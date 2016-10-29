بالفيديو: شاهد مضاربة عنيفة تحول حفل زواج يمني بجدة إلى حلبة مصارعة!

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشاجرة عنيفة بين عدد من المعازيم في حفل زفاف يمني بمدينة جدة.وأظهر المقطع اندلاع مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الشباب ,حيث تحول الحفل إلى حلبة للمضاربة والإشتباك بالأيدي بين المعازييم على أنغام الموسيقى، حتى تدخل الحضور لفض الاشتباك.