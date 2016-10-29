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بن سبعان ردا على استهداف الحوثي لمكة : لقد حانت ساعة الحسم علينا برأس الحية الرقطاء!

29 أكتوبر, 2016 , 18:00 م
بن سبعان ردا على استهداف الحوثي لمكة : لقد حانت ساعة الحسم علينا برأس الحية الرقطاء!
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صحيفة المرصد: حمل البرفيسور الأكاديمي والكاتب الحصري لصحيفة المرصد صالح بن سبعان النظام الإيراني مسؤولية استهداف الحوثيين لمكة المكرمة وذلك عبر إطلاق صاروخ باليستي أول أمس الخميس والتي تصد له الدفاع الجوي السعودي وأسقط فوق أجواء منطقة مكة.
وقال بن سبعان: لقد حانت ساعة الحسم ,علينا برأس الحية الرقطاء والممثلة بالنظام الصفوي الإيراني وأذنابه من الحوثين وغيرهم من أعداء الإسلام فلم تعد الأمور تحتمل الصبر والإنتظار. وأضاف قائلا بعد أن تجاوز الخطر كل الخطوط الحمراء، ولم يعد يستهدف مدن المملكة – وهي غالية ، بل بأت يستهدف قبلة المسلمين .

وتساءل بن سبعان : من الذي يقف وراء هذه العملية القذرة والخطيرة؟. من هنا وإلي أين ؟.ما الذي ينبغي أن نفعله حتي نعيد الأمور إلي نصابها ؟.أعتقد أن الإجابة ، وبعد هذا الإجرام أصبحت الأهداف واضحة لا لبس فيها. فإن الأمور لم تعد تحتمل مزيد من الصبر وتأجيل أو تردد، فقد حانت ساعة الحسم ، فالقضية لم تعد قضية المملكة فقط بل قضية العالم الإسلامي بأسره.



تعليقات ( 18 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 18
    29 أكتوبر, 2016 , 19:09 م

    الى 11

    اما اذا هربت وتركت بيت الله فرب العالمين يحمي بيته اذا كان المهاجم فعلا كافر ويريد هدمه ..واما انت يفتك بك المهاجم
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  2. 17
    29 أكتوبر, 2016 , 19:07 م

    الى 11

    انا رب ابلي وللبيت ربي يحميه ..هذا الكلام قبل الاسلام وفرض الجهاد على المسلمين بالمال والسلاح والعلم .. عليك بذل الجهاد دون البيت والله ينصرك
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  3. 16
    29 أكتوبر, 2016 , 18:58 م

    عصامي

    (( لقد حانت ساعة الحسم )) ياراجل..يابن سبعان..أجل التحالف له حول السنتين وش يسوي في اليمن. ودك بعض الناس ما يصرّح.
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  4. 15
    29 أكتوبر, 2016 , 18:53 م

    على المسلمين الرجوع للشورى والصلح

    سبعان الحرب شرعا وعلميا وتاريخيا الحكمة اولا فيها ويكفي الناس شر القتال ثانيا القوة العلمية لاحظ امريكا تركت فيتنام والصومال لمقتضى الحكمةمع قدرةالردع
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  5. 14
    29 أكتوبر, 2016 , 18:43 م

    سلمتي 🌴 بلادي 🇸🇦 السعودية 🇸🇦

    أحسنت القول يابن سبعان بارك الله فيك وأتمنى تكثيف القصف والضربات على الحوث
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  6. 13
    29 أكتوبر, 2016 , 18:32 م

    الليل

    الكل يدلي بدلوه خلف الكيبورد ... الله يحفظ بلادنا من كل مكروه
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  7. 12
    29 أكتوبر, 2016 , 18:30 م

    سابق

    انكشفت الاقنعة والتضحت النوايا هذه العصابة المجرمة لابد من استئصالها من جذورها صعدة لابد ان تمسح من على الخارطة ولن نرض ببقاء هذه العصابة على حدودنا
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  8. 11
    29 أكتوبر, 2016 , 18:28 م

    علوم عسى الله يزينها

    عبد المطلب قال لإبرهه : ( انا رب إبلي والبيت له رب يحميه ) فلا تخافون على البيت الحرام فله رب يحميه ولن يستطيع أحد تدنيسه .. لا حوثه ولاغيرهم
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  9. 10
    29 أكتوبر, 2016 , 18:27 م

    🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹

    (( ماهم بإمة أحمد لأ والذي فطر السماء ماهم بإمة خير خلق الله بدأً وأنتهاء ))_________ من الخطأ أن نسمي هؤلاء مسلمين مؤمنين فهم أعداء لله وللإسلام الحق
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  10. 9
    29 أكتوبر, 2016 , 18:21 م

    سعد الحربي

    انا اقول كل يندد لكن الصدق التواجد بالخوبة او ظهران الجنوب او سقام او غيرها من الجبهة.وانا لا اقلل من خلق ربي لكن الفعل اقوى من الكلام
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  11. 8
    29 أكتوبر, 2016 , 18:20 م

    🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹

    رافضة شيعة العرب العملاء منهم هم كلاب الحاخام المرشد الضال خامنئي ومخابراته
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  12. 7
    29 أكتوبر, 2016 , 18:16 م

    سار888

    يادكتور حكومتنا تتحلى بالصبر والحكمه وكل شي بدراسه وتمعن وذكاء والحذر من ألعواقب لان ألحيه ليست لوحدها بل يوجد خلفها ألاف الحياة بالداخل والخارج
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  13. 6
    29 أكتوبر, 2016 , 18:16 م

    🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹

    أتمنى أن نسمع قريباً خبر يفرح المسلمين المؤمنين حقاً بقطع رؤس قادة الحوث النجسه
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  14. 5
    29 أكتوبر, 2016 , 18:09 م

    saig alkiir

    مخالف للنشر
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  15. 4
    29 أكتوبر, 2016 , 18:09 م

    ناصر

    مخالف للنشر
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  16. 3
    29 أكتوبر, 2016 , 18:08 م

    الفارس الشجاع

    مخالف للنشر
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  17. 2
    29 أكتوبر, 2016 , 18:08 م

    ضابط ايقاع

    مخالف للنشر
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  18. 1
    29 أكتوبر, 2016 , 18:07 م

    مرسي

    لو به شمس .......
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