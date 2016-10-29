بالفيديو والصور:النيران تلتهم طائرة والركاب بداخلها قبل إقلاعها بلحظات من مطار شيكاغو

صحيفة المرصد:اشتعلت النيران في طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية ” أميركان ايرلاينز” على مدرج الطائرات في مطار أوهير الدولي في شيكاغو الجمعة.

وقالت ادارة الطيران الاتحادية إن إطارات طائرة من طراز بوينج 767 كانت متجهة الى ميامي انفجرت ما تسبب في عدم إقلاعها من المطار في تمام الساعة 1435 بالتوقيت المحلي (1935 بتوقيت غرينتش).

وأظهرت لقطات للطائرة الدخان الاسود وهو يتصاعد من مكان الحادث.وقالت شركة الطيران في بيان لها إن رحلة الطائرة :” ألغيت بسبب مشكلة تتعلق بالمحرك”.وتم إجلاء ركاب الطائرة الـ 161 وطاقمها التسعة بسلام.