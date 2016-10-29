حقيقة التصريح المنسوب للسفير السعودي بالإمارات حول علاقات دول مجلس التعاون ببعضها

صحيفة المرصد:كشفت صحيفة “الإمارات اليوم” أنه لا صحة للتصريحات المنسوبة للسفير السعودي لدى الإمارات والتي تم تداولها في بعض المواقع الإخبارية، والتي قيل أنه صرح بها للصحيفة.

وأوضحت الصحيفة في بيانٍ لها اليوم ألا علاقة لها بتلك التصريحات المزيفة التي جرى تداولها حول علاقة دول مجلس التعاون الخليجي بدول إقليمية وعلاقات دول المجلس فيما بينها.

ولفتت الصحيفة إلى أن الخبر الذي جرى تداوله برمته مفبرك وأنها لم تنقل عن السفير أية تصريحات في هذا الإطار، موضحة أن جهة ما استخدمت رابطاً مشابهاً لرابط موقع الصحيفة وبثت الخبر المزيف ونسبته للصحيفة.

وأكدت أنها تحترم الأسس والثوابت التي نشأ عليها مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة أن البعض يستغل الأحداث السياسية في المنطقة لفبركة الأخبار لأهداف خاصة، مشددة في الوقت ذاته على حقها في مقاضاة وملاحقة من يستغل اسمها.