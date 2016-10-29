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بعد إساءة mbc لأهل الجنوب .. الشهري يتراجع ويحذف التغريدة : لم أكن في يوم معول هدم لمجتمعي

29 أكتوبر, 2016 , 20:26 م
بعد إساءة mbc لأهل الجنوب .. الشهري يتراجع ويحذف التغريدة : لم أكن في يوم معول هدم لمجتمعي
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صحيفة المرصد: تراجع مذيع قناة mbc عن تغريدته التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وسببت غضباً واسعاً لأهل الجنوب بالمملكة ، وقام بحذفها .

كما أوضح المذيع الشهري تعليقاً على تغريدته قائلاً : “حذفت التغريدة تقديراً للعقلاء من أهل الجنوب كافة وحباً لهم ، لم أكن في يوم من الأيام معول هدم لمجتمعي “.



تعليقات ( 26 )

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  1. 26
    29 أكتوبر, 2016 , 21:09 م

    يجب ياشهري مستقبلاأن تمضغ الكلام مضغ قبل الكلام وتشوف عواقب اطلاق الكلام انا اقبل عذرك مسامحك القبيله جزء من الوطن دامك اعتذرت هذه شجاعه منك يتبع شعر
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  2. 25
    29 أكتوبر, 2016 , 21:08 م

    جنوبي

    قناة هدفها نشر الرذيله ومحاربة كل فظيله وهذ المسخ قد ولغ !! اللبنانيين عادة يخلفون تفكير الرخال فقط !! أما الرجال يفتخرون بأهلهم وعاداتهم !! لكنه خكري وليس شهري!!
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  3. 24
    29 أكتوبر, 2016 , 21:05 م

    Ymni mahbob

    مخالف
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  4. 23
    29 أكتوبر, 2016 , 21:05 م

    الزهراني

    فدى ياجال خذ راحتك والكل يعرف نفسه التعصب والتحسس ماله داعي وبما انك اعتذرت زاد الحلا حله
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  5. 22
    29 أكتوبر, 2016 , 21:01 م

    Ymni mahbob

    مخالف للنشر
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  6. 21
    29 أكتوبر, 2016 , 21:00 م

    الشهراني kodi

    لانلومك تربيت من اهلك احسن تربية قبل قناةmbc ولك شي زكاة وانت زكاة قبيلتك وزكاة اهل الجنوب تحية واجلال لجميع قبائل السعودية حفظهم الله
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  7. 20
    29 أكتوبر, 2016 , 21:00 م

    مخالف
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  8. 19
    29 أكتوبر, 2016 , 20:55 م

    شهري ليه كبرمخك تعلم انك جنوبي انت تشتم نفسك أحديشتم قبيلته ونفسه والله ماحددراعنك خل عنك الإثارة القبايل الجنوبيه اصيله تعود لاءصل لعرب العاربه قحطان
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  9. 18
    29 أكتوبر, 2016 , 20:55 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    والمستغفرين بالاسحار
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  10. 17
    29 أكتوبر, 2016 , 20:53 م

    معيض

    وماذا قال هذا المذيع انا لا أعرف شيء ، أوليس هو من الجنوب ومن قبيلة معروفة
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  11. 16
    29 أكتوبر, 2016 , 20:53 م

    شايف العجائب

    الا والله عقب دقو خشمك الرياجيل عودة تبكيك 😂
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  12. 15
    29 أكتوبر, 2016 , 20:51 م

    القناص2

    عندما تبحث عن الشهره على حساب قبيلتك أنت معول هدم بل مسمار يدق في نعش القبيله والوطن القبيله جزء من الوطن ولايعفيك من المسائله عن تصرف لايحترم قبيله
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  13. 14
    29 أكتوبر, 2016 , 20:51 م

    ابوعلي ال علي

    هذاعائش في عالم اخر العقلاء يعرفون قدر اهل الجنوب هم رجال اشداء في الحرب والسلم متقنون في بناء الوطن مخلصون في كل مايسند اليهم في الامن والتعليم والطب وغيرذلك
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  14. 13
    29 أكتوبر, 2016 , 20:51 م

    محق

    مخالف للنشر
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  15. 12
    29 أكتوبر, 2016 , 20:51 م

    أقول يالشهري

    والكلام موجه لكم مباشرة طالما حذفت التغريدة تقديراً للعقلاء من أهل الجنوب، فنقول لك انت ****خلك في اكشن ياعيال وطقتها .
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  16. 11
    29 أكتوبر, 2016 , 20:51 م
    عدد التعليقات:12297

    برق الحرم

    ((((((((تابعوا ..... قناة ((العربية)) الليلة عند الساعة 10:30 بتوقيت السعودية_7:30 بتوقيت غرينتش ... تعرض تحقيقاً خطيراَ عن خفايا اللوبي المجوسي بالأمم المتحدة.))))
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  17. 10
    29 أكتوبر, 2016 , 20:46 م

    منصور الزعيم

    وانت من وين جاي يا( ***).. الجنوب هم الأطباء والمهندسين والطيارين والمعلمين يساهمون في بناء الوطن****
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  18. 9
    29 أكتوبر, 2016 , 20:44 م

    يلدرم

    أنتم دائما تفهمون الأمور بشكل عكسي عفسي
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  19. 8
    29 أكتوبر, 2016 , 20:44 م

    ⛺ ريما Rima ⛺

    تذكرت المثل يبي يكحلها اعماها😂
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  20. 7
    29 أكتوبر, 2016 , 20:43 م

    ام ايلين

    بالزمن هذا الي يبي يشتهر يسئ للدين او لقبيلته الحمدلله الذي عفانا مما ابتلاهم
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  21. 6
    29 أكتوبر, 2016 , 20:43 م
    عدد التعليقات:12297

    برق الحرم

    ((((((( قد _يئس _ الشيطان أن يعبد ..فيها ...... فانبرى يطلب تفريق العشيرةْ فاحذروا أن يوقد الشيطان فيكم ...... لهب التحريش يا ...أهل _الجزيرةْ ))))))
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  22. 5
    29 أكتوبر, 2016 , 20:38 م

    أوركيد🌺

    اهااا أجل حذفت التغريدة تقديراً للعقلاء من أهل الجنوب كافة وحباً لهم.......) تو أدركت قدر الرياجيل🤔 أنت تعرف القبائل زين كيف يتعاملون مع اللي ينوشهم.
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  23. 4
    29 أكتوبر, 2016 , 20:35 م

    ⛺ ريما Rima ⛺

    نفس الشيء تخلف أو تأخر المعنى واحد يعني مو عاجبك عادات الجنوب كل منطقة من مناطقنا لها عادات وتقاليد تختلف عن الأخرى ومحافظين يجب أن تحترمها
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  24. 3
    29 أكتوبر, 2016 , 20:34 م

    الشهري

    هههههه الله يصلحك ياعبدالله مالك ومال الفتن القناه هي اللي قالت لك اعتذر ونت جيت تتسامح مع اللي غلطو عليك وانت السبب الاول لاثارة الفتنه خل القبايل
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  25. 2
    29 أكتوبر, 2016 , 20:30 م

    حذف القناة من الريسيفر بنجاح
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  26. 1
    29 أكتوبر, 2016 , 20:27 م

    لاتصدقون

    قاطعوا القناة
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