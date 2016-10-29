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صحيفة لوموند الفرنسية : سعد لمجرد كان تحت تأثير الكحول والفتاة عليها آثار ضرب

29 أكتوبر, 2016 , 16:06 م
صحيفة لوموند الفرنسية : سعد لمجرد كان تحت تأثير الكحول والفتاة عليها آثار ضرب
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صحيفة المرصد: أشارت صحيفة “لوموند” الفرنسية إلى أن المغني المغربي سعد لمجرد وقت إلقاء القبض عليه كان تحت تأثير الكحول والمخدرات، وأنه يوجد على جسد الفتاة التي اتهمت الشاب المغربي بالاعتداء أثارًا واضحة بتعرضها للضرب.
وبينت الصحيفة أن التحقيقات مازالت مستمرة في الموضوع وإذا ثبت قيام لمجرد بهذه الجريمة فانه قد يتعرض للسجن سنوات طويلة.
فيما قال محامي المغني المغربي إن ما يحدث مع موكله هو خطة مدبرة من أعداءه وأعداء المغرب.
يذكر أن السلطات الفرنسية كانت ألقت القبض على المطرب سعد لمجرد بعد أن اتهمته فتاة بخطفها والاعتداء عليها في باريس، وتدخل المغرب من أجل إخلاء سبيل لمجرد.



تعليقات ( 14 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 14
    29 أكتوبر, 2016 , 17:09 م
    عدد التعليقات:1

    تووته

    عله تعلك انت واللي معك هذي حياتكم نسأل الله العفو والعافيه
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  2. 13
    29 أكتوبر, 2016 , 17:09 م

    سعود

    تعليق ١١ هذا برنامج ستار أكاديمي كل سنه معهم مشترك سعودي للاسف ومشوهين سمعتنا في البرنامج
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  3. 12
    29 أكتوبر, 2016 , 17:06 م

    ابو تركي

    من طلع من داره قل مقداره
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  4. 11
    29 أكتوبر, 2016 , 17:04 م

    ممتاز سو لنا حصص موسيقيه ودورات حتى يطلع من مجتمعنا فنانين ووش ورى الفنانين غير هالمواضيع هذا عينه وغيره كثير
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  5. 10
    29 أكتوبر, 2016 , 17:02 م
    عدد التعليقات:2331

    توووووونسية

    المجرد يتعرض لعملية ابتزاز قذرة لا أعطيه تبرير قد يكون فعلا تحت تأثير المخدر والحشيش لكن استغلو هذا ووقعو به وخاصة انه مطرب مشهور يردون ماله أو حريته
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  6. 9
    29 أكتوبر, 2016 , 16:54 م

    Saad

    والله ما حب المطربين ولكن وحدة طالعة معه يم غرفت نومه بالعقل وش تسمى لو مكان ثاني تمشي ولكن داخلة غرفة نومه
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  7. 8
    29 أكتوبر, 2016 , 16:41 م
    عدد التعليقات:14939

    قلم الحقيقه

    البعض أعطاه الله نعمة لم يقدرها ويرعاها ويشكر الله عليها. فخلط بداخلها أمواس حادة أنهى بها حياته وموت أخلاقه.
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  8. 7
    29 أكتوبر, 2016 , 16:35 م

    ماذا قدم للعالم من انجازات وخدمات خلهم يحاكموه
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  9. 6
    29 أكتوبر, 2016 , 16:27 م

    احمد عسيري

    هو الشقي المتجرد وليس ( سعد المجرد ) فقد تجرد من كل مناحي الحياء والأدب يأكل ماطبخ على الطريقة الفرنسية والسنين والسجن تعلمه الحياء
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  10. 5
    29 أكتوبر, 2016 , 16:20 م

    ابو معاذ

    يبتزونه يبون فلوس وهو ***
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  11. 4
    29 أكتوبر, 2016 , 16:15 م

    نمر ..

    خلوا ***ياكل ماجنت يداه .. مغني ..
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  12. 3
    29 أكتوبر, 2016 , 16:13 م

    جنوبية..

    هذه حياتهم وهذه أخلاقهم مافي جديد كل فنان تبون تعرفون اخلاقه تابعوه سناب تشوفون العجايب من حياتهم
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  13. 2
    29 أكتوبر, 2016 , 16:12 م

    المجد

    ان شاءالله سجن مؤبد
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  14. 1
    29 أكتوبر, 2016 , 16:11 م

    زائر ..

    فرنسيه*** والله نشبت ..
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