الطريفي يكشف سبب عدم إدانة إيران لاستهداف مكة

صحيفة المرصد:كشف الوزير عادل الطريفي ، إن عدم استنكار السلطات الإيرانية لمحاولة استهداف الحرم المكي بصاروخ، الخميس، يفضح مزاعمهم.
وأكد الطريفي قائلا: استهداف مقدسات العالم الإسلامي يفضح مزاعم هؤلاء ومن يدعمهم.
جاء ذلك في تغريدة للطريفي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: “عدم استنكار النظام الإيراني للعدوان على الحرمين يؤكد استفادة طهران من الأزمة بكل تبعاتها وأهمها دعم التنظيمات الإرهابية ومنها جماعة الحوثي.”
عدم استنكار النظام الإيراني للعدوان على الحرمين يؤكد استفادة طهران من الأزمة بكل تبعاتها وأهمها دعم التنظيمات الإرهابية ومنها جماعة الحوثي .
— عادل الطريفي (@AdelAlToraifi) October 28, 2016
تعليقات ( 33 )
🇸🇦السعودية🇸🇦+وهل اصبح توتير المصدر الاول لنتلقى منه تصريحات المسؤولين بإسم المملكة
ري ري رتامخالف
سلمتي 🌴 بلادي 🇸🇦 السعودية 🇸🇦ركزوا يا بعض كتابنا على هذه الفعل القذر وهو اطلاق الصاروخ على مكة؟وأجلو الكتابة عن قيادة المرءة وغيرها من الاخبار الثانوية المكرره الممله دعوها جانباً
اجلتقول لي على تويتر
(منصف)نطلب من حكومتنا الرشيدة التدخل .. فاعلامنا لايواكب الاحداث الجسام
اقول بسمخالف
سلمتي 🌴 بلادي 🇸🇦 السعودية 🇸🇦على أعلامنا التحرك فهذا أمر لايجب السكوت عنه...وخلو موضوع سواقة المرأة بعدين؟
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعينوهل تنتظرون من المرشد المجرم الارهابي الايراني أن يدين اطلاق صاروخ على مكة؟
وتلك الايام....مخالف
احمدكيف لإعلام ينجح يقوده مثلك
يح يحايران لن تستنكر لانها بلد الشرك والارهاب وبعدين صح النوم ايها الوزير الصاروخ له يومين واخر شي تغريده فقط ماشاالله
حجاجهم أعداء ولا نستكثر منهم أي فعل ضدنا ، والسؤال هل إعلامنا استغل هذا الإجرام وناقشه وبلغه على المستويات الدولية وبكافة اللغات الأجنبيه خوفا من تفسيرات ضدنا
يح يحايرا لن تستنكر لانها بلد الشرك والارهاب
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعينبصراحه الإعلام عندنا سيء؟يجب فتح قنوات عالمية قوية بعدة لغات خاصة الانجليزيه
راكاااانمخالف
رؤيةمخالف
راكاااانمخالف
ابوفيصل السلميمخالف
راكاااانمخالف
بندرمخالف
(منصف)**********اليوم الاعلام يدير الحروب والمفترض اغتنام هذا العمل الشنيع لاستنهاض الدول الاسلامية
مديرة مياه الثرواتبدري ياطويل العمر المفروض ان العالم يهتز من قوة الإعلام على اللي صار ....غير كذا أن الحرب الإعلامية لم يتم توليها .... السلطة الرأربعة صفر الحرب الإعلامية صفر
رسالة الى الوزير الطريقيياعزيزي ايران تهاجمنا عن طريق قنوات عالمية وتهاجمنا في كل مكان.وانت ياوزير الاعلام السعودي تكتب في توتير . المفروض تعمل قناة موجهة للعمق الإيراني وللخارج لفضح ايران.انت جالس تنقل اخبار ايران لنا محليا
جنوبيعندما نفذ حكم الله في الكلب نمر الكلب قامت وسائل العلام الشرق والغرب وحقوق الانسان والمنظمات العالميه بدعم من ايران !! وبعظ المواطنين لم يعلم باستهداف الحرم حتى الساعه يا وزير الاعلام
جنوبيمخالف
يا معالي الوزيرالموضوع اكبر بكثير من مجرد تغريدة انت وزير إعلام وهنا دورك في فضح هؤلاء لا أن تغرد نحن نحتاج الى إعلام قوي يسلخ هؤلاء الفئران ويظهرهم على حقيقتهم.
خالد القحطانييجب ان يصدر بيان من وزارة الخارجيه والله لو العكس صحيح كان ايران توصل الخبر لآخر العالم لازم نتغير اعلاميا
مفطح مثلوثةمخالف
واقعهوه بس الحوثه وإيران اللي يستهدفون مقدساتنا ؟ العالم الغربي كله يستهدف مقدساتنا . ويتمنى تدمير مكه والمدينه ومحو الإسلام بكامله .. يعني وش تنتظر ؟ شجب
محماسمخالف
مواطنكان المفروض ان تقول هذا الكلام عبر وسائل الاعلام وليس عبر تويتر فانت رجل شجاع ومثقف كما عرفك الجميع !
سابقاخر من يتحدث عن المقدسات الاسلامية المجوس لأنكم مارستم الاٍرهاب والتفجير في مكة المكرمة وأثناء الجح وعندما فشلتم اوعزتم الى عملائكم بإطلاق الصواريخ
احمد عسيرينعلم ذلك يامعالي الوزير ولكن بعض اعلامنا لم يواكب الحدث كما يجب ويعري الحوثي والمجوسي ويوصل الخبر بجميع زواياه وتداعياته الى العالم قاطبة كتابنا ومحللين السياسة عليهم فضح الاعلام الإيراني