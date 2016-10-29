بالفيديو: شاهد مضاربة عنيفة تحول حفل زواج يمني بجدة إلى حلبة مصارعة!

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشاجرة عنيفة بين عدد من المعازيم في حفل زفاف يمني بمدينة جدة.وأظهر المقطع اندلاع مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الشباب ,حيث تحول الحفل إلى حلبة للمضاربة والإشتباك بالأيدي بين المعازييم على أنغام الموسيقى، حتى تدخل الحضور لفض الاشتباك.
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تعليقات ( 88 )
ليهبما ان هؤلاء نشاطهم زايد وعندهم روح قنالية ليه مايرونا شطارتهم ويذهبون للدفاع عن ارضهم وعرضهم ؟
loovivoolشعب متخلف وقليل ادب ما يعرفون الاصول ولا يحترمون مكان المضيف اللي عزمهم فيه.
نوخذههوشة دجاج هههههههههااااي
زائرابوفوازآخذو راحتكم دام بطاقه زاير معاكم وش يهمكم سنتين اوعشره أهم شي راحتكم
حديث الايمان يمان والحكمة يمانيةقال النووي: المراد بذلك الموجودون منهم حينئذ لا كل أهل اليمن في كل زمان. فلا تزايدوا بابو يمن .. الان القات يمان والتخزينة يمانية
ساهر العينياليمن واهله مدحها سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم قال ( الايمان يمان والحكمة يمانية ) اليمن واهله ماهو محتاجكم تمدحوه واللي يقول وين اهل اليمن عن الحوثي من حرر منفذ البقع وصل الي كتاف يمانين
أجامل أياميأنا مع ترحيل جميع الزيودلليمن أو رميهم في البحر
أوركيد🌺البعض سوا رجال أونساء يلقى فرصته ف المناسبات عشان يكت "سمه" الحضور مابين حاقد و غاير و حاسد وتصفية حسابات لمشاكل سابقة .
عدد التعليقات:482
ابونواف...يماني عاشق الدمام بلدكم الثاني ممكن اما ****هذي اسمها المملكة العربيه السعودية امااجلس بأدب ونطام او نقشع بلادك
أوركيد🌺دام السهرة ع أنغام الموسيقى🎷🎸🎺🎼أبشركم أن الشياطين متكية وسهرانة معاكم لذلك تحدث المشاكل .
أوركيد🌺قلنا لكم مافيه داعي للحفلات وتجميع من هب ودب ولكن ماطعتوا لذلك تحملوا ماجاكم ع فكرة ترى مو كل من حضر قصده يوجب أحذروا كل له هدف يختلف .
سيرايفوات53 اسياد جده مين تراكم عمال هنا في قده او الدمام ولو احد يفر ننتف ريشه انت وإياهم
سابقمفارقات عجيبة الحوثي يعيث فسادا بأرض اليمن وهؤلاء يحتفلون ويتهاوشون على أنغام المزمار اذهبوا حرروا بلدكم بدلا من البلطجة والتصرفات الصبيانية
كلمة حقياليت يصدر قرار بأن يذهبوا للدفاع عن اراضيهم بدل ماهم متسكعين عندنا مامنهم فايده جلبوا المشاكل والشر معهم وعاثوا في الارض فساد حسبي الله عليهم
سيرايفوابدل ما يرقصوا ويغنوا كان يبكوا على جراحهم وجراح اهلهم ولا تهنأ لهم عيشة والحوثي لاعب فيهم لعب لكن الحر حر والعبد عبد
دروجبايمني عاشق الدمام ترى الدوله ماهي عاجزه تجيب راسك لو انك حفره وجحر جابوك ***ياغريب خلك اديب بالله انت فرحان بتعليقاتك هذا دليل فشلك**
كيفلا جديد هؤلاء العرب !!
