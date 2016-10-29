هاشتاق MBC تسخر من أهل الجنوب يشعل تويتر

صحيفة المرصد: فاجأ عبدالله الشهري مذيع إم بي سي متابعيه على موقع تويتر حيث كتب في تغريدة “الْيَوْمَ تشاهدون في ترند السعودية تقرير يعالج جانب من تخلف العادات والتقاليد في جنوب السعودية.
لينتشر بعدها هاشتاق #MBC_تسخر_من_أهل_الجنوب وصف فيه المغردين المذيع الشهري بالمستفز ، وذلك لعدم احترامه عادات وتقاليد عشرات القبائل التي يعود هو منها مِثْل قبيلة بني شهر التي ينتسب لها.
اهل الجنوب جبال واطفاله رجال
ماتسمع الا ارحب وحيه وماجور
موروثهم محفوظ من جيل لاجيال
وهم على صد العدا درع مذخور #MBC_تسخر_من_اهل_الجنوب
— زبن بن عمير (@zabin2011) October 29, 2016
أبسط إنسان يشاهد هذه القناة يعرف أنها مدعومة بأفكار غربية وتريد أن تطبقها على المسلمين ￼ وخاصة السعودية #MBC_تسخر_من_اهل_الجنوب
— fadi (@fadi1414) October 29, 2016
#MBC_تسخر_من_اهل_الجنوب رضا الناس وحبهم وشهادتهم لاهل الجنوب تكفي عن تقرير يريد فقط بهرجه اعلاميه كاذبه..المضحك المبكي هومن صلب اهل الجنوب!
— غَرِيبُ الدَّارِ (@AlGamdiFawaz) October 29, 2016
تعليقات ( 69 )
رجال المعمخالف
الشهراني kodi*** ياتاج راسي ونعم بقبيلتك باالسعودية وخارجها ونعم في قبائل السعودية ولاعليك من هذا فهو زكاة ربعة
وسيم الجنوب*** صدق العقل زينة
الماااااضي2030هاشتاق اخونجي ميه بالميه..الاخونج يحرضون على ام بي سي ﻹنها فضحت مخططهم وﻹنها قناه تساند حكومتنا الرشيده
عابر سبيلأهل الجنوب جزء أصيل من أجزاء وطننا الغالي***
عابر سبيليجب على أهل الجنوب التمسك بعاداتهم و تقاليدهم لأن هذا هو ما يميزهم و لا ينظروا لتوافه الأمور أهل الجنوب هم الطفيل و أبو هريرة و أويس القرني رضي الله ع
الصراحة راحهمخالف للنشر
اليوسياللهم من أراد بأهل هذه البلاد سؤ اللهم اشغله بنفسه واجعل تدميره في تدبيره اللهم شتت شملهم وباعد بين قلوبهم اللهم لا تحقق لهم مايريدون من فساد في بلدنا ٠
يلدرمرمتني بدائها وانسلت
عابر سبيلقناة**** و الجنوب و أهله معروفين و ليسوا بحاجة لتزكية من mbc قناة ****و لا تنسوا وصية نايف بن عبدالعزيز رحمه الله
منيف العنزيونعم بهل الجنوب رجال ونساء اخونا واصدقاءنا ربما خانه التعبير المسامح كريم
الحربيمخالف للنشر
صدق يا حليل اللي حاط في معرفه اسم نجديا اما ماهو فاهم أو يضربها على عماها . يحليله فيه ناس من أهل الجنوب مستوطنين في نجد من الزمان الجاهلي حتى الان .
ت 50 الزهرانىكفو يابعد حيي ولاعليكم زود ياهل الشجاعه والكرم
خالد القحطانيوالله قاطعت الدوري السعودي حتى لاادعم ام بي سي ،، سبحان الله مدري مملوكه لسعوديين ام لا
خالد القحطانيوالله قاطعت الدوري السعودي حتى لاادعم ام بي سي ،، سبحان الله مدري مملوكه لسعوديين ام لا
القناص2***الناس من يريد شهره على حساب آخرين هم قيم واخلاق وبيارق عزه يجب محاسبته ***
خالد القحطانيوالله قاطعت الدوري السعودي حتى لاادعم ام بي سي ،، سبحان الله مدري مملوكه لسعوديين ام لا
المنضبطالملخص في المشاركة رقم 41
الشمريأهل الجنوب اهلنا وتاج روسنا
اكذب ***قناةاهل الجنوب حبيبين ب***
تعليق 19ما احد طلبك تتكلم ،،، الجنوب أبناء الوطن ، اجل ويش رأيك نازلين من زحل
ارز 👊 نجدالحل قاطعوا القناة
القناص2اي عادات ياالشهري لايكون عايشين في غابات لم تكتشف البعض عار وطني وليس قبلي فقط يجب محاسبته حتى لايثير فتن بين الناس ربما يكون هو اول الضحيا الهزيله
بدون اسمنريد قوانين صارمه لـ نبذ العنصرية بكافة اشكالها القبلية والمناطقية والعنصرية ضد المراة وضد الاجانب .
ياسر11اهل الجنوب في سويدأ القلب وليذهب الشهري الئ زحل
ملك قران اللهمخالف للنشر
الشهري 07ونعم في كل قبائل السعودية كلهم عاداتهم وتقاليدهم ماغيروها***
كفى كذبمن أجل المال في هذا الزمن أصبح الواحد يبيع والديه واقاربه وليس اهله واهل منطقته فحسب قنوات ***واعلاميين ***فلا عجب منهم
الشهريوالله ياابن عمي اذا ودك تشتهر اشتهر على حساب نفسك موعلى حساب القبايل القبائل عاداتهم وتقاليدهم من افضل العادات والتقاليد وتراهم بيلجمونك وخل mbc تنفعك
القناص2من الجنوب او الشمال يجب ان يكون هناك قانون صارم ينفذ بصرامه على من يثير القبليه او الطائفيه او المناطقيه الاثارة والنعرات مسامير تدق في نعش الوطنيه
أوركيد🌺طيب ليش ماتكلمت عن العادات الأصيلة اللي عند أهل الجنوب من شجاعة وكرم ونخوة من غير قصور ف باقي القبائل؟ لأن فيه عادات وسلوم مشتركة بين القبائل.
