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خالد السليمان: وزارة الإسكان تسرق أفكاري رغم أنها تدفع لشركات استشارية مبالغ طائلة!

29 أكتوبر, 2016 , 11:10 ص
خالد السليمان: وزارة الإسكان تسرق أفكاري رغم أنها تدفع لشركات استشارية مبالغ طائلة!
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صحيفة المرصد: أبدى الكاتب الصحفي خالد السليمان، استيائه من بعض “الشركات والوزارات” التي اتهمها بأنها تسرق أفكاره لصالح أنشطتها وتوجهاتها.

واسشهد السليمان بحسب صحيفة عكاظ بشركة ماكينزي للاستشارات التي قال إنها “سرقت أفكاره والكتاب بعد ورشة العمل التي حضرها عدد من الكتاب والمفكرين وكذلك وزارة الإسكان لصالح أنشطتها وتوجهاتها، على حد تعبيره”.

وأضاف الكاتب قائلا: “مما يؤسف له أن وزارة الإسكان كمثال كانت تعقد العديد من ورش العمل معنا، وفوجئنا أن الوزارة قد جيرت مقترحاتنا لصالحها، مدعية أن تلك الأفكار والرؤى من بنات أفكارها، رغم أن الوزارة تأتي بكبرى الشركات الاستشارية وتدفع لها مبالغ طائلة”.



تعليقات ( 21 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 21
    29 أكتوبر, 2016 , 12:42 م

    أجامل أيامي

    يابوسليمان الأيام هذي ماهي لحية براءة أفكار أي واحديسرق منك شي اعمل نفسك مش واخدبالك😂😂😂
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  2. 20
    29 أكتوبر, 2016 , 12:41 م

    أجامل أيامي

    يابوسليمان الأيام هذي ماهي لحية براءة أفكار أي واحديسرق منك شي اعمل نفسك مش واخدبالك😂😂😂
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  3. 19
    29 أكتوبر, 2016 , 12:41 م

    أجامل أيامي

    يابوسليمان الأيام هذي ماهي لحية براءة أفكار أي واحديسرق منك شي اعمل نفسك مش واخدبالك😂😂😂
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  4. 18
    29 أكتوبر, 2016 , 12:39 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله وأتوب اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
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  5. 17
    29 أكتوبر, 2016 , 12:38 م

    الله انعم علينا بالعقول وهذا يريد ان يحجر الافكار لنفسه مثلن كل فكره او كلمه يقولها يريد ان تقال انها له وهذا تفكير عقيم
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  6. 16
    29 أكتوبر, 2016 , 12:35 م

    ااشوف مامنها فايده
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  7. 15
    29 أكتوبر, 2016 , 12:30 م

    العسيري

    امحق افكار اجل انت ابو الفكر ماشفنا لا ارض ولا قرض اثرها افكارك وبعدين الاعلامي اذا اخذوا بافكاره قال سرقوني واذا مااخذوا بها قال ماسمعوا كلامي
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  8. 14
    29 أكتوبر, 2016 , 12:27 م

    عبير المنى

    السكن فكر والتخطيط له فكره زوجوهم بالله وخلوهم يجيبون بنات افكار
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  9. 13
    29 أكتوبر, 2016 , 12:26 م

    الحمدلله

    مخالف
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  10. 12
    29 أكتوبر, 2016 , 12:20 م

    انسوا شي اسمه اسكاااان.. خلاص ١٢٥ مليار راحت .. ***
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  11. 11
    29 أكتوبر, 2016 , 12:07 م

    سامي

    افكار ايش لامساكن ولا ارضي ولاقروض
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  12. 10
    29 أكتوبر, 2016 , 12:02 م
    عدد التعليقات:14937

    قلم الحقيقه

    لن تعيش أفكار أو ترى النور لصالح الوطن والمواطن في أرزاقه ومكتسباته ومستقبله وازدهاره ونجاحه طالما الأخونجي يقف حجر عثرة في طريقها لأنه قاتل لكل حياة.
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  13. 9
    29 أكتوبر, 2016 , 12:00 م

    عشتار بندر الحمدان

    فكرتي مسجلة بأسمي من عشر سنوات : نعطي الدراهم و الاراضي للسيد /هوا زهاو نينق و نقول له وش نبي و متى و كيف نبيه . يرد علينا: أبشر بسعدك .
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  14. 8
    29 أكتوبر, 2016 , 11:51 ص

    من بعيد.

    مدري ليش الكاتب زعلان خاصة انه ماشفنا من وزارة الإسكان اي أفكار تستحق انك تطلب حقك فيها كل افكارهم تخديرية وضحك على الشعب الا اذا الضحك على الشهب صار علامة مسجلة
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  15. 7
    29 أكتوبر, 2016 , 11:42 ص

    تيوبلس

    طيب تقدر ترفع عليه/عليهم كظية يبو الافكار ؟؟
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  16. 6
    29 أكتوبر, 2016 , 11:41 ص

    كاوازاكي خضر

    مخالف للنشر
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  17. 5
    29 أكتوبر, 2016 , 11:39 ص

    بردقان

    مخالف للنشر
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  18. 4
    29 أكتوبر, 2016 , 11:37 ص

    يح يح

    اختفت ميتان وخمسون مليار فلا تستغب ايها الكاتب العزيز لو اخذت افكارك وافكار ابناء البلد فاالمسؤلين لايثقون الافي الاجنبي فا الااسكان ديدنها الف والدوران واخفا االشفافيه
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  19. 3
    29 أكتوبر, 2016 , 11:34 ص

    احمد عسيري

    ياسيدي يفداك كل الفكر والحقوق الفكرية بس زن عليهم خلهم يعطونا سكن تعبنا ورب الكعبة
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  20. 2
    29 أكتوبر, 2016 , 11:20 ص

    خالد

    مخالف للنشر
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  21. 1
    29 أكتوبر, 2016 , 11:15 ص

    قلم الخنبقة بمعرفات متعدده

    لماذا لا تقيم محامي حتى تحصل على الحقوق الفكرية؟ .. ولكي تُسن سنة حسنة في كف ايدي هذه الشركات من العبث مستقبلاً
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