هاشتاق MBC تسخر من أهل الجنوب يشعل تويتر

صحيفة المرصد: فاجأ عبدالله الشهري مذيع إم بي سي متابعيه على موقع تويتر حيث كتب في تغريدة “الْيَوْمَ تشاهدون في ترند السعودية تقرير يعالج جانب من تخلف العادات والتقاليد في جنوب السعودية.

لينتشر بعدها هاشتاق #MBC_تسخر_من_أهل_الجنوب وصف فيه المغردين المذيع الشهري بالمستفز ، وذلك لعدم احترامه عادات وتقاليد عشرات القبائل التي يعود هو منها مِثْل قبيلة بني شهر التي ينتسب لها.

اهل الجنوب جبال واطفاله رجال

ماتسمع الا ارحب وحيه وماجور

موروثهم محفوظ من جيل لاجيال

وهم على صد العدا درع مذخور #MBC_تسخر_من_اهل_الجنوب — زبن بن عمير (@zabin2011) October 29, 2016

أبسط إنسان يشاهد هذه القناة يعرف أنها مدعومة بأفكار غربية وتريد أن تطبقها على المسلمين ￼ وخاصة السعودية #MBC_تسخر_من_اهل_الجنوب — fadi (@fadi1414) October 29, 2016