يمني وافتخرنحن اخوة بالاسلام والسعودية بلدنا الثاني
دروجبااسعد الله ان قوات الطوارى الخاصه دخلت عليهم يرقصون ابو يمن على جراح الشعب اليمني ماقلنا وتكلمنا خرجوهم يحاربون المحتل الحوثي ويدافعون عن وطنهم قطيعه
ابو منصوريعني ذولا ورآنا بمشاكلهم حتى جدة..ما دام هم شباب وفاضي وطايحين في المضاربة والعباطة فأرسلوهم يدافعوا عن بلدهم اليمن وحكومتهم ويحاربوا الحوثيين الذين انتهكوا البلاد والأعراض والأرزاق اليمنيين
محمدروحوا دافعوا عن بلدكم
الحقبانيعلم الاسف سوف يخرج بتعهد عدم تكرار هذه الفعل فقط علم
الهاشميارسلوهم للحوث بهم عافية زائدة
خالدياابو يمن يا ****لا مو عاجبنا وانقلع بالطيب قبل ما تنقلع بالقوة
متابعيسوو مشاكل عندنا واحنا نرسل شبابنا يدافعو عن ارضهم
محمدمجمعين حثالة وزبالة الدول ومشردينهم وين تنهض البلد دام السوريين وابو يمن وغيرهم من المتشردين موجودين عندنا بالملايين فساد وزنا ولواط ومخدرات ومشاكل مع المواطنين وسرقات
يمني عاشق الدمامأحرأر بلدنا الثاني واللي موعاجبه يشرب بحر
ابوعلي 990والله من الفقعه والشباعه الله يعزك يابلاد الحرمين كم اويت وكم سكن فيك من اكثر من 14 مليون نن سعودي سترتيهم بعوائلهم
💎⭐️عهود⭐️💎والله لا سعودي ولا أردني ولا يمني ولا سوداني نسبة النشمي الطيب هي واحد من عشرة آلالاف من كل الجنسيات 💔
واقع مؤلم5 مليون يمني . ومعظمهم لهم عشرات السنين وكأن البلد بلد أبوهم وغيرهم ملايين ولاحسبوا حساب أي نظام ولاقوانين ولا إحترام لهذا البلد .. مير البلا ماهو منهم ؟ البلا والله من اللي ساكت عليهم ويعاندنا بيهم
يمني عاشق الدمامعاشوا أسياد جدة
عليهمج ورعاع
الحازميالحمد لله على نعمة الإسلام الذي جعل أفراحنا وأعراسنا مملة وكئيبة ومأسواية لا فرح فيها ولا سعادة كله متجهم وكئيب ..أشبه بأتراح ومأسي ومصائيب
ابو احمد العنزيعااادي ** وتحصل كثير عندنا في الزواجات
سعدمضاربة اليمنة مثل مضاربة الديوك..هههههه
يالطيفيازين الحريم مدرو عن المضاربه ولي يهديهم انبح حلقه ارم ورق قات ويتفرقون بثواني
ابن بالبلدزيود
المثالية الزائدة لاتنفع مع هؤلاءبدول عربية وغربية وافدون يمنيين كثر ولكن لايجرأون على مخالفة انظمة تلك الدول لان انظمتها لاتتساهل فأمن البلد ونظامه بتلك الدول خط احمر لا تتحكم به العواطف ولا نسمع بجرائمهم حتى في دول الخليج الا عندنا
✍️️ عااشق حرف الغراام 🕊🕊🕊يالليل ماذكرت فـي حياتـي تمنيـت مثل ابتسامه تنتشل قلب منصـاب مليت ورب البيـت يالليـل مليـت من الجروح اللى تجيني بلا اسباب تدري ياليل اني على الجرح غنيت
أردني نشمياي يمني يقول اليمن اصل االعرب كذاب اصل العرب المملكة العربية السعودية ورجالها الابطال الذين يدافعون عن بلاد هجروها اَهلها ولاذوا بالفرار كما النعاج 😂
ابو نورهوطني احبك أفديك بعمري.
ابو نورهحسبي الله عليه سفرهم
المتنبيماذا ترجون من قوم باعوا عرضهم وبلدهم للمجوس
للوافدين كفاية دلعجنودنا البواسل يستشهدوا ويجرحوا ويدافعوا عن الوطن وعن هؤلاء الذين يغنون ويرقصون ويحتفلون للاسف اعطوا اكثر مما يستحقون تاركين بلادهم يستبيحها الايراني والحوثي ولا يحترمون نظام البلد الذي اواهم
العنزيكفايه يابلدي تحتوي هؤلاء المشردين الذين أصبحوا عاله علينا وع بلدنا ماذا يقدمون للبلد الا الجرائم والخيانه ااااه يابلدي أصبحنا فيك غرباء
عدد التعليقات:1563
بلادي زويناهولاء من اليمنين ***سابقاً واضح من كلماتهم ،،، عدن او حضر موت .
أردني نشميالمعلق اليمني (الحرمان) خليك في لُب الموضوع ألا وهو كيف تصفون انفسكم بالرجال وبلدكم هنااااااك يندعس من ايران !!!
