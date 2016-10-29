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معاقبة رجل أمن منع الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال من دخول الملعب

29 أكتوبر, 2016 , 18:38 م
معاقبة رجل أمن منع الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال من دخول الملعب
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صحيفة المرصد: أوقفت قيادة قوة أمن إستاد الملك فهد الدولي بالرياض، أحد أفراد الأمن المكلفين بحراسة بوابات الدخول، بعدما رفض دخول الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال ومرافقه بسيارته للنادي.

ووفقًا لـ”الوئام” فقد حضر رئيس الهلال بسيارته الخاصة لحضور مباراة فريقه أمام الاتحاد وطلب الدخول من البوابة الجنوبية المخصصة للمشاة، إلا أن رجل الأمن رفض بحجة وجود تعليمات بعدم السماح بدخول أي سيارة من هذه البوابة، وقام السائق بإبلاغ رجل الأمن بأنه يتحدث لرئيس الهلال إلا أن رجل الأمن أصر على موقفه واحتج بوجود تعليمات بعدم السماح لغير المشاة، فقام السائق بمحاولة الدخول عنوة والتحرك للأمام بالسيارة.

في المقابل اعترض رجل الأمن طريق السيارة بالمركبة الأمنية ورفض السماح بدخولها ، مما أثار نقاشاً حاداً انتهى بحضور الضابط الذي اعتذر لرئيس الهلال وسمح له بالدخول، وأحال رجل الأمن للتوقيف.

يذكر أن الهلال خسر المباراة التي أقيمت على استاد الملك فهد الدولي بالرياض بهدفين دون مقابل من غريمه الاتحاد الذي انفرد بالصدارة.



تعليقات ( 104 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 104
    29 أكتوبر, 2016 , 21:04 م

    عسل

    حسبي الله على كل ظالم
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  2. 103
    29 أكتوبر, 2016 , 20:58 م

    يبي يدخل التاريخ....
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  3. 102
    29 أكتوبر, 2016 , 20:57 م

    غلط تصرف هذا العسكري
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  4. 101
    29 أكتوبر, 2016 , 20:40 م

    من ناحيتي انا

    تعليق رقم 64 قمة الثقافة والمفهومية ... عيني عليك باردة .. الله يحفظك .
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  5. 100
    29 أكتوبر, 2016 , 20:37 م

    من ناحيتي انا

    خيرها في غيرها والضابط غلطان كان وضح له أمير ومن معه يدخل الملعب من اي بوابة
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  6. 99
    29 أكتوبر, 2016 , 20:36 م

    حجاج

    فعل العسكري يدل على انضباطيته وحرصه ويجب أن يؤخذ ذلك في الإعتبار خاصة وأن السائق حاول الدخول عنوه.
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  7. 98
    29 أكتوبر, 2016 , 20:26 م

    سعد

    هذي السالفة هي سبب هزيمة الهلال.
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  8. 97
    29 أكتوبر, 2016 , 20:25 م

    الجنرال

    يجب الوقوف احتراما لهذا العسكري الذي طبق النظام بل ويجب ان يكافأ
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  9. 96
    29 أكتوبر, 2016 , 20:20 م

    عبدالحميد

    اسمحوا له هذه المره وإذا عاود الكره فعاقبوة
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  10. 95
    29 أكتوبر, 2016 , 20:18 م

    زائر

    ليش يحقق مع العسكري وهو طبق انظام المفروض يعاقب إلى جا مع بوابه المشاه
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  11. 94
    29 أكتوبر, 2016 , 20:16 م

    الفاهم

    عملك في الدنيا يقابله جزاء في الاخرة كل البشر ماحد مستثنى
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  12. 93
    29 أكتوبر, 2016 , 20:16 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    ياليت توصل هذه الرساله لملكنا سلمان حفظه الله الجميع سواسيه عنده لافرق بين أمير أو وزير او مواطن الجميع سواسيه عنده .
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  13. 92
    29 أكتوبر, 2016 , 20:15 م

