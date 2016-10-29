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كاتب سعودي : عمائم قم تحرق العالم العربي .. قاتلوهم بهذه الأسلحة

29 أكتوبر, 2016 , 20:15 م
كاتب سعودي : عمائم قم تحرق العالم العربي .. قاتلوهم بهذه الأسلحة
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صحيفة المرصد:استنكر الكاتب السعودي ، محمد الرطيان، محاولة استهداف ميليشيا “الحوثي” لمكة المكرمة ، والتي تقف ورائها إيران.

وقال “الرطيان” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “لا يوجد أقذر وأحقر من شخص عربي الهوية / فارسي الهوى.. تفرسن حتى أصبح مطية غبية لعمائم قم التي احرقت العالم العربي!”.

وأضاف في تغريدة أخرى “قاتلوهم بكافة الأسلحة.. كلماتكم: ذخيرة.. مواقفكم: مضادات صواريخ.. مقاطعتكم: حصار.. #قاطعوا_بضائع_ايران_لحماية_مكة .. #ادعموا_الاحواز.. #FreeIran”.

وكانت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد اعترضت صاروخا باليستيا أطلقته المليشيات الحوثية، باتجاه مكة المكرمة، أول أمس الخميس.



تعليقات ( 5 )

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  1. 5
    29 أكتوبر, 2016 , 21:07 م

    مناضل

    الاقتصاد الإيراني مبني على استثماراته في دول الخليج بمئات المليارات وعندما كان الغرب فرض الحضر الاقتصادي والسياسي كانت الدول العربية ولازالت تسانده !؟
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  2. 4
    29 أكتوبر, 2016 , 20:58 م

    سار888

    قالها حسني مبارك الشيعه العرب ولاهئهم لصاحب العمامه السوداء مهما تقدم له
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  3. 3
    29 أكتوبر, 2016 , 20:54 م

    ام ايلين

    والله ان المجوس جبناء جبناء الي يدعمهم بقوه هم الدول الغربيه لئنهم عارفين ان المجوس ليس لهم صله بالاسلام بل مجوس مشركين يعبدون الاموات
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  4. 2
    29 أكتوبر, 2016 , 20:28 م

    أبو أسامة

    كل معمم ضدي وضد ديني وضد وطنى وضد الإسلام وضد المسلمين ،*** ، فما بال البعض يهوى التقرب لهم بدعوى الجيرة ، هذه جيرة ضارة ويجب القضاء عليها
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  5. 1
    29 أكتوبر, 2016 , 20:23 م

    زائر

    إيران تخوض حروب في اليمن والعراق وسوريا ولبنان واقتصادها لم ينهار....هل روسيا وأمريكا تحارب بالنيابة عنها؟
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