بن سبعان ردا على استهداف الحوثي لمكة : لقد حانت ساعة الحسم علينا برأس الحية الرقطاء!

صحيفة المرصد: حمل البرفيسور الأكاديمي والكاتب الحصري لصحيفة المرصد صالح بن سبعان النظام الإيراني مسؤولية استهداف الحوثيين لمكة المكرمة وذلك عبر إطلاق صاروخ باليستي أول أمس الخميس والتي تصد له الدفاع الجوي السعودي وأسقط فوق أجواء منطقة مكة.

وقال بن سبعان: لقد حانت ساعة الحسم ,علينا برأس الحية الرقطاء والممثلة بالنظام الصفوي الإيراني وأذنابه من الحوثين وغيرهم من أعداء الإسلام فلم تعد الأمور تحتمل الصبر والإنتظار. وأضاف قائلا بعد أن تجاوز الخطر كل الخطوط الحمراء، ولم يعد يستهدف مدن المملكة – وهي غالية ، بل بأت يستهدف قبلة المسلمين .

وتساءل بن سبعان : من الذي يقف وراء هذه العملية القذرة والخطيرة؟. من هنا وإلي أين ؟.ما الذي ينبغي أن نفعله حتي نعيد الأمور إلي نصابها ؟.أعتقد أن الإجابة ، وبعد هذا الإجرام أصبحت الأهداف واضحة لا لبس فيها. فإن الأمور لم تعد تحتمل مزيد من الصبر وتأجيل أو تردد، فقد حانت ساعة الحسم ، فالقضية لم تعد قضية المملكة فقط بل قضية العالم الإسلامي بأسره.