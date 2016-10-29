معاقبة رجل أمن منع الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال من دخول الملعب

صحيفة المرصد: أوقفت قيادة قوة أمن إستاد الملك فهد الدولي بالرياض، أحد أفراد الأمن المكلفين بحراسة بوابات الدخول، بعدما رفض دخول الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال ومرافقه بسيارته للنادي.

ووفقًا لـ”الوئام” فقد حضر رئيس الهلال بسيارته الخاصة لحضور مباراة فريقه أمام الاتحاد وطلب الدخول من البوابة الجنوبية المخصصة للمشاة، إلا أن رجل الأمن رفض بحجة وجود تعليمات بعدم السماح بدخول أي سيارة من هذه البوابة، وقام السائق بإبلاغ رجل الأمن بأنه يتحدث لرئيس الهلال إلا أن رجل الأمن أصر على موقفه واحتج بوجود تعليمات بعدم السماح لغير المشاة، فقام السائق بمحاولة الدخول عنوة والتحرك للأمام بالسيارة.

في المقابل اعترض رجل الأمن طريق السيارة بالمركبة الأمنية ورفض السماح بدخولها ، مما أثار نقاشاً حاداً انتهى بحضور الضابط الذي اعتذر لرئيس الهلال وسمح له بالدخول، وأحال رجل الأمن للتوقيف.

يذكر أن الهلال خسر المباراة التي أقيمت على استاد الملك فهد الدولي بالرياض بهدفين دون مقابل من غريمه الاتحاد الذي انفرد بالصدارة.