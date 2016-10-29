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عوض القرني: استهداف السعودية كارثة وهذا هو الحل للقضاء على الفاشية الحوثية

29 أكتوبر, 2016 , 14:39 م
عوض القرني: استهداف السعودية كارثة وهذا هو الحل للقضاء على الفاشية الحوثية
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صحيفة المرصد:أدان الداعية السعودي عوض القرني، إطلاق المليشيات الحوثية لصاروخ باليستي باتجاه مكة المكرمة.

وقال “القرني” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ” كل يوم يمر تزداد القناعة ويترسخ اليقين أن عاصفة الحزم كانت ضرورة قصوى لحماية الأرض والعرض والمقدسات وإنقاذ اليمن”.

وتابع: ” كل حدث في حرب اليمن يضيف دليلًا جديدًا لعشرات آلاف البراهين أن الخيارالوحيد الصحيح هو اقتلاع الإنقلاب الحوثي الفاشي”.

وواصل الداعية السعودي قائلا : “مصائب المسلمين في كل أرض تنوء بها الجبال، لكن لو وقع اضطراب في بلادالحرمين(السعودية) فستكون كارثة للجميع لا تبقي ولا تذر”.



تعليقات ( 13 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 13
    29 أكتوبر, 2016 , 16:42 م

    فايز

    ماهو الحل جزاك الله خير الان الحرب استنزاف الكثير الكثير من الانفس البرة و اقتصاد الوطن نسائل الله الخاص من شر الحرب وشر اعداء الاسلام و المسلمين امين
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  2. 12
    29 أكتوبر, 2016 , 16:29 م

    سعد الحربي

    ارسال صاروخ الى مكه تغطيه على مايحصل في الموصل
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  3. 11
    29 أكتوبر, 2016 , 16:20 م

    ههههههه

    ***..حماية الحرمين هي عمل خطة دفاعية حربية علمية كما قال القران بعمل 3 منظومات لاسقاط الصواريخ 360 درجة دائرة 1 2 3
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  4. 10
    29 أكتوبر, 2016 , 16:10 م

    الله يحفظ لنا ملكنا

    ما يحرق قلب الزيدي والحوثي ولا يخليهم يستسلموا الا اذا صادرنا القات الداخل لصنعاء وصعده وحرق مزارع القات التي تمد الحوثي والزيدي بالقات نصحية
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  5. 9
    29 أكتوبر, 2016 , 16:09 م

    المجد

    الروافض عاثو في الارض الفساد اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولاتغادر منهم احدا
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  6. 8
    29 أكتوبر, 2016 , 16:06 م

    ابن البلد

    لا فض فوك شيخنا الفاضل
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  7. 7
    29 أكتوبر, 2016 , 15:54 م

    الماااااضي2030

    مخالف للنشر
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  8. 6
    29 أكتوبر, 2016 , 15:33 م

    معلم متقاعد

    الحوثي مجرد ذنب تهز إيران كنا تفعل بكل أتباعها في المنطقة. ****.
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  9. 5
    29 أكتوبر, 2016 , 15:28 م

    س ج

    شمر صوعدك الي الحد كثرت البربر ه متنفع
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  10. 4
    29 أكتوبر, 2016 , 15:27 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    استغفروا الله وتوبوا اليه
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  11. 3
    29 أكتوبر, 2016 , 15:24 م

    مواطن

    حفظ الله بلاد الحرمين من كل مكروه وأطال في عمر خادم الحرمين واخوأنه ونحن فداء للوطن وولاة الأمر في رضاء الله.
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  12. 2
    29 أكتوبر, 2016 , 15:15 م
    عدد التعليقات:7726

    الحرمان

    اخر سطر خطير جدا فعلا نحتاج استباق للمستجدات
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  13. 1
    29 أكتوبر, 2016 , 15:08 م

    ssss

    اللهم انصر الاسلام والمسلمين واحم حوزة الدين اللهم من اراد بهذا البلد الامين بسوء اللهم اشغله بنفسه واجعل تدبيرة تدمير
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