    كفى كذب

    تدخله التوقيف من اجل تنفذاالأوامروالله لو حصل هذاولم يحاسب الضابط ع مافعله انهاجريمه في حق هذاالعسكري !!؟ومن حق العسكري تقديم شكوى لمحاكمته هذاالضابط
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  14. 91
    29 أكتوبر, 2016 , 20:12 م

    مدفون في كيس طحين

    منذالحال ورداء يانادي الزعيق ومبروك عليكم الهزيمه يانادي الزعيق وألف الف الف مبروك يانادي التحاد على الفوز على نادي الزعيق زعقووووووووووووووووووووووو
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  15. 90
    29 أكتوبر, 2016 , 20:12 م

    كان مصر يدخل

    شكل العسكري دعى على الهلال .. دعوتين بهدفين 😂
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  16. 89
    29 أكتوبر, 2016 , 20:09 م

    مدفون في كيس طحين

    فوضه في فوضه ورب الكعبة المشرفه إنها فوضه بمعنى الكلمه إذا كان هذا مسؤل يخالف النظام وش باقي طبعآ مالوم اي شخص يخالف النظام بعد هذه المشكله طيب وش ذنب العسكري يعقب ويحاسب على ساس انه نفذ التعليمات
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  17. 88
    29 أكتوبر, 2016 , 20:02 م

    الهاشمي

    رجل الامن ينفذ الاوامر والرجال ما اخطأ بحق احد هذا عمله فينبغي ع اي كان التقيد بالنظام لتتطور البلاد
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  18. 87
    29 أكتوبر, 2016 , 20:01 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري عند عصابة العسكر

    ستسقط جمهورية العسكر السيسي ***للسعودية في مقر الامم المتحدة وتصويتهم لصاله القرار الروسي بدلا من التصويت للإجماع العربي فيما يخص سوريا 11*11
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  19. 86
    29 أكتوبر, 2016 , 19:59 م

    الفاهم

    لا اله الا الله تراها توجع القلب
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  20. 85
    29 أكتوبر, 2016 , 19:55 م

    الغامدي

    كنت اشجع الهلال بصراحه انا كرهت الهلال بعد هذا التصرف
    لا يعجبني(2) اعجبني(6)
  21. 84
    29 أكتوبر, 2016 , 19:53 م

    ملون

    التعليمات تمنع دخول السيارات اعتقد ان الامر واضح يا طويل العمر ورجل الأمن يأدي وظيفته وعمله
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  22. 83
    29 أكتوبر, 2016 , 19:53 م

    --

    العسكري ماكان يعرف بوجود الامير ولاكان دخله
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  23. 82
    29 أكتوبر, 2016 , 19:49 م

    شرقاويه🇸🇦❤️

    كفو عليك وربي انك رجال ولو لي سلطه لانزع النجوم من الظابط واعلقها على كتفك لان قله من الناس اللي يطبق النظام على الشخصيات الكبيره مملكتنا تمر بوقت عصيب وارهاب بكل مكان حان الوقت لتطبيق النظام وبصرامه
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  24. 81
    29 أكتوبر, 2016 , 19:47 م

    محمد الحمراني

    لايوجد تكافوء في القوة بين عسكري والأمير والضابط وكان من المفترض ان يجد العسكري في الضابط حماية وملاذ ومن الامير العذر لان هذا عمل العسكري . اذا ضاعت !!!!!!!!!!!!!!
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  25. 80
    29 أكتوبر, 2016 , 19:46 م

    الغامدي

    المفروض الامير يحترم النظام والمفروض الضابط يتعاون مع الجندي ويمنع الدخول امير والا مو امير الناس سواسيه والا النظام على المقدور عليهم بس ؟
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  26. 79
    29 أكتوبر, 2016 , 19:45 م

    أوركيد🌺

    بالله فيه أحد يشوف هالطلة ويقدر يمنعها😘
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  27. 78
    29 أكتوبر, 2016 , 19:44 م

