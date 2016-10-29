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بالفيديو: شاهد مضاربة عنيفة تحول حفل زواج يمني بجدة إلى حلبة مصارعة!

29 أكتوبر, 2016 , 16:41 م
بالفيديو: شاهد مضاربة عنيفة تحول حفل زواج يمني بجدة إلى حلبة مصارعة!
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صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشاجرة عنيفة بين عدد من المعازيم في حفل زفاف يمني بمدينة جدة.وأظهر المقطع اندلاع مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الشباب ,حيث تحول الحفل إلى حلبة للمضاربة والإشتباك بالأيدي بين المعازييم على أنغام الموسيقى، حتى تدخل الحضور لفض الاشتباك.



تعليقات ( 88 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 88
    29 أكتوبر, 2016 , 19:05 م

    يمني عاشق المملكة أقولك معلومة ان الأزمة وضحت لنا ان اليمنيين قريبين جدا ***.
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  2. 87
    29 أكتوبر, 2016 , 19:03 م

    ليه

    بما ان هؤلاء نشاطهم زايد وعندهم روح قنالية ليه مايرونا شطارتهم ويذهبون للدفاع عن ارضهم وعرضهم ؟
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  3. 86
    29 أكتوبر, 2016 , 19:03 م

    loovivool

    شعب متخلف وقليل ادب ما يعرفون الاصول ولا يحترمون مكان المضيف اللي عزمهم فيه.
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  4. 85
    29 أكتوبر, 2016 , 19:03 م

    نوخذه

    هوشة دجاج هههههههههااااي
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  5. 84
    29 أكتوبر, 2016 , 19:02 م

    زائرابوفواز

    آخذو راحتكم دام بطاقه زاير معاكم وش يهمكم سنتين اوعشره أهم شي راحتكم
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  6. 83
    29 أكتوبر, 2016 , 19:02 م

    حديث الايمان يمان والحكمة يمانية

    قال النووي: المراد بذلك الموجودون منهم حينئذ لا كل أهل اليمن في كل زمان. فلا تزايدوا بابو يمن .. الان القات يمان والتخزينة يمانية
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  7. 82
    29 أكتوبر, 2016 , 18:51 م

    ساهر العيني

    اليمن واهله مدحها سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم قال ( الايمان يمان والحكمة يمانية ) اليمن واهله ماهو محتاجكم تمدحوه واللي يقول وين اهل اليمن عن الحوثي من حرر منفذ البقع وصل الي كتاف يمانين
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  8. 81
    29 أكتوبر, 2016 , 18:50 م

    أجامل أيامي

    أنا مع ترحيل جميع الزيودلليمن أو رميهم في البحر
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  9. 80
    29 أكتوبر, 2016 , 18:47 م

    أوركيد🌺

    البعض سوا رجال أونساء يلقى فرصته ف المناسبات عشان يكت "سمه" الحضور مابين حاقد و غاير و حاسد وتصفية حسابات لمشاكل سابقة .
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  10. 79
    29 أكتوبر, 2016 , 18:42 م
    عدد التعليقات:482

    ابونواف...

    يماني عاشق الدمام بلدكم الثاني ممكن اما ****هذي اسمها المملكة العربيه السعودية امااجلس بأدب ونطام او نقشع بلادك
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  11. 78
    29 أكتوبر, 2016 , 18:42 م

    أوركيد🌺

    دام السهرة ع أنغام الموسيقى🎷🎸🎺🎼أبشركم أن الشياطين متكية وسهرانة معاكم لذلك تحدث المشاكل .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 77
    29 أكتوبر, 2016 , 18:39 م

    أوركيد🌺

    قلنا لكم مافيه داعي للحفلات وتجميع من هب ودب ولكن ماطعتوا لذلك تحملوا ماجاكم ع فكرة ترى مو كل من حضر قصده يوجب أحذروا كل له هدف يختلف .
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  13. 76
    29 أكتوبر, 2016 , 18:38 م

    سيرايفوا

    ت53 اسياد جده مين تراكم عمال هنا في قده او الدمام ولو احد يفر ننتف ريشه انت وإياهم
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  14. 75
    29 أكتوبر, 2016 , 18:37 م

    سابق

    مفارقات عجيبة الحوثي يعيث فسادا بأرض اليمن وهؤلاء يحتفلون ويتهاوشون على أنغام المزمار اذهبوا حرروا بلدكم بدلا من البلطجة والتصرفات الصبيانية
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  15. 74
    29 أكتوبر, 2016 , 18:37 م

    كلمة حق

    ياليت يصدر قرار بأن يذهبوا للدفاع عن اراضيهم بدل ماهم متسكعين عندنا مامنهم فايده جلبوا المشاكل والشر معهم وعاثوا في الارض فساد حسبي الله عليهم
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  16. 73
    29 أكتوبر, 2016 , 18:36 م

    سيرايفوا

    بدل ما يرقصوا ويغنوا كان يبكوا على جراحهم وجراح اهلهم ولا تهنأ لهم عيشة والحوثي لاعب فيهم لعب لكن الحر حر والعبد عبد
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  17. 72
    29 أكتوبر, 2016 , 18:35 م

    دروجبا

    يمني عاشق الدمام ترى الدوله ماهي عاجزه تجيب راسك لو انك حفره وجحر جابوك ***ياغريب خلك اديب بالله انت فرحان بتعليقاتك هذا دليل فشلك**
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  18. 71
    29 أكتوبر, 2016 , 18:32 م

    كيف

    لا جديد هؤلاء العرب !!
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  19. 70
    29 أكتوبر, 2016 , 18:31 م

    يمني وافتخر

    نحن اخوة بالاسلام والسعودية بلدنا الثاني
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  20. 69
    29 أكتوبر, 2016 , 18:30 م

    دروجبا

    اسعد الله ان قوات الطوارى الخاصه دخلت عليهم يرقصون ابو يمن على جراح الشعب اليمني ماقلنا وتكلمنا خرجوهم يحاربون المحتل الحوثي ويدافعون عن وطنهم قطيعه
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  21. 68
    29 أكتوبر, 2016 , 18:26 م

    ابو منصور

    يعني ذولا ورآنا بمشاكلهم حتى جدة..ما دام هم شباب وفاضي وطايحين في المضاربة والعباطة فأرسلوهم يدافعوا عن بلدهم اليمن وحكومتهم ويحاربوا الحوثيين الذين انتهكوا البلاد والأعراض والأرزاق اليمنيين
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  22. 67
    29 أكتوبر, 2016 , 18:25 م

    محمد

    روحوا دافعوا عن بلدكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  23. 66
    29 أكتوبر, 2016 , 18:25 م

    الحقباني

    علم الاسف سوف يخرج بتعهد عدم تكرار هذه الفعل فقط علم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  24. 65
    29 أكتوبر, 2016 , 18:20 م

    الهاشمي

    ارسلوهم للحوث بهم عافية زائدة
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  25. 64
    29 أكتوبر, 2016 , 18:19 م

    خالد

    ياابو يمن يا ****لا مو عاجبنا وانقلع بالطيب قبل ما تنقلع بالقوة
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  26. 63
    29 أكتوبر, 2016 , 18:18 م

    متابع

    يسوو مشاكل عندنا واحنا نرسل شبابنا يدافعو عن ارضهم
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  27. 62
    29 أكتوبر, 2016 , 18:18 م

    محمد

    مجمعين حثالة وزبالة الدول ومشردينهم وين تنهض البلد دام السوريين وابو يمن وغيرهم من المتشردين موجودين عندنا بالملايين فساد وزنا ولواط ومخدرات ومشاكل مع المواطنين وسرقات
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  28. 61
    29 أكتوبر, 2016 , 18:17 م

    يمني عاشق الدمام

    أحرأر بلدنا الثاني واللي موعاجبه يشرب بحر
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  29. 60
    29 أكتوبر, 2016 , 18:15 م

    ابوعلي 990

    والله من الفقعه والشباعه الله يعزك يابلاد الحرمين كم اويت وكم سكن فيك من اكثر من 14 مليون نن سعودي سترتيهم بعوائلهم
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  30. 59
    29 أكتوبر, 2016 , 18:14 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    والله لا سعودي ولا أردني ولا يمني ولا سوداني نسبة النشمي الطيب هي واحد من عشرة آلالاف من كل الجنسيات 💔
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  31. 58
    29 أكتوبر, 2016 , 18:13 م

    واقع مؤلم

    5 مليون يمني . ومعظمهم لهم عشرات السنين وكأن البلد بلد أبوهم وغيرهم ملايين ولاحسبوا حساب أي نظام ولاقوانين ولا إحترام لهذا البلد .. مير البلا ماهو منهم ؟ البلا والله من اللي ساكت عليهم ويعاندنا بيهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  32. 57
    29 أكتوبر, 2016 , 18:12 م

    يمني عاشق الدمام

    عاشوا أسياد جدة
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  33. 56
    29 أكتوبر, 2016 , 18:06 م

    علي

    همج ورعاع
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  34. 55
    29 أكتوبر, 2016 , 18:02 م

    الحازمي

    الحمد لله على نعمة الإسلام الذي جعل أفراحنا وأعراسنا مملة وكئيبة ومأسواية لا فرح فيها ولا سعادة كله متجهم وكئيب ..أشبه بأتراح ومأسي ومصائيب
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  35. 54
    29 أكتوبر, 2016 , 17:59 م

    ماكلين البلد من الشق للشق
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  36. 53
    29 أكتوبر, 2016 , 17:58 م

    ابو احمد العنزي

    عااادي ** وتحصل كثير عندنا في الزواجات
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  37. 52
    29 أكتوبر, 2016 , 17:54 م

    سعد

    مضاربة اليمنة مثل مضاربة الديوك..هههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  38. 51
    29 أكتوبر, 2016 , 17:51 م

    يالطيف

    يازين الحريم مدرو عن المضاربه ولي يهديهم انبح حلقه ارم ورق قات ويتفرقون بثواني
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  39. 50
    29 أكتوبر, 2016 , 17:51 م

    ابن بالبلد

    زيود
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  40. 49
    29 أكتوبر, 2016 , 17:50 م

    المثالية الزائدة لاتنفع مع هؤلاء

    بدول عربية وغربية وافدون يمنيين كثر ولكن لايجرأون على مخالفة انظمة تلك الدول لان انظمتها لاتتساهل فأمن البلد ونظامه بتلك الدول خط احمر لا تتحكم به العواطف ولا نسمع بجرائمهم حتى في دول الخليج الا عندنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  41. 48
    29 أكتوبر, 2016 , 17:45 م

    ✍️️ عااشق حرف الغراام 🕊🕊🕊

    يالليل ماذكرت فـي حياتـي تمنيـت مثل ابتسامه تنتشل قلب منصـاب  مليت ورب البيـت يالليـل مليـت من الجروح اللى تجيني بلا اسباب  تدري ياليل اني على الجرح غنيت
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  42. 47
    29 أكتوبر, 2016 , 17:44 م

    أردني نشمي

    اي يمني يقول اليمن اصل االعرب كذاب اصل العرب المملكة العربية السعودية ورجالها الابطال الذين يدافعون عن بلاد هجروها اَهلها ولاذوا بالفرار كما النعاج 😂
    لا يعجبني(2) اعجبني(13)
  43. 46
    29 أكتوبر, 2016 , 17:42 م

    ابو نوره

    وطني احبك أفديك بعمري.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  44. 45
    29 أكتوبر, 2016 , 17:40 م

    ابو نوره

    حسبي الله عليه سفرهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 44
    29 أكتوبر, 2016 , 17:38 م

    المتنبي

    ماذا ترجون من قوم باعوا عرضهم وبلدهم للمجوس
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  46. 43
    29 أكتوبر, 2016 , 17:36 م

    للوافدين كفاية دلع

    جنودنا البواسل يستشهدوا ويجرحوا ويدافعوا عن الوطن وعن هؤلاء الذين يغنون ويرقصون ويحتفلون للاسف اعطوا اكثر مما يستحقون تاركين بلادهم يستبيحها الايراني والحوثي ولا يحترمون نظام البلد الذي اواهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(11)
  47. 42
    29 أكتوبر, 2016 , 17:35 م

    العنزي

    كفايه يابلدي تحتوي هؤلاء المشردين الذين أصبحوا عاله علينا وع بلدنا ماذا يقدمون للبلد الا الجرائم والخيانه ااااه يابلدي أصبحنا فيك غرباء
    لا يعجبني(1) اعجبني(8)
  48. 41
    29 أكتوبر, 2016 , 17:35 م
    عدد التعليقات:1563

    بلادي زوينا

    هولاء من اليمنين ***سابقاً واضح من كلماتهم ،،، عدن او حضر موت .
    لا يعجبني(5) اعجبني(2)
  49. 40
    29 أكتوبر, 2016 , 17:34 م

    أردني نشمي

    المعلق اليمني (الحرمان) خليك في لُب الموضوع ألا وهو كيف تصفون انفسكم بالرجال وبلدكم هنااااااك يندعس من ايران !!!
    لا يعجبني(2) اعجبني(16)
  50. 39
    29 أكتوبر, 2016 , 17:33 م

    ناصر

    انا مالومهم انت اذا لقيت حوش راعي الحوش هذا مسور ارضه بجدار قصير عباره عن طوبتين فوق بعض اكيد انك بتنقز هالجدار وبتطب فيه وبتجلس بعكس الجدار العالي
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  51. 38
    29 أكتوبر, 2016 , 17:32 م

    العنزي

    شفتوا هذا الشعب الهمجي المتخلف لايحترم البلد ولا انظمته ويتصرف كأنه بلده الأجانب رثعوا بالبلد
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  52. 37
    29 أكتوبر, 2016 , 17:31 م

    "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"

    إلئ أخي(تعليق28)اشكرگ ع كلامگ ولكني لم(اذكر)الاسلام و المسلمين وانت ي(عزيزي الغالي)فتح مخگ شوي هههه(أنا قلت عيال عفاش)ههههه ):الأرعن أرع لو طوق بالذهب):
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  53. 36
    29 أكتوبر, 2016 , 17:29 م

    أردني نشمي

    وبيدخل اليمنيين كالعادة باسماء اخرى ليشتتوا الموضوع ويعلقو بمواضيع تانيه ههههههه يا حسافة على الرجولة منشان اقامة موقتة أبيع بلدي
    لا يعجبني(3) اعجبني(14)
  54. 35
    29 أكتوبر, 2016 , 17:28 م
    عدد التعليقات:1563

    بلادي زوينا

    المهم العريس *** عروسه من هانا قبل يطولهم أم هوشه ،،،
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 34
    29 أكتوبر, 2016 , 17:26 م

    الله يعين عليهم

    لسا الوقت بدري عالم مبسوطه تجاره وفله وبلدهم ما تعنيهم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  56. 33
    29 أكتوبر, 2016 , 17:25 م

    ساهر

    بعضهم زوجته سعودية وبعضهم زوج اخته سعودي
    لا يعجبني(5) اعجبني(3)
  57. 32
    29 أكتوبر, 2016 , 17:24 م

    .

    قني قني
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  58. 31
    29 أكتوبر, 2016 , 17:24 م

    مصمم

    لازم تعليموهم موسيقى // لوفي موسيقى بالمدارس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 30
    29 أكتوبر, 2016 , 17:23 م

    صالح

    صورة للمسئولين الذين سكتو عن وجود المشردين في ارضنا وارض اجدادنا من المشردين اليمنية والسوريين وغيرهم
    لا يعجبني(2) اعجبني(6)
  60. 29
    29 أكتوبر, 2016 , 17:23 م

    كلهم ***حتى لبسهم يدل على انهم يمنه والله لوفيه قانون صارم كان ماهذي الاشكال تخالف انظمة الدوله وتحترم البلد وبعض بلدان العالم لديها نظام صارم فيما يخص المقيم ***واي تصرف يشوتوه اوت
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  61. 28
    29 أكتوبر, 2016 , 17:22 م

    تعليق ٢١ اليمنيين مسلمين وعرب واخواننا ومن اهل البلد وساهمو بتطوره ولاكن حين ننتقد ننتقد المسيئ منهم فقط فانا اشوف مكه تستهدف من الحوثي وهذول يرقصون ويتمايلون مع الموسيقى حتى لو كانو سعودين
    لا يعجبني(20) اعجبني(2)
  62. 27
    29 أكتوبر, 2016 , 17:21 م
    عدد التعليقات:7728

    الحرمان

    متي تشيل الفتاه واهلها فكره لازم نفرح ببنتنا مثل البنات ويكون الحفل مختصر علي المقربين المسئله مسئله فكر مافيه هدف ارتباط وحب وبناء اسره
    لا يعجبني(9) اعجبني(0)
  63. 26
    29 أكتوبر, 2016 , 17:20 م

    مواطن

    جهل وهمجية وثقافة مجتمع متخلف ينثر سمومة في جدة
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  64. 25
    29 أكتوبر, 2016 , 17:19 م

    محمد

    جمهورية جدة ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  65. 24
    29 أكتوبر, 2016 , 17:17 م
    عدد التعليقات:7728

    الحرمان

    من السفاهه عدم احترام المجلس والحاضرين والمناسب راحو الرجال
    لا يعجبني(7) اعجبني(1)
  66. 23
    29 أكتوبر, 2016 , 17:17 م

    سداح

    اي والله صدقت يالسوداني اللي مافيه خير لوطنه لا ترجي منه خير ولا لنفسه
    لا يعجبني(1) اعجبني(10)
  67. 22
    29 أكتوبر, 2016 , 17:17 م

    خالد

    شوفو كيف هؤلاء اليمنيون بالملايين مبسطين ببلدنا وتراكين بلدهم وخرابها في الوقت الي جنودنا وابناءنا يدافعون البلد ويقتلون وهموم وديون وموت حسبي يالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  68. 21
    29 أكتوبر, 2016 , 17:15 م

    "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"

    الله يالدنيا عيال(عفاش)كانت(زرواجتهم)في عشش و(صنادق)والان(صالات)و(طرب)الهمج هؤلاء(مخربين)دولتهم وتبونهم يتأدبوا في(بلادنا)بس احنا اللي(نستأهل)هذا ):عطينهم الخيط و المخيط):
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  69. 20
    29 أكتوبر, 2016 , 17:14 م

    ===

    أتمنى أستدعاء صاحب الحفل ومعرفة من هم المتضاربين وأحضارهم ومحاسبتهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  70. 19
    29 أكتوبر, 2016 , 17:14 م
    عدد التعليقات:6

    سوداني صررررررريح

    تاركين أرضهم وعرضهم تنهشها أذناب المجوس وما بقي هناك الا بعض الاطفال والنساء ، لن ينسى التاريخ ذلك ، ولن تنسى الأجيال ذلك سيتحدثون كثيرا عن الرجولة 😢
    لا يعجبني(3) اعجبني(28)
  71. 18
    29 أكتوبر, 2016 , 17:13 م

    ناصر

    يارجل عن اي جوازات تتكلم الجوازات خلاص انتهى زمنها كان فالماضي فيه جوازات لكن الان اسم فقط
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  72. 17
    29 أكتوبر, 2016 , 17:11 م

    وبالله المستعان

    شعب ٢٤ ساعه سكران *** وش ترجى منه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  73. 16
    29 أكتوبر, 2016 , 17:06 م

    مرااد

    شوفوا عداد ذنوب خنبقه 14939 فقط في المرصد***
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  74. 15
    29 أكتوبر, 2016 , 17:06 م

    عبدالله

    لو كبست عليهم الجوازا ت لرحلتهم دون هويات ولا إقامات فوضى يمنيه بالسعوديه
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  75. 14
    29 أكتوبر, 2016 , 17:04 م

    عبدالله

    ثورة ثيران !
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  76. 13
    29 أكتوبر, 2016 , 17:04 م
    عدد التعليقات:3353

    تووته

    زواج ***وووووجع
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  77. 12
    29 أكتوبر, 2016 , 17:03 م

    محب الحرية

    المتخلفين لا يفرقون بين الحرب والفرح هههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  78. 11
    29 أكتوبر, 2016 , 17:02 م

    وشوضع جده بالضبط حنا بحرب والحوثي وداعش يدن بيد علينا والمجوسي القذر من وراهم وجده كل يوم تطلع لنا بسالفه تو سالفة المعرض وهذول يتمايلون مع الموسيقى والصواريخ فوق الرؤس تستهدف مكه ورجال امننا يغتالون
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  79. 10
    29 أكتوبر, 2016 , 16:58 م

    فــــهـــــد

    المفروض انهم مع المقاومه ولكن مريحين يتسكعون في الشوارع وغيرهم في ميدان الشرف
    لا يعجبني(0) اعجبني(14)
  80. 9
    29 أكتوبر, 2016 , 16:58 م

    sa04

    بعضهم اكيد حاصل على الجنسية
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  81. 8
    29 أكتوبر, 2016 , 16:56 م

    السلام عليكم

    هم 2 بس وين حلبه المصارعة نأمل احترام عقول القراء
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  82. 7
    29 أكتوبر, 2016 , 16:54 م

    me_mo42

    الفتنة اشتعلت بين اليمنيين لعن الله من ايقضها.
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  83. 6
    29 أكتوبر, 2016 , 16:51 م

    راكاااان

    329 أكتوبر, 2016 , 16:47 م عدد التعليقات:14939 قلم الحقيقه الحفل في صنعاء ولالالالالالالا جدة. ،،،،، في جده مفكرين نفسهم في صعده
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  84. 5
    29 أكتوبر, 2016 , 16:50 م

    راكاااان

    هذه حياتهم شعب عفاش فالفرح هماجه وفي الحزن سماجه
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  85. 4
    29 أكتوبر, 2016 , 16:48 م

    😑

    😑😑😑
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  86. 3
    29 أكتوبر, 2016 , 16:47 م
    عدد التعليقات:14940

    قلم الحقيقه

    الحفل في صنعاء ولالالالالالالا جدة.
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  87. 2
    29 أكتوبر, 2016 , 16:47 م

    حساوي

    رجاءا عيب عليك هههههههههههخهه
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  88. 1
    29 أكتوبر, 2016 , 16:46 م

    hima

    حققنا الاكتفاء الذاتي وتم استيراد الخبرات الاجنبيه.
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