كاتب سعودي : عمائم قم تحرق العالم العربي .. قاتلوهم بهذه الأسلحة

صحيفة المرصد:استنكر الكاتب السعودي ، محمد الرطيان، محاولة استهداف ميليشيا “الحوثي” لمكة المكرمة ، والتي تقف ورائها إيران.

وقال “الرطيان” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “لا يوجد أقذر وأحقر من شخص عربي الهوية / فارسي الهوى.. تفرسن حتى أصبح مطية غبية لعمائم قم التي احرقت العالم العربي!”.

وأضاف في تغريدة أخرى “قاتلوهم بكافة الأسلحة.. كلماتكم: ذخيرة.. مواقفكم: مضادات صواريخ.. مقاطعتكم: حصار.. #قاطعوا_بضائع_ايران_لحماية_مكة .. #ادعموا_الاحواز.. #FreeIran”.

وكانت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد اعترضت صاروخا باليستيا أطلقته المليشيات الحوثية، باتجاه مكة المكرمة، أول أمس الخميس.