    سابق

    تصرف ***من الامير وضابط الامن وشكرا لرجل الامن الصادق الامين الذي اصر على تأدية واجبة بأمانه واخلاص
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  28. 77
    29 أكتوبر, 2016 , 19:43 م

    ابوالفيصلا

    يارجال هي وقفت على هذي في ذا النادي , منشطات , بطولات , حكام , لجان , توثيق ,احصائيات ,مساعدات من الهيئة , الخ الخ كلها امور تدار م*******
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  29. 76
    29 أكتوبر, 2016 , 19:43 م

    ابوفيصل 1

    والله ان كان رجل الأمن قام بما يجب أن يقوم به من تعليمات فهو على حق والضابط غلطان مجاملته لرئيس النادي على حساب النظام ورجل الأمن ستين غلط وغير مقبول.
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  30. 75
    29 أكتوبر, 2016 , 19:42 م

    شاآآآايب من جبل عسير

    العسكري معه حق. كان ابلغه المسؤل عنه إن فيه استثناء في التعليمات الصادرة له. الخبر ذاته يبين من المخالف.
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  31. 74
    29 أكتوبر, 2016 , 19:41 م

    عموري

    يجب ان لا يعاقب العسكري
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  32. 73
    29 أكتوبر, 2016 , 19:40 م

    زائر ..

    كفكف دموعك ليس ينفعك البكاء ولا العويل يالزعيقي ..فقد طارت طواقيكم ياصديقي..
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  33. 72
    29 أكتوبر, 2016 , 19:38 م

    سابق

    الامير المفترض فيه اول من يحترم النظام ويطبقه لا من يستخدم لقبه ونفوذه في خرق النظام والا وجدنا أنفسنا امام فوضى عارمة نحي وجل الامن لشجاع
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  34. 71
    29 أكتوبر, 2016 , 19:36 م

    *** ياخي اذا مابتحترم النظام لاتحطه -والضابط يجب عقابه فنوعيته سبب شجع نوعية هذا **للفوضى
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  35. 70
    29 أكتوبر, 2016 , 19:35 م

    فهد١١١

    و دين الدين لادين ومسؤول المسؤال لا مسؤل !!
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  36. 69
    29 أكتوبر, 2016 , 19:35 م

    سمو اميركم ضرب يد عسكري قدام الله واكبر على الشاشات ولاجاه شي عن اي مظلوم تتحدثون
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  37. 68
    29 أكتوبر, 2016 , 19:35 م

    وشك وشك

    والعسكري مصدق....بلا نظام بلا خرابيط
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  38. 67
    29 أكتوبر, 2016 , 19:34 م

    سابق

    رجل الامن هذا أمين وشجاع وتصرف بمسئولية ومهنية ويجب ان يكافأ لايعاقب اماضابط الامن فهو غير جدير بتحمل المسئولية ويجب ان يعاقب على تصرفه الا رعن
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  39. 66
    29 أكتوبر, 2016 , 19:34 م

    الشمال

    النظام نظام يطبق على المواطنين العاديين من مخالفات وضرائب و خصم رواتب اما الأمراء فهم استثناء
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  40. 65
    29 أكتوبر, 2016 , 19:33 م

    العقيلي

    الضابط ***للامانه بتوقيفه للعسكري الذي نفذ الاوامر.
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  41. 64
    29 أكتوبر, 2016 , 19:31 م

    فهد١١١

    مسكين المسكين ماعرف أن نظام النظام لانظام !!! كلام الكلام لاكلام !!! حق الحق لاحق ، ضمير الضمير لاضمير ، وإنسان الإنسان لاإنسان!!
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  42. 63
    29 أكتوبر, 2016 , 19:31 م

    يعني اللي نفهمه لاتحترمون النظام وكل واحد يسوي اللي يبي هكذا تفسير موقف الامير الذي يفترض ان يكون قدوه فضلا عن الضابط الذي عاقب رجل الامن دون حق!!!!؟
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  43. 62
    29 أكتوبر, 2016 , 19:31 م

