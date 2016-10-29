  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

هاشتاق MBC تسخر من أهل الجنوب يشعل تويتر

29 أكتوبر, 2016 , 19:37 م
هاشتاق MBC تسخر من أهل الجنوب يشعل تويتر
  • 3٬774
  • 69
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: فاجأ عبدالله الشهري مذيع إم بي سي متابعيه على موقع تويتر حيث كتب في تغريدة “الْيَوْمَ تشاهدون في ترند السعودية تقرير يعالج جانب من تخلف العادات والتقاليد في جنوب السعودية.

لينتشر بعدها هاشتاق #MBC_تسخر_من_أهل_الجنوب وصف فيه المغردين المذيع الشهري بالمستفز ، وذلك لعدم احترامه عادات وتقاليد عشرات القبائل التي يعود هو منها مِثْل قبيلة بني شهر التي ينتسب لها.



تعليقات ( 69 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 69
    29 أكتوبر, 2016 , 21:13 م

    رجال المع

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 68
    29 أكتوبر, 2016 , 21:09 م

    الشهراني kodi

    *** ياتاج راسي ونعم بقبيلتك باالسعودية وخارجها ونعم في قبائل السعودية ولاعليك من هذا فهو زكاة ربعة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 67
    29 أكتوبر, 2016 , 21:05 م

    وسيم الجنوب

    *** صدق العقل زينة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 66
    29 أكتوبر, 2016 , 21:03 م

    الماااااضي2030

    هاشتاق اخونجي ميه بالميه..الاخونج يحرضون على ام بي سي ﻹنها فضحت مخططهم وﻹنها قناه تساند حكومتنا الرشيده
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  5. 65
    29 أكتوبر, 2016 , 20:54 م

    عابر سبيل

    أهل الجنوب جزء أصيل من أجزاء وطننا الغالي***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 64
    29 أكتوبر, 2016 , 20:48 م

    عابر سبيل

    يجب على أهل الجنوب التمسك بعاداتهم و تقاليدهم لأن هذا هو ما يميزهم و لا ينظروا لتوافه الأمور أهل الجنوب هم الطفيل و أبو هريرة و أويس القرني رضي الله ع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 63
    29 أكتوبر, 2016 , 20:47 م

    الصراحة راحه

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 62
    29 أكتوبر, 2016 , 20:46 م

    اليوسي

    اللهم من أراد بأهل هذه البلاد سؤ اللهم اشغله بنفسه واجعل تدميره في تدبيره اللهم شتت شملهم وباعد بين قلوبهم اللهم لا تحقق لهم مايريدون من فساد في بلدنا ٠
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 61
    29 أكتوبر, 2016 , 20:46 م

    يلدرم

    رمتني بدائها وانسلت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 60
    29 أكتوبر, 2016 , 20:45 م

    عابر سبيل

    قناة**** و الجنوب و أهله معروفين و ليسوا بحاجة لتزكية من mbc قناة ****و لا تنسوا وصية نايف بن عبدالعزيز رحمه الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 59
    29 أكتوبر, 2016 , 20:44 م

    منيف العنزي

    ونعم بهل الجنوب رجال ونساء اخونا واصدقاءنا ربما خانه التعبير المسامح كريم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  12. 58
    29 أكتوبر, 2016 , 20:42 م

    الحربي

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 57
    29 أكتوبر, 2016 , 20:41 م

    صدق يا حليل اللي حاط في معرفه اسم نجد

    يا اما ماهو فاهم أو يضربها على عماها . يحليله فيه ناس من أهل الجنوب مستوطنين في نجد من الزمان الجاهلي حتى الان .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 56
    29 أكتوبر, 2016 , 20:41 م

    ت 50 الزهرانى

    كفو يابعد حيي ولاعليكم زود ياهل الشجاعه والكرم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 55
    29 أكتوبر, 2016 , 20:39 م

