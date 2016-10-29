عوض القرني: استهداف السعودية كارثة وهذا هو الحل للقضاء على الفاشية الحوثية

صحيفة المرصد:أدان الداعية السعودي عوض القرني، إطلاق المليشيات الحوثية لصاروخ باليستي باتجاه مكة المكرمة.
وقال “القرني” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ” كل يوم يمر تزداد القناعة ويترسخ اليقين أن عاصفة الحزم كانت ضرورة قصوى لحماية الأرض والعرض والمقدسات وإنقاذ اليمن”.
وتابع: ” كل حدث في حرب اليمن يضيف دليلًا جديدًا لعشرات آلاف البراهين أن الخيارالوحيد الصحيح هو اقتلاع الإنقلاب الحوثي الفاشي”.
وواصل الداعية السعودي قائلا : “مصائب المسلمين في كل أرض تنوء بها الجبال، لكن لو وقع اضطراب في بلادالحرمين(السعودية) فستكون كارثة للجميع لا تبقي ولا تذر”.
تعليقات ( 13 )
فايزماهو الحل جزاك الله خير الان الحرب استنزاف الكثير الكثير من الانفس البرة و اقتصاد الوطن نسائل الله الخاص من شر الحرب وشر اعداء الاسلام و المسلمين امين
سعد الحربيارسال صاروخ الى مكه تغطيه على مايحصل في الموصل
ههههههه***..حماية الحرمين هي عمل خطة دفاعية حربية علمية كما قال القران بعمل 3 منظومات لاسقاط الصواريخ 360 درجة دائرة 1 2 3
الله يحفظ لنا ملكناما يحرق قلب الزيدي والحوثي ولا يخليهم يستسلموا الا اذا صادرنا القات الداخل لصنعاء وصعده وحرق مزارع القات التي تمد الحوثي والزيدي بالقات نصحية
المجدالروافض عاثو في الارض الفساد اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولاتغادر منهم احدا
ابن البلدلا فض فوك شيخنا الفاضل
الماااااضي2030مخالف للنشر
معلم متقاعدالحوثي مجرد ذنب تهز إيران كنا تفعل بكل أتباعها في المنطقة. ****.
س جشمر صوعدك الي الحد كثرت البربر ه متنفع
وماكان الله معذبهم وهم يستغفروناستغفروا الله وتوبوا اليه
مواطنحفظ الله بلاد الحرمين من كل مكروه وأطال في عمر خادم الحرمين واخوأنه ونحن فداء للوطن وولاة الأمر في رضاء الله.
عدد التعليقات:7726
الحرماناخر سطر خطير جدا فعلا نحتاج استباق للمستجدات
ssssاللهم انصر الاسلام والمسلمين واحم حوزة الدين اللهم من اراد بهذا البلد الامين بسوء اللهم اشغله بنفسه واجعل تدبيرة تدمير