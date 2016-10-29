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بالفيديو والصور:النيران تلتهم طائرة والركاب بداخلها قبل إقلاعها بلحظات من مطار شيكاغو

29 أكتوبر, 2016 , 13:48 م
بالفيديو والصور:النيران تلتهم طائرة والركاب بداخلها قبل إقلاعها بلحظات من مطار شيكاغو
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صحيفة المرصد:اشتعلت النيران في طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية ” أميركان ايرلاينز” على مدرج الطائرات في مطار أوهير الدولي في شيكاغو الجمعة.

وقالت ادارة الطيران الاتحادية إن إطارات طائرة من طراز بوينج 767 كانت متجهة الى ميامي انفجرت ما تسبب في عدم إقلاعها من المطار في تمام الساعة 1435 بالتوقيت المحلي (1935 بتوقيت غرينتش).

وأظهرت لقطات للطائرة الدخان الاسود وهو يتصاعد من مكان الحادث.وقالت شركة الطيران في بيان لها إن رحلة الطائرة :” ألغيت بسبب مشكلة تتعلق بالمحرك”.وتم إجلاء ركاب الطائرة الـ 161 وطاقمها التسعة بسلام.

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تعليقات ( 6 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 6
    29 أكتوبر, 2016 , 14:36 م

    عيد

    مهما كانوا فهم بشر ويجب انت تشكر الله على سلامتهم واللي قلبه اسود هده مشكلته
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  2. 5
    29 أكتوبر, 2016 , 14:27 م

    hima

    الحمدلله على سلامتهم.
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  3. 4
    29 أكتوبر, 2016 , 14:11 م
    عدد التعليقات:4235

    العنيد

    تعليق /1 بعض الحثاله عجز قلمي في وصفهم سوف التزم بالصمت ليس عجز مني إنما ترفع قدري عنهم فما هما إلا كلاب تنبح
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  4. 3
    29 أكتوبر, 2016 , 14:08 م
    عدد التعليقات:4235

    العنيد

    أصلا لاغرابة في تعاطف الرافضة مع الصليبيين فالتاريخ يشهد بتواطئهم معهم ضد الإسلام بل إن جزءا كبيرا من موروثهم الديني يرجع للدين النصراني بشهادة علماؤهم كالعلامة الحيدري
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  5. 2
    29 أكتوبر, 2016 , 13:58 م

    Falkon

    اللهم احفظنا بحفظك
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  6. 1
    29 أكتوبر, 2016 , 13:53 م
    عدد التعليقات:5728

    الرحااال

    الحمدلله انكم بخير..الف سلامه عليكم
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