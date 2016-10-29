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منح “هيئة الترفيه” صلاحية إنشاء صناديق وتأسيس شركات

29 أكتوبر, 2016 , 12:37 م
منح “هيئة الترفيه” صلاحية إنشاء صناديق وتأسيس شركات
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صحيفة المرصد: أقرت الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للترفيه، إنشاء صناديق وتأسيس شركات بالتنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة. وجاء في الترتيبات التنظيمية، التي أعلنها أمس أهمية وضع برنامج سنوي للفعاليات الترفيهية وإدارته وتطويره، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في قطاع الترفيه، وتحفيز إقامة المرافق والمنشآت والفعاليات الترفيهية المميزة، إضافة إلى منحها الموافقة بالعمل مع الشركات المحلية والعالمية المتميزة لتقديم منتجات ذات محتوى احترافي ترفيهي يتناسب مع الهوية العربية الإسلامية للمملكة.

ووفقاً لما ورد في الترتيبات، فإن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة، ويُشار إليها فيما بعد بـ”الهيئة”.

وتهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الترفيه في المملكة وتطويره، والارتقاء بجميع عناصره ومقوماته وإمكاناته، ولها دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك وضع خطط ومعايير إقامة المرافق والمنشآت والفعاليات الترفيهية وإدارتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فضلا عن وضعها ضوابط ومعايير قياس الأداء في قطاع الترفيه، وذلك لضمان الحصول على فعاليات ذات مستوى احترافي عال. وذلك علاوة على دعم ورعاية الأنشطة والفعاليات الترفيهية، التي تقيمها الجهات الحكومية بالتنسيق مع تلك الجهات، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على جميع المرافق الحكومية المهيأة لاستضافة الفعاليات الترفيهية، وكذلك إنشاء مراكز خدمة شاملة لمنح التراخيص المطلوبة لإقامة الفعاليات الترفيهية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والترخيص لممارسة أنشطة الترفيه، والعمل مع الشركات المحلية والعالمية المتميزة لتقديم منتجات ذات محتوى احترافي ترفيهي يتناسب مع الهوية العربية الإسلامية للمملكة.



تعليقات ( 29 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 29
    29 أكتوبر, 2016 , 15:08 م

    هن اولا

    اهتموا بالمراة وبمشاكل وهموم وقضايا ومعاناة المراة واصرفوا لربات البيوت رواتب شهريه وزيدو راتب ضمان الارمله والمطلقه واعطوا الارامل بيوت وحلو مشكلة العنوسة وظفوا الخريجات ومشاكل المعلمات المغتربات.
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  2. 28
    29 أكتوبر, 2016 , 14:51 م

    فهد١١١

    أولاً أوجدوا صناديق للفقراء والعاطلين عن العمل ومن لايملك سكن قبل كل شيء !!!
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  3. 27
    29 أكتوبر, 2016 , 14:39 م

    مراقب

    الله المستعان
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  4. 26
    29 أكتوبر, 2016 , 14:35 م

    hima

    اهم ادوات الترفيه ونزع الملل ونشر الفرح والسعادة وطرد النكدفي المجتمع,السينماء والمسرح والطرب,بدونهم سيظل معنى الترفيه خيال وغير موجود.
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  5. 25
    29 أكتوبر, 2016 , 14:31 م

    محال

    ههههههههه ترفيه هو احد يالله يسد التزامته عقب ما قصقصوا راتبه مافيه مجال للترفيه خلو الترفيه لهله
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  6. 24
    29 أكتوبر, 2016 , 14:29 م

    متقاعد فقير جدا جدا جداوماعندي شي

    زودو رواتبنا يالمتقاعدين اللي تحت ال ٤٠٠٠ ريال عندنا عوائل واطفال وماقدرنا نواجه الحياة الله يجزاكم خير ويرحم والديكم ويجعلهم من اهل الجنة ظروفنا تعبانة جدا تكفون انضرو لنا من باب الرحمة
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  7. 23
    29 أكتوبر, 2016 , 14:19 م

    راكاااان

    حتى وان حدث لن تقام البرامج الترفيهيه سوا في المناطق الكبرى فقط شغلنا كله بالبركه وطحن في طحن
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  8. 22
    29 أكتوبر, 2016 , 13:52 م

    يا رؤية 2030

    لن يتحقق هذا الشي ابدا ابدا ابدا والترفيه مثل الإسكان إنتاجها مجرد مقالات تكتب وسلامتها أم حسن
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  9. 21
    29 أكتوبر, 2016 , 13:46 م

    ولد الديره

    شعب محافظ مارح يرضى بالفساد واللي تربيته تربية قمام يسافر وبقريح الله لايرده
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  10. 20
    29 أكتوبر, 2016 , 13:46 م

    الماااااضي2030

    الصفعات والضربات قامت تتوالى على المتشددين اعداء الفرح ..لله الحمد على ذلك....افغانستان تنتظركم يامتخلفين
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  11. 19
    29 أكتوبر, 2016 , 13:44 م

