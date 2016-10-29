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الطريفي يكشف سبب عدم إدانة إيران لاستهداف مكة

29 أكتوبر, 2016 , 12:53 م
الطريفي يكشف سبب عدم إدانة إيران لاستهداف مكة
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صحيفة المرصد:كشف  الوزير عادل الطريفي ، إن عدم استنكار السلطات الإيرانية لمحاولة استهداف الحرم المكي بصاروخ، الخميس، يفضح مزاعمهم.

وأكد الطريفي  قائلا: استهداف مقدسات العالم الإسلامي يفضح مزاعم هؤلاء ومن يدعمهم.

جاء ذلك في تغريدة للطريفي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: “عدم استنكار النظام الإيراني للعدوان على الحرمين يؤكد استفادة طهران من الأزمة بكل تبعاتها وأهمها دعم التنظيمات الإرهابية ومنها جماعة الحوثي.”



تعليقات ( 33 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 33
    29 أكتوبر, 2016 , 14:57 م

    🇸🇦السعودية🇸🇦

    +وهل اصبح توتير المصدر الاول لنتلقى منه تصريحات المسؤولين بإسم المملكة
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  2. 32
    29 أكتوبر, 2016 , 14:49 م

    ري ري رتا

    مخالف
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  3. 31
    29 أكتوبر, 2016 , 14:48 م

    سلمتي 🌴 بلادي 🇸🇦 السعودية 🇸🇦

    ركزوا يا بعض كتابنا على هذه الفعل القذر وهو اطلاق الصاروخ على مكة؟وأجلو الكتابة عن قيادة المرءة وغيرها من الاخبار الثانوية المكرره الممله دعوها جانباً
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  4. 30
    29 أكتوبر, 2016 , 14:48 م

    اجل

    تقول لي على تويتر
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  5. 29
    29 أكتوبر, 2016 , 14:44 م

    (منصف)

    نطلب من حكومتنا الرشيدة التدخل .. فاعلامنا لايواكب الاحداث الجسام
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  6. 28
    29 أكتوبر, 2016 , 14:44 م

    اقول بس

    مخالف
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  7. 27
    29 أكتوبر, 2016 , 14:37 م

    سلمتي 🌴 بلادي 🇸🇦 السعودية 🇸🇦

    على أعلامنا التحرك فهذا أمر لايجب السكوت عنه...وخلو موضوع سواقة المرأة بعدين؟
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  8. 26
    29 أكتوبر, 2016 , 14:35 م

    اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين

    وهل تنتظرون من المرشد المجرم الارهابي الايراني أن يدين اطلاق صاروخ على مكة؟
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  9. 25
    29 أكتوبر, 2016 , 14:32 م

    وتلك الايام....

    مخالف
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  10. 24
    29 أكتوبر, 2016 , 14:30 م

    احمد

    كيف لإعلام ينجح يقوده مثلك
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  11. 23
    29 أكتوبر, 2016 , 14:27 م

    يح يح

    ايران لن تستنكر لانها بلد الشرك والارهاب وبعدين صح النوم ايها الوزير الصاروخ له يومين واخر شي تغريده فقط ماشاالله
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  12. 22
    29 أكتوبر, 2016 , 14:25 م

    حجاج

    هم أعداء ولا نستكثر منهم أي فعل ضدنا ، والسؤال هل إعلامنا استغل هذا الإجرام وناقشه وبلغه على المستويات الدولية وبكافة اللغات الأجنبيه خوفا من تفسيرات ضدنا
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  13. 21
    29 أكتوبر, 2016 , 14:24 م

    يح يح

    ايرا لن تستنكر لانها بلد الشرك والارهاب
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  14. 20
    29 أكتوبر, 2016 , 14:16 م

    اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين

    بصراحه الإعلام عندنا سيء؟يجب فتح قنوات عالمية قوية بعدة لغات خاصة الانجليزيه
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  15. 19
    29 أكتوبر, 2016 , 14:15 م

    راكاااان

    مخالف
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  16. 18
    29 أكتوبر, 2016 , 14:14 م

    رؤية

    مخالف
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  17. 17
    29 أكتوبر, 2016 , 14:13 م

    راكاااان

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 16
    29 أكتوبر, 2016 , 14:12 م

    ابوفيصل السلمي

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 15
    29 أكتوبر, 2016 , 14:12 م

    راكاااان

    مخالف
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  20. 14
    29 أكتوبر, 2016 , 14:10 م

    بندر

    مخالف
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  21. 13
    29 أكتوبر, 2016 , 14:00 م

    (منصف)

    **********اليوم الاعلام يدير الحروب والمفترض اغتنام هذا العمل الشنيع لاستنهاض الدول الاسلامية
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  22. 12
    29 أكتوبر, 2016 , 13:59 م

    مديرة مياه الثروات

    بدري ياطويل العمر المفروض ان العالم يهتز من قوة الإعلام على اللي صار ....غير كذا أن الحرب الإعلامية لم يتم توليها .... السلطة الرأربعة صفر الحرب الإعلامية صفر
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  23. 11
    29 أكتوبر, 2016 , 13:53 م

    رسالة الى الوزير الطريقي

    ياعزيزي ايران تهاجمنا عن طريق قنوات عالمية وتهاجمنا في كل مكان.وانت ياوزير الاعلام السعودي تكتب في توتير . المفروض تعمل قناة موجهة للعمق الإيراني وللخارج لفضح ايران.انت جالس تنقل اخبار ايران لنا محليا
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  24. 10
    29 أكتوبر, 2016 , 13:51 م

    جنوبي

    عندما نفذ حكم الله في الكلب نمر الكلب قامت وسائل العلام الشرق والغرب وحقوق الانسان والمنظمات العالميه بدعم من ايران !! وبعظ المواطنين لم يعلم باستهداف الحرم حتى الساعه يا وزير الاعلام
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  25. 9
    29 أكتوبر, 2016 , 13:48 م

    جنوبي

    مخالف
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  26. 8
    29 أكتوبر, 2016 , 13:48 م

    يا معالي الوزير

    الموضوع اكبر بكثير من مجرد تغريدة انت وزير إعلام وهنا دورك في فضح هؤلاء لا أن تغرد نحن نحتاج الى إعلام قوي يسلخ هؤلاء الفئران ويظهرهم على حقيقتهم.
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  27. 7
    29 أكتوبر, 2016 , 13:36 م

    خالد القحطاني

    يجب ان يصدر بيان من وزارة الخارجيه والله لو العكس صحيح كان ايران توصل الخبر لآخر العالم لازم نتغير اعلاميا
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  28. 6
    29 أكتوبر, 2016 , 13:32 م

    مفطح مثلوثة

    مخالف
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  29. 5
    29 أكتوبر, 2016 , 13:21 م

    واقع

    هوه بس الحوثه وإيران اللي يستهدفون مقدساتنا ؟ العالم الغربي كله يستهدف مقدساتنا . ويتمنى تدمير مكه والمدينه ومحو الإسلام بكامله .. يعني وش تنتظر ؟ شجب
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  30. 4
    29 أكتوبر, 2016 , 13:20 م

    محماس

    مخالف
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  31. 3
    29 أكتوبر, 2016 , 13:19 م

    مواطن

    كان المفروض ان تقول هذا الكلام عبر وسائل الاعلام وليس عبر تويتر فانت رجل شجاع ومثقف كما عرفك الجميع !
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  32. 2
    29 أكتوبر, 2016 , 13:19 م

    سابق

    اخر من يتحدث عن المقدسات الاسلامية المجوس لأنكم مارستم الاٍرهاب والتفجير في مكة المكرمة وأثناء الجح وعندما فشلتم اوعزتم الى عملائكم بإطلاق الصواريخ
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  33. 1
    29 أكتوبر, 2016 , 13:01 م

    احمد عسيري

    نعلم ذلك يامعالي الوزير ولكن بعض اعلامنا لم يواكب الحدث كما يجب ويعري الحوثي والمجوسي ويوصل الخبر بجميع زواياه وتداعياته الى العالم قاطبة كتابنا ومحللين السياسة عليهم فضح الاعلام الإيراني
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