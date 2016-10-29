الطريفي يكشف سبب عدم إدانة إيران لاستهداف مكة

صحيفة المرصد:كشف الوزير عادل الطريفي ، إن عدم استنكار السلطات الإيرانية لمحاولة استهداف الحرم المكي بصاروخ، الخميس، يفضح مزاعمهم.

وأكد الطريفي قائلا: استهداف مقدسات العالم الإسلامي يفضح مزاعم هؤلاء ومن يدعمهم.

جاء ذلك في تغريدة للطريفي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: “عدم استنكار النظام الإيراني للعدوان على الحرمين يؤكد استفادة طهران من الأزمة بكل تبعاتها وأهمها دعم التنظيمات الإرهابية ومنها جماعة الحوثي.”