/عليهم كظية يبو الافكار ؟؟
كاوازاكي خضرمخالف للنشر
بردقانمخالف للنشر
يح يحاختفت ميتان وخمسون مليار فلا تستغب ايها الكاتب العزيز لو اخذت افكارك وافكار ابناء البلد فاالمسؤلين لايثقون الافي الاجنبي فا الااسكان ديدنها الف والدوران واخفا االشفافيه
احمد عسيريياسيدي يفداك كل الفكر والحقوق الفكرية بس زن عليهم خلهم يعطونا سكن تعبنا ورب الكعبة
خالدمخالف للنشر
قلم الخنبقة بمعرفات متعددهلماذا لا تقيم محامي حتى تحصل على الحقوق الفكرية؟ .. ولكي تُسن سنة حسنة في كف ايدي هذه الشركات من العبث مستقبلاً