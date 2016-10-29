عوض القرني: استهداف السعودية كارثة وهذا هو الحل للقضاء على الفاشية الحوثية

صحيفة المرصد:أدان الداعية السعودي عوض القرني، إطلاق المليشيات الحوثية لصاروخ باليستي باتجاه مكة المكرمة.

وقال “القرني” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ” كل يوم يمر تزداد القناعة ويترسخ اليقين أن عاصفة الحزم كانت ضرورة قصوى لحماية الأرض والعرض والمقدسات وإنقاذ اليمن”.

وتابع: ” كل حدث في حرب اليمن يضيف دليلًا جديدًا لعشرات آلاف البراهين أن الخيارالوحيد الصحيح هو اقتلاع الإنقلاب الحوثي الفاشي”.

وواصل الداعية السعودي قائلا : “مصائب المسلمين في كل أرض تنوء بها الجبال، لكن لو وقع اضطراب في بلادالحرمين(السعودية) فستكون كارثة للجميع لا تبقي ولا تذر”.