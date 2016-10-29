معاقبة رجل أمن منع الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال من دخول الملعب

صحيفة المرصد: أوقفت قيادة قوة أمن إستاد الملك فهد الدولي بالرياض، أحد أفراد الأمن المكلفين بحراسة بوابات الدخول، بعدما رفض دخول الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال ومرافقه بسيارته للنادي.
ووفقًا لـ”الوئام” فقد حضر رئيس الهلال بسيارته الخاصة لحضور مباراة فريقه أمام الاتحاد وطلب الدخول من البوابة الجنوبية المخصصة للمشاة، إلا أن رجل الأمن رفض بحجة وجود تعليمات بعدم السماح بدخول أي سيارة من هذه البوابة، وقام السائق بإبلاغ رجل الأمن بأنه يتحدث لرئيس الهلال إلا أن رجل الأمن أصر على موقفه واحتج بوجود تعليمات بعدم السماح لغير المشاة، فقام السائق بمحاولة الدخول عنوة والتحرك للأمام بالسيارة.
في المقابل اعترض رجل الأمن طريق السيارة بالمركبة الأمنية ورفض السماح بدخولها ، مما أثار نقاشاً حاداً انتهى بحضور الضابط الذي اعتذر لرئيس الهلال وسمح له بالدخول، وأحال رجل الأمن للتوقيف.
يذكر أن الهلال خسر المباراة التي أقيمت على استاد الملك فهد الدولي بالرياض بهدفين دون مقابل من غريمه الاتحاد الذي انفرد بالصدارة.
تعليقات ( 104 )
عسلحسبي الله على كل ظالم
من ناحيتي اناتعليق رقم 64 قمة الثقافة والمفهومية ... عيني عليك باردة .. الله يحفظك .
من ناحيتي اناخيرها في غيرها والضابط غلطان كان وضح له أمير ومن معه يدخل الملعب من اي بوابة
حجاجفعل العسكري يدل على انضباطيته وحرصه ويجب أن يؤخذ ذلك في الإعتبار خاصة وأن السائق حاول الدخول عنوه.
سعدهذي السالفة هي سبب هزيمة الهلال.
الجنراليجب الوقوف احتراما لهذا العسكري الذي طبق النظام بل ويجب ان يكافأ
عبدالحميداسمحوا له هذه المره وإذا عاود الكره فعاقبوة
زائرليش يحقق مع العسكري وهو طبق انظام المفروض يعاقب إلى جا مع بوابه المشاه
الفاهمعملك في الدنيا يقابله جزاء في الاخرة كل البشر ماحد مستثنى
خلك بعيد حبك يزيد 😊ياليت توصل هذه الرساله لملكنا سلمان حفظه الله الجميع سواسيه عنده لافرق بين أمير أو وزير او مواطن الجميع سواسيه عنده .
كفى كذبتدخله التوقيف من اجل تنفذاالأوامروالله لو حصل هذاولم يحاسب الضابط ع مافعله انهاجريمه في حق هذاالعسكري !!؟ومن حق العسكري تقديم شكوى لمحاكمته هذاالضابط
مدفون في كيس طحينمنذالحال ورداء يانادي الزعيق ومبروك عليكم الهزيمه يانادي الزعيق وألف الف الف مبروك يانادي التحاد على الفوز على نادي الزعيق زعقووووووووووووووووووووووو
كان مصر يدخلشكل العسكري دعى على الهلال .. دعوتين بهدفين 😂
مدفون في كيس طحينفوضه في فوضه ورب الكعبة المشرفه إنها فوضه بمعنى الكلمه إذا كان هذا مسؤل يخالف النظام وش باقي طبعآ مالوم اي شخص يخالف النظام بعد هذه المشكله طيب وش ذنب العسكري يعقب ويحاسب على ساس انه نفذ التعليمات
الهاشميرجل الامن ينفذ الاوامر والرجال ما اخطأ بحق احد هذا عمله فينبغي ع اي كان التقيد بالنظام لتتطور البلاد
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري عند عصابة العسكرستسقط جمهورية العسكر السيسي ***للسعودية في مقر الامم المتحدة وتصويتهم لصاله القرار الروسي بدلا من التصويت للإجماع العربي فيما يخص سوريا 11*11
الفاهملا اله الا الله تراها توجع القلب
الغامديكنت اشجع الهلال بصراحه انا كرهت الهلال بعد هذا التصرف
ملونالتعليمات تمنع دخول السيارات اعتقد ان الامر واضح يا طويل العمر ورجل الأمن يأدي وظيفته وعمله
--العسكري ماكان يعرف بوجود الامير ولاكان دخله
شرقاويه🇸🇦❤️كفو عليك وربي انك رجال ولو لي سلطه لانزع النجوم من الظابط واعلقها على كتفك لان قله من الناس اللي يطبق النظام على الشخصيات الكبيره مملكتنا تمر بوقت عصيب وارهاب بكل مكان حان الوقت لتطبيق النظام وبصرامه
محمد الحمرانيلايوجد تكافوء في القوة بين عسكري والأمير والضابط وكان من المفترض ان يجد العسكري في الضابط حماية وملاذ ومن الامير العذر لان هذا عمل العسكري . اذا ضاعت !!!!!!!!!!!!!!
الغامديالمفروض الامير يحترم النظام والمفروض الضابط يتعاون مع الجندي ويمنع الدخول امير والا مو امير الناس سواسيه والا النظام على المقدور عليهم بس ؟
أوركيد🌺بالله فيه أحد يشوف هالطلة ويقدر يمنعها😘
سابقتصرف ***من الامير وضابط الامن وشكرا لرجل الامن الصادق الامين الذي اصر على تأدية واجبة بأمانه واخلاص
ابوالفيصلايارجال هي وقفت على هذي في ذا النادي , منشطات , بطولات , حكام , لجان , توثيق ,احصائيات ,مساعدات من الهيئة , الخ الخ كلها امور تدار م*******
ابوفيصل 1والله ان كان رجل الأمن قام بما يجب أن يقوم به من تعليمات فهو على حق والضابط غلطان مجاملته لرئيس النادي على حساب النظام ورجل الأمن ستين غلط وغير مقبول.
شاآآآايب من جبل عسيرالعسكري معه حق. كان ابلغه المسؤل عنه إن فيه استثناء في التعليمات الصادرة له. الخبر ذاته يبين من المخالف.
عمورييجب ان لا يعاقب العسكري
زائر ..كفكف دموعك ليس ينفعك البكاء ولا العويل يالزعيقي ..فقد طارت طواقيكم ياصديقي..
سابقالامير المفترض فيه اول من يحترم النظام ويطبقه لا من يستخدم لقبه ونفوذه في خرق النظام والا وجدنا أنفسنا امام فوضى عارمة نحي وجل الامن لشجاع
فهد١١١و دين الدين لادين ومسؤول المسؤال لا مسؤل !!
وشك وشكوالعسكري مصدق....بلا نظام بلا خرابيط
سابقرجل الامن هذا أمين وشجاع وتصرف بمسئولية ومهنية ويجب ان يكافأ لايعاقب اماضابط الامن فهو غير جدير بتحمل المسئولية ويجب ان يعاقب على تصرفه الا رعن
الشمالالنظام نظام يطبق على المواطنين العاديين من مخالفات وضرائب و خصم رواتب اما الأمراء فهم استثناء
العقيليالضابط ***للامانه بتوقيفه للعسكري الذي نفذ الاوامر.
فهد١١١مسكين المسكين ماعرف أن نظام النظام لانظام !!! كلام الكلام لاكلام !!! حق الحق لاحق ، ضمير الضمير لاضمير ، وإنسان الإنسان لاإنسان!!
الأمير نواف قمة في الأخلاقوالبوابة يستخدمها كل رؤساء الاندية والدخول منها بسياراتهم الخاصة في جميع المباريات. ما السبب في منع سموه تحديدا والسماح لغيره؟ إنها الميول مع الأسف.
ههههههههههههفضيحة عقاب رجل مخلص لدينه ومليكه و وطنه ... لدينه منع دهس ومضايقة المشاة ..ومليكه نفذ المنع وو طنه منع المظهر الغير حضاري سيارة مع الراجلين والواسطة
الاصيللا حول ولا قوه الا بالله طيب ليش ظلم العسكرى وسجنه وبناء على اى نظام بوابه مشاه يعنى مشاه ولا النظام يتغير حسب الشخصيه الظلم ظلمات يوم القيامه
الحقبانيعلم مسكين هذه العسكري توقيف ثم نقل ثم خصم من راتب كيف يكون هذه هو رجال امن يجيب ان تتغض عن أي شي ومسمح كريم علم
تعليق رقم 47اتحدى إذا عمرك دخلت ملعب كرة خلك بسوالفك وتخب عليك.
عدد التعليقات:1175
نبرااسطيب وش النظام تدخل السيارات والا ماتدخل علشان نعرف من الغلطان.
يبدو بان**أخطأ ويستحق العقاب.
المنزوي***الراي وين انت وانا .. هذا رئيس الهلال يحق له مالايحق لغيره والعسكري لاشك انه ****.. رئيس نادي تمنعه من الدخول كان الاجدر ان تطلب من الامير ان ينتظر وترسل لقائدك وبالتأكيد سيعطيك الأذن بالدخول
مجبر رجل القعسيبعد ***ياريس نادي الزعيق نشكر الله الذي وفق نادي الاتحاد بهزيمتكم وفي قعر داركم الرياض والى الامام في الهزايم باذن الله
انشر التعليقتغليق (40) راكان ) هههههه اللي اسمهم راكان توهم على راس العمل ما قد تعدو 35 سنة انت اما معيض ولا عويض
مجبر رجل القعسياتنمى من رجل الامن يرفع شكوى الى مرجعه ضد الضابط الذي اوقفه واذا لم يتجاوب معه يرسل شكواه المكت وزير الدخليه ولي العهد وباذن الله سيتم معاقبة الضابط و***
أ د صالح بن سبعانكنت اتمنى أن الخبر : معاقبة ضابط عاقب رجل أمن طبق النظام و منع الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال من دخول الملعب وقد شكر وكافأ الامير نواف رجل الامن على إخلاصة !
ولد بلاديت ٢ / هذى الكلام الصح ..... تحياتي لك
هلاليالبوابه الجنوبية مدخل مشاة.الأمير مصر يدخل من خلالها.رجل الأمن مصر على تنفيذ التعليمات.رجل الأمن عوقب.الأمير وناديه انصكوا ب0/2 !!.انها دعوة المظلوم.
زائرابوفوازان شالله الرويا 2030 ستقضي على كل شي
بدرانالنظام في كل شي يطبق في جميع التعاملات ..اذا طبق في جميع التعاملات على الكل هنا نوقف مع العسكري غير كذا ترا العسكري غلطان
راكاااانلقد تقاعدنا بسجل مشرف ولوعاد بي الزمان وحصل لي مثل هذا التصرف من رئيس النادي والضابط لجعلتهم يتمنون انهم لم يروني ذلك اليوم .ليسست فتونه وانما بالأدب والنظام الصارم
صاحب السمورجل الامن غلطان قبل تطبق النظام شوف ضابطك مطنوخ يقدح من راسه ولا مخمه سمو سيدي حفظني الله
اسمرعبراكيد رجل الامن يتبع التعليمات وقد اجاد تطبيق النظام .. الامير سيحتوي الموقف بالتأكيد لما عرف عن سموه بالاخلاق والتسامح ..
ناصرالمفروض ان الضابط يكون قد كلامه وتعليماته والا لا يعطي تعليمات اذا مو قدها ثم يجي بعدين ويلحسها ويحطها براس الجندي الامين اللي قام بواجبه
زياد العمريهذه ***ومخالفة للنطام الامير مطلوب اكثر من غيره باحترام النظام ورجل الامن كما ان الظابط فشل في مساندة العسكري عاى الحق فكيف يقود كتيبه اصحوا ترى ذا عهد الحزم ****
شرقاويه🇸🇦❤️التعليمات تمشي على الامير قبل المواطن مافيه فرق بينا كلنا تحت النظام والظابط خسارةً النجوم اللي على كتفك 😏
متعبيجب أن يحاكم هذا العسكري.******
loovivoolمخالف للنشر
راكاااانعسى ماشر اشوف التفتيش دقيق للغايه فابلغته ان هناك جريمة قتل حصلت قبل ساعات ونخشى من خروج الجاني من المنافذ طبعآ لم اقم بتفتيش سيارته بعد ها شكرنا ودعا لنا بالتوفيق
يالطيفشفت لاعاد تطبق التعليمات وهقك الضابط واخذ الضبط المديح والشكر ونت ادخل ****....
متابع عن بعدطيب رجل الأمن طبق النظام والتعليمات وعوقب.والضابط استخدم صلاحياته.بهذه الطريقة الأفراد يصبحون مشتتين بين النظام والضباط ...
راكاااانوابلغته بأن يعود هو وحارسه للسياره ونتظار احتى انتهي من السيارات التي امامهم وبالفعل انصاع وعند قدوم السياره المقله للشخصيه اعطيته التحيه وارخى الزجاج وسأل بعد السلام يتبع
أبهاويذنبه الوحيد إنه نفذ التعليمات... يجب مكافأة الجندي ومعاقبة الضابط ***للقسم
متعبمخالف للنشر
راكاااانقبل 27 عام حصلت جريمة قتل بمكه في ساعه متأخره من الليل واقمنا نقاط تفتيش حيث كان لدينا معلومات عن الجاني واثنا التفتيش حضر سائق ومعه حارس خاص يطلب مني فتح الخط بسرعه حيث هناك شخصيه هامه ومعروفه يتبع
محمد العمرييعني رجل الامن نفذ التعليمات
نصراوي شرقاويالله الله الله يتهزون بالي خذا الجوال من رجل أمن بالرغم أنه ما كان لابس لبس رجال الأمن وريسهم وسواقه******
غرغريناالطقه تجي في رأس الضعيف لو سمح له جازاه الضابط ليه تسمح له ويم طبق النظام جازوه ليه ما دخلته عجبي يا دنيا !!!!!!!!!!!
راكااااندخل بسياره ولا بطياره انصك 2 / 0 ،،، وبالنسبه لدخوله بالسياره للملعب اذا كان هناك بالفعل اومر وتعليمات بعدم دخول السيارات من تلك البوابه وعوقب رجل الأمن من اجل ذلك بعد منعه فهذه لها باب وجواب ؟؟؟
مواطنيجب تطبيق النظام على الجميع سواء كان لابس طاقيه او لا يلبس طاقيه
نسريالله وكبر يعاقب لانه طبق النظام وربي مصيبه
خالد القحطانيطيب ماهو للمشاه هذا الكلام أحباط لرجال الأمن والأمير من الرجال العاقلين
مغيم التندهالعسكري موقفه سليم ولايستحق التوقيف دام ان لديه اوامر يجب ان ينفذها يجب ان نقف جميعنا مع رجال الامن تعاوناً منا على اداء واجبه الامني
عبدالرحمن الدوسيلاحول ولاقوة الا بالله .. الله حسيبك يارجل الامن ، طبقت النظام وتوقفت .. ولو دخلت السياره برضه توقفت مخالفة الاوامر .
خالد القحطانيطيب ماهو للمشاه هذا الكلام أحباط لرجال الأمن والأمير من الرجال العاقلين
عمايل الصحوةاللوبي الأزرق حطوا حرتهم في المسكين
Ksar911يجب ان يحاسب الامير وليس رجل الامن لان الاخير طبق النظام
المع السيف!!!!!!!!!!!؟ رجال الامن سبب هزيمة الزعيق احسن نترك لكم البلد ونمشي .
تبوك الوردماله حق يدخله التوقيف المكان مخصص للمشاة لاكن يطلب تكميل بعد الانتهاء من التوقيف ومحاسبة الضابط ويصعد الامر للجهة الي اعلا من الضابط وياخذ حقه بالنظام
فهداذا عنده تعليمات فهو على حق ويعتبر رحل امن له حقوقة وليس من حق الضابط توقيفة ويجب رد اعتبارة واذا هو مخطئ فهناك تعليمات وضوابط عند الخطا
أجامل أياميالعسكري المسكين يمشي تعليمات عمله وإذا كان مخترع تعليمات من رأسه يعاقب غير كذا ظلم وافتراء على عبادالله ولن نتطور بعدم احترام نظام واضح
أ د صالح بن سبعانالمفروض يشكر رجل الأمن لتنفيذه التعليمات وكان اول من يفترض ان يشكره الأمير نواف بن سعد !***
مواطن ولكن ،،،،يجب ان نحترم النظام مسؤولين او اشخاصا لكي نتقدم ونتتطور
سنكولافي مثل هذي الحالات يعتبر دخول الرئيس من البوابه اهانه للجندي بعد ما رده الجندي راح يدخله الضابط
سابقغلط يعطى رجل الامن تعليمات بعدم السماح بالدخول وعندما قام بواجبة يعاقب المفروض الضابط هو من يعاقب لإصداره تعليمات ثم يخالفها والضحية رجل الامن
هلالي صميمان كان هناك تعليمات بعدم السماح للمركبات بالدخول فتوقيف رجل الامن ظلم ويجب معاقبة الضابط فالنظام فوق الجميع