    الأمير نواف قمة في الأخلاق

    والبوابة يستخدمها كل رؤساء الاندية والدخول منها بسياراتهم الخاصة في جميع المباريات. ما السبب في منع سموه تحديدا والسماح لغيره؟ إنها الميول مع الأسف.
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  44. 61
    29 أكتوبر, 2016 , 19:30 م

    هههههههههههه

    فضيحة عقاب رجل مخلص لدينه ومليكه و وطنه ... لدينه منع دهس ومضايقة المشاة ..ومليكه نفذ المنع وو طنه منع المظهر الغير حضاري سيارة مع الراجلين والواسطة
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  45. 60
    29 أكتوبر, 2016 , 19:29 م

    الاصيل

    لا حول ولا قوه الا بالله طيب ليش ظلم العسكرى وسجنه وبناء على اى نظام بوابه مشاه يعنى مشاه ولا النظام يتغير حسب الشخصيه الظلم ظلمات يوم القيامه
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  46. 59
    29 أكتوبر, 2016 , 19:28 م

    الحقباني

    علم مسكين هذه العسكري توقيف ثم نقل ثم خصم من راتب كيف يكون هذه هو رجال امن يجيب ان تتغض عن أي شي ومسمح كريم علم
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  47. 58
    29 أكتوبر, 2016 , 19:22 م

    تعليق رقم 47

    اتحدى إذا عمرك دخلت ملعب كرة خلك بسوالفك وتخب عليك.
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  48. 57
    29 أكتوبر, 2016 , 19:22 م
    عدد التعليقات:1175

    نبرااس

    طيب وش النظام تدخل السيارات والا ماتدخل علشان نعرف من الغلطان.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  49. 56
    29 أكتوبر, 2016 , 19:21 م

    يبدو بان**

    أخطأ ويستحق العقاب.
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  50. 55
    29 أكتوبر, 2016 , 19:21 م

    والله اني لن اشجع الهلال من هنا ورايح وذلك باسباب رجل الامن اللي يشتغل 10 ساعات مو ساعه بس يا العرج ويجي متغطرس ويجازيه .عيب والله عيب .جازوا الضابط.
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  51. 54
    29 أكتوبر, 2016 , 19:21 م

    مصادرة السيارة والمرافق
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  52. 53
    29 أكتوبر, 2016 , 19:21 م

    المنزوي

    ***الراي وين انت وانا .. هذا رئيس الهلال يحق له مالايحق لغيره والعسكري لاشك انه ****.. رئيس نادي تمنعه من الدخول كان الاجدر ان تطلب من الامير ان ينتظر وترسل لقائدك وبالتأكيد سيعطيك الأذن بالدخول
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  53. 52
    29 أكتوبر, 2016 , 19:21 م

    والله ماني فاهم شئ !!! يعني لو حصل موقف مشابه نطبق القانون ونعرض انفسنا للخطر أو نخالف القانون ونعرض انفسنا للخطر
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  54. 51
    29 أكتوبر, 2016 , 19:20 م

    مجبر رجل القعسي

    بعد ***ياريس نادي الزعيق نشكر الله الذي وفق نادي الاتحاد بهزيمتكم وفي قعر داركم الرياض والى الامام في الهزايم باذن الله
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  55. 50
    29 أكتوبر, 2016 , 19:20 م

    انشر التعليق

    تغليق (40) راكان ) هههههه اللي اسمهم راكان توهم على راس العمل ما قد تعدو 35 سنة انت اما معيض ولا عويض
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  56. 49
    29 أكتوبر, 2016 , 19:18 م

    لا استغرب فيصل بن تركي ضرب يد رجل امن وعدت السومه يتطاول على رجل امن بالمطار وعدت الان لانعلم القضيه سائق الامير مع الحارس او الامير نرجو توضيح ولاكني اعتقد كالعاده راح تعدي
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  57. 48
    29 أكتوبر, 2016 , 19:17 م

    مجبر رجل القعسي

    اتنمى من رجل الامن يرفع شكوى الى مرجعه ضد الضابط الذي اوقفه واذا لم يتجاوب معه يرسل شكواه المكت وزير الدخليه ولي العهد وباذن الله سيتم معاقبة الضابط و***
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  58. 47
    29 أكتوبر, 2016 , 19:15 م