ناصرانا مالومهم انت اذا لقيت حوش راعي الحوش هذا مسور ارضه بجدار قصير عباره عن طوبتين فوق بعض اكيد انك بتنقز هالجدار وبتطب فيه وبتجلس بعكس الجدار العالي
العنزيشفتوا هذا الشعب الهمجي المتخلف لايحترم البلد ولا انظمته ويتصرف كأنه بلده الأجانب رثعوا بالبلد
"أنا اعوذبالله من كلمه أنا"إلئ أخي(تعليق28)اشكرگ ع كلامگ ولكني لم(اذكر)الاسلام و المسلمين وانت ي(عزيزي الغالي)فتح مخگ شوي هههه(أنا قلت عيال عفاش)ههههه ):الأرعن أرع لو طوق بالذهب):
أردني نشميوبيدخل اليمنيين كالعادة باسماء اخرى ليشتتوا الموضوع ويعلقو بمواضيع تانيه ههههههه يا حسافة على الرجولة منشان اقامة موقتة أبيع بلدي
عدد التعليقات:1563
بلادي زويناالمهم العريس *** عروسه من هانا قبل يطولهم أم هوشه ،،،
الله يعين عليهملسا الوقت بدري عالم مبسوطه تجاره وفله وبلدهم ما تعنيهم.
ساهربعضهم زوجته سعودية وبعضهم زوج اخته سعودي
.قني قني
مصمملازم تعليموهم موسيقى // لوفي موسيقى بالمدارس
صالحصورة للمسئولين الذين سكتو عن وجود المشردين في ارضنا وارض اجدادنا من المشردين اليمنية والسوريين وغيرهم
عدد التعليقات:7728
الحرمانمتي تشيل الفتاه واهلها فكره لازم نفرح ببنتنا مثل البنات ويكون الحفل مختصر علي المقربين المسئله مسئله فكر مافيه هدف ارتباط وحب وبناء اسره
مواطنجهل وهمجية وثقافة مجتمع متخلف ينثر سمومة في جدة
محمدجمهورية جدة ***
عدد التعليقات:7728
الحرمانمن السفاهه عدم احترام المجلس والحاضرين والمناسب راحو الرجال
سداحاي والله صدقت يالسوداني اللي مافيه خير لوطنه لا ترجي منه خير ولا لنفسه
خالدشوفو كيف هؤلاء اليمنيون بالملايين مبسطين ببلدنا وتراكين بلدهم وخرابها في الوقت الي جنودنا وابناءنا يدافعون البلد ويقتلون وهموم وديون وموت حسبي يالله
"أنا اعوذبالله من كلمه أنا"الله يالدنيا عيال(عفاش)كانت(زرواجتهم)في عشش و(صنادق)والان(صالات)و(طرب)الهمج هؤلاء(مخربين)دولتهم وتبونهم يتأدبوا في(بلادنا)بس احنا اللي(نستأهل)هذا ):عطينهم الخيط و المخيط):
===أتمنى أستدعاء صاحب الحفل ومعرفة من هم المتضاربين وأحضارهم ومحاسبتهم
عدد التعليقات:6
سوداني صررررررريحتاركين أرضهم وعرضهم تنهشها أذناب المجوس وما بقي هناك الا بعض الاطفال والنساء ، لن ينسى التاريخ ذلك ، ولن تنسى الأجيال ذلك سيتحدثون كثيرا عن الرجولة 😢
ناصريارجل عن اي جوازات تتكلم الجوازات خلاص انتهى زمنها كان فالماضي فيه جوازات لكن الان اسم فقط
وبالله المستعانشعب ٢٤ ساعه سكران *** وش ترجى منه
مراادشوفوا عداد ذنوب خنبقه 14939 فقط في المرصد***
عبداللهلو كبست عليهم الجوازا ت لرحلتهم دون هويات ولا إقامات فوضى يمنيه بالسعوديه
عبداللهثورة ثيران !
عدد التعليقات:3353
تووتهزواج ***وووووجع
محب الحريةالمتخلفين لا يفرقون بين الحرب والفرح هههههه
فــــهـــــدالمفروض انهم مع المقاومه ولكن مريحين يتسكعون في الشوارع وغيرهم في ميدان الشرف
sa04بعضهم اكيد حاصل على الجنسية
السلام عليكمهم 2 بس وين حلبه المصارعة نأمل احترام عقول القراء
me_mo42الفتنة اشتعلت بين اليمنيين لعن الله من ايقضها.
راكاااان329 أكتوبر, 2016 , 16:47 م عدد التعليقات:14939 قلم الحقيقه الحفل في صنعاء ولالالالالالالا جدة. ،،،،، في جده مفكرين نفسهم في صعده
راكاااانهذه حياتهم شعب عفاش فالفرح هماجه وفي الحزن سماجه
😑😑😑😑
عدد التعليقات:14940
قلم الحقيقهالحفل في صنعاء ولالالالالالالا جدة.
حساويرجاءا عيب عليك هههههههههههخهه
himaحققنا الاكتفاء الذاتي وتم استيراد الخبرات الاجنبيه.