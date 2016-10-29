بن سبعان ردا على استهداف الحوثي لمكة : لقد حانت ساعة الحسم علينا برأس الحية الرقطاء!

صحيفة المرصد: حمل البرفيسور الأكاديمي والكاتب الحصري لصحيفة المرصد صالح بن سبعان النظام الإيراني مسؤولية استهداف الحوثيين لمكة المكرمة وذلك عبر إطلاق صاروخ باليستي أول أمس الخميس والتي تصد له الدفاع الجوي السعودي وأسقط فوق أجواء منطقة مكة.
وقال بن سبعان: لقد حانت ساعة الحسم ,علينا برأس الحية الرقطاء والممثلة بالنظام الصفوي الإيراني وأذنابه من الحوثين وغيرهم من أعداء الإسلام فلم تعد الأمور تحتمل الصبر والإنتظار. وأضاف قائلا بعد أن تجاوز الخطر كل الخطوط الحمراء، ولم يعد يستهدف مدن المملكة – وهي غالية ، بل بأت يستهدف قبلة المسلمين .
وتساءل بن سبعان : من الذي يقف وراء هذه العملية القذرة والخطيرة؟. من هنا وإلي أين ؟.ما الذي ينبغي أن نفعله حتي نعيد الأمور إلي نصابها ؟.أعتقد أن الإجابة ، وبعد هذا الإجرام أصبحت الأهداف واضحة لا لبس فيها. فإن الأمور لم تعد تحتمل مزيد من الصبر وتأجيل أو تردد، فقد حانت ساعة الحسم ، فالقضية لم تعد قضية المملكة فقط بل قضية العالم الإسلامي بأسره.
تعليقات ( 18 )
الى 11اما اذا هربت وتركت بيت الله فرب العالمين يحمي بيته اذا كان المهاجم فعلا كافر ويريد هدمه ..واما انت يفتك بك المهاجم
الى 11انا رب ابلي وللبيت ربي يحميه ..هذا الكلام قبل الاسلام وفرض الجهاد على المسلمين بالمال والسلاح والعلم .. عليك بذل الجهاد دون البيت والله ينصرك
عصامي(( لقد حانت ساعة الحسم )) ياراجل..يابن سبعان..أجل التحالف له حول السنتين وش يسوي في اليمن. ودك بعض الناس ما يصرّح.
على المسلمين الرجوع للشورى والصلحسبعان الحرب شرعا وعلميا وتاريخيا الحكمة اولا فيها ويكفي الناس شر القتال ثانيا القوة العلمية لاحظ امريكا تركت فيتنام والصومال لمقتضى الحكمةمع قدرةالردع
سلمتي 🌴 بلادي 🇸🇦 السعودية 🇸🇦أحسنت القول يابن سبعان بارك الله فيك وأتمنى تكثيف القصف والضربات على الحوث
الليلالكل يدلي بدلوه خلف الكيبورد ... الله يحفظ بلادنا من كل مكروه
سابقانكشفت الاقنعة والتضحت النوايا هذه العصابة المجرمة لابد من استئصالها من جذورها صعدة لابد ان تمسح من على الخارطة ولن نرض ببقاء هذه العصابة على حدودنا
علوم عسى الله يزينهاعبد المطلب قال لإبرهه : ( انا رب إبلي والبيت له رب يحميه ) فلا تخافون على البيت الحرام فله رب يحميه ولن يستطيع أحد تدنيسه .. لا حوثه ولاغيرهم
🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹(( ماهم بإمة أحمد لأ والذي فطر السماء ماهم بإمة خير خلق الله بدأً وأنتهاء ))_________ من الخطأ أن نسمي هؤلاء مسلمين مؤمنين فهم أعداء لله وللإسلام الحق
سعد الحربيانا اقول كل يندد لكن الصدق التواجد بالخوبة او ظهران الجنوب او سقام او غيرها من الجبهة.وانا لا اقلل من خلق ربي لكن الفعل اقوى من الكلام
🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹رافضة شيعة العرب العملاء منهم هم كلاب الحاخام المرشد الضال خامنئي ومخابراته
سار888يادكتور حكومتنا تتحلى بالصبر والحكمه وكل شي بدراسه وتمعن وذكاء والحذر من ألعواقب لان ألحيه ليست لوحدها بل يوجد خلفها ألاف الحياة بالداخل والخارج
🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹أتمنى أن نسمع قريباً خبر يفرح المسلمين المؤمنين حقاً بقطع رؤس قادة الحوث النجسه
saig alkiirمخالف للنشر
ناصرمخالف للنشر
الفارس الشجاعمخالف للنشر
ضابط ايقاعمخالف للنشر
مرسيلو به شمس .......