    أ د صالح بن سبعان

    كنت اتمنى أن الخبر : معاقبة ضابط عاقب رجل أمن طبق النظام و منع الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال من دخول الملعب وقد شكر وكافأ الامير نواف رجل الامن على إخلاصة !
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  59. 46
    29 أكتوبر, 2016 , 19:14 م

    تطبق التعليمات تتجازى ما تتطبق التعليمات برضه تتجازى .كلها من******
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  60. 45
    29 أكتوبر, 2016 , 19:14 م

    ولد بلادي

    ت ٢ / هذى الكلام الصح ..... تحياتي لك
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  61. 44
    29 أكتوبر, 2016 , 19:13 م

    هلالي

    البوابه الجنوبية مدخل مشاة.الأمير مصر يدخل من خلالها.رجل الأمن مصر على تنفيذ التعليمات.رجل الأمن عوقب.الأمير وناديه انصكوا ب0/2 !!.انها دعوة المظلوم.
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  62. 43
    29 أكتوبر, 2016 , 19:12 م

    بدون كلام الجميع في التوقيف بمفاهيم السيارة
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  63. 42
    29 أكتوبر, 2016 , 19:09 م

    زائرابوفواز

    ان شالله الرويا 2030 ستقضي على كل شي
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  64. 41
    29 أكتوبر, 2016 , 19:08 م

    بدران

    النظام في كل شي يطبق في جميع التعاملات ..اذا طبق في جميع التعاملات على الكل هنا نوقف مع العسكري غير كذا ترا العسكري غلطان
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  65. 40
    29 أكتوبر, 2016 , 19:08 م

    راكاااان

    لقد تقاعدنا بسجل مشرف ولوعاد بي الزمان وحصل لي مثل هذا التصرف من رئيس النادي والضابط لجعلتهم يتمنون انهم لم يروني ذلك اليوم .ليسست فتونه وانما بالأدب والنظام الصارم
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  66. 39
    29 أكتوبر, 2016 , 19:07 م

    صاحب السمو

    رجل الامن غلطان قبل تطبق النظام شوف ضابطك مطنوخ يقدح من راسه ولا مخمه سمو سيدي حفظني الله
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  67. 38
    29 أكتوبر, 2016 , 19:05 م

    اسمرعبر

    اكيد رجل الامن يتبع التعليمات وقد اجاد تطبيق النظام .. الامير سيحتوي الموقف بالتأكيد لما عرف عن سموه بالاخلاق والتسامح ..
    لا يعجبني(4) اعجبني(4)
  68. 37
    29 أكتوبر, 2016 , 19:04 م

    ناصر

    المفروض ان الضابط يكون قد كلامه وتعليماته والا لا يعطي تعليمات اذا مو قدها ثم يجي بعدين ويلحسها ويحطها براس الجندي الامين اللي قام بواجبه
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  69. 36
    29 أكتوبر, 2016 , 19:02 م

    الحين كلامكم متناقض تقولون سيارة المير والسائق الي ناقش الحارس وبعدها تقولون الضابط اعتذر للرئيس ياتعلمونا الرئيس كان موجود بالسياره او السائق لوحده
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  70. 35
    29 أكتوبر, 2016 , 19:02 م

    بدون كلام الجميع في التوقيف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  71. 34
    29 أكتوبر, 2016 , 19:02 م

    زياد العمري

    هذه ***ومخالفة للنطام الامير مطلوب اكثر من غيره باحترام النظام ورجل الامن كما ان الظابط فشل في مساندة العسكري عاى الحق فكيف يقود كتيبه اصحوا ترى ذا عهد الحزم ****
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  72. 33
    29 أكتوبر, 2016 , 19:01 م

    الله يكون بعونك يارجل الامن وين ماتروح تلاقيها . ماتدري من ادارتك او المواطن او امير ا***
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  73. 32
    29 أكتوبر, 2016 , 19:01 م