    خالد القحطاني

    والله قاطعت الدوري السعودي حتى لاادعم ام بي سي ،، سبحان الله مدري مملوكه لسعوديين ام لا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 54
    29 أكتوبر, 2016 , 20:38 م

    خالد القحطاني

    والله قاطعت الدوري السعودي حتى لاادعم ام بي سي ،، سبحان الله مدري مملوكه لسعوديين ام لا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 53
    29 أكتوبر, 2016 , 20:37 م

    القناص2

    ***الناس من يريد شهره على حساب آخرين هم قيم واخلاق وبيارق عزه يجب محاسبته ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 52
    29 أكتوبر, 2016 , 20:36 م

    خالد القحطاني

    والله قاطعت الدوري السعودي حتى لاادعم ام بي سي ،، سبحان الله مدري مملوكه لسعوديين ام لا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 51
    29 أكتوبر, 2016 , 20:36 م

    المنضبط

    الملخص في المشاركة رقم 41
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 50
    29 أكتوبر, 2016 , 20:28 م

    الشمري

    أهل الجنوب اهلنا وتاج روسنا
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  21. 49
    29 أكتوبر, 2016 , 20:26 م

    اكذب ***قناة

    اهل الجنوب حبيبين ب***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 48
    29 أكتوبر, 2016 , 20:26 م

    تعليق 19

    ما احد طلبك تتكلم ،،، الجنوب أبناء الوطن ، اجل ويش رأيك نازلين من زحل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 47
    29 أكتوبر, 2016 , 20:25 م

    ارز 👊 نجد

    الحل قاطعوا القناة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  24. 46
    29 أكتوبر, 2016 , 20:25 م

    القناص2

    اي عادات ياالشهري لايكون عايشين في غابات لم تكتشف البعض عار وطني وليس قبلي فقط يجب محاسبته حتى لايثير فتن بين الناس ربما يكون هو اول الضحيا الهزيله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 45
    29 أكتوبر, 2016 , 20:25 م

    بدون اسم

    نريد قوانين صارمه لـ نبذ العنصرية بكافة اشكالها القبلية والمناطقية والعنصرية ضد المراة وضد الاجانب .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 44
    29 أكتوبر, 2016 , 20:24 م

    ياسر11

    اهل الجنوب في سويدأ القلب وليذهب الشهري الئ زحل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 43
    29 أكتوبر, 2016 , 20:23 م

    ملك قران الله

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 42
    29 أكتوبر, 2016 , 20:22 م

    الشهري 07

    ونعم في كل قبائل السعودية كلهم عاداتهم وتقاليدهم ماغيروها***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 41
    29 أكتوبر, 2016 , 20:19 م

    كفى كذب

    من أجل المال في هذا الزمن أصبح الواحد يبيع والديه واقاربه وليس اهله واهل منطقته فحسب قنوات ***واعلاميين ***فلا عجب منهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  30. 40
    29 أكتوبر, 2016 , 20:18 م

    الشهري

    والله ياابن عمي اذا ودك تشتهر اشتهر على حساب نفسك موعلى حساب القبايل القبائل عاداتهم وتقاليدهم من افضل العادات والتقاليد وتراهم بيلجمونك وخل mbc تنفعك
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  31. 39
    29 أكتوبر, 2016 , 20:17 م

    القناص2

    من الجنوب او الشمال يجب ان يكون هناك قانون صارم ينفذ بصرامه على من يثير القبليه او الطائفيه او المناطقيه الاثارة والنعرات مسامير تدق في نعش الوطنيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 38
    29 أكتوبر, 2016 , 20:14 م

    أوركيد🌺

    طيب ليش ماتكلمت عن العادات الأصيلة اللي عند أهل الجنوب من شجاعة وكرم ونخوة من غير قصور ف باقي القبائل؟ لأن فيه عادات وسلوم مشتركة بين القبائل.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  33. 37
    29 أكتوبر, 2016 , 20:13 م

