بعد إساءة mbc لأهل الجنوب .. الشهري يتراجع ويحذف التغريدة : لم أكن في يوم معول هدم لمجتمعي

صحيفة المرصد: تراجع مذيع قناة mbc عن تغريدته التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وسببت غضباً واسعاً لأهل الجنوب بالمملكة ، وقام بحذفها .
كما أوضح المذيع الشهري تعليقاً على تغريدته قائلاً : “حذفت التغريدة تقديراً للعقلاء من أهل الجنوب كافة وحباً لهم ، لم أكن في يوم من الأيام معول هدم لمجتمعي “.
— #عبدالله_الشهري (@al_shehri_11) October 29, 2016
تعليقات ( 26 )
جنوبيقناة هدفها نشر الرذيله ومحاربة كل فظيله وهذ المسخ قد ولغ !! اللبنانيين عادة يخلفون تفكير الرخال فقط !! أما الرجال يفتخرون بأهلهم وعاداتهم !! لكنه خكري وليس شهري!!
Ymni mahbobمخالف
الزهرانيفدى ياجال خذ راحتك والكل يعرف نفسه التعصب والتحسس ماله داعي وبما انك اعتذرت زاد الحلا حله
Ymni mahbobمخالف للنشر
الشهراني kodiلانلومك تربيت من اهلك احسن تربية قبل قناةmbc ولك شي زكاة وانت زكاة قبيلتك وزكاة اهل الجنوب تحية واجلال لجميع قبائل السعودية حفظهم الله
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونوالمستغفرين بالاسحار
معيضوماذا قال هذا المذيع انا لا أعرف شيء ، أوليس هو من الجنوب ومن قبيلة معروفة
شايف العجائبالا والله عقب دقو خشمك الرياجيل عودة تبكيك 😂
القناص2عندما تبحث عن الشهره على حساب قبيلتك أنت معول هدم بل مسمار يدق في نعش القبيله والوطن القبيله جزء من الوطن ولايعفيك من المسائله عن تصرف لايحترم قبيله
ابوعلي ال عليهذاعائش في عالم اخر العقلاء يعرفون قدر اهل الجنوب هم رجال اشداء في الحرب والسلم متقنون في بناء الوطن مخلصون في كل مايسند اليهم في الامن والتعليم والطب وغيرذلك
محقمخالف للنشر
أقول يالشهريوالكلام موجه لكم مباشرة طالما حذفت التغريدة تقديراً للعقلاء من أهل الجنوب، فنقول لك انت ****خلك في اكشن ياعيال وطقتها .
عدد التعليقات:12297
برق الحرم((((((((تابعوا ..... قناة ((العربية)) الليلة عند الساعة 10:30 بتوقيت السعودية_7:30 بتوقيت غرينتش ... تعرض تحقيقاً خطيراَ عن خفايا اللوبي المجوسي بالأمم المتحدة.))))
منصور الزعيموانت من وين جاي يا( ***).. الجنوب هم الأطباء والمهندسين والطيارين والمعلمين يساهمون في بناء الوطن****
يلدرمأنتم دائما تفهمون الأمور بشكل عكسي عفسي
⛺ ريما Rima ⛺تذكرت المثل يبي يكحلها اعماها😂
ام ايلينبالزمن هذا الي يبي يشتهر يسئ للدين او لقبيلته الحمدلله الذي عفانا مما ابتلاهم
عدد التعليقات:12297
برق الحرم((((((( قد _يئس _ الشيطان أن يعبد ..فيها ...... فانبرى يطلب تفريق العشيرةْ فاحذروا أن يوقد الشيطان فيكم ...... لهب التحريش يا ...أهل _الجزيرةْ ))))))
أوركيد🌺اهااا أجل حذفت التغريدة تقديراً للعقلاء من أهل الجنوب كافة وحباً لهم.......) تو أدركت قدر الرياجيل🤔 أنت تعرف القبائل زين كيف يتعاملون مع اللي ينوشهم.
⛺ ريما Rima ⛺نفس الشيء تخلف أو تأخر المعنى واحد يعني مو عاجبك عادات الجنوب كل منطقة من مناطقنا لها عادات وتقاليد تختلف عن الأخرى ومحافظين يجب أن تحترمها
الشهريهههههه الله يصلحك ياعبدالله مالك ومال الفتن القناه هي اللي قالت لك اعتذر ونت جيت تتسامح مع اللي غلطو عليك وانت السبب الاول لاثارة الفتنه خل القبايل
لاتصدقونقاطعوا القناة