    الحازمي

    ما خلقنا الله لترفيه واللعب والتسلية والضحك خلقنا الله للعبادة والجهاد في سبيل الله والنفير يوم الزحف وقتل اعداء الله
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  12. 18
    29 أكتوبر, 2016 , 13:39 م

    الماااااضي2030

    مخالف
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  13. 17
    29 أكتوبر, 2016 , 13:37 م

    الماااااضي2030

    ههههها المتشدد والمتزمت اعداء الحياه أقرب رحله الى تورا بورا ..في الكهوف لايوجد موسيقى ولا ترفيه بل يوجد احزمه ناسفه ونعيق
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  14. 16
    29 أكتوبر, 2016 , 13:28 م
    عدد التعليقات:167

    فاااااهم

    لو تجيبون غابات فينا فيذا ماطبيتها
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  15. 15
    29 أكتوبر, 2016 , 13:25 م

    محماس

    تصدقون بعد الترفيه يبي يصير لكل واحد بيت ومايصير فيه جرايم ونصير احسن ناس شوفوا الغرب عندهم ترفيه وماعندهم **** اهم شي الترفيه
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  16. 14
    29 أكتوبر, 2016 , 13:24 م

    ابن روق العتيبي

    اهم شي لايخلون أغاني وخراب ويملون الارض فساد اذا لازم هالترفية مع ان ماله داعي بس بكيفهم اهم شي الترفية في حدود الحلال واجتناب الحرام ولايكون فية اختلاط بين الرجال و النساء كل واحد من الجنسين له مكان
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  17. 13
    29 أكتوبر, 2016 , 13:17 م

    الحازمي

    اتمني من مشايخنا الأجلاء إصدار فتوى بتحريم الترفيه وكل ما يصدر عنه لأن الترفيه بدعة محدثة لم تعرف من قبل وكل بدعة حرام في النار
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  18. 12
    29 أكتوبر, 2016 , 13:13 م

    واقع

    يرفهون عن الشعب ... و75 % ماعندهم بيوت ملك ؟؟ أي نفسيه تجي لها الترفيه ... يمكن يبون يسلون المواطن عشان ينسى السكن الموعود
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  19. 11
    29 أكتوبر, 2016 , 13:10 م

    زائرابوفواز

    أهم شي الجنادريه ميدان العرضه نبيه تنويع ذا السنه وأم رقيبه نبي شيلات غربيه على دبكات راب أهم شي الجيل الجديد يواكب التطور الي لامام الي لامام
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  20. 10
    29 أكتوبر, 2016 , 13:05 م
    عدد التعليقات:5728

    الرحااال

    المتشدد..هو من يزرع الخوف في قلوب البشر وكأن الحياة خلقنا فيها لنتعذب فيها..وهو يعيش في قصور ويسافر الى تركيا وينبسط..الحياه جميله
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  21. 9
    29 أكتوبر, 2016 , 13:02 م
    عدد التعليقات:5728

    الرحااال

    ممتاز..ونتمنى ان تكون هناك المسارح في كل مدينه..والسينما في كل حي..شكرا لكم
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  22. 8
    29 أكتوبر, 2016 , 13:02 م

    عاجل

    سبب كثرة الجرائم والإصابة بالأمراض النفسيه غياب الترفيه العالمي بسبب مختلف الشعارات التي تباع وتشترى
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  23. 7
    29 أكتوبر, 2016 , 13:00 م

    رفهه عن نفسك ساعه وساعه
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  24. 6
    29 أكتوبر, 2016 , 13:00 م

    متقاعد

    المواطن ماعاد عنده فلوس كيف سوف يحضر المهرجانات والراتب تنتف الا اذ كان كل شي بلاش
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  25. 5
    29 أكتوبر, 2016 , 13:00 م

    دبي بدأ عندها من الشهر هذا مدينتان عالميتان للترفيه احدها اسمها دبي باركس والاخرى لا اعرف اسمها
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  26. 4
    29 أكتوبر, 2016 , 12:53 م

    الترفية يقضي على الاكتأب ويعالج الأمراض النفسية وأسالوا أكبر طبيب نفسي عن ذلك؟

    الى الأمام ياوطن الحزم بالتوفيق والنجاح للهيئة الترفيه وكلنا نتطلع لأن يكون وطنا الغالي أحسن بلد فى العالم ودام عزك يالسعودية وحفظك الله ورعاك يااجمل وطن على قلبي
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  27. 3
    29 أكتوبر, 2016 , 12:51 م

    نهير

    ماعندي بيت حتي اشتري تلفزيون واشوف هيئه الترفيه
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  28. 2
    29 أكتوبر, 2016 , 12:49 م

    فهد١١١

    عام الصناديق !!!
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  29. 1
    29 أكتوبر, 2016 , 12:49 م

    مساء الترفيه يالربع

    الصواريخ قربت فوق روسنا وتبون هيئة ترفيه !!!!! نبي تجنيد اجباري ونخلي المايعين من العيال يتمرجلون والله يهديهم والبنات يصيرون سنعات .. اله يسترنا بستره
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