    شرقاويه🇸🇦❤️

    التعليمات تمشي على الامير قبل المواطن مافيه فرق بينا كلنا تحت النظام والظابط خسارةً النجوم اللي على كتفك 😏
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  74. 31
    29 أكتوبر, 2016 , 19:00 م

    متعب

    يجب أن يحاكم هذا العسكري.******
    لا يعجبني(6) اعجبني(2)
  75. 30
    29 أكتوبر, 2016 , 19:00 م

    loovivool

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  76. 29
    29 أكتوبر, 2016 , 18:59 م

    راكاااان

    عسى ماشر اشوف التفتيش دقيق للغايه فابلغته ان هناك جريمة قتل حصلت قبل ساعات ونخشى من خروج الجاني من المنافذ طبعآ لم اقم بتفتيش سيارته بعد ها شكرنا ودعا لنا بالتوفيق
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  77. 28
    29 أكتوبر, 2016 , 18:59 م

    يالطيف

    شفت لاعاد تطبق التعليمات وهقك الضابط واخذ الضبط المديح والشكر ونت ادخل ****....
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  78. 27
    29 أكتوبر, 2016 , 18:58 م

    متابع عن بعد

    طيب رجل الأمن طبق النظام والتعليمات وعوقب.والضابط استخدم صلاحياته.بهذه الطريقة الأفراد يصبحون مشتتين بين النظام والضباط ...
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  79. 26
    29 أكتوبر, 2016 , 18:57 م

    راكاااان

    وابلغته بأن يعود هو وحارسه للسياره ونتظار احتى انتهي من السيارات التي امامهم وبالفعل انصاع وعند قدوم السياره المقله للشخصيه اعطيته التحيه وارخى الزجاج وسأل بعد السلام يتبع
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  80. 25
    29 أكتوبر, 2016 , 18:57 م

    أبهاوي

    ذنبه الوحيد إنه نفذ التعليمات... يجب مكافأة الجندي ومعاقبة الضابط ***للقسم
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  81. 24
    29 أكتوبر, 2016 , 18:56 م

    متعب

    مخالف للنشر
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  82. 23
    29 أكتوبر, 2016 , 18:55 م

    راكاااان

    قبل 27 عام حصلت جريمة قتل بمكه في ساعه متأخره من الليل واقمنا نقاط تفتيش حيث كان لدينا معلومات عن الجاني واثنا التفتيش حضر سائق ومعه حارس خاص يطلب مني فتح الخط بسرعه حيث هناك شخصيه هامه ومعروفه يتبع
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  83. 22
    29 أكتوبر, 2016 , 18:52 م

    مخالف للنشر
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  84. 21
    29 أكتوبر, 2016 , 18:51 م

    محمد العمري

    يعني رجل الامن نفذ التعليمات
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  85. 20
    29 أكتوبر, 2016 , 18:51 م

    نصراوي شرقاوي

    الله الله الله يتهزون بالي خذا الجوال من رجل أمن بالرغم أنه ما كان لابس لبس رجال الأمن وريسهم وسواقه******
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  86. 19
    29 أكتوبر, 2016 , 18:51 م

    غرغرينا

    الطقه تجي في رأس الضعيف لو سمح له جازاه الضابط ليه تسمح له ويم طبق النظام جازوه ليه ما دخلته عجبي يا دنيا !!!!!!!!!!!
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  87. 18
    29 أكتوبر, 2016 , 18:50 م

    راكاااان

    دخل بسياره ولا بطياره انصك 2 / 0 ،،، وبالنسبه لدخوله بالسياره للملعب اذا كان هناك بالفعل اومر وتعليمات بعدم دخول السيارات من تلك البوابه وعوقب رجل الأمن من اجل ذلك بعد منعه فهذه لها باب وجواب ؟؟؟
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  88. 17
    29 أكتوبر, 2016 , 18:50 م

    مواطن

    يجب تطبيق النظام على الجميع سواء كان لابس طاقيه او لا يلبس طاقيه
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  89. 16
    29 أكتوبر, 2016 , 18:50 م

    نسري

    الله وكبر يعاقب لانه طبق النظام وربي مصيبه
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  90. 15
    29 أكتوبر, 2016 , 18:50 م

    خالد القحطاني

    طيب ماهو للمشاه هذا الكلام أحباط لرجال الأمن والأمير من الرجال العاقلين
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  91. 14
    29 أكتوبر, 2016 , 18:49 م

    مغيم التنده

    العسكري موقفه سليم ولايستحق التوقيف دام ان لديه اوامر يجب ان ينفذها يجب ان نقف جميعنا مع رجال الامن تعاوناً منا على اداء واجبه الامني
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  92. 13
    29 أكتوبر, 2016 , 18:48 م

    عبدالرحمن الدوسي

    لاحول ولاقوة الا بالله .. الله حسيبك يارجل الامن ، طبقت النظام وتوقفت .. ولو دخلت السياره برضه توقفت مخالفة الاوامر .
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  93. 12
    29 أكتوبر, 2016 , 18:47 م

    خالد القحطاني

    طيب ماهو للمشاه هذا الكلام أحباط لرجال الأمن والأمير من الرجال العاقلين
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  94. 11
    29 أكتوبر, 2016 , 18:46 م

    عمايل الصحوة

    اللوبي الأزرق حطوا حرتهم في المسكين
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  95. 10
    29 أكتوبر, 2016 , 18:46 م

    Ksar911

    يجب ان يحاسب الامير وليس رجل الامن لان الاخير طبق النظام
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  96. 9
    29 أكتوبر, 2016 , 18:46 م

    المع السيف

    !!!!!!!!!!!؟ رجال الامن سبب هزيمة الزعيق احسن نترك لكم البلد ونمشي .
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  97. 8
    29 أكتوبر, 2016 , 18:46 م

    تبوك الورد

    ماله حق يدخله التوقيف المكان مخصص للمشاة لاكن يطلب تكميل بعد الانتهاء من التوقيف ومحاسبة الضابط ويصعد الامر للجهة الي اعلا من الضابط وياخذ حقه بالنظام
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  98. 7
    29 أكتوبر, 2016 , 18:45 م

    فهد

    اذا عنده تعليمات فهو على حق ويعتبر رحل امن له حقوقة وليس من حق الضابط توقيفة ويجب رد اعتبارة واذا هو مخطئ فهناك تعليمات وضوابط عند الخطا
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  99. 6
    29 أكتوبر, 2016 , 18:44 م

    أجامل أيامي

    العسكري المسكين يمشي تعليمات عمله وإذا كان مخترع تعليمات من رأسه يعاقب غير كذا ظلم وافتراء على عبادالله ولن نتطور بعدم احترام نظام واضح
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  100. 5
    29 أكتوبر, 2016 , 18:43 م

    أ د صالح بن سبعان

    المفروض يشكر رجل الأمن لتنفيذه التعليمات وكان اول من يفترض ان يشكره الأمير نواف بن سعد !***
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  101. 4
    29 أكتوبر, 2016 , 18:43 م

    مواطن ولكن ،،،،

    يجب ان نحترم النظام مسؤولين او اشخاصا لكي نتقدم ونتتطور
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  102. 3
    29 أكتوبر, 2016 , 18:43 م

    سنكولا

    في مثل هذي الحالات يعتبر دخول الرئيس من البوابه اهانه للجندي بعد ما رده الجندي راح يدخله الضابط
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  103. 2
    29 أكتوبر, 2016 , 18:43 م

    سابق

    غلط يعطى رجل الامن تعليمات بعدم السماح بالدخول وعندما قام بواجبة يعاقب المفروض الضابط هو من يعاقب لإصداره تعليمات ثم يخالفها والضحية رجل الامن
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  104. 1
    29 أكتوبر, 2016 , 18:43 م

    هلالي صميم

    ان كان هناك تعليمات بعدم السماح للمركبات بالدخول فتوقيف رجل الامن ظلم ويجب معاقبة الضابط فالنظام فوق الجميع
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