    فهد

    أُحذر كل مسلم غيور أبي يخاف الله وعقابه ، أن يحذر من إدخال هذه القنوات وغيرها إلى بيته ، وأن يتق الله في أبنائه وبناته وزوجاته ، وألا يدخل عليهم من يفسد دينهم وأخلاقهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  34. 36
    29 أكتوبر, 2016 , 20:12 م

    ارز 👊 نجد

    مقاطع هذه القناة من سنوات
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  35. 35
    29 أكتوبر, 2016 , 20:12 م

    خلل

    من يشاهد قنوات الـ MBC يدرك أن هناك حرباً ضروساً ضد الإسلام ، ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  36. 34
    29 أكتوبر, 2016 , 20:11 م

    الستيني

    اولا نحن مسلمون ثانيا نحن أبناء وطن واحد ومن يسخر من اي منطقه من الوطن فهو ناقص الدين ومثير للفتن ،،،،،،،
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 33
    29 أكتوبر, 2016 , 20:10 م
    عدد التعليقات:8

    سلطان حجازي

    لا غرابة على مثل هذه القناة . رافعة لواء التغريب
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  38. 32
    29 أكتوبر, 2016 , 20:09 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  39. 31
    29 أكتوبر, 2016 , 20:09 م

    جنوبيه *

    افاااا تسخرون منا 💔 والله صغيرنا وكبيرنا فيهم الخير لو يجينا الغريب ويطلب مايطلب. نخدمه بعيوننا. ولا فينا اعاقه لكي نصبح غربااء عنكم. ليش التحيزز💔
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 30
    29 أكتوبر, 2016 , 20:07 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  41. 29
    29 أكتوبر, 2016 , 20:06 م

    أوركيد🌺

    وين أنت غادي🤔
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 28
    29 أكتوبر, 2016 , 20:06 م

    جنوبيه *

    تعليق 22 واذا. احتزمو وش راح يصير والتقدم والحضاره مو بلبس الرياضه ترى حتى الهنود لابسين بناطيل وتيشرتات
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  43. 27
    29 أكتوبر, 2016 , 20:05 م

    مرور الكرام

    وش تتوقعون من هذي القناة
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  44. 26
    29 أكتوبر, 2016 , 20:03 م

    هذي هي ام بي سي مركزه على المجتمع بشكل
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  45. 25
    29 أكتوبر, 2016 , 20:03 م

    فهد١١١

    العادات والتقاليد التي تخالف الدين في أي مكان وَمِمَّا كان تعتبر تخلف !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  46. 24
    29 أكتوبر, 2016 , 20:02 م

    ارز 👊 نجد

    ينقدون ويقللون من شأن بلدهم واهل بلدهم لماذا الله أعلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  47. 23
    29 أكتوبر, 2016 , 20:01 م

    ذعار الخديدي

    والنعم مليون بالجنوب وأهله اخوان وأصحاب وأنساب وعاداتهم تشرف ولاينتقدها إلا ناقص
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  48. 22
    29 أكتوبر, 2016 , 20:00 م

    الأصلي أبن الأصيل

    ياهووو ألبسوا رياضه ما هو كل واحد فيكم محتزم حتى الاطفل محتزمين
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  49. 21
    29 أكتوبر, 2016 , 20:00 م

    ناصر

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 20
    29 أكتوبر, 2016 , 19:59 م

    انا

    والقادم اسوأ إلم يكن هناك رادع علني وواضح
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 19
    29 أكتوبر, 2016 , 19:57 م

    من أبناء نجد الرياض

    أهل الجنوب الطيبين هم أحبابنا وأبناء وطنا ولهم منا كل الإحترام والتقدير .. أنتهى ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  52. 18
    29 أكتوبر, 2016 , 19:56 م

    مشــعل

    اعداء MBC اذناب المجوس الاخونجية دائما حريصين على اثارة الفتنة لعنة الله عليهم
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  53. 17
    29 أكتوبر, 2016 , 19:55 م

