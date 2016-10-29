منح “هيئة الترفيه” صلاحية إنشاء صناديق وتأسيس شركات

صحيفة المرصد: أقرت الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للترفيه، إنشاء صناديق وتأسيس شركات بالتنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة. وجاء في الترتيبات التنظيمية، التي أعلنها أمس أهمية وضع برنامج سنوي للفعاليات الترفيهية وإدارته وتطويره، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في قطاع الترفيه، وتحفيز إقامة المرافق والمنشآت والفعاليات الترفيهية المميزة، إضافة إلى منحها الموافقة بالعمل مع الشركات المحلية والعالمية المتميزة لتقديم منتجات ذات محتوى احترافي ترفيهي يتناسب مع الهوية العربية الإسلامية للمملكة.
ووفقاً لما ورد في الترتيبات، فإن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة، ويُشار إليها فيما بعد بـ”الهيئة”.
وتهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الترفيه في المملكة وتطويره، والارتقاء بجميع عناصره ومقوماته وإمكاناته، ولها دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك وضع خطط ومعايير إقامة المرافق والمنشآت والفعاليات الترفيهية وإدارتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فضلا عن وضعها ضوابط ومعايير قياس الأداء في قطاع الترفيه، وذلك لضمان الحصول على فعاليات ذات مستوى احترافي عال. وذلك علاوة على دعم ورعاية الأنشطة والفعاليات الترفيهية، التي تقيمها الجهات الحكومية بالتنسيق مع تلك الجهات، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على جميع المرافق الحكومية المهيأة لاستضافة الفعاليات الترفيهية، وكذلك إنشاء مراكز خدمة شاملة لمنح التراخيص المطلوبة لإقامة الفعاليات الترفيهية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والترخيص لممارسة أنشطة الترفيه، والعمل مع الشركات المحلية والعالمية المتميزة لتقديم منتجات ذات محتوى احترافي ترفيهي يتناسب مع الهوية العربية الإسلامية للمملكة.
تعليقات ( 29 )
هن اولااهتموا بالمراة وبمشاكل وهموم وقضايا ومعاناة المراة واصرفوا لربات البيوت رواتب شهريه وزيدو راتب ضمان الارمله والمطلقه واعطوا الارامل بيوت وحلو مشكلة العنوسة وظفوا الخريجات ومشاكل المعلمات المغتربات.
فهد١١١أولاً أوجدوا صناديق للفقراء والعاطلين عن العمل ومن لايملك سكن قبل كل شيء !!!
مراقبالله المستعان
himaاهم ادوات الترفيه ونزع الملل ونشر الفرح والسعادة وطرد النكدفي المجتمع,السينماء والمسرح والطرب,بدونهم سيظل معنى الترفيه خيال وغير موجود.
محالههههههههه ترفيه هو احد يالله يسد التزامته عقب ما قصقصوا راتبه مافيه مجال للترفيه خلو الترفيه لهله
متقاعد فقير جدا جدا جداوماعندي شيزودو رواتبنا يالمتقاعدين اللي تحت ال ٤٠٠٠ ريال عندنا عوائل واطفال وماقدرنا نواجه الحياة الله يجزاكم خير ويرحم والديكم ويجعلهم من اهل الجنة ظروفنا تعبانة جدا تكفون انضرو لنا من باب الرحمة
راكاااانحتى وان حدث لن تقام البرامج الترفيهيه سوا في المناطق الكبرى فقط شغلنا كله بالبركه وطحن في طحن
يا رؤية 2030لن يتحقق هذا الشي ابدا ابدا ابدا والترفيه مثل الإسكان إنتاجها مجرد مقالات تكتب وسلامتها أم حسن
ولد الديرهشعب محافظ مارح يرضى بالفساد واللي تربيته تربية قمام يسافر وبقريح الله لايرده
الماااااضي2030الصفعات والضربات قامت تتوالى على المتشددين اعداء الفرح ..لله الحمد على ذلك....افغانستان تنتظركم يامتخلفين
الحازميما خلقنا الله لترفيه واللعب والتسلية والضحك خلقنا الله للعبادة والجهاد في سبيل الله والنفير يوم الزحف وقتل اعداء الله
الماااااضي2030مخالف
الماااااضي2030ههههها المتشدد والمتزمت اعداء الحياه أقرب رحله الى تورا بورا ..في الكهوف لايوجد موسيقى ولا ترفيه بل يوجد احزمه ناسفه ونعيق
عدد التعليقات:167
فاااااهملو تجيبون غابات فينا فيذا ماطبيتها
محماستصدقون بعد الترفيه يبي يصير لكل واحد بيت ومايصير فيه جرايم ونصير احسن ناس شوفوا الغرب عندهم ترفيه وماعندهم **** اهم شي الترفيه
ابن روق العتيبياهم شي لايخلون أغاني وخراب ويملون الارض فساد اذا لازم هالترفية مع ان ماله داعي بس بكيفهم اهم شي الترفية في حدود الحلال واجتناب الحرام ولايكون فية اختلاط بين الرجال و النساء كل واحد من الجنسين له مكان
الحازمياتمني من مشايخنا الأجلاء إصدار فتوى بتحريم الترفيه وكل ما يصدر عنه لأن الترفيه بدعة محدثة لم تعرف من قبل وكل بدعة حرام في النار
واقعيرفهون عن الشعب ... و75 % ماعندهم بيوت ملك ؟؟ أي نفسيه تجي لها الترفيه ... يمكن يبون يسلون المواطن عشان ينسى السكن الموعود
زائرابوفوازأهم شي الجنادريه ميدان العرضه نبيه تنويع ذا السنه وأم رقيبه نبي شيلات غربيه على دبكات راب أهم شي الجيل الجديد يواكب التطور الي لامام الي لامام
عدد التعليقات:5728
الرحااالالمتشدد..هو من يزرع الخوف في قلوب البشر وكأن الحياة خلقنا فيها لنتعذب فيها..وهو يعيش في قصور ويسافر الى تركيا وينبسط..الحياه جميله
عدد التعليقات:5728
الرحااالممتاز..ونتمنى ان تكون هناك المسارح في كل مدينه..والسينما في كل حي..شكرا لكم
عاجلسبب كثرة الجرائم والإصابة بالأمراض النفسيه غياب الترفيه العالمي بسبب مختلف الشعارات التي تباع وتشترى
متقاعدالمواطن ماعاد عنده فلوس كيف سوف يحضر المهرجانات والراتب تنتف الا اذ كان كل شي بلاش
الترفية يقضي على الاكتأب ويعالج الأمراض النفسية وأسالوا أكبر طبيب نفسي عن ذلك؟الى الأمام ياوطن الحزم بالتوفيق والنجاح للهيئة الترفيه وكلنا نتطلع لأن يكون وطنا الغالي أحسن بلد فى العالم ودام عزك يالسعودية وحفظك الله ورعاك يااجمل وطن على قلبي
نهيرماعندي بيت حتي اشتري تلفزيون واشوف هيئه الترفيه
فهد١١١عام الصناديق !!!
مساء الترفيه يالربعالصواريخ قربت فوق روسنا وتبون هيئة ترفيه !!!!! نبي تجنيد اجباري ونخلي المايعين من العيال يتمرجلون والله يهديهم والبنات يصيرون سنعات .. اله يسترنا بستره