فهدأُحذر كل مسلم غيور أبي يخاف الله وعقابه ، أن يحذر من إدخال هذه القنوات وغيرها إلى بيته ، وأن يتق الله في أبنائه وبناته وزوجاته ، وألا يدخل عليهم من يفسد دينهم وأخلاقهم
ارز 👊 نجدمقاطع هذه القناة من سنوات
خللمن يشاهد قنوات الـ MBC يدرك أن هناك حرباً ضروساً ضد الإسلام ، ***
الستينياولا نحن مسلمون ثانيا نحن أبناء وطن واحد ومن يسخر من اي منطقه من الوطن فهو ناقص الدين ومثير للفتن ،،،،،،،
عدد التعليقات:8
سلطان حجازيلا غرابة على مثل هذه القناة . رافعة لواء التغريب
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
جنوبيه *افاااا تسخرون منا 💔 والله صغيرنا وكبيرنا فيهم الخير لو يجينا الغريب ويطلب مايطلب. نخدمه بعيوننا. ولا فينا اعاقه لكي نصبح غربااء عنكم. ليش التحيزز💔
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران وتدبروا اياته
أوركيد🌺وين أنت غادي🤔
جنوبيه *تعليق 22 واذا. احتزمو وش راح يصير والتقدم والحضاره مو بلبس الرياضه ترى حتى الهنود لابسين بناطيل وتيشرتات
مرور الكراموش تتوقعون من هذي القناة
فهد١١١العادات والتقاليد التي تخالف الدين في أي مكان وَمِمَّا كان تعتبر تخلف !!
ارز 👊 نجدينقدون ويقللون من شأن بلدهم واهل بلدهم لماذا الله أعلم
ذعار الخديديوالنعم مليون بالجنوب وأهله اخوان وأصحاب وأنساب وعاداتهم تشرف ولاينتقدها إلا ناقص
الأصلي أبن الأصيلياهووو ألبسوا رياضه ما هو كل واحد فيكم محتزم حتى الاطفل محتزمين
ناصرمخالف للنشر
اناوالقادم اسوأ إلم يكن هناك رادع علني وواضح
من أبناء نجد الرياضأهل الجنوب الطيبين هم أحبابنا وأبناء وطنا ولهم منا كل الإحترام والتقدير .. أنتهى ..
مشــعلاعداء MBC اذناب المجوس الاخونجية دائما حريصين على اثارة الفتنة لعنة الله عليهم
وشك وشكMBC سخرت من الدين كيف ماتسخر من اهل الجنوب
عيصوافتخر بانتمائي للجنوب وانت يا شهري لا تمثل قبيلتك الطيبه ولا تمثل الانفسك وقناتك المفلسه التي دأبت على ضرب العادات والتقاليد
عوال الشايبالله يبعد عنا وعنكم السخرية ، بنسبه لنا سوا جنوب ولا غيره من يبي يسخر يسخر بعيد عنا ونقولها لشهري ولقناة ال ام بي سي ما عندنا لهم غير***
زينب...وهناك من يخدم الأعداء في الداخل بتعمد أو **. !! ولكن هيهات لهم.
كيفتوتير وما ادراك ما توتير
ناصركل الدول والشعوب لها عادات وتقاليد لكن ليش هالقناه هاذي بالذات بطنها فيه ريح تجاه عاداتنا وتقاليدنا الاصيله طبعا هالقناه معروفه توجهاتها وصارت مكشوفه
زينب...هناك من يحاول بث الفرقه بين قبائل بلادنا وبث السخرية فيما بينهم. بتخطيط ونشر من الأعداء "إيرانيين و لبنانيي حزب الله والحوثية واعوانهم وجهات خارجيه
ابوفيصل 1مخالف للنشر
سمير نجدسخريتك من اهل الجنوب يا الشهري نزلت من مستواك***
هو في باقي احد يتابع ذي المجموعةمجموعة MBC افلست مهنياً وثقافياً وعلمياً واصبح لايشاهدها الا النساء والمراهقين والمراهقات وابطال السناب شات تحاول ان تصنع البلبلة ****
المنضبطالاشكالية ان الشهري من الجنوب نفسه .. من أشرف الناس واكرمهم وأنبلهم وأعزهم وأشجعم واكثرهم طلبا للعلم والاأمجاد هم أهل الجنوب
سعيدانانا لست جنوبيا ولاكن هم رجال وأبناء رجال وتاريخهم شاهد وحتى لو كان هناك رأي فردي وهذا الرأي يمثله هو فقط وقبيلته اعرف منها الكثير وهم رجال
خليفM b c .. كان الاولى بك انتقاد السيسي واعلامه الذي يتربص بنا لينال من الوطن .. *****
مواطن ولكن ،،،،فيه مثل يقول ( لايصح إلا الصحيح)
سمير نجدو لنعم بأهل الجنوب و كلامك مردود عليك يالشهري ، ****
عموريفي كل مكان توجد عادات**** يجب القضاء عليها
الغامديفيه عادات وتفاليد عند كل القبايل في الشمال والجنوب تحتاج الى مراجعه