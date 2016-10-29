بالفيديو : الشباب يستكمل انتصاراته بهدفين في الفتح دون مقابل

صحيفة المرصد : هزم فريق الشباب الأول لكرة القدم ضيفه الفتح بهدفين اليوم السبت على استاد الملك فهد الدولي بالرياض ضمن الجولة السابعة من دوري جميل السعودي للمحترفين و بعد انتهاء الشوط الأول سلبياً سجل الشباب أول أهدافه بعد مرور سبعة دقائق من إنطلاقة الفترة الثانية من اللقاء، عن طريق مدافعه عبدالله الفهد، قبل أن يتحصل المحترف البرازيلي هيبرتي فرنانديز على ركلة جزاء (77) سددها في منتصف مرمى حارس فريق الفتح عبدالله العويشير.
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