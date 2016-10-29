صحيفة لوموند الفرنسية : سعد لمجرد كان تحت تأثير الكحول والفتاة عليها آثار ضرب

صحيفة المرصد: أشارت صحيفة “لوموند” الفرنسية إلى أن المغني المغربي سعد لمجرد وقت إلقاء القبض عليه كان تحت تأثير الكحول والمخدرات، وأنه يوجد على جسد الفتاة التي اتهمت الشاب المغربي بالاعتداء أثارًا واضحة بتعرضها للضرب.

وبينت الصحيفة أن التحقيقات مازالت مستمرة في الموضوع وإذا ثبت قيام لمجرد بهذه الجريمة فانه قد يتعرض للسجن سنوات طويلة.

فيما قال محامي المغني المغربي إن ما يحدث مع موكله هو خطة مدبرة من أعداءه وأعداء المغرب.

يذكر أن السلطات الفرنسية كانت ألقت القبض على المطرب سعد لمجرد بعد أن اتهمته فتاة بخطفها والاعتداء عليها في باريس، وتدخل المغرب من أجل إخلاء سبيل لمجرد.