بعد إساءة mbc لأهل الجنوب .. الشهري يتراجع ويحذف التغريدة : لم أكن في يوم معول هدم لمجتمعي

صحيفة المرصد: تراجع مذيع قناة mbc عن تغريدته التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وسببت غضباً واسعاً لأهل الجنوب بالمملكة ، وقام بحذفها .

كما أوضح المذيع الشهري تعليقاً على تغريدته قائلاً : “حذفت التغريدة تقديراً للعقلاء من أهل الجنوب كافة وحباً لهم ، لم أكن في يوم من الأيام معول هدم لمجتمعي “.