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سعاد نصر.. تزوجت من فنان مشهور.. وأفاقت من الغيبوبة دقائق لتقول وصيتها-صور

29 أكتوبر, 2016 , 13:19 م
سعاد نصر.. تزوجت من فنان مشهور.. وأفاقت من الغيبوبة دقائق لتقول وصيتها-صور
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صحيفة المرصد:تعد الفنانة المصرية الراحلة سعاد نصر واحدة من أشهر نجمات الكوميديا وقد أثبتت جدارتها رغم أعمالها القليلة، حيث قدمت عدد من الأعمال الدرامية والمسرحيات الشهيرة، وكان أهم أدوارها «ماما مايسة» في مسلسل «يوميات ونيس» مع الفنان محمد صبحي.

سعاد نصر التي اكتشفها الفنان الراحل كرم مطاوع لم تكن تحلم يوما بتقديم الكوميديا، ولكنها كانت ترى نفسها تراجيدية من الطراز الأول، ولكن التيار أخذ سعاد عكس ما كانت تتمنى، وجعلها تسطر اسمها في تاريخ الكوميديا النسائية.

وفقاً لموقع”جولولي”سعاد نصر تزوجت في حياتها مرتين الأولى من الفنان أحمد عبدالوارث، وأنجب منه ابنتها فيروز وابنها طارق، ولكنها طلبت منه الطلاق بعد سنوات، لتتزوج بعد ذلك من مهندس البترول محمد عبدالمنعم، وتظل معه حتى وفاتها.

حلم الرشاقة قضى على حياة الفنانة سعاد نصر، حيث دخلت المستشفى عام 2006 لتجري عملية شفط دهون، ولكن شاء القدر أن تحصل على جرعة تخدير زائدة أدخلتها في غيبوبة تامة لمدة عام كامل عاش الوسط الفني خلاله في حالة من الحزن، لترحل بعدها في 5 يناير عام 2007.

الفنانة المصرية الراحلة كانت تشعر باقتراب أجلها، وذكر زوجها أنه خلال غيبوبتها أفاقت لمدة دقائق قليلة وتحدثت معه عن وصيتها الأخيرة وطلبت منه أن يسرع في دفنها، وأن يمكث أهلها أمام قبرها لمدة ساعة كاملة للدعاء لها بالرحمة، ثم قالت «اللهم توفني مع الأبرار»، ودخلت في غيبوبتها ثانية.

الفنان سعاد نصر قدمت عدد من الأعمال خلال مشوارها الفني ومن بينها في السينما: «حمام الملاطيلي، المتوحشة، هنا القاهرة، حدوتة مصرية، خليل بعد التعديل»، وغيرها ومن مسلسلاتها: «يوميات ونيس، رحلة المليون، جحا المصري، الليل وآخره، هند والدكتور نعمان، أحلام عادية»، وقدمت للمسرح: «الهمجي، جوز ولوز».

الفنان محمد صبحي من فرط تعلق الجمهور بشخصية «ماما مايسة» رفض أن يستبدلها بفنانة أخرى خلال العمل، وذكر في مجرى أحداث مسلسل «يوميات ونيس» أن زوجته فارقت الحياة وأنه باق على حبها.

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تعليقات ( 13 )

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  1. 13
    29 أكتوبر, 2016 , 14:59 م

    سلطان البيشي

    الله يرحمها ويغفر لها .. اللهم إني أسألك حُسن الخاتمة ..
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  2. 12
    29 أكتوبر, 2016 , 14:42 م

    (منصف)

    الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته .. كانت فنانة مرحة تزرع الابتسامة على وجوه المشاهدين
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  3. 11
    29 أكتوبر, 2016 , 14:14 م

    عبدالله المسلم

    ورد في الخبر كلمة : ( شاء القدر ) وقد افتى الشيخ العثيمين بحرمة ذلك لان القدر امر معنوي ﻻمشيئة له . المشيئة لله وحده .
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  4. 10
    29 أكتوبر, 2016 , 14:13 م

    6 الرحمه للمسلم فقط الله يجعلك تلحقها قريبا جدا حتى تلقى مصيرك المحتوم امين امنو معي امين
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  5. 9
    29 أكتوبر, 2016 , 14:12 م

    عبدالله المسلم

    الله يرحم اموات المسلمين .
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  6. 8
    29 أكتوبر, 2016 , 14:08 م

    عبدالله المسلم

    الله يرحم اموات المسلمين .
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  7. 7
    29 أكتوبر, 2016 , 14:07 م

    صبحي

    الله يرحمها وجميع المسلمين ويتجاوز عنا وعنها وجميع المسلمين ويغفر لها ولنا وجميع المسلمين
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  8. 6
    29 أكتوبر, 2016 , 13:58 م
    عدد التعليقات:5728

    الرحااال

    الله يرحمها..ويتقبلها برحمته..رحلت وهي لم تفجر ولم تكفر..حسابها بينها وبين الله عز وجل..ياحظ من كانت ذنوبه فقط بينه وبين نفسه..
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  9. 5
    29 أكتوبر, 2016 , 13:56 م

    نسري

    ههههه علي العموم ربي اغفرلها ولي جميع اموات المسلمين
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  10. 4
    29 أكتوبر, 2016 , 13:48 م

    إمرأه

    الله يرحمها برحمته
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  11. 3
    29 أكتوبر, 2016 , 13:38 م

    Ali

    بابا ونيس ماما مايسك احنا ولادكو حنرفع رسكو الله يرحمك ياريحة الماضي الجميل
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  12. 2
    29 أكتوبر, 2016 , 13:36 م

    عملية شفط الدهونه خطره وكثير ماتوا بسبب هذي العملية ولاننسى وفاة النائب الكويتي السابق “فلاح الصواغ” صاحب “عركة العقال” الشهيرة ... وعليكم بالرياضة والدايت
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  13. 1
    29 أكتوبر, 2016 , 13:32 م

    رحمها الله

    رحمها الله
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