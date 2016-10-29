كاتب سعودي : عمائم قم تحرق العالم العربي .. قاتلوهم بهذه الأسلحة

صحيفة المرصد:استنكر الكاتب السعودي ، محمد الرطيان، محاولة استهداف ميليشيا “الحوثي” لمكة المكرمة ، والتي تقف ورائها إيران.
وقال “الرطيان” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “لا يوجد أقذر وأحقر من شخص عربي الهوية / فارسي الهوى.. تفرسن حتى أصبح مطية غبية لعمائم قم التي احرقت العالم العربي!”.
وأضاف في تغريدة أخرى “قاتلوهم بكافة الأسلحة.. كلماتكم: ذخيرة.. مواقفكم: مضادات صواريخ.. مقاطعتكم: حصار.. #قاطعوا_بضائع_ايران_لحماية_مكة .. #ادعموا_الاحواز.. #FreeIran”.
وكانت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد اعترضت صاروخا باليستيا أطلقته المليشيات الحوثية، باتجاه مكة المكرمة، أول أمس الخميس.
قاتلوهم بكافة الأسلحة..
كلماتكم: ذخيرة.
مواقفكم: مضادات صواريخ.
مقاطعتكم: حصار.
.#قاطعوا_بضائع_ايران_لحماية_مكة
#ادعموا_الاحواز#FreeIran pic.twitter.com/rzFfVRp9BX
— محمد الرطيان (@alrotayyan) October 29, 2016
لا يوجد أقذر وأحقر من شخص
عربي الهوية / فارسي الهوى..
تفرسن حتى أصبح مطية غبية
لعمائم قم التي احرقت العالم
العربي!#اعتراض_صاروخ_باتجاه_مكه
— محمد الرطيان (@alrotayyan) October 27, 2016
تعليقات ( 5 )
مناضلالاقتصاد الإيراني مبني على استثماراته في دول الخليج بمئات المليارات وعندما كان الغرب فرض الحضر الاقتصادي والسياسي كانت الدول العربية ولازالت تسانده !؟
سار888قالها حسني مبارك الشيعه العرب ولاهئهم لصاحب العمامه السوداء مهما تقدم له
ام ايلينوالله ان المجوس جبناء جبناء الي يدعمهم بقوه هم الدول الغربيه لئنهم عارفين ان المجوس ليس لهم صله بالاسلام بل مجوس مشركين يعبدون الاموات
أبو أسامةكل معمم ضدي وضد ديني وضد وطنى وضد الإسلام وضد المسلمين ،*** ، فما بال البعض يهوى التقرب لهم بدعوى الجيرة ، هذه جيرة ضارة ويجب القضاء عليها
زائرإيران تخوض حروب في اليمن والعراق وسوريا ولبنان واقتصادها لم ينهار....هل روسيا وأمريكا تحارب بالنيابة عنها؟