    وشك وشك

    MBC سخرت من الدين كيف ماتسخر من اهل الجنوب
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  54. 16
    29 أكتوبر, 2016 , 19:55 م

    عيصو

    افتخر بانتمائي للجنوب وانت يا شهري لا تمثل قبيلتك الطيبه ولا تمثل الانفسك وقناتك المفلسه التي دأبت على ضرب العادات والتقاليد
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  55. 15
    29 أكتوبر, 2016 , 19:55 م

    عوال الشايب

    الله يبعد عنا وعنكم السخرية ، بنسبه لنا سوا جنوب ولا غيره من يبي يسخر يسخر بعيد عنا ونقولها لشهري ولقناة ال ام بي سي ما عندنا لهم غير***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 14
    29 أكتوبر, 2016 , 19:51 م

    زينب...

    وهناك من يخدم الأعداء في الداخل بتعمد أو **. !! ولكن هيهات لهم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  57. 13
    29 أكتوبر, 2016 , 19:51 م

    كيف

    توتير وما ادراك ما توتير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 12
    29 أكتوبر, 2016 , 19:50 م

    ناصر

    كل الدول والشعوب لها عادات وتقاليد لكن ليش هالقناه هاذي بالذات بطنها فيه ريح تجاه عاداتنا وتقاليدنا الاصيله طبعا هالقناه معروفه توجهاتها وصارت مكشوفه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  59. 11
    29 أكتوبر, 2016 , 19:50 م

    زينب...

    هناك من يحاول بث الفرقه بين قبائل بلادنا وبث السخرية فيما بينهم. بتخطيط ونشر من الأعداء "إيرانيين و لبنانيي حزب الله والحوثية واعوانهم وجهات خارجيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  60. 10
    29 أكتوبر, 2016 , 19:48 م

    ابوفيصل 1

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  61. 9
    29 أكتوبر, 2016 , 19:47 م

    سمير نجد

    سخريتك من اهل الجنوب يا الشهري نزلت من مستواك***
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  62. 8
    29 أكتوبر, 2016 , 19:47 م

    هو في باقي احد يتابع ذي المجموعة

    مجموعة MBC افلست مهنياً وثقافياً وعلمياً واصبح لايشاهدها الا النساء والمراهقين والمراهقات وابطال السناب شات تحاول ان تصنع البلبلة ****
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  63. 7
    29 أكتوبر, 2016 , 19:47 م

    المنضبط

    الاشكالية ان الشهري من الجنوب نفسه .. من أشرف الناس واكرمهم وأنبلهم وأعزهم وأشجعم واكثرهم طلبا للعلم والاأمجاد هم أهل الجنوب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  64. 6
    29 أكتوبر, 2016 , 19:46 م

    سعيدان

    انا لست جنوبيا ولاكن هم رجال وأبناء رجال وتاريخهم شاهد وحتى لو كان هناك رأي فردي وهذا الرأي يمثله هو فقط وقبيلته اعرف منها الكثير وهم رجال
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  65. 5
    29 أكتوبر, 2016 , 19:45 م

    خليف

    M b c .. كان الاولى بك انتقاد السيسي واعلامه الذي يتربص بنا لينال من الوطن .. *****
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  66. 4
    29 أكتوبر, 2016 , 19:45 م

    مواطن ولكن ،،،،

    فيه مثل يقول ( لايصح إلا الصحيح)
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  67. 3
    29 أكتوبر, 2016 , 19:43 م

    سمير نجد

    و لنعم بأهل الجنوب و كلامك مردود عليك يالشهري ، ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  68. 2
    29 أكتوبر, 2016 , 19:43 م

    عموري

    في كل مكان توجد عادات**** يجب القضاء عليها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  69. 1
    29 أكتوبر, 2016 , 19:41 م

    الغامدي

    فيه عادات وتفاليد عند كل القبايل في الشمال والجنوب تحتاج الى مراجعه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم