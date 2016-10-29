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حقيقة التصريح المنسوب للسفير السعودي بالإمارات حول علاقات دول مجلس التعاون ببعضها

29 أكتوبر, 2016 , 21:05 م
حقيقة التصريح المنسوب للسفير السعودي بالإمارات حول علاقات دول مجلس التعاون ببعضها
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صحيفة المرصد:كشفت صحيفة “الإمارات اليوم” أنه لا صحة للتصريحات المنسوبة للسفير السعودي لدى الإمارات والتي تم تداولها في بعض المواقع الإخبارية، والتي قيل أنه صرح بها للصحيفة.

وأوضحت الصحيفة في بيانٍ لها اليوم ألا علاقة لها بتلك التصريحات المزيفة التي جرى تداولها حول علاقة دول مجلس التعاون الخليجي بدول إقليمية وعلاقات دول المجلس فيما بينها.

ولفتت الصحيفة إلى أن الخبر الذي جرى تداوله برمته مفبرك وأنها لم تنقل عن السفير أية تصريحات في هذا الإطار، موضحة أن جهة ما استخدمت رابطاً مشابهاً لرابط موقع الصحيفة وبثت الخبر المزيف ونسبته للصحيفة.

وأكدت أنها تحترم الأسس والثوابت التي نشأ عليها مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة أن البعض يستغل الأحداث السياسية في المنطقة لفبركة الأخبار لأهداف خاصة، مشددة في الوقت ذاته على حقها في مقاضاة وملاحقة من يستغل اسمها.



تعليقات ( 11 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 11
    29 أكتوبر, 2016 , 22:51 م

    بإختصار

    رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مالٌ .... ومن لاعنده مالٌ فعنه الناس قد مالوا ...
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  2. 10
    29 أكتوبر, 2016 , 22:44 م

    علوم عسى الله يزينها
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  3. 9
    29 أكتوبر, 2016 , 21:49 م

    الحمد لله والشكر له

    الله أم عليك بالمجوس ومن تعاون معهم والنصيريه الإنجاس ومن أراد ببلادنا سؤا وشر واحفظ ملكنا وعلمأنا وبلاد المسلمين
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  4. 8
    29 أكتوبر, 2016 , 21:40 م

    ابو الشباب

    الخنبقه وصخ يعلق بعدة معرفات
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  5. 7
    29 أكتوبر, 2016 , 21:36 م

    فالح

    لاحول ولاقوة الا بالله . هؤلاء ليس مسلمين يامسلمين . اليهود والنصارى احسن منهم .
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  6. 6
    29 أكتوبر, 2016 , 21:35 م

    محلل سياسي

    انا اشوف ان عمان تغرد خارج السرد ومواقفهم مع دول المجلس ظعيفة جدا
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  7. 5
    29 أكتوبر, 2016 , 21:33 م

    علي العمري

    وعمان. كيف. الوضع. معه
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  8. 4
    29 أكتوبر, 2016 , 21:22 م

    ابو عبد الله

    مخالف
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  9. 3
    29 أكتوبر, 2016 , 21:13 م

    ايران والحوثي وحزبالله وحتى ابليس يستعيذون بالله من شر الاخوان وخططهم الماكره
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  10. 2
    29 أكتوبر, 2016 , 21:11 م

    لعبه اخوانيه دنئيه تحرض بين الاخوه
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  11. 1
    29 أكتوبر, 2016 , 21:07 م
    عدد التعليقات:14941

    قلم الحقيقه

    الأخوان وأذنابهم في المنطقة هم من وراء هذه الأراجيف والأكاذيب.
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