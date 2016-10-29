صحيفة المرصد: أشارت صحيفة “لوموند” الفرنسية إلى أن المغني المغربي سعد لمجرد وقت إلقاء القبض عليه كان تحت تأثير الكحول والمخدرات، وأنه يوجد على جسد الفتاة التي اتهمت الشاب المغربي بالاعتداء أثارًا واضحة بتعرضها للضرب.
وبينت الصحيفة أن التحقيقات مازالت مستمرة في الموضوع وإذا ثبت قيام لمجرد بهذه الجريمة فانه قد يتعرض للسجن سنوات طويلة.
فيما قال محامي المغني المغربي إن ما يحدث مع موكله هو خطة مدبرة من أعداءه وأعداء المغرب.
يذكر أن السلطات الفرنسية كانت ألقت القبض على المطرب سعد لمجرد بعد أن اتهمته فتاة بخطفها والاعتداء عليها في باريس، وتدخل المغرب من أجل إخلاء سبيل لمجرد.
صحيفة لوموند الفرنسية : سعد لمجرد كان تحت تأثير الكحول والفتاة عليها آثار ضرب
صحيفة المرصد: أشارت صحيفة “لوموند” الفرنسية إلى أن المغني المغربي سعد لمجرد وقت إلقاء القبض عليه كان تحت تأثير الكحول والمخدرات، وأنه يوجد على جسد الفتاة التي اتهمت الشاب المغربي بالاعتداء أثارًا واضحة بتعرضها للضرب.
تعليقات ( 14 )
عدد التعليقات:1
تووتهعله تعلك انت واللي معك هذي حياتكم نسأل الله العفو والعافيه
سعودتعليق ١١ هذا برنامج ستار أكاديمي كل سنه معهم مشترك سعودي للاسف ومشوهين سمعتنا في البرنامج
ابو تركيمن طلع من داره قل مقداره
عدد التعليقات:2331
توووووونسيةالمجرد يتعرض لعملية ابتزاز قذرة لا أعطيه تبرير قد يكون فعلا تحت تأثير المخدر والحشيش لكن استغلو هذا ووقعو به وخاصة انه مطرب مشهور يردون ماله أو حريته
Saadوالله ما حب المطربين ولكن وحدة طالعة معه يم غرفت نومه بالعقل وش تسمى لو مكان ثاني تمشي ولكن داخلة غرفة نومه
عدد التعليقات:14939
قلم الحقيقهالبعض أعطاه الله نعمة لم يقدرها ويرعاها ويشكر الله عليها. فخلط بداخلها أمواس حادة أنهى بها حياته وموت أخلاقه.
احمد عسيريهو الشقي المتجرد وليس ( سعد المجرد ) فقد تجرد من كل مناحي الحياء والأدب يأكل ماطبخ على الطريقة الفرنسية والسنين والسجن تعلمه الحياء
ابو معاذيبتزونه يبون فلوس وهو ***
نمر ..خلوا ***ياكل ماجنت يداه .. مغني ..
جنوبية..هذه حياتهم وهذه أخلاقهم مافي جديد كل فنان تبون تعرفون اخلاقه تابعوه سناب تشوفون العجايب من حياتهم
المجدان شاءالله سجن مؤبد
زائر ..فرنسيه